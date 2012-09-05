Если вы уже пользуетесь виджетами Яндекса, то у нас для вас есть хорошая новость - мы создали виджет сервиса Яндекс.Перевод.

Виджет обладает практически всеми возможностями сервиса Яндекс.Перевод, включая синхронный перевод и подсказки, и вполне подойдет, если вам нужно быстро перевести небольшой текст (до 200 символов), посмотреть перевод слова или фразы в словаре. С большими текстами удобнее работать на самом сервисе.

Немного про работу виджета. Виджет функционирует в двух режимах – словарь и перевод. Если переводчик находит словарную статью для слова или фразы, автоматически включается словарный режим и отображается компактная форма словарной статьи. При наведении на нее мышью во всплывающем окне показывается полная словарная статья.

Если по каким-либо причинам словарный режим вам неудобен, то его всегда можно отключить в настройках виджета. Там, кстати, есть и другие настройки.

Надеемся, что виджет сделает использование переводчика еще более удобным!