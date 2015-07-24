Даже если вы читаете наш пост с экрана рабочего компьютера, сегодня у вас есть шанс почувствовать себя участниками передачи «Вокруг света». Мы освоили 11 новых языков, которые могут пригодиться в самых разных уголках мира. Это африкаанс, суахили, баскский, валлийский, ирландский, галисийский, гаитянский (креольский), малагасийский, тагальский, а также монгольский и узбекский. Для тех, кто предпочитает оставаться дома, мы предоставили возможность читать древнеримскую классику в оригинале (на латыни). Новые языки уже доступны на нашем сайте и в приложении в AppStore.

Кроме того, в IOS-приложение мы добавили транслитерацию для арабского, армянского, греческого, грузинского, иврита, корейского, фарси, японского и китайского (пиньинь) языков. Эта функция также будет полезна любителям путешествий, поскольку позволит прочитать вслух тексты на экзотических языках.