Два обновления: изменение способа оплаты и промокоды

Теперь когда исполнитель будут менять способ оплаты в заказе, клиенту придёт СМС с кодом. Этот код нужно ввести на экране оплаты заказа (приложении). Только после этого способ оплаты будет изменён.

Кроме того, в заказах появилась пометка, что клиент использовал промокод. Её можно увидеть на том же экране оплаты заказа.

Если клиент попросит изменить способ оплаты с карты на наличные, промокод слетит, и цена заказа увеличится. Исполнителю нужно предупредить об этом заказчика.

Чуть позже эти обновления будут доступны в партнерском кабинете, и менеджеры также смогут вносить изменения в кабинете.