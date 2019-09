Доброго времени суток! Я представляю the State University of New York at Stony Brook.

Мы, здешнии любители спортивного программирования, очень хотим присоединиться к Яндекс тренировкам

- возможно ли удаленное участие в контестах? участие на английском?

С Уважением,

Старов Алексей,

PhD студент

C.S., SUNY Stony Brook