Тренировки

октябрь 2014
Тренировка 2го октября
ariacas
1 октября 2014, 23:41

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=006569 -- пишем московский чф 2012 года

Те, кто его писал пишут любой из (Southern, Western, Northen) четвертьфинал 2012 года, который еще не писали

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Тренировка 4го октября
ariacas
3 октября 2014, 22:42

Начало в 15.00, мой телефон +79253802179

2 комментария
Тренировка 11 октября
basil-ast
10 октября 2014, 22:24

Начало в 15, мой телефон 89263460215

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Тренировка 18го октября
ariacas
17 октября 2014, 19:36

Начало в 15.00, мой телефон +79253802179

1 комментарий
Тренировки 25.10 не будет
basil-ast
24 октября 2014, 13:11

В связи с Московским ЧФ. Всем удачи на соревнованиях!

В качестве разминки можете прорешать

http://opentrain.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=006516

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Тренировка 1го ноября
ariacas
31 октября 2014, 19:49

+79253802179

 

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