Мобильное приложение Яндекс.Переводчик для Android научилось переводить сайты.
Также новая версия позволяет озвучивать действия пользователя и события, что делает её удобной для людей с физическими ограничениями. Подробнее о специальных возможностях Android можно узнать по ссылке: https://support.google.co
#обновление
Мобильное приложение Яндекс.Переводчик для Android научилось переводить сайты.
Проверка правописания вернулась на веб-сервис
Функция доступна для следующих языков: русский, английский, украинский и казахский.
Теперь при наборе текст вновь автоматически проверяется на наличие ошибок и опечаток. Слова с ошибками подчеркиваются красной линией. При клике левой кнопкой мыши на подчеркнутое слово сервис предложит правильные варианты написания, из которых можно выбрать наиболее подходящий.