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апрель 2014
Новые языки на сервисе Яндекс.Перевод
21 апреля 2014, 18:42

Команда сервиса Яндекс.Перевод продолжает расширять список поддерживаемых языков, и в этот раз значительное пополнение в восточных языках – появился перевод для вьетнамского, индонезийского, малайского и мальтийского.

Несмотря на то, что основные европейские языки уже представлены на сервисе, об этом направлении мы тоже не забываем – добавлена поддержка боснийского и исландского языков.

7 комментариев
индонезийский,боснийский,малайский,мальтийский,вьетнамский,новые языки,исландский
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28 апреля 2014, 12:00

Нужен одиночный долгий клик Должно появиться вот такое окно.

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4 комментария