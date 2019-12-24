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Блог сервиса

Как прокачать свой профиль на Яндекс.Услугах за 10 шагов


 
 
1. Сделать классную аватарку

Помогите клиентам выбрать вас среди остальных исполнителей на Услугах. Открытые глаза и лёгкая улыбка, спокойный фон, качество, чёткость и актуальность фото — всё это признаки профиля человека, которому можно доверять. Не используйте чужое фото: клиентов пугает, когда в профиле они видят одного человека, а при встрече — другого.

 

  
  

2. Добавить фото работ к описанию услуг

Покажите свои работы в лучшем свете, ведь и на их основе заказчик будет принимать решение. Не используйте стоковые фотографии, фотографии чужих работ из интернета и одни и те же свои фотографии для иллюстрации разных услуг. Постарайтесь избегать размытого фона и засвеченности.

 

  
  

3. Описать свои услуги грамотно и не использовать SEO-тексты

Также не стоит рекламировать другие продукты или бренды. Просто опишите, на каких услугах специализируетесь, грамотно и по-русски. Если вы набрали текст на другом языке, с большим количеством смайлов и символов, а также заглавными буквами, ваш профиль не пройдёт проверку.

Некоторые исполнители считают, что для высоких позиций в результатах поиска необходима SEO-оптимизация. В таком тексте много повторяющихся ключевых слов и неестественных речевых оборотов, но мало полезной информации. Описание услуг становится несвязным, сложным для чтения и перестаёт быть ориентированным на людей. По мнению многих пользователей, такие тексты — признак мошенничества. Ваш профиль будут читать люди, поэтому старайтесь не использовать SEO-тексты. Алгоритмы Яндекса понижают в поиске сайты с подобными текстами. 


4. Пройти проверку паспорта и получить метку доверия

Клиенты больше доверяют специалистам с подтверждёнными документами, особенно если заказывают дорогостоящие услуги или должны внести предоплату. После успешной проверки паспорта исполнителя профиль поднимается выше в поисковой выдаче. Не переживайте за безопасность, мы никому не покажем ваши документы и не выложим их в интернет.

  

  
5. Приложить документы об образовании

Для фотографий или сканов документов работают те же правила, что и при создании аватарки. Дипломы, лицензии или сертификаты, которые подтверждают квалификацию, должны принадлежать вам.

  

  
6. Привязать профиль к Яндекс.Справочнику (если вы компания)

Если вы уже зарегистрировались в каталоге организаций Справочника, добавьте аккаунт в настройках Услуг. Чем больше информации вы там укажете, тем проще потенциальному исполнителю найти компанию в Яндексе.

И помните, что аккаунт, к которому привязан профиль Справочника, и аккаунт, на котором создан профиль Услуг, должен быть одним и тем же. 

  
7. Указать соцсети

Добавьте ссылки на ваши профили в социальных сетях. Проверьте, чтобы имя и фамилия в соцсетях и на Услугах совпадали. Несовпадающие, несуществующие, закрытые или удалённые аккаунты не подойдут.
  

  
8. Выбрать верные категории услуг в личном кабинете

Лента заказов формируется просто: вы указываете категории, на их основе сервис подбирает то, что вас может заинтересовать. Чтобы не тратить время на поиск заказов, указывайте точные категории услуг.

  

  
9. Не заставлять заказчиков ждать
Чтобы ничего не пропускать и получать больше заказов на Услугах, используйте мобильное приложение Яндекса. Оно не только поможет найти ответы на вопросы, но и предоставит доступ ко всем рабочим инструментам: чатам, личному кабинету, списку заказов. О том, какие ещё задачи поможет решить приложение, читайте в блоге.

  

  
10. Предлагать клиентам оставлять отзывы
При выборе исполнителя люди изучают отзывы других заказчиков, количество отзывов сильно влияет на позицию в поиске. Чтобы поддерживать высокий рейтинг, нужно стабильно получать положительные отзывы.  Предлагайте  новым клиентам c Яндекс.Услуг оценить вашу работу и увеличивайте рейтинг. Желаем хороших отзывов! 

