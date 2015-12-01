Люди, как говорится, делятся на две категории.



У кого-то Новый год ассоциируется с мандаринами и ёлкой, а кто-то традиционно сбегает накануне 31-го декабря к кокосам и пальмам. Что ж, у нас есть подарок для всех!



Сегодня мы добавили на сервис два самых распространенных индоевропейских языка, на которых суммарно говорит более полумиллиарда человек: хинди и урду.



Теперь вы сможете не только открыть для себя мир увлекательного индийского интернета и заказать, к примеру, оригинальный сари в подарок, но и объясниться с местными, если вас занесло в деревушку на отшибе Гоа.