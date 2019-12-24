Как прокачать свой профиль на Яндекс.Услугах за 10 шагов







1. Сделать классную аватарку

Помогите клиентам выбрать вас среди остальных исполнителей на Услугах. Открытые глаза и лёгкая улыбка, спокойный фон, качество, чёткость и актуальность фото — всё это признаки профиля человека, которому можно доверять. Не используйте чужое фото: клиентов пугает, когда в профиле они видят одного человека, а при встрече — другого.









2. Добавить фото работ к описанию услуг

Покажите свои работы в лучшем свете, ведь и на их основе заказчик будет принимать решение. Не используйте стоковые фотографии, фотографии чужих работ из интернета и одни и те же свои фотографии для иллюстрации разных услуг. Постарайтесь избегать размытого фона и засвеченности.









3. Описать свои услуги грамотно и не использовать SEO-тексты

Также не стоит рекламировать другие продукты или бренды. Просто опишите, на каких услугах специализируетесь, грамотно и по-русски. Если вы набрали текст на другом языке, с большим количеством смайлов и символов, а также заглавными буквами, ваш профиль не пройдёт проверку.

Некоторые исполнители считают, что для высоких позиций в результатах поиска необходима SEO-оптимизация. В таком тексте много повторяющихся ключевых слов и неестественных речевых оборотов, но мало полезной информации. Описание услуг становится несвязным, сложным для чтения и перестаёт быть ориентированным на людей. По мнению многих пользователей, такие тексты — признак мошенничества. Ваш профиль будут читать люди, поэтому старайтесь не использовать SEO-тексты. Алгоритмы Яндекса понижают в поиске сайты с подобными текстами.



4. Пройти проверку паспорта и получить метку доверия

Клиенты больше доверяют специалистам с подтверждёнными документами, особенно если заказывают дорогостоящие услуги или должны внести предоплату. После успешной проверки паспорта исполнителя профиль поднимается выше в поисковой выдаче. Не переживайте за безопасность, мы никому не покажем ваши документы и не выложим их в интернет.



5. Приложить документы об образовании

Для фотографий или сканов документов работают те же правила, что и при создании аватарки. Дипломы, лицензии или сертификаты, которые подтверждают квалификацию, должны принадлежать вам.



6. Привязать профиль к Яндекс.Справочнику (если вы компания)

Если вы уже зарегистрировались в каталоге организаций Справочника, добавьте аккаунт в настройках Услуг. Чем больше информации вы там укажете, тем проще потенциальному исполнителю найти компанию в Яндексе.

И помните, что аккаунт, к которому привязан профиль Справочника, и аккаунт, на котором создан профиль Услуг, должен быть одним и тем же.



7. Указать соцсети

Добавьте ссылки на ваши профили в социальных сетях. Проверьте, чтобы имя и фамилия в соцсетях и на Услугах совпадали. Несовпадающие, несуществующие, закрытые или удалённые аккаунты не подойдут.





8. Выбрать верные категории услуг в личном кабинете

Лента заказов формируется просто: вы указываете категории, на их основе сервис подбирает то, что вас может заинтересовать. Чтобы не тратить время на поиск заказов, указывайте точные категории услуг.





9. Не заставлять заказчиков ждать

Чтобы ничего не пропускать и получать больше заказов на Услугах, используйте мобильное приложение Яндекса. Оно не только поможет найти ответы на вопросы, но и предоставит доступ ко всем рабочим инструментам: чатам, личному кабинету, списку заказов. О том, какие ещё задачи поможет решить приложение, читайте в блоге.



10. Предлагать клиентам оставлять отзывы

При выборе исполнителя люди изучают отзывы других заказчиков, количество отзывов сильно влияет на позицию в поиске. Чтобы поддерживать высокий рейтинг, нужно стабильно получать положительные отзывы. Предлагайте новым клиентам c Яндекс.Услуг оценить вашу работу и увеличивайте рейтинг. Желаем хороших отзывов!