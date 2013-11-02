С 5 по 14 ноября будут проходить сборы на физтехе, в связи с этим тренировки в Яндексе проводятся в онлайн режиме с разбором. В рамках сборов тренеры проведут тематические контесты и лекции 5, 10 и 14го числа. Подробнее можно ознакомиться по ссылке http://it-edu.mipt.ru/sit es/default/files/program_ 0.pdf

Контестs со сборов также будут появляться для прорешивания здесь в качестве ссылок. По всем вопросам можно обращаться к тренерам.

Таким образом ближайшая тренировка в Яндексе состоится в субботу 16.11.2013