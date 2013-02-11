Тренировки

февраль 2013
Тренировки. Сезон зима-весна 2013
basil-ast
11 февраля 2013, 21:26
Со следующей недели у нас возобновляются тренировки. Будут они проходить по традиции в субботу и в один из будних дней. Поэтому традиционно проводим голосование кого какой будний день устраивает. Предпочтительные варианты вторник, среда, четверг, чтобы не склеивалось с тренировками в выходные.
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Тренировка в субботу 23.02.2013
dlougach
22 февраля 2013, 16:33

Первая тренировка в этом семестре состоится завтра (23 февраля). Начало — в 15:00. Место проведения — 7 этаж БЦ Морозов.

Тренировку буду проводить я — Длугач Яков. Телефон — +7 (903) 619-72-43

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Тренировка 28.02.2013
ariacas
25 февраля 2013, 16:43

Внимание вместо Рената тренировку провожу я, Василий Астахов, +79263460215. Время и место тоже.

Начало в 15:00, провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179

Приходите на первый этаж Мамонтова.

Если вы не можете в это время, то напишите во сколько вы придете.

 

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Тренировка 02.03.2013
basil-ast
28 февраля 2013, 23:50
Тренировку провожу я, Василий Астахов, +79263460215. 

Приходите на первый этаж БЦ Морозова(главный вход).

Тренировка начинается в 15. Я скорее всего буду в офисе с 13, можно подходить к этому времени если хочется уйти пораньше.

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