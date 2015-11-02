Проверка правописания вернулась на веб-сервис

Функция доступна для следующих языков: русский, английский, украинский и казахский.





Теперь при наборе текст вновь автоматически проверяется на наличие ошибок и опечаток. Слова с ошибками подчеркиваются красной линией. При клике левой кнопкой мыши на подчеркнутое слово сервис предложит правильные варианты написания, из которых можно выбрать наиболее подходящий.





