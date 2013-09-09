В сервисе Яндекс.Перевод появилось 14 новых языков: эстонский, латышский, литовский, армянский, азербайджанский, греческий, словацкий, словенский, албанский, каталанский, македонский, финский, венгерский и норвежский. Таким образом, Яндекс.Перевод знает уже 33 языка и умеет переводить с любого из них на любой другой.



С добавлением новых языков география Яндекс.Перевода заметно увеличилась — теперь с его помощью можно переводить почти со всех крупных европейских языков. Не хватает только ирландского, исландского и грузинского, которые мы обязательно добавим в будущем.