март 2021
Вывод средств через ЮMoney снова доступен
11 марта, 19:03
Хорошие новости: ЮMoney возобновил сотрудничество с Яндекс.Толокой. Это значит, что вы снова можете выводить вознаграждения на кошельки этой платёжной системы и счета мобильных телефонов.
Курс по краудсорсингу на Coursera
19 марта, 12:00
Мы запустили курс по разметке данных с помощью краудсорсинга на международной платформе Coursera.
Толокеры помогут отряду «ЛизаАлерт» искать пропавших людей
26 марта, 14:00
Яндекс.Толока, АНО «Центр поиска пропавших людей» и социальный проект «Помощь рядом» помогут поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» находить людей, которые потерялись в непроходимой местности, например, в лесу. Толокеры будут просматривать снимки с дронов спасательного отряда и отмечать кадры, на которых виден человек.