Сегодня вышло новое приложение для пользователей Android-смартфонов – Яндекс.Перевод. Приложение знает 19 языков и поможет вам найти нужные слова в любой из 170 стран мира, где на них говорят.

Набирать текст на смартфоне не очень удобно, особенно на иностранном языке. Чтобы облегчить эту задачу, приложение по первым буквам подсказывает слово, а по первому слову фразы может догадаться, какое будет следующим. Благодаря этим подсказкам, например, предложение «Какие документы необходимы для получения визы в посольстве», состоящее из 58 знаков, можно набрать всего за 10 нажатий.

Перевод происходит синхронно – по мере набора текста. При этом приложение не торопится предлагать варианты сразу, а сначала проверяет целостность слова и контекст, то есть уже набранные слова. Только когда система уверена, что слово набрано целиком, она даёт соответствующий контексту перевод.

Для подсказок и синхронного перевода используются разработанные в Яндексе технологии предиктивного ввода и статистического машинного перевода – такие же, как в веб-версии сервиса. Эти технологии позволяют использовать при переводе информацию, извлечённую из огромного количества размещённых в интернете текстовых документов. Благодаря этой текстовой базе мы знаем частоту употребления миллиардов словосочетаний на разных языках и можем быстро определить, какой перевод в данном случае будет точнее. Кроме того, приложение автоматически распознаёт язык ввода и в случае ошибки при наборе слова предлагает правильный вариант в подсказках.

Всё это обеспечивает высокую скорость и точность перевода, однако с помощью приложения легко не только переводить, но и расширять словарный запас. В приложение встроена функция озвучивания слов и коротких фраз для девяти языков, а в словарных статьях есть примеры использования слова и устойчивые сочетания – так что незнакомые слова проще произносить и запоминать.

Яндекс.Перевод для Android поддерживает русский, английский, французский, украинский, белорусский, болгарский, испанский, хорватский, итальянский, немецкий, польский, румынский, сербский, турецкий, чешский, шведский, датский, голландский и португальский языки. Скачать и установить Перевод для Android можно в Google Play, Яндекс.Store или с помощью QR-кода.

Команда Яндекс.Перевода