Мы добавили на веб-сервис режим редактирования перевода.
Если вы заметили неправильный перевод, просто нажмите на карандаш и предложите свой вариант.
февраль 2016
9 февраля 2016, 17:46
Мы добавили на веб-сервис режим редактирования перевода.
15 февраля 2016, 17:25
- Во-первых, наш новый поп-ап позволяет быстро подсмотреть исходный текст, достаточно навести курсор на интересующее вас предложение.
- Во-вторых, если вы нашли неточность или ошибку, вы можете предложить нам свой вариант перевода.
- Ну, и в-третьих, это красиво!