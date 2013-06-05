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июнь 2013
Новые языковые пары
5 июня 2013, 19:21

Мы продолжаем работу над расширением списка поддерживаемых языков, и в этот раз сервис пополнился следующими языковыми парами:

- голландско-русская

- датско-русская

- шведско-русская

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новые языки,датский,голландский,шведский
Португальский и хорватский
28 июня 2013, 15:22

Не прошло и месяца с момента публикации нашей последней новости о расширении списка поддерживаемых языков, как мы добавили еще два - португальский и хорватский. Причем с португальского можно переводить не только на русский, но и на английский.

На английский язык теперь можно переводить еще и с датского.

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новые языки,датский,португальский,хорватский