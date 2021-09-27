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март 2021
Вывод средств через ЮMoney снова доступен
11 марта, 19:03

Хорошие новости: ЮMoney возобновил сотрудничество с Яндекс.Толокой. Это значит, что вы снова можете выводить вознаграждения на кошельки этой платёжной системы и счета мобильных телефонов. 

Курс по краудсорсингу на Coursera
19 марта, 12:00

Мы запустили курс по разметке данных с помощью краудсорсинга на международной платформе Coursera.

Толокеры помогут отряду «ЛизаАлерт» искать пропавших людей
26 марта, 14:00

Яндекс.Толока, АНО «Центр поиска пропавших людей» и социальный проект «Помощь рядом» помогут поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» находить людей, которые потерялись в непроходимой местности, например, в лесу. Толокеры будут просматривать снимки с дронов спасательного отряда и отмечать кадры, на которых виден человек. 