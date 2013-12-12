Яндекс.Перевод перешагнул границу Европы и взялся за освоение восточных языков. Первыми в список языков, поддерживаемых сервисом, были добавлены арабский и иврит.
декабрь 2013
12 декабря 2013, 15:21
19 декабря 2013, 12:46
В мобильном приложении Яндекс.Перевод для iPhone и iPad теперь можно использовать словари без подключения к интернету. Пока в офлайн-режиме доступен только англо-русский словарь, но в будущем появится поддержка и других языков.
Для работы с Яндекс.Переводом без интернета нужно предварительно загрузить англо-русский словарь (размером 50 МБ) в настройках приложения.
Для пользователей iOS 7 также обновлен дизайн.