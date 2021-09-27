Мы уже писали, что из-за ограничений, которые ввёл Центральный банк, перечислять деньги на кошельки ЮMoney теперь могут только самозанятые пользователи, а переводы на счета мобильных телефонов стали недоступны для всех. В переходный период мы будем начислять бонусы тем, кто решит подключить новую платёжную систему: PayPal, Skrill или Payoneer — либо оформить статус самозанятого в Толоке. Рассказываем, что это за бонусы и как их получить.