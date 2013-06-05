Не прошло и месяца с момента публикации нашей последней новости о расширении списка поддерживаемых языков, как мы добавили еще два - португальский и хорватский. Причем с португальского можно переводить не только на русский, но и на английский.



На английский язык теперь можно переводить еще и с датского.