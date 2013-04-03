Тренировки

апрель 2013
Тренировка в четверг 4 апреля
dlougach
3 апреля 2013, 13:31

Тренировка проводится удалённо, но желающих я могу впустить примерно часа в 4 в БЦ "Мамонтов" (для этого позвоните мне на +7 903 619 72 43).

 

 Ссылка на контест

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Тренировка в субботу 6 апреля
basil-ast
5 апреля 2013, 20:37

Тренировку проводит Василий Астахов (тел. +79263460215)

Срок проведения 14:00-20:00, подходите в БЦ Морозов (к главному входу).

 

4 комментария
Тренировка в четверг 11.04.2013 проводится удаленно
basil-ast
11 апреля 2013, 12:59

Тренировка проводится удалённо, но желающих я могу впустить примерно часа в 4 в БЦ "Мамонтов" (для этого позвоните мне на +7 926 346 02 15).

Ссылка на контест:

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6220

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Тренировка в субботу 13 апреля
dlougach
13 апреля 2013, 00:25

Начало - в 12:00. Окончание - не позже 18:00, т.к. в 19:00 - RCC.

Проводит Яков Длугач (+7 903 619 72 43). Подходить к главному входу - БЦ Морозов.

Для желающих писать удалённо - ссылка на контест и ссылка на условия.

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Тренировка в четверг 18 апреля
dlougach
17 апреля 2013, 19:56

Тренировку провожу я. Телефон - +7 903 619 72 43

 

Начало тренировки - в 15:00. Можно писать удалённо, но желающих писать в Яндексе я могу пустить в БЦ Мамонтов.

 

Ссылка на контест и на условия.

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Тренировка в субботу 20 апреля
dlougach
19 апреля 2013, 13:03

Начало - в 14:00, подходить к главному входу (БЦ Морозов).

 

Провожу я, тел. +7 903 619 7243

 

Ссылка на контест и на условия.

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Тренировка в четверг 25 апреля
basil-ast
25 апреля 2013, 12:59

Тренировку провожу я. Телефон - +79263460215

Начало тренировки - в 16:00. Можно писать удалённо, но желающих писать в Яндексе я могу пустить в БЦ Мамонтов.

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Тренировка в субботу 27 апреля
basil-ast
27 апреля 2013, 00:45

Начало - в 16:00, подходить к главному входу (БЦ Морозов).

 

Провожу я, тел. +7 9263460215

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