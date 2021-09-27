В Толоке есть два способа принимать задания исполнителей: автоприёмка — когда ответ принимается сразу после того, как толокер его отправил и отложенная приёмка — после проверки заказчиком. Разбираемся, чем отличаются эти способы, для каких задач они подходят и как быстро и эффективно проверять задания с отложенной приёмкой.