67 комментариев
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BAIcoins
23 января, 16:14
Как быть с gif в профиле,в примерах?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса28 января, 18:03
BAIcoins,
Здравствуйте! Я работаю в Яндексе. Уточнил у команды Услуг — сейчас такой возможности нет. Коллеги записали пожелание, спасибо  :)
rostuu@bk.ru
2 февраля, 00:19
Тимур Рябинин,
Здравствуйте. Очень прошу не передавать моё обращение Марии Стасян, поскольку она ВСЕГДА только отписки пишет и не имеет прав удалять отзывы ! Жду ответа от КОМПЕТЕНТНОГО сотрудника, который УПОЛНОМОЧЕН удалять отзывы.
Мне искренне жаль, что Вы полагаете, что потенциальные заказчики и заказчицы в НАШЕЙ стране все адекватные и не хамят мастерам. Хамят и на вопросы по существу чаще не отвечают, чем отвечают. Вот только отзывы об этом никто не публикует, понимая насколько это наивно и глупо в НАШЕЙ стране.
Ознакомтесь, пожалуйста, на кого Вы ежемесячно публикуете гадости. Вот ссылка на ЛИДИРУЮЩЕМ (!) сайте в Москве о моём НАСТОЯЩЕМ МАСТЕРСТВЕ: https://www.remontnik.ru/catalog/master/56124/reviews/
Недавно я прочитал новые гадости, опубликованные на моей странице от человека, не желающего отвечать на вопросы мастера по существу. На моей странице опубликованы отзывы от Станислава М., Бориса С., с которыми я даже НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ, и у которых заказы не принимал.
Знаете ли Вы, что на ВСЕХ популярных строительных сайтах уже много лет публикуются отзывы только от тех, с кем мастер, как минимум, встречался, а от тех,
с кем мастер только разговаривал по телефону, отзывы не публикуются ? Первое, что я прочитал в ВАШИХ же правилах https://yandex.ru/support/uslugi/reviews/review-requirements.html : "Правила написания отзывов.
Расскажите в отзыве о том, понравился ли вам РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ". Я не только не работал у этих людей, но даже не встречался с ними !
Вы понимаете разницу между РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТЫ и телефонными переговорами ?
Подумайте, пожалуйста, если бы в отзыве было бы написано, как красиво мастер разговаривает по телефону, но о РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ НЕ БЫЛО БЫ НАПИСАНО НИ СЛОВА,
стали бы Вы такой отзыв публиковать ??? Конечно же - нет, поскольку о РАБОТЕ мастера - НИ СЛОВА. В отзывах ВСЕХ этих людей о РАБОТЕ - ТАКЖЕ НИ СЛОВА !
Поскольку во всех этих отзывах о РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ не написано ни слова, то такие отзывы НАРУШАЮТ Ваши же правила, где дословно напечатано: "Правила написания отзывов. Расскажите в отзыве о том, понравился ли вам РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ " !!!
Поэтому в соответствии с ВАШИМИ же правилами, прочитайте их, пожалуйста, внимательнее (!) https://yandex.ru/support/uslugi/reviews/review-requirements.html , прошу удалить все эти отзывы. Мой телефон 8(926)481-03-25 Фролов Ростислав Александрович.
Жду ответа от КОМПЕТЕНТНОГО сотрудника, который УПОЛНОМОЧЕН удалять отзывы.
Дмитрий | Бармен шоу
2 февраля, 02:30
rostuu@bk.ru,
Вам так и не ответили ? Вы смогли решить свою проблему ?
Мне интересно, т.к. были подобные моменты на Юду... Не хотел бы тут тогда возиться, если будет такая же "петрушка"... ))
rostuu@bk.ru
2 февраля, 21:12
Дмитрий | Бармен шоу,
Не ответили.
martinalekseevrus
23 января, 19:59
Подскажите как проверить текст на сео заспамлемость? Если текст будет короткий он даст выше результата при выдаче?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса28 января, 18:51
martinalekseevrus,
Здравствуйте. Тексты должны быть быть читаемыми, не дублирующимся. Попробуйте представить себя на месте заказчика, который будет по описанию выбирать себе исполнителя :)
Про результаты при выдаче сориентировать не могу, увы.
Обновлено 28 января, 18:52
Лариса Щеблыкина
3 февраля, 13:19
martinalekseevrus,
