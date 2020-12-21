Как получать больше заказов на Яндекс.Услугах? Повышайте активность!

Высокая активность — залог вашего успеха на Яндекс.Услугах. Чем выше активность, тем чаще мы показываем ваш профиль заказчикам — и тем больше заказов вы получаете. Активность прямо влияет на ваш заработок, поэтому стоит следить за этим показателем и поддерживать её на уровне выше среднего.

Уровень активности отображается у вас в профиле в разделе «Ваши заказы».



Показатель активности складывается из нескольких факторов: количества активных и закрытых заказов, количества новых и не заполненных контактов, частоты ваших откликов, скорости ответа, принятых или пропущенных звонков. Всего есть пять уровней активности — от очень низкой до очень высокой.

Как повысить активность

Чтобы повысить активность, заполняйте информацию о заказах в блоке «Ваши контакты». Контакты в этом блоке появляются автоматически, когда с вами связывается заказчик, который нашёл вас в поиске или увидел ваш отклик.

Вы поговорили с заказчиком и берёте заказ? Нажмите «Договорились» и опишите детали заказа. Если ни о чём не договорились — кликните на крестик, чтобы удалить контакт. Важно удалять ненужные контакты: не оставляйте их висеть в общем списке.

На что влияет активность

Исполнителей с высокой активностью мы показываем выше в поиске по категориям — их увидит гораздо больше заказчиков. Отклики активных исполнителей тоже будут выше в списке откликов.

Исполнителей с низкой активностью мы покажем в самом низу списка, и заказчики вряд ли предложат им заказ — придётся искать заказы и откликаться самостоятельно. Профили исполнителей с очень низкой активностью вообще пропадут из поиска — чтобы снова появиться в поиске и откликаться на заказы, им нужно будет разметить накопившиеся контакты.

Что ещё можно сделать, чтобы улучшить показатель активности: