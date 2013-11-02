Тренировки

ноябрь 2013
Тренировка 02.11.13
ariacas
2 ноября 2013, 02:45

Начало в 12.30. Провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179, пишем уральский чф

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Тренировка в четверг 07.11.2013
basil-ast
7 ноября 2013, 13:10

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6605

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Сборы на физтехе
basil-ast
8 ноября 2013, 14:27

С 5 по 14 ноября будут проходить сборы на физтехе, в связи с этим тренировки в Яндексе проводятся в онлайн режиме с разбором. В рамках сборов тренеры проведут тематические контесты и лекции 5, 10 и 14го числа. Подробнее можно ознакомиться по ссылке http://it-edu.mipt.ru/sites/default/files/program_0.pdf

Контестs со сборов также будут появляться для прорешивания здесь в качестве ссылок. По всем вопросам можно обращаться к тренерам.

Таким образом ближайшая тренировка в Яндексе состоится в субботу 16.11.2013

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Тренировка в субботу 9.11
basil-ast
9 ноября 2013, 13:38
Продолжаем писать питерский чф, в следующую субботу состоится его разбор
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Участие в тренировках из США
oleksii.starov
10 ноября 2013, 00:14

Доброго времени суток! Я представляю the State University of New York at Stony Brook.

Мы, здешнии любители спортивного программирования, очень хотим присоединиться к Яндекс тренировкам

- возможно ли удаленное участие в контестах? участие на английском?

 

С Уважением,

Старов Алексей,

PhD студент

C.S., SUNY Stony Brook

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Тренировка в субботу 16.11.2013
basil-ast
15 ноября 2013, 13:23

Тренировку провожу я, Астахов Василий, +79263460215, начало тренировки в 13:00 в БЦ Морозов, 7 этаж.

 

Пишем полуфинал 2010 года.

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=005015

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Тренировка в четверг 20.11
basil-ast
20 ноября 2013, 13:41

Тренировка проводится онлайн.

Вашему вниманию предлагается японский контест со сборов:

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6231

В случае если вы его решали, пишите мы чего-нибудь придумаем.

 

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Тренировка в субботу 23.11
basil-ast
22 ноября 2013, 13:40

Тренировку провожу я, Астахов В. +79263460215. Время начала тренировки 13:30, просьба никому не опаздывать! Позже 14:30 пускать не буду)

Пишем Саратовский ЧФ 2013 

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6635

или на выбор контест с четверга

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Тренировка в четверг 28.11
basil-ast
28 ноября 2013, 16:52

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=006232

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Тренировки в субботу 30.11 не будет, в связи с полуфиналом чемпионата мира
basil-ast
29 ноября 2013, 21:36

Болеем за московские команды!

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