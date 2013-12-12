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декабрь 2013
Первые восточные языки на сервисе перевода
12 декабря 2013, 15:21

Яндекс.Перевод перешагнул границу Европы и взялся за освоение восточных языков. Первыми в список языков, поддерживаемых сервисом, были добавлены арабский и иврит.

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Офлайн словари в мобильном приложении для iOS
19 декабря 2013, 12:46

В мобильном приложении Яндекс.Перевод для iPhone и iPad теперь можно использовать словари без подключения к интернету. Пока в офлайн-режиме доступен только англо-русский словарь, но в будущем появится поддержка и других языков.

Для работы с Яндекс.Переводом без интернета нужно предварительно загрузить англо-русский словарь (размером 50 МБ) в настройках приложения.

Для пользователей iOS 7 также обновлен дизайн.

 

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