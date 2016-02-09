Блог Переводчика

февраль 2016
Вы можете помочь нам стать еще лучше! 
9 февраля 2016, 17:46

Мы добавили на веб-сервис режим редактирования перевода. 
Если вы заметили неправильный перевод, просто нажмите на карандаш и предложите свой вариант. 

1 комментарий
редактирование текста
Перевод сайтов на веб-сервисе стал еще удобнее
15 февраля 2016, 17:25
  • Во-первых, наш новый поп-ап позволяет быстро подсмотреть исходный текст, достаточно навести курсор на интересующее вас предложение.
  • Во-вторых, если вы нашли неточность или ошибку, вы можете предложить нам свой вариант перевода.
  • Ну, и в-третьих, это красиво!

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