Это официальный блог сервиса Яндекс.Переводчик. Здесь мы будем рассказывать о том, что нового произошло на нашем сервисе, какие изменения и улучшения мы внесли, а также о наших достижениях в области машинного перевода.
Мы всегда рады пожеланиям и замечаниям наших пользователей!
Команда сервиса Яндекс.Переводчик
Если вы уже пользуетесь виджетами Яндекса, то у нас для вас есть хорошая новость - мы создали виджет сервиса Яндекс.Перевод.
Виджет обладает практически всеми возможностями сервиса Яндекс.Перевод, включая синхронный перевод и подсказки, и вполне подойдет, если вам нужно быстро перевести небольшой текст (до 200 символов), посмотреть перевод слова или фразы в словаре. С большими текстами удобнее работать на самом сервисе.
Немного про работу виджета. Виджет функционирует в двух режимах – словарь и перевод. Если переводчик находит словарную статью для слова или фразы, автоматически включается словарный режим и отображается компактная форма словарной статьи. При наведении на нее мышью во всплывающем окне показывается полная словарная статья.
Если по каким-либо причинам словарный режим вам неудобен, то его всегда можно отключить в настройках виджета. Там, кстати, есть и другие настройки.
Надеемся, что виджет сделает использование переводчика еще более удобным!
Мы рады сообщить, что появилась мобильная версия сервиса Яндекс.Перевод!
Данная версия создана для тех, кто часто пользуется переводчиком со смартфона. Мы постарались сделать мобильную версию максимально легкой и удобной, сохранив при этом практически все возможности полной версии, например, такие как синхронный перевод, отображение словарной статьи и автоматическое определение направления перевода.
Если вы зашли на translate.yandex.ru с мобильного устройства, система это автоматически определит и перенаправит вас на мобильную версию. При этом всегда есть возможность вернуться к полной версии.
Команда сервиса Яндекс.Перевод