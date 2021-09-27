сентябрь 2021
Новое в Толоке: перевод проектов, языковые тесты и глобальные навыки
2 сентября, 18:00
Мы постоянно работаем над тем, чтобы Толока становились удобнее, а результаты разметки в ней — качественнее. Сегодня хотим рассказать сразу о нескольких обновлениях, которые упростят запуск проектов и отбор исполнителей.
Вывод средств из Толоки в QIWI Кошелёк
15 сентября, 19:30
В Толоке появился новый способ вывода средств — с помощью платёжной системы QIWI. Рассказываем, что важно знать при выводе средств через эту платёжную систему.