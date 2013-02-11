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Со следующей недели у нас возобновляются тренировки. Будут они проходить по традиции в субботу и в один из будних дней. Поэтому традиционно проводим голосование кого какой будний день устраивает. Предпочтительные варианты вторник, среда, четверг, чтобы не склеивалось с тренировками в выходные.