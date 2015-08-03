Яндекс.Переводчик стал еще удобнее в использовании - с сегодняшнего дня функция голосового ввода доступна на десктопе не только для пользователей Chrome, но и для Яндекс.Браузера, Firefox и Opera. Мы научились распознавать русскую, английскую и турецкую речь, благодаря использованию технологии SpeechKit – https://tech.yandex.ru/speechkit.

Кстати, эта технология разработана компанией Яндекс и включает в себя не просто распознавание, но и выделение смысловых объектов в произносимом тексте, без чего было бы невозможно различить "Любовь Владимировну" и "первую любовь", а что еще страшнее ­– "несу разные вещи" и "несуразные вещи"

Помимо Яндекс.Переводчика, на базе технологии SpeechKit работает Яндекс.Навигатор.