для проверки текста существует множество сервисов, где это можно сделать бесплатно. Текст ру, адвего.
владимир
24 января, 19:32
спасисибо.
Бакшеев Дмитрий
1 февраля, 13:55
Ваш алгоритм проверки отзывов работает как минимум некорректно. Как описано в этой инструкции (п.10) - последнее время я прошу клиентов оставлять отзывы о проделанной работе. Пара таких очень важных для меня отзыва ваш алгоритм "порезал", в итоге их нет, а люди, которые их оставили не могут повторно оставить отзыв для меня, потому как уже это сделали (система не пропускает). И как мне объяснили в вашей поддержке - тут нет вариантов, восстановить отзыв нельзя (хотя клиент, оставивший его, видит свой отзыв), повторно тоже отзыв не оставить. Вы что-то предпренимаете по решению такого рода проблем, или таких задач не стоит?
Владимир Рем. компьютеров.
1 февраля, 15:03
Бакшеев Дмитрий,
Кстати - да! У меня точно такая же проблема, а админы не предпринимают никаких мер!
Денис Р.
1 февраля, 15:10
Бакшеев Дмитрий,
 Создателю можно удалить свой отзыв и оставить отзыв новый. Это работает.
Бакшеев Дмитрий
1 февраля, 15:19
Денис Р.,
Попробую, как вариант. Спасибо!
Денис Р.
1 февраля, 15:08
Все эти шаги мною пройдены, но мой аккаунт далеко от топа. Почему? Впереди меня аккаунты с катастрофическими отзывами, аватарками без лица и тд. С отзывами соглашусь- совсем непонятен алгоритм их фильтрации.
Сергей Куланов
2 февраля, 10:31
Денис Р.,
У Яндекса всё хуй пойми как! Что Яндекс услуги, что Яндекс такси. Техподдержке насрать на все проблемы.
rostuu@bk.ru
2 февраля, 21:17
Сергей Куланов,
Предположу, что сотрудники сайта это даже не читали...
masterowaswet
6 февраля, 15:25
Денис Р.,
Результаты поиска в сервисах Яндекса упорядочены по значимости (релевантности) для пользователей, ищущих информацию. Эти же принципы работают и в Услугах. И для каждого пользователя может быть "свой" список исполнителей. Результат зависит от множества факторов,  и это не только аватарки или отзывы, учитывается  и активность исполнителя на сервисе, например, и то, как работает исполнитель с заказами. Таких факторов на самом деле огромное множество, а расчет позиций идет постоянно,  поэтому сказать, почему вот этот или другой профиль впереди или позади меня, с точностью невозможно. 
Что касается отзывов, то наверняка вы знаете, что на Услугах работает система защиты от подозрительных отзывов. Здесь тоже  учитываются немало факторов, и, поверьте, система работает неплохо. :) 
Владимир Рем. компьютеров.
1 февраля, 15:24
Предлагаю создать аналогичную инструкцию для клиентов которые ищут исполнителей. Возможные пункты такой инструкции - 1) Сначала смотреть исполнителей с проверенным паспортом, поставив галочку в соответствующем пункте справа. 2) Читать отзывы и смотреть оценки от других клиентов. 3) Если исполнитель пишет, что он частник, а в географии выезда вся Россия, от Владивостока, до Калининграда, то это как минимум не частник, а скорее всего фирма, или того хуже агрегатор, в любом случае попахивает жульничеством, делайте выводы.  Ну и т.п.
masterowaswet
6 февраля, 15:30
Владимир, спасибо за предложение! Это полезные советы. И, кстати, в нашей Помощи есть такая страничка:
https://yandex.ru/support/uslugi/safety.html
"Как себя обезопасить" .  
Обновлено 6 февраля, 15:30
Андрей
1 февраля, 16:01
Почему мне отклонили почти услуги, и написали что "Контактные данные в описании" хотя там не единый информации о моих контактах и штук 10 прошли модерацию, где аналогичное описание. 
Что за бред!?
masterowaswet
6 февраля, 15:35
Андрей,
будет лучше написать в техподдержку через форму обратной связи - там увидят техническую информацию о вашем профиле и смогут точнее и быстрее вам помочь.
Ссылка на форму обратной связи здесь: https://yandex.ru/support/uslugi-masters/troubleshooting.html
михаил
1 февраля, 16:25
Мне понравилась статья все пунктыпонятны но заявки поступают все а не по анкете как указано где я работаю
masterowaswet
