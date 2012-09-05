Блог Переводчика

сентябрь 2012
Яндекс.Перевод
5 сентября 2012, 19:07

Читать далее

Нет комментариев
Приветствуем!
5 сентября 2012, 19:11

Это официальный блог сервиса Яндекс.Переводчик. Здесь мы будем рассказывать о том, что нового произошло на нашем сервисе, какие изменения и улучшения мы внесли, а также о наших достижениях в области машинного перевода.

Мы всегда рады пожеланиям и замечаниям наших пользователей!

 

Команда сервиса Яндекс.Переводчик


 Все блоги и клубы сервисов Яндекса 

51 комментарий
Виджет на главной странице Яндекса
19 сентября 2012, 12:01

Если вы уже пользуетесь виджетами Яндекса, то у нас для вас есть хорошая новость - мы создали виджет сервиса Яндекс.Перевод.

Виджет обладает практически всеми возможностями сервиса Яндекс.Перевод, включая синхронный перевод и подсказки, и вполне подойдет, если вам нужно быстро перевести небольшой текст (до 200 символов), посмотреть перевод слова или фразы в словаре. С большими текстами удобнее работать на самом сервисе.

Немного про работу виджета. Виджет функционирует в двух режимах – словарь и перевод. Если переводчик находит словарную статью для слова или фразы, автоматически включается словарный режим и отображается компактная форма словарной статьи. При наведении на нее мышью во всплывающем окне показывается полная словарная статья.

 

Если по каким-либо причинам словарный режим вам неудобен, то его всегда можно отключить в настройках виджета. Там, кстати, есть и другие настройки.

 

 

Надеемся, что виджет сделает использование переводчика еще более удобным!

добавить на Яндекс

2 комментария
Мобильная версия сервиса Яндекс.Перевод
28 сентября 2012, 19:05

Мы рады сообщить, что появилась мобильная версия сервиса Яндекс.Перевод!


Данная версия создана для тех, кто часто пользуется переводчиком со смартфона. Мы постарались сделать мобильную версию максимально легкой и удобной, сохранив при этом практически все возможности полной версии, например, такие как синхронный перевод, отображение словарной статьи и автоматическое определение направления перевода.


Если вы зашли на translate.yandex.ru с мобильного устройства, система это автоматически определит и перенаправит вас на мобильную версию. При этом всегда есть возможность вернуться к полной версии.


Команда сервиса Яндекс.Перевод

Нет комментариев