Мы сделали информацию еще доступнее: теперь функция перевода сайтов появилась и в приложени для IOS. Скорее обновляйтесь!
Мы сделали информацию еще доступнее: теперь функция перевода сайтов появилась и в приложени для IOS. Скорее обновляйтесь!
Cначала Переводчик работал только со словами, которые вы в нём печатали, затем стал переводить сайты, а теперь помогает понять, что написано в других приложениях на вашем устройстве. Чтобы перевести незнакомый текст, выделите его и выберите Яндекс.Переводчик в контекстном меню.
Мы смогли добавить эту возможность благодаря нововведениям Android. Обратите внимание, что она работает только на устройствах с Android 6.0 и её пока поддерживают не все приложения.
Люди, как говорится, делятся на две категории.
У кого-то Новый год ассоциируется с мандаринами и ёлкой, а кто-то традиционно сбегает накануне 31-го декабря к кокосам и пальмам. Что ж, у нас есть подарок для всех!
Сегодня мы добавили на сервис два самых распространенных индоевропейских языка, на которых суммарно говорит более полумиллиарда человек: хинди и урду.
Теперь вы сможете не только открыть для себя мир увлекательного индийского интернета и заказать, к примеру, оригинальный сари в подарок, но и объясниться с местными, если вас занесло в деревушку на отшибе Гоа.