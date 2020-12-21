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Как получать больше заказов на Яндекс.Услугах? Повышайте активность!

Высокая активность — залог вашего успеха на Яндекс.Услугах. Чем выше активность, тем чаще мы показываем ваш профиль заказчикам — и тем больше заказов вы получаете. Активность прямо влияет на ваш заработок, поэтому стоит следить за этим показателем и поддерживать её на уровне выше среднего.

Уровень активности отображается у вас в профиле в разделе «Ваши заказы».
 

Показатель активности складывается из нескольких факторов: количества активных и закрытых заказов, количества новых и не заполненных контактов, частоты ваших откликов, скорости ответа, принятых или пропущенных звонков. Всего есть пять уровней активности — от очень низкой до очень высокой.

Как повысить активность

Чтобы повысить активность, заполняйте информацию о заказах в блоке «Ваши контакты». Контакты в этом блоке появляются автоматически, когда с вами связывается заказчик, который нашёл вас в поиске или увидел ваш отклик. 

Вы поговорили с заказчиком и берёте заказ? Нажмите «Договорились» и опишите детали заказа. Если ни о чём не договорились — кликните на крестик, чтобы удалить контакт. Важно удалять ненужные контакты: не оставляйте их висеть в общем списке.

На что влияет активность

Исполнителей с высокой активностью мы показываем выше в поиске по категориям — их увидит гораздо больше заказчиков. Отклики активных исполнителей тоже будут выше в списке откликов.

Исполнителей с низкой активностью мы покажем в самом низу списка, и заказчики вряд ли предложат им заказ — придётся искать заказы и откликаться самостоятельно. Профили исполнителей с очень низкой активностью вообще пропадут из поиска — чтобы снова появиться в поиске и откликаться на заказы, им нужно будет разметить накопившиеся контакты.

Что ещё можно сделать, чтобы улучшить показатель активности:  