6 февраля, 15:46
Михаил, спасибо! Рады что статья понравилась. Надеюсь, советы будут полезны. 
Ваш вопрос про все заявки, наверное, связан с заказами? Поступают новые заказы, в которых указан не ваш город? Не могли бы вы подробнее описать ситуацию? Попробуем разобраться. Можно написать и в техподдержку, приложив скриншоты и ссылки, там проверят, какие заказы вам поступают, так будет точнее. 
На всякий случай ссылка на форму обратной связи: 
https://yandex.ru/support/uslugi-masters/troubleshooting.html
михаил
1 февраля, 16:34
Правельно былобы  для клиента заполнить определённую форму заявки а то пишут разный бред!
masterowaswet
6 февраля, 15:48
Поняли вас, спасибо за пожелание!  Будем думать! :)
А какие формы (шаблоны) были бы полезны? Будет интересно услышать ваше мнение.
nezvanowa.e
1 февраля, 17:31
да же хрень страница была в топе в один день на нахер на 3 стр че делать хрен знает 
masterowaswet
6 февраля, 15:55
Пересчет позиций в результате выдачи идет постоянно, а в расчете учитывается множество факторов. Топ исполнителей не закреплен навечно! Так что у вас есть все шансы быть в начале списка. Но повторю - результаты поиска упорядочены по значимости (релевантности) для тех, кто ищет информацию, и  для каждого пользователя может быть "свой" список исполнителей. 
nezvanowa.e
1 февраля, 17:34
вот мой профиль по колодцам один мужик как не набери он всегда на первом месте ,профиль заполнен как у него даже больше оценка одинаковая почему не могу понять 
Юрий Петров
1 февраля, 21:43
Коллеги, Яндекс продвигает тех кто косвенно но имеет отношение к самому Яндексу. Помимо прочего есть те кто продвигается в Директ. Только при учете всех этих правил и ограничений видно что правила действуют но не для всех. А прокомментировать конкретные ответы не могу. Все что говорят об алгоритмах отзывов и рейтинга все это чепуха. Все известно и все это сделано руками администрации. 
masterowaswet
6 февраля, 16:05
Юрий, ваши предположения лишены оснований. Нет волшебных кнопочек "анкету вверх, она хорошая", или "анкету вниз, она плохая". Расчет позиций происходит на основании алгоритмов,  а в алгоритмах учитывается совокупность критериев. 
Денис
1 февраля, 22:20
Поддерживаю все выше комментарии. Согласно этим правилам, всё сделал. А результата нет! В поиске выше стоят, вообще без отзывов, профиль заполните кое-как. И они постоянно в топе. Не зря постоянно шлют предложение по продвижению профиля. Такое чувство, что сами сотрудники Яндекс. Услуги это ппедлогают, и на этом зарабатывают.
rostuu@bk.ru
2 февраля, 00:12
Здравствуйте. Очень прошу не передавать моё обращение Марии Стасян, поскольку она ВСЕГДА только отписки пишет и не имеет прав удалять отзывы ! Жду ответа от КОМПЕТЕНТНОГО сотрудника, который УПОЛНОМОЧЕН удалять отзывы.
Мне искренне жаль, что Вы полагаете, что потенциальные заказчики и заказчицы в НАШЕЙ стране все адекватные и не хамят мастерам. Хамят и на вопросы по существу чаще не отвечают, чем отвечают. Вот только отзывы об этом никто не публикует, понимая насколько это наивно и глупо в НАШЕЙ стране.
Ознакомтесь, пожалуйста, на кого Вы ежемесячно публикуете гадости. Вот ссылка на ЛИДИРУЮЩЕМ (!) сайте в Москве о моём НАСТОЯЩЕМ МАСТЕРСТВЕ: https://www.remontnik.ru/catalog/master/56124/reviews/
Недавно я прочитал новые гадости, опубликованные на моей странице от человека, не желающего отвечать на вопросы мастера по существу. На моей странице опубликованы отзывы от Станислава М., Бориса С., с которыми я даже НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ, и у которых заказы не принимал.
Знаете ли Вы, что на ВСЕХ популярных строительных сайтах уже много лет публикуются отзывы только от тех, с кем мастер, как минимум, встречался, а от тех,
с кем мастер только разговаривал по телефону, отзывы не публикуются ? Первое, что я прочитал в ВАШИХ же правилах https://yandex.ru/support/uslugi/reviews/review-requirements.html : "Правила написания отзывов.
