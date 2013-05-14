Блог Переводчика

май 2013
Словарь синонимов
14 мая 2013, 14:47

Арсенал средств редактирования сервиса перевода translate.yandex.ru пополнился новой функцией - словарем синонимов.

При переводе текста нередко возникают ситуации, когда качество перевода можно улучшить, если заменить некоторые слова в исходном тексте, однако подобрать подходящие слова не получается. В таких случаях может помочь словарь синонимов, позволяющий заменить слово на похожее по смыслу.

Словарь синонимов построен автоматически на основе данных, собранных в сети Интернет, по той же технологии, что и машинный переводной словарь. В настоящее время предлагаются синонимы для русских и английских слов.

Для того чтобы просмотреть список синонимов, необходимо навести указатель мыши на нужное слово в поле ввода текста, а затем нажать и секунду удерживать левую кнопку мыши.

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веб-интерфейс,редактирование текста,синонимы
Новые языковые пары
16 мая 2013, 13:00

В списке поддерживаемых сервисом Яндекс.Перевод языков появился белорусский. Теперь мы умеем переводить с белорусского на 12 языков (английский, болгарский, испанский, итальянский, немецкий, польский, румынский, русский, сербский, турецкий, французский и чешский) и обратно.

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новые языки,белорусский
Фоновая проверка правописания
28 мая 2013, 11:45

На сервисе Яндекс.Перевод появилась фоновая проверка правописания, которая подскажет, есть ли в тексте ошибки или опечатки, а также предложит варианты исправления.
Проверка правописания поможет не только составить более грамотный текст, но и повысить качество перевода. Сравните сами:

Текст с ошибками

И вариант без ошибок

Проверка орфографии сейчас работает для русского, украинского и английского языков.
Если по каким-то причинам данная функция вам не нужна, то ее всегда можно отключить в настройках.

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веб-интерфейс,проверка правописания