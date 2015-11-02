Блог Переводчика

ноябрь 2015
Начинаем понедельник с бодрой новости!
2 ноября 2015, 13:12

Мобильное приложение Яндекс.Переводчик для Android научилось переводить сайты.
Также новая версия позволяет озвучивать действия пользователя и события, что делает её удобной для людей с физическими ограничениями. Подробнее о специальных возможностях Android можно узнать по ссылке: https://support.google.com/accessibility/android/answ..

#обновление

 

2 комментария
Больше никаких ошибок!
19 ноября 2015, 12:58

Проверка правописания вернулась на веб-сервис  

Функция доступна для следующих языков: русский, английский, украинский и казахский.


Теперь при наборе текст вновь автоматически проверяется на наличие ошибок и опечаток. Слова с ошибками подчеркиваются красной линией. При клике левой кнопкой мыши на подчеркнутое слово сервис предложит правильные варианты написания, из которых можно выбрать наиболее подходящий.


 

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