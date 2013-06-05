Мы продолжаем работу над расширением списка поддерживаемых языков, и в этот раз сервис пополнился следующими языковыми парами:
- голландско-русская
- датско-русская
- шведско-русская
Мы продолжаем работу над расширением списка поддерживаемых языков, и в этот раз сервис пополнился следующими языковыми парами:
- голландско-русская
- датско-русская
- шведско-русская
Не прошло и месяца с момента публикации нашей последней новости о расширении списка поддерживаемых языков, как мы добавили еще два - португальский и хорватский. Причем с португальского можно переводить не только на русский, но и на английский.
На английский язык теперь можно переводить еще и с датского.