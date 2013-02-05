Workshop on Statistical Machine Translation 2013 (WMT13) – это ежегодное событие, в котором участвуют специалисты по машинному переводу, студенты и исследователи со всего мира. В этом году воркшоп примечателен тем, что впервые за все время его существования в программу включен русский язык. Во многом, это стало возможным благодаря поддержке со стороны компании Яндекс. Специалисты сервиса Яндекс.Перевод подготовили обучающий набор и предоставили организаторам мероприятия англо-русский параллельный корпус, состоящий из 1 миллиона пар предложений. Корпус доступен для исследовательских целей всем желающим.



Подробная информация о WMT13: http://www.statmt.org/wmt13/index.html



Англо-русский параллельный корпус: https://translate.yandex.ru/corpus