Расскажите в отзыве о том, понравился ли вам РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ". Я не только не работал у этих людей, но даже не встречался с ними !
Вы понимаете разницу между РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТЫ и телефонными переговорами ?
Подумайте, пожалуйста, если бы в отзыве было бы написано, как красиво мастер разговаривает по телефону, но о РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ НЕ БЫЛО БЫ НАПИСАНО НИ СЛОВА,
стали бы Вы такой отзыв публиковать ??? Конечно же - нет, поскольку о РАБОТЕ мастера - НИ СЛОВА. В отзывах ВСЕХ этих людей о РАБОТЕ - ТАКЖЕ НИ СЛОВА !
Поскольку во всех этих отзывах о РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ не написано ни слова, то такие отзывы НАРУШАЮТ Ваши же правила, где дословно напечатано: "Правила написания отзывов. Расскажите в отзыве о том, понравился ли вам РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ " !!!
Поэтому в соответствии с ВАШИМИ же правилами, прочитайте их, пожалуйста, внимательнее (!) https://yandex.ru/support/uslugi/reviews/review-requirements.html , прошу удалить все эти отзывы. Мой телефон 8(926)481-03-25 Фролов Ростислав Александрович.
Жду ответа от КОМПЕТЕНТНОГО сотрудника, который УПОЛНОМОЧЕН удалять отзывы.
parket-pol-161
6 февраля, 14:07
rostuu@bk.ru,
Абсолютно - так! Согласен на - 100%.
Максим
2 февраля, 01:29
ЯНДЕКС ОГОНЬ.
masterowaswet
6 февраля, 16:06
Максим,
:)
Артур
2 февраля, 10:20
Змичателно спосибо огромние.
masterowaswet
6 февраля, 16:07
Артур,
и вам спасибо за оценку! Надеюсь, статья будет полезной. 
Павел
2 февраля, 16:17
Доброго времени, подскажите пожалуйста рассматриваете ли вы перенос рейтинга и отзывов исполнителя с других площадок (юду, ремонтник, профи)? И ещё как проверяется достоверность отзывов? Заказчик говорит что оставил отзыв а он не публикуется, из-за чего так происходит? И наоборот если отзыв будет наговором будет ли он опубликован? Спасибо. 
rostuu@bk.ru
2 февраля, 21:23
Павел,
если отзыв будет наговором, он будет опубликован. Знаю по себе.
Павел
3 февраля, 11:11
rostuu@bk.ru,
Ну это беда тогда, но мне нужен ответ от яндекса. 
Klen18a
4 февраля, 17:00
Павел,
я сама уже больше полгола жду ответа от яндекса. нагадила мне одна в отзывы, хотя у меня вообще не обслуживалась. просадила мне рейтинг. яндекс игнорит.
masterowaswet
вчера, 02:33
Павел,
у наших исполнителей  уже есть метки с рейтингом и с количеством отзывов на Профи и Юду,  и ссылки на эти ресурсы на публичных страницах исполнителей мы тоже публикуем. 
О проверке отзывов тоже расскажу - сначала отзыв проверяется на соответствие правилам сервиса,  публикуется, если все в порядке, обычно проверка занимает пару дней. А потом включается в работу система защиты от фальшивых отзывов. Это комплекс алгоритмов, по многим критериям может определить "подозрительность" отзыва. Если такие признаки подозрительности будут найдены, то отзыв будет удален со страницы исполнителя, чтобы другие пользователи  не могли принимать решения на основе недостоверной информации. И "наговор" проверку не пройдет, алгоритмы неплохо справляются со своей задачей. 
В вашем случае могу посоветовать так поступить: поинтересоваться у заказчика статусом отзыва - "на проверке" или "отклонен". Если на проверке, то модерация еще не завершена. А если отклонен, то попросите заказчика прислать скриншот со страницы отзыва и отправьте запрос в службу поддержки сервиса для уточнения причины отклонения от публикации.  
masterowaswet
вчера, 02:39
Klen18a,
вы пишете об отзыве на сервисе Услуг? Уточните номер обращения (он есть в ответном письме от Яндекса о приемке письма в работу), мы проверим, почему так долго вы не получаете ответа.  
e.hutoryanskaya
2 февраля, 20:16
Не могу добавить аккаунт инстаграмм,все время выдает ошибку,копирую из адресной строки,аккаунт работает
nick.m4iorov
3 февраля, 10:55
e.hutoryanskaya,
имя с профилем повпадают

