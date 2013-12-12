В мобильном приложении Яндекс.Перевод для iPhone и iPad теперь можно использовать словари без подключения к интернету. Пока в офлайн-режиме доступен только англо-русский словарь, но в будущем появится поддержка и других языков.



Для работы с Яндекс.Переводом без интернета нужно предварительно загрузить англо-русский словарь (размером 50 МБ) в настройках приложения.



Для пользователей iOS 7 также обновлен дизайн.