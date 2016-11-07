



Только в одном месте на земле есть языки, в которых есть так называемые «щелкающие» звуки, или «кликсы». Это языки бушменов и готтентотов (сейчас эту семью принято называть койсанской), аборигенных жителей Южной Африки, и самые южные языки банту, в которых кликсы появились в результате контактов с койсанскими языками. Самые крупные из этих языков — это зулу (12 миллионов) и коса (8 миллионов человек); они входят в число 11 официальных языков Южно-Африканской Республики.

Кликсы — это примерно такие звуки, которые мы производим, когда щелкаем языком, только в этих языках они используются как обычные согласные. Они произносятся не на выдохе, как все остальные звуки, а на вдохе. В транскрипции их принято обозначать специальными знаками в зависимости от того, где во рту они образуются — например, ǃ (это не восклицательный знак, а специальный символ), ǀ, ǁ. Кроме того, они могут быть носовыми, придыхательными, глоттализованными и так далее. В коса различается 18 щелкающих согласных, в зулу — 15 (это далеко не предел — в некоторых койсанских языках их число доходит до 80). В орфографии для них используют более привычные буквы c, x, q в сочетании с n для обозначения носового произношения, h для придыхания и т. д. Щелкающий согласный есть в названии самого языка коса (isiXhosa), — латеральный (то есть произносимый боковой частью языка, как наше «л») придыхательный кликс, ничего сложного.

В отношении грамматики коса — типичный язык банту. Сам язык называется isiXhosa, народ коса будет amaXhosa, а один его представитель — umXhosa. Самым, по-видимому, известным umXhosa был борец с апартеидом и первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела.

Амхарский язык — официальный язык Эфиопии; семитский язык, близкий к арабском и ивриту. Он записывается с помощью особого эфиопского письма — слоговой системы письменности, которая существует уже более тысячи лет. В ней каждый символ соответствует сочетанию согласного и гласного: например, ባ — это ba, ቤ — be, ቦ — bo, ቧ — bwa и так далее. С другой стороны, в принятой орфографии не обозначается удвоение согласных, которое важно для амхарского языка. Все это, конечно, создавало особые проблемы при сборке машинного перевода. Но по крайней мере, в отличие от некоторых других систем письма, на слова текст делится легко — двоеточием.

Амхарский считают своим священным языком растафарианцы. Само слово «Растафари» — это амхарское ራስ፡ተፈሪ, сочетание титула ras ራስ, буквально «голова» и täfäri ተፈሪ — мирского имени последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I.