Как получать больше заказов на Яндекс.Услугах? Повышайте активность!

Высокая активность — залог вашего успеха на Яндекс.Услугах. Чем выше активность, тем чаще мы показываем ваш профиль заказчикам — и тем больше заказов вы получаете. Активность прямо влияет на ваш заработок, поэтому стоит следить за этим показателем и поддерживать её на уровне выше среднего.
Уровень активности отображается у вас в профиле в разделе «Ваши заказы».
Показатель активности складывается из нескольких факторов: количества активных и закрытых заказов, количества новых и не заполненных контактов, частоты ваших откликов, скорости ответа, принятых или пропущенных звонков. Всего есть пять уровней активности — от очень низкой до очень высокой.
Как повысить активность
Чтобы повысить активность, заполняйте информацию о заказах в блоке «Ваши контакты». Контакты в этом блоке появляются автоматически, когда с вами связывается заказчик, который нашёл вас в поиске или увидел ваш отклик.
Вы поговорили с заказчиком и берёте заказ? Нажмите «Договорились» и опишите детали заказа. Если ни о чём не договорились — кликните на крестик, чтобы удалить контакт. Важно удалять ненужные контакты: не оставляйте их висеть в общем списке.
На что влияет активность
Исполнителей с высокой активностью мы показываем выше в поиске по категориям — их увидит гораздо больше заказчиков. Отклики активных исполнителей тоже будут выше в списке откликов.
Исполнителей с низкой активностью мы покажем в самом низу списка, и заказчики вряд ли предложат им заказ — придётся искать заказы и откликаться самостоятельно. Профили исполнителей с очень низкой активностью вообще пропадут из поиска — чтобы снова появиться в поиске и откликаться на заказы, им нужно будет разметить накопившиеся контакты.
Что ещё можно сделать, чтобы улучшить показатель активности:
- Ищите заказы через Поиск заказов и откликайтесь на них
- Закрывайте заказы и увеличивайте счётчик сделок: чем больше заказов вы выполнили, тем охотнее вас выберут новые заказчики
- Подтверждайте заказ и вносите информацию о нём, как только договорились с заказчиком
- Расширьте список услуг, которые вы оказываете, чтобы видеть больше предложений
- Спрашивайте у заказчиков, довольны ли они работой, и просите оставить отзыв
- Заполните профиль и добавьте примеры работ, чтобы заказчики выбирали вас чаще