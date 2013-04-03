Тренировка проводится удалённо, но желающих я могу впустить примерно часа в 4 в БЦ "Мамонтов" (для этого позвоните мне на +7 903 619 72 43).
Тренировка проводится удалённо, но желающих я могу впустить примерно часа в 4 в БЦ "Мамонтов" (для этого позвоните мне на +7 903 619 72 43).
Тренировка проводится удалённо, но желающих я могу впустить примерно часа в 4 в БЦ "Мамонтов" (для этого позвоните мне на +7 926 346 02 15).
Ссылка на контест:
http://acm.math.spbu.ru:8
Начало - в 14:00, подходить к главному входу (БЦ Морозов).
Провожу я, тел. +7 903 619 7243
Ссылка на контест и на условия.