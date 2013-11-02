Начало в 12.30. Провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179, пишем уральский чф
С 5 по 14 ноября будут проходить сборы на физтехе, в связи с этим тренировки в Яндексе проводятся в онлайн режиме с разбором. В рамках сборов тренеры проведут тематические контесты и лекции 5, 10 и 14го числа. Подробнее можно ознакомиться по ссылке http://it-edu.mipt.ru/sit
Контестs со сборов также будут появляться для прорешивания здесь в качестве ссылок. По всем вопросам можно обращаться к тренерам.
Таким образом ближайшая тренировка в Яндексе состоится в субботу 16.11.2013
Доброго времени суток! Я представляю the State University of New York at Stony Brook.
Мы, здешнии любители спортивного программирования, очень хотим присоединиться к Яндекс тренировкам
- возможно ли удаленное участие в контестах? участие на английском?
С Уважением,
Старов Алексей,
PhD студент
C.S., SUNY Stony Brook
Тренировку провожу я, Астахов Василий, +79263460215, начало тренировки в 13:00 в БЦ Морозов, 7 этаж.
Пишем полуфинал 2010 года.
http://acm.math.spbu.ru:8
Тренировка проводится онлайн.
Вашему вниманию предлагается японский контест со сборов:
http://acm.math.spbu.ru:8
В случае если вы его решали, пишите мы чего-нибудь придумаем.
Тренировку провожу я, Астахов В. +79263460215. Время начала тренировки 13:30, просьба никому не опаздывать! Позже 14:30 пускать не буду)
Пишем Саратовский ЧФ 2013
http://acm.math.spbu.ru:8
или на выбор контест с четверга
Болеем за московские команды!