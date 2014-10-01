http://opentrain.snarknew
Те, кто его писал пишут любой из (Southern, Western, Northen) четвертьфинал 2012 года, который еще не писали
http://opentrain.snarknew
Те, кто его писал пишут любой из (Southern, Western, Northen) четвертьфинал 2012 года, который еще не писали
Начало в 15.00, мой телефон +79253802179
Начало в 15, мой телефон 89263460215
Начало в 15.00, мой телефон +79253802179
В связи с Московским ЧФ. Всем удачи на соревнованиях!
В качестве разминки можете прорешать
http://opentrain.snarknew
+79253802179