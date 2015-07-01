В этом клубе общаются тренеры и участники студенческих команд по программированию, участвующих в Яндекс.Тренировках.

Как проходят тренировки

Тренировки проходят в офисе Яндекса в Москве два раза в неделю. Контесты доступны виртуально онлайн в системе Яндекс.Contest. Проходят тренировочные контесты по системе ACM на 5 часов. По окончанию тренировки тренеры проводят разбор задач, он записывается на видео, которое выкладывается на Яндекс.Видео. В осеннем семестре 2013 года очные тренировки по субботам, по четвергам - по-разному, тренеры - Вася Астахов и Ренат Гимадеев. Тренировки проходят либо в главном офисе Яндекса (БЦ Морозов, 7 этаж), либо в соседнем (БЦ Мамонтов, 3 этаж)

Как настроить печать на тренировках

Скачать драйвер http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=1845558&lang=ru&cc=ru&prodTypeId=18972&prodSeriesId=1845551&taskId=135 . Выбрать русский язык, выбрать свою ОС, скачать последнюю версию. Запустить .exeшник и распаковать куда-нибудь. Запустить из распакованного hpbvspst.exe и EZinstall.exe. Когда EZinstall.exe попросит "убедиться, что принтер включен и подключен к компьютеру", нажать отмену. Пойти в Пуск - Настройка - Принтеры и Факсы, запустить. Нажать "установка принтера" слева вверху. Нажать далее. Выбрать локальный принтер, НЕ ставить галку "автоматическое определение", нажать далее. Создать новый порт, выбрать "Standard TCP/IP port" (причем именно так, а не HP Standard TCP/IP port), нажать далее, нажать далее. Ввести prn-123.yandex-team.ru в поле "Имя принтера или IP-адрес", нажать далее. Выбрать производителя HP, из моделей принтеров выбрать HP LaserJet P2015 или HP LaserJet 2000, какой есть. Установить принтер.

Видео-разборы

Как получать уведомления о записях в клубе