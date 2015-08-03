Блог Переводчика

август 2015
Говорите, мы вас слушаем!
3 августа 2015, 18:31

Яндекс.Переводчик стал еще удобнее в использовании - с сегодняшнего дня функция голосового ввода доступна на десктопе не только для пользователей Chrome, но и для Яндекс.Браузера, Firefox и Opera. Мы научились распознавать русскую, английскую и турецкую речь, благодаря использованию технологии SpeechKit – https://tech.yandex.ru/speechkit.

Кстати, эта технология разработана компанией Яндекс и включает в себя не просто распознавание, но и выделение смысловых объектов в произносимом тексте, без чего было бы невозможно различить "Любовь Владимировну" и "первую любовь", а что еще страшнее ­– "несу разные вещи" и "несуразные вещи"

 

Помимо Яндекс.Переводчика, на базе технологии SpeechKit работает Яндекс.Навигатор.

 

2 комментария
Обновление в квадрате
25 августа 2015, 17:24

Хм... вы тоже слышали, будто за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь? Это точно не про нас – сегодня мы готовы порадовать вас сразу двумя долгожданными обновлениями!

Что нового появилось в IOS-приложении:

  • Мы добавили функцию голосового ввода для русского, английского и турецкого языков.
  • Появились подсказки при наборе слов на следующих языках: африкаанс, валлийский, баскский, ирландский, галисийский, гаитянский, казахский, киргизский, латынь, малагасийский, монгольский, суахили, таджикский, тагальский, узбекский.  

Обновления в Android-приложении:

  • Как обещали, мы научили приложение распознавать и переводить текст с изображений! Функция работает для 11 популярных языков. 
  • Переводчик выучил новые языки: африкаанс, баскский, валлийский, ирландский, галисийский, гаитянский креольский, латынь, малагасийский, монгольский, суахили, тагальский и узбекский. 
  • Мы также добавили подсказки при наборе слов на следующих языках: африкаанс, валлийский, баскский, ирландский, галисийский, гаитянский, казахский, киргизский, латынь, малагасийский, монгольский, суахили, таджикский, тагальский, узбекский.
  • Появилась возможность показывать переведенный текст на весь экран.
  • Стабилизирована работа приложения в офлайн-режиме.
2 комментария