  • Ищите заказы через Поиск заказов и откликайтесь на них 
  • Закрывайте заказы и увеличивайте счётчик сделок: чем больше заказов вы выполнили, тем охотнее вас выберут новые заказчики
  •  Подтверждайте заказ и вносите информацию о нём, как только договорились с заказчиком
  • Расширьте список услуг, которые вы оказываете, чтобы видеть больше предложений 
  • Спрашивайте у заказчиков, довольны ли они работой, и просите оставить отзыв 
  • Заполните профиль и добавьте примеры работ, чтобы заказчики выбирали вас чаще
416 комментариев
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Surya Han
21 декабря 2020, 12:27
Команда Яндекс услуг, вы конечно здорово придумали! А что делать людям, кто вообще не пользуется заказами? Мне удобнее взоимодействовать с клиентами напрямую. Для моей сферы услуг функция заказов не очень подходит. 
Александр Мильчаков
25 декабря 2020, 12:25
 В нашей сфере услуг тоже не принято звонить Заказчику, только напрямую взаимодействовать или когда Заказчик сам перезванивает. Иначе получается навязывание услуг, что негативно сказывается на репутации.
Другое дело, если в Заказе указано, что есть "Просьба перезвонить". Но так получается, что отклик даешь, только пока работаешь с текущими заказами, полчаса на созвон истекают. Да и обычно, кто хочет, что-то заказать сами должны выбрать и позвонить тому с кем хотят работать. Иначе рабочий день уйдёт на одно вызванивание Заказчиков. В данном случае, если исполнитель ИП или самозанятый и работают 1-2 человека это совсем не удобно. Должно быть, наоборот.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 декабря 2020, 11:34
Surya Han,
Мы постарались это учесть. В разделе с контактами отображаются данные клиентов, которые нашли исполнителя в поиске и связались с ним напрямую (открыли профиль, посмотрели телефон - позвонили). Такие контакты можно переводить в заказы на сервисе - это будет учитываться в вашей активности.
Обратите внимание, опция доступна для исполнителей из Санкт-Петербурга. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 декабря 2020, 12:04
Александр Мильчаков,
Понимаю вас, в каждой сфере есть свои особенности работы. На сервисе у клиентов есть возможность найти ваш профиль и позвонить самостоятельно. Если клиент разместил заказ - это говорит о том, что он ожидает, что исполнители откликнуться и свяжутся с ними. Полчаса - только для заказов, которые были созданы с помощью оператора, по телефону. Стараемся помочь клиентам найти исполнителя как можно быстрее, поэтому столь непродолжительное ожидание.
Иван
11 января, 08:32
Светлана Мастерова,
 на тикет 1-2348030700712 от 28.12.20 до сих пор нет ответа.
Краткое содержание вопроса - после снятия своей анкеты на время отпуска полностью вылетел из выдачи, причем,1. сотрудники тех. поддержки подтвердили, что имеется сбой 2. менее качественные анкеты находятся в выдаче.
Сейчас сотрудники яндекс услуг не дают решения вопроса, а платную рекламу не могу подключить - т.к. ваши сотрудники не смогут во время ее работы корректно проанализировать мой аккаунт. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса11 января, 17:51
Иван,
Прошу вас еще немного подождать, мы все проверим по вашей ситуации и вернемся с ответом в упомянутом обращении.
Результаты поиска не могут быть постоянными, за то время, пока вы не были активны на сервисе, добавились новые анкеты, информация, поэтому позиция могла измениться, также она зависит от того, кто ищет информацию. Выдача у разных пользователей может отличаться.
Владимир Путин
21 февраля, 17:11
Светлана Мастерова,
Горбачев вам в подмётки не годится.    
Так чирикаете.    
Прям перестройкой запахло..   
Владимир Путин
3 марта, 15:26
Светлана Мастерова,
Но обворовывают по старому....
МММ-Услуги...
Мамонтовщина....
uryz1988
23 марта, 17:34
Светлана Мастерова,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста мне. Не совсем понимаю что надо поднять активность? Не дают мне отправить предложение заказчику после того как минуту назад появился заказ! Пишет что откликнуться могу только через час после размещения заявки! Открытых заявок у меня в профиле нет! И не законченных заказов тоже нет. Что нужно(сделать(и как убрать) эту активность? Чтоб можно было отправлять свое предложение? За ранее спасибо за ответ.
Hypercube.
21 декабря 2020, 16:30
Яндекс.Услуги придумали способ, как драть с исполнителей бабло, провоцируя их на то, чтобы все заказы проходили оформленными через их сервис, т.е., чтобы с каждого заказа исполнитель отстёгивал Яндексу. В противном случае, при взаимодействии с клиентами напрямую, когда активность в профиле никак не фиксируется, угрожают падением рейтинга анкеты и даже исчезновением её из результатов поиска. Не знаю, правда ли это, или пустые запугивания, но пока что я вижу, что здесь ранжирование профилей в результатах поиска по тому или иному поисковому запросу ни от чего не зависит, т.к. в топах много мусорных пустых профилей - без единого отзыва и даже без фотографии, которые, зачастую, выше прокачанных. И это, пожалуй, главный феномен этого сервиса.
Олег
22 декабря 2020, 12:40
Hypercube.,
Поэтому админы и делают пустышки, чтобы больше содрать денег ... 
lewakuzm1n
26 декабря 2020, 20:01
Олег,
Все верно!
Поддерживаю!
Печально
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 декабря 2020, 12:53
Hypercube.,
Мне очень жаль, что вы восприняли новую опцию с такой стороны. Мы не приветствуем общение заказчика и исполнителя вне нашей площадки, так как не сможем контролировать сделку и помочь в сложных случаях. Также это дополнительная возможность продвинуть свой профиль в результатах поиска, клиенты больше доверяют исполнителям, видя сколько заказов было выполнено.  Увеличение счетчика заказов - сейчас происходит всего за 1 рубль. 

В ранжировании принимаются во внимание множество критериев, чтобы показать наиболее подходящие профили для того, кто ищет информацию. Учитывается не только заполнение профиля. Не могли бы вы сообщить примеры таких запросов, по которым искали?
Hypercube.
16 февраля, 03:29
Светлана Мастерова,

1) "Мы не приветствуем общение заказчика и исполнителя вне нашей площадки" - вы не приветствуете общение заказчика и исполнителя вне вашей площадки только потому, что в этом случае у вас не получится взять с исполнителя комиссионную плату за заказ, который он нашёл с помощью вашего сервиса, или, говоря разговорным языком, не удастся "содрать с него бабло", о чём я уже написал в своём первом комментарии 😉 Так что не надо, Светлана, лукавить и отмазываться какими-то благими намерениями!✋🏻 Тут всё гораздо прозаичнее: "Услуги" преследуют свои корыстные цели, а до остального вам - как до звезды!