masterowaswet
6 февраля, 16:10
А что за ошибка? Если "не удалось связать с исполнителем", то - да. имя на странице в Инстаграм должно быть таким же, как и в настройках профиля (если профиль частного лица, а если профиль компании,  то должны совпадать названия организации и в Инстаграме, и в настройках профиля). 
Василий Петрань
3 февраля, 00:53
Да, согласен с Вами!
Alexander P.
3 февраля, 07:51
Благодаря Яндекс Услугам я полгода назад ушел с работы по найму и работаю на себя.  В общем для меня - это просто замечательный сервис. Не знаю, может повезло. Хотя проблемы точно такие же как у всех, и в топе далеко не каждый день, и отзывы режутся. Но я к этому давно привык и уже отношусь спокойно. Учитывая, что сервис бесплатный, претензий ни к кому не имею. Только благодарность.
masterowaswet
6 февраля, 16:14
Это здорово,что сервис Услуг стал таким полезным!  Спасибо за обратную связь!  Очень рады, правда! :)
drigaigor
3 февраля, 12:12
Супепер
bestnailya
3 февраля, 18:34
есть ли платная реклама в яндекс услугах?

masterowaswet
6 февраля, 16:16
Пока что продвинуться платно на сервисе нет возможности, но ... :)  Следите за новостями!
Рафаэль
3 февраля, 18:54
Не получается добавить соц сети, Инстограм и фейсбук: почему?
masterowaswet
6 февраля, 16:20
Рафаэль, есть ошибки в личном кабинете?  Если ошибка "Не удалось связать с исполнителем", то проверьте, чтобы имя (или название компании) на странице в соцсети  было точно такое же, как и в настройках профиля. Если же ошибка какая-то другая, то лучше обратиться в техническую поддержку (https://yandex.ru/support/uslugi-masters/troubleshooting.html ), там точнее помогут разобраться. 
radik-0121
4 февраля, 20:33
фейковые отзывы, отзывы не проверяются как на других сайтах. 
ООО РиК
4 февраля, 20:48
Мария Стасян все новогодние праздники, пока страна отдыхала, терпеливо помогала нам публиковать наши услуги. С одной стороны жестко пресекая, с другой - не убивая интерес к перспективному, на наш взгляд, проекту Яндекса. 
Да, пока все выглядит сыро и странно. Но чувствуется серьезная подготовительная работа команды "за сценой". Например, две недели нам звонили, как мы поняли, "секретные покупатели" с бессмысленными и каверзными заказами. Кто-нибудь еще столкнулся с этим? Ведь не с проста были разработчиками (как мы думаем) эти звонки. Наверное, хотят быть уверены в тех, кто у них окажется в ТОПе. Сразу скажу, мы пока не переместились ни на шаг к первой странице после этих звонков. Наверное, по каким-то критериям не прошли. Но мы надеемся, что это была проверка на будущее, которая пока не реализовалась.
Что касается связи Директа с Услугами - мы в Директе давно присутствуем. Но здесь, как я уже сказал, влияния не чувствуем.
Про то, что в ТОПе Услуг связанные с Яндексом компании тоже не соглашусь - знаю эти компании в наших секторах и подозрения в какой-то их аффилированности (не формальной, конечно) не испытываю. Хотя, конечно, лидерами рынка они не являются. Но с чего-то надо начинать и кто-то должен был там оказаться.
Про отзывы. Первые несколько отзывов сдвинули нас с последних страниц выдачи, потом несколько были блокированы системой, а потом появление новых отзывов перестало влиять на место в сетке. Если это связано с предстоящей глобальной перестановкой, то и ладно - потерпим. Если это наш предел в матрице, то месяц-другой и игра перестанет стоить свеч...
Так что "будем поглядеть", как говорится.
А пока - всем бобра и хорошего настроения. Не корову проигрываем. 
Консультант
4 февраля, 22:38
Все понятно ))
Boy195
5 февраля, 09:01
Связь с помощником нужна 
Тел Вацап жду
masterowaswet
6 февраля, 16:23
У вас какие-то трудности с заполнением  профиля? Мы можем ответить на все ваши вопросы письменно, напишите нам здесь:. Ждем вашего письма, обязательно  поможем разобраться!
ООО РиК
5 февраля, 15:29
Позволю себе еще один комментарий, так как этот блог для того и создан, чтобы обсуждать, разъяснять и искать правильные пути. 
В общем, выступлю еще раз в роли "Адвоката Яндекса")))


