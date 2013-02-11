февраль 2013
11 февраля 2013, 21:26
22 февраля 2013, 16:33
Первая тренировка в этом семестре состоится завтра (23 февраля). Начало — в 15:00. Место проведения — 7 этаж БЦ Морозов.
Тренировку буду проводить я — Длугач Яков. Телефон — +7 (903) 619-72-43
25 февраля 2013, 16:43
Внимание вместо Рената тренировку провожу я, Василий Астахов, +79263460215. Время и место тоже.
Начало в 15:00, провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179
Приходите на первый этаж Мамонтова.
Если вы не можете в это время, то напишите во сколько вы придете.
28 февраля 2013, 23:50
Тренировку провожу я, Василий Астахов, +79263460215.