2) "не сможем контролировать сделку" - в любом случае, даже если заказ будет официально оформлен на вашем сервисе, бо́льшая часть общения между заказчиком и исполнителем происходит вне вашей площадки - напрямую. Максимум, вы можете зафиксировать их самый первый разговор через ваш подменный номер, но в большинстве случаев во время него не удаётся обо всём договориться и переговоры происходят в несколько этапов. В дальнейшем люди связываются уже по другим каналам связи, недоступным для вашего контроля, например, исполнитель перезванивает заказчику уже со своего настоящего номера (вы уже не сможете записать или прослушать этот разговор) через оператора сотовой связи или WhatsApp, либо они встречаются и общаются очно. Таким образом, получается, вы и так не можете контролировать всю сделку, т.к. большая часть её процесса скрыта от ваших глаз и ушей.

3) "помочь в сложных случаях" - не знаю, как вы относитесь к заказчикам, а у меня (думаю, не только), как у исполнителя, уже есть достаточно богатый, но весьма печальный опыт получения вашей "помощи" в сложных случаях. Могу сказать, что она просто НИКАКАЯ! Вам наплевать на своих пользователей и их проблемы! Ваши операторы-студенты, которые отвечают на телефонные звонки по номеру поддержки для исполнителей (+7 (800) 700-72-57), не могут решить ни один вопрос, т.к. некомпетентны, а Мария Стасян, которая отвечает на письма - это вообще целая отдельная тема! Ей вообще всё пофиг! Она совершенно не желает разбираться в ситуации и вникать в суть проблемы! Она отвечает на обращения по шаблонам, лишь бы отвязаться - как от мух отмахивается! Так что от вашей "помощи" - как от козла молока!👎🏻

4) "это дополнительная возможность продвинуть свой профиль в результатах поиска" - я веду постоянный мониторинг позиции своей анкеты в результатах поиска по поисковым запросам, соответствующим предоставляемым мной услугам, и когда я закрыл два заказа по вашему счётчику, она не сдвинулась с места и даже не шевельнулась! Это никак не влияет на позиции в результатах поиска и ничего не даёт - проверено на практике! Так что не надо сказок!✋🏻

5) "клиенты больше доверяют исполнителям, видя сколько заказов было выполнено" - клиенты больше доверяют исполнителям, видя, сколько у них положительных ОТЗЫВОВ, а до вашего счётчика заказом им - как до лампочки! А вот с первым у вас на сервисе сейчас очень большие проблемы: ваша идиотская программная автомодерация, которая нифига работать не умеет, блокирует все подряд отзывы без разбора - и годные и негодные, и фейковые и реальные! Удивляет, что Яндекс - далеко не бедная компания, не может себе позволить "живых" модераторов-людей и для модерации использует тупых роботов!

6) "В ранжировании принимаются во внимание множество критериев" - сколько бы критериев не принималось во внимание в вашем ранжировании, а мои наблюдения за ним показывают, что на вашем сервисе оно происходит вообще "от балды"! Как у вас ранжируются анкеты в результатах поиска - одному Богу известно!

7) "показать наиболее подходящие профили для того, кто ищет информацию" - ну да, конечно: пустые профили - самые подходящие!👍🏻 Они ведь самые информативные☝🏻

8) "Учитывается не только заполнение профиля" - я всё понимаю, кроме того, как заброшенный профиль - без фотографии, без отзывов и рейтинга, с минимумом информации или без таковой вовсе, может быть в результатах поиска выше "прокаченных" профилей - с рейтингом 5.0, с большим количеством положительных отзывов и с кучей информации?! Это же не поддаётся никаким объяснениям с точки зрения логики вещей и здравого смысла! Тут не нужно быть SEO-специалистом, чтобы понимать, что такого не должно быть и не может быть вообще в принципе! Но "Яндекс.Услуги", видимо, какая-то волшебная планета, на которой возможно всё 😏

9) "Не могли бы вы сообщить примеры таких запросов, по которым искали?" - могу отметить, что с того момента, когда я написал первый комментарий (20.12.20), дела на вашем сервисе в отношении этого вопроса стали получше (видимо, в виду внедрения нового алгоритма ранжирования), но по прежнему оставляют желать лучшего.

10) Что касается конкретных примеров, пожалуйста: почему эта пустая страница выбивается в результатах поиска по запросу "слайд-шоу" в Санкт-Петербурге выше, чем эта "прокаченная" ? Таких примеров я могу вам накидать сколько угодно, что вы устанете их разбирать! 😉
Обновлено 16 февраля, 03:34
Артем Вецкий
16 февраля, 22:17
Hypercube.,
Вы абсолютно правы. Жаль, лайк вашему сообщению не поставить. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 февраля, 11:07
Hypercube.,
1. Дополню ещё предыдущий ответ. Если исполнитель выполняет много заказов на сервисе, а также пользуется популярностью, и мы это видим, то даём дополнительные "плюшки". Потому что ценим активных специалистов. