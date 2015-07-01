Тренировки

В этом клубе общаются тренеры и участники студенческих команд по программированию, участвующих в Яндекс.Тренировках.

Как проходят тренировки

Тренировки проходят в офисе Яндекса в Москве два раза в неделю. Контесты доступны виртуально онлайн в системе Яндекс.Contest. Проходят тренировочные контесты по системе ACM на 5 часов. По окончанию тренировки тренеры проводят разбор задач, он записывается на видео, которое выкладывается на Яндекс.Видео. В осеннем семестре 2013 года очные тренировки по субботам, по четвергам - по-разному, тренеры - Вася Астахов и Ренат Гимадеев. Тренировки проходят либо в главном офисе Яндекса (БЦ Морозов, 7 этаж), либо в соседнем (БЦ Мамонтов, 3 этаж)

Как настроить печать на тренировках

  1. Скачать драйвер http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=1845558&lang=ru&cc=ru&prodTypeId=18972&prodSeriesId=1845551&taskId=135 . Выбрать русский язык, выбрать свою ОС, скачать последнюю версию. 
  2. Запустить .exeшник и распаковать куда-нибудь. 
  3. Запустить из распакованного hpbvspst.exe и EZinstall.exe.
  4. Когда EZinstall.exe попросит "убедиться, что принтер включен и подключен к компьютеру", нажать отмену.
  5. Пойти в Пуск - Настройка - Принтеры и Факсы, запустить. 
  6. Нажать "установка принтера" слева вверху. Нажать далее. 
  7. Выбрать локальный принтер, НЕ ставить галку "автоматическое определение", нажать далее. 
  8. Создать новый порт, выбрать "Standard TCP/IP port" (причем именно так, а не HP Standard TCP/IP port), нажать далее, нажать далее. 
  9. Ввести prn-123.yandex-team.ru в поле "Имя принтера или IP-адрес", нажать далее. 
  10. Выбрать производителя HP, из моделей принтеров выбрать HP LaserJet P2015 или HP LaserJet 2000, какой есть. Установить принтер.

Видео-разборы 

Как получать уведомления о записях в клубе 

Общение переехало в http://vk.com/ya_training
basil-ast
1 июля 2015, 15:21

сабж

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Тренировка 13го декабря
ariacas
12 декабря 2014, 23:26

Провожу я, +79253802179, начало в 12.00. Те, кто не могут прийти к 12, могут прийти к 3.

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Видео разборов
MVLevin
26 ноября 2014, 14:41

Видео разборов из коллекции http://video.yandex.ru/users/mvlevin/collection/1/ переехали сюда https://yadi.sk/d/RZd-5Gr7cwiSN . Про остальные коллекции тоже скоро появятся новые ссылки.

UPD. Еще видео разборов здесь https://yadi.sk/d/A9KL2tXxcwt82

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Тренировка 1го ноября
ariacas
31 октября 2014, 19:49

+79253802179

 

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Тренировки 25.10 не будет
basil-ast
24 октября 2014, 13:11

В связи с Московским ЧФ. Всем удачи на соревнованиях!

В качестве разминки можете прорешать

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=006516

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Тренировка 18го октября
ariacas
17 октября 2014, 19:36

Начало в 15.00, мой телефон +79253802179

1 комментарий
Тренировка 11 октября
basil-ast
10 октября 2014, 22:24

Начало в 15, мой телефон 89263460215

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Тренировка 4го октября
ariacas
3 октября 2014, 22:42

Начало в 15.00, мой телефон +79253802179

2 комментария
Тренировка 2го октября
ariacas
1 октября 2014, 23:41

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=006569 -- пишем московский чф 2012 года

Те, кто его писал пишут любой из (Southern, Western, Northen) четвертьфинал 2012 года, который еще не писали

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Тренировка 27го сентября
ariacas
26 сентября 2014, 20:12

Начало в 12.00, провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179. Ссылка на контест появится позднее

3 комментария
Тренировка в субботу 20.09.14
basil-ast
20 сентября 2014, 08:45

Начало в 15:00. Офис Яндекса, КР-2 Морозов 7-этаж. Провожу я, Астахов Василий, +79263460215

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=006602

1 комментарий
Личный контест
basil-ast
17 сентября 2014, 23:41

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=006242

 

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Тренировка в субботу 13.09.2014
basil-ast
8 сентября 2014, 15:22

Начало в 15:00. Офис Яндекса, КР-2 Морозов 7-этаж. Провожу я, Астахов Василий, +79263460215

Ссылка на сегодняшний контест

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=001274

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«Московский фестиваль спортивного программирования VIII Кубка им. И.Н. Векуа»
basil-ast
20 мая 2014, 12:07

В качестве тренировки принимаем участие в http://codeforces.ru/blog/entry/12347

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Тренировка 17 мая
basil-ast
16 мая 2014, 21:29

Тренировку провожу я в 12:30, +79263460215

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=001279

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Тренировка 16го апреля
ariacas
24 апреля 2014, 19:24

Провожу я, Ренат Гимадеев, начало в 15:15, ссылка на контест появится позднее. Мой временный телефон +79264363538

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Тренировка 19го апреля
ariacas
19 апреля 2014, 15:22

Я тупанул и забыл написать, что сегодня провожу тренировку я, 89264363538. Все еще можно на нее приходить

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Тренировка в субботу 12.04.2014
basil-ast
11 апреля 2014, 21:59

Провожу я, Астахов В. +79263460215, начало в 12:30

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=010054

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Тренировка 05.04.14
basil-ast
4 апреля 2014, 10:40

Провожу я, Астахов В. +79263460215, начало в 12:30

 

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=010049

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Тренировка 29го марта
ariacas
28 марта 2014, 23:18

Провожу я, Ренат Гимадеев, начало в 15:15, ссылка на контест появится позднее. Мой временный телефон +79264363538 (в скором времени восстановлю старый)

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