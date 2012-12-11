Представьте, что вам понадобилось что-то перевести, а под рукой нет ни компьютера, ни бумажного словаря. Например, нужно срочно ответить на письмо иностранному коллеге.

Для владельцев iPhone мы подготовили простое и удобное решение — новое мобильное приложение Яндекс.Перевод. Установите его на свой телефон, и у вас в кармане всегда будет полноценный онлайн-переводчик, который поможет вам в деловой переписке, при чтении книг на языке оригинала, на отдыхе за границей и во многих других случаях.

Приложение работает на той же технологии машинного перевода, что и веб-сервис translate.yandex.ru. Оно позволяет переводить отдельные слова и целые тексты — с основных европейских языков на русский и обратно. Сейчас приложение поддерживает английский, польский, украинский, немецкий, французский, испанский, итальянский и турецкий языки.

Если вы спросите у Яндекс.Перевода, как будет по-английски отдельное слово, то получите полноценную словарную статью. Вы увидите не только его значение, но и похожие слова, а также примеры употребления с комментариями.

Для вашего удобства и экономии времени в приложении есть режим синхронного перевода. Вы ещё печатаете фразу, а оно уже переводит.

Сэкономить время также помогут подсказки при наборе текста и автоопределение языка.

Для работы с новыми словами и текстами Яндекс.Переводу нужно подключение к интернету. Однако приложение запоминает и сохраняет в истории всё, что вы у него уже спрашивали, поэтому вернуться к своим старым запросам вы можете и в офлайне.

Вы можете скачать новое приложение в App Store, а также при помощи QR-кода.

Команда Яндекс.Перевода

Переводим, не переводя дыхания