Команда сервиса Яндекс.Перевод продолжает расширять список поддерживаемых языков, и в этот раз значительное пополнение в восточных языках – появился перевод для вьетнамского, индонезийского, малайского и мальтийского.



Несмотря на то, что основные европейские языки уже представлены на сервисе, об этом направлении мы тоже не забываем – добавлена поддержка боснийского и исландского языков.