Сегодня нас стал выдавать поисковик Яндекс в разделе "Яндекс Услуги" (ЯУ) в тех регионах, которые были нами указаны здесь в "Адресе" и "Области выезда".   Так что, как я и писал ранее, работа над проектом явно продолжается и впереди серьезные изменения.


Отсюда вытекает пара умозаключений. Во-первых, многие из нас при заполнении анкеты указали максимальную территориальную привязку своих услуг "с запасом". На всякий случай, ведь кушать не просит. Во-вторых, количество и виды услуг также у многих превышают реальные возможности. Все это в скором времени придется приводить в соответствие с возможностями, иначе не миновать отрицательных отзывов. Если вовремя не отреагировать, то здесь будет по колено крови, мяса и слез. Коллеги, обратите на это внимание.


Тем же, кого еще не затронули столь значительные изменения, в виде бонуса советую в окошке "поиск" по-вводить свои поисковые фразы, по которым, на ваш взгляд, вас должны найти клиенты. У нас получается, что местный поиск по таким запросам выдает нас в окружении максимум 3-4 аналогичных орлов-компаний, а не в общем курятнике. Подозреваю, что и у других будут аналогичные результаты. Искренне желаю всем, чтобы так было. А тем, кто при описании услуг не учел, по каким запросам их смогут найти - срочно приступить к редактированию! )))


Вот так все вместе и въедем в "светлое будущее".


