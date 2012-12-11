Блог Переводчика

декабрь 2012
Яндекс.Перевод для владельцев iPhone
11 декабря 2012, 12:42
Интернет, 11 декабря 2012 года. Яндекс выпустил мобильный переводчик для iPhone. Он поможет с переводом, где бы ни находился пользователь. Приложение умеет переводить слова и фразы с восьми языков на русский и обратно. Как и на сервисе translate.yandex.ru, в нем используется технология машинного перевода Яндекса. 

Читать далее

Нет комментариев
ios,мобильный,перевод,iphone
Яндекс.Перевод — карманный переводчик для iPhone
13 декабря 2012, 11:53

Представьте, что вам понадобилось что-то перевести, а под рукой нет ни компьютера, ни бумажного словаря. Например, нужно срочно ответить на письмо иностранному коллеге.

Для владельцев iPhone мы подготовили простое и удобное решение — новое мобильное приложение Яндекс.Перевод. Установите его на свой телефон, и у вас в кармане всегда будет полноценный онлайн-переводчик, который поможет вам в деловой переписке, при чтении книг на языке оригинала, на отдыхе за границей и во многих других случаях.

Приложение работает на той же технологии машинного перевода, что и веб-сервис translate.yandex.ru. Оно позволяет переводить отдельные слова и целые тексты — с основных европейских языков на русский и обратно. Сейчас приложение поддерживает английский, польский, украинский, немецкий, французский, испанский, итальянский и турецкий языки.

Если вы спросите у Яндекс.Перевода, как будет по-английски отдельное слово, то получите полноценную словарную статью. Вы увидите не только его значение, но и похожие слова, а также примеры употребления с комментариями.

 

Для вашего удобства и экономии времени в приложении есть режим синхронного перевода. Вы ещё печатаете фразу, а оно уже переводит. 

 

Сэкономить время также помогут подсказки при наборе текста и автоопределение языка. 

Для работы с новыми словами и текстами Яндекс.Переводу нужно подключение к интернету. Однако приложение запоминает и сохраняет в истории всё, что вы у него уже спрашивали, поэтому вернуться к своим старым запросам вы можете и в офлайне.

Вы можете скачать новое приложение в App Store, а также при помощи QR-кода.

 

Команда Яндекс.Перевода

Переводим, не переводя дыхания

4 комментария
переводчик для iPhone,яндекс.перевод,ios,переводчик,iphone