Яндекс.Толока, АНО «Центр поиска пропавших людей» и социальный проект «Помощь рядом» помогут поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» находить людей, которые потерялись в непроходимой местности, например, в лесу. Толокеры будут просматривать снимки с дронов спасательного отряда и отмечать кадры, на которых виден человек.