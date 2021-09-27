Толока позволяет не только размечать, но и собирать данные. В том числе об офлайн-мире и самых разных его объектах — например, контейнерных площадках для мусора. Рассказываем о проекте, в котором пользователи Толоки проверяют чистоту этих площадок и помогают следить за экологической ситуацией в регионах.
В Толоке есть два способа принимать задания исполнителей: автоприёмка — когда ответ принимается сразу после того, как толокер его отправил и отложенная приёмка — после проверки заказчиком. Разбираемся, чем отличаются эти способы, для каких задач они подходят и как быстро и эффективно проверять задания с отложенной приёмкой.
Разметить изображения быстро, дешево, качественно — с таким запросом японский стартап обратился к Роману Куцеву, одному из сертифицированных партнеров Толоки. Компания предоставила 34 тысячи стоп-кадров из разных телешоу и попросила отметить лица людей на них. Рассказываем, как с помощью краудсорсинговой платформы удалось выполнить все три условия заказчика.