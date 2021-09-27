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январь 2021
Ограничение вывода средств через ЮMoney
15 января, 21:10

С 12 января 2021 года платёжная система ЮMoney приостановила расчёты с компаниями-нерезидентами по распоряжению Центрального банка России. Толока — международная платформа, созданная швейцарской компанией Яндекс Сервисиз АГ. Поэтому теперь выводить вознаграждения на кошельки ЮMoney смогут только самозанятые пользователи.

Бонусы для тех, кто переходит на новые платёжные системы или становится самозанятым
18 января, 23:26

Мы уже писали, что из-за ограничений, которые ввёл Центральный банк, перечислять деньги на кошельки ЮMoney теперь могут только самозанятые пользователи, а переводы на счета мобильных телефонов стали недоступны для всех. В переходный период мы будем начислять бонусы тем, кто решит подключить новую платёжную систему: PayPal, Skrill или Payoneer — либо оформить статус самозанятого в Толоке. Рассказываем, что это за бонусы и как их получить.

Самозанятые в Толоке: официальный доход, бонусы и новые задания
29 января, 19:00

Самозанятые могут сотрудничать с Толокой как с одним из партнёров. Рассказываем, почему это выгодно исполнителям и на что обратить внимание, если вы решили стать самозанятым.