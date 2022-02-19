февраль 2022
Изменения в финансовых отчётах
3 февраля, 12:00
Теперь вы сможете увидеть в отчёте о выполненных заказах комиссию, взятую за каждую услугу.
В приложении для исполнителей появится регламент по уборке
3 февраля, 12:32
Клинеры всегда смогут освежить знания о разных видах уборки, чистящих средствах и многом другом.
Два обновления: изменение способа оплаты и промокоды
3 февраля, 12:48
Теперь для изменения типа оплаты заказа, мы будем высылать клиенту код, который нужно ввести в кабинете или приложении. Кроме того, в заказах теперь видно, что клиент применил промокод.
Запустили обязательный курс для новых исполнителей
4 февраля, 18:36
Теперь новые исполнители перед тем, как начать получать заказы, должны проходить обучающий курс в приложении. В нём они узнают о правилах работы с Яндекс Услугами.