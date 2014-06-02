В преддверии сезона отпусков мы научили приложение Яндекс.Перевод для iPhone переводить в режиме офлайн. Теперь в зарубежной поездке вы сможете узнать, что такое entrada gratuita или entrecôte de boeuf, не тратя деньги на мобильный интернет в роуминге или время — на поиск сетей Wi-Fi.



Без подключения к сети Яндекс.Перевод переводит с русского на английский, немецкий, французский, итальянский и испанский и наоборот. Программа и подсказывает значения отдельных слов, и переводит фразы и тексты целиком.



Всё, что требуется для того, чтобы переводить без интернета, — это заранее загрузить в телефон данные для нужных языков и включить офлайн-режим в настройках Яндекс.Перевода.







Объём скачиваемых данных зависит от языка. Так, если загружены данные для переводов между русским и английским языками, приложение будет «весить» около 600 мегабайт.



Фархат Аминов, менеджер проектов сервиса Яндекс.Перевод: