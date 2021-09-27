С 12 января 2021 года платёжная система ЮMoney приостановила расчёты с компаниями-нерезидентами по распоряжению Центрального банка России. Толока — международная платформа, созданная швейцарской компанией Яндекс Сервисиз АГ. Поэтому теперь выводить вознаграждения на кошельки ЮMoney смогут только самозанятые пользователи.
Мы уже писали, что из-за ограничений, которые ввёл Центральный банк, перечислять деньги на кошельки ЮMoney теперь могут только самозанятые пользователи, а переводы на счета мобильных телефонов стали недоступны для всех. В переходный период мы будем начислять бонусы тем, кто решит подключить новую платёжную систему: PayPal, Skrill или Payoneer — либо оформить статус самозанятого в Толоке. Рассказываем, что это за бонусы и как их получить.
Самозанятые могут сотрудничать с Толокой как с одним из партнёров. Рассказываем, почему это выгодно исполнителям и на что обратить внимание, если вы решили стать самозанятым.