Традиционно всем бобра, настроения и спасибояндексузаэто. 
Марии отдельная благодарность за терпение и работоспособность.
Максим Воронцов
5 февраля, 19:59
Хочу движение 
parket-pol-161
6 февраля, 14:08
Без чести - нет пользы!
svalkyr
7 февраля, 09:57
В упор не вижу как реализовать это:
6. Привязать профиль к Яндекс.Справочнику (если вы компания)

где в настройках профиля услуг это делается? там только можно сайт и соц.сети указать, все )))

masterowaswet
вчера, 02:14
Привязка профилей возможна только если и в Справочнике, и в Услугах при регистрации использован один и тот же аккаунт. В этом случае в личном кабинете  на вкладке "Настройки" под  названием компании будет кнопка "Привязать организацию из Справочника".
 А если вы использовали один и тот же аккаунт,  а привязка не появляется, то проверьте, не указана ли ваша компания в Справочнике как сетевая (с филиалами) - для сетевых организаций возможность синхронизации пока что не предоставляется. 
Станислав Д
сегодня, 08:55
Спасибо за хорошую шпаргалку, на днях посмотрим, как это все работает на деле) сейчас уже не в состоянии что-то обрезать на аватарках и писать красивые описания. Уверен, за десяток-другой лет в сети большинство моих конкурентов научились это делать не хуже меня) успехов всем!


Вот только справочник, всякие фрилансы, новые /q/ и т.п - только сбивают с толку. Полгода, как стал самозанятым, уже подумываю делать фирму - иначе один, извините, геморрой. Каждый на себя процент тянет) ну а что поделать.... 
Обновлено сегодня, 08:58
fobos165
сегодня, 08:56
общение с заказчиком в живую приносит хороший доход.
ООО РиК
сегодня, 08:15
- Пару дней назад привязали в личном кабинете ЯУслуги к ЯСправочнику. Видим процесс подтягивания отзывов оттуда сюда. Обратно из ЯУ в ЯС отзывы не заливаются. Были отдельные отзывы на ЯС, дублированные на ЯС и ЯУ и более ранние отзывы на ЯС с поздними и отличающимися по содержанию отзывами на ЯУ. Первые подтянулись, вторые не продублировались, а у третьих показывает один из вариантов.


- Ранее попробовали заказать платные отзывы. Система их безошибочно вычислила и удалила. Хорошо хоть не забанила. Так что не тратьте напрасно деньги.


- Вижу у некоторых выложенные отсканированные благодарности и рекомендации от клиентов в паспортах компаний. Это, на мой взгляд, правильный ход для тех, у кого немного отзывов. Пусть не влияет на рейтинг, но неожиданного клиента, который листает определенный раздел ЯУ может привести. 


- Обратил внимание, что в выдаче нас ставит на разные позиции в зависимости от на первый взгляд синонимов в запросе. Например: "Аренда погрузчика в СПб" "Заказ погрузчика в СПб" и "Услуги погрузчика в СПб" 
Не знаю, правильная ли это рекомендация, но в тело услуги стоит вписать подобные варианты. Если у конкурентов нет в тексте слова, которое употребил заказчик, а у вас есть, то вас выдаст выше конкурента.


- Слова "экскаватор-погрузчик" и "экскаватор погрузчик" в выдаче отличаются. Это просто пример. Возможно, он относится ко всем словам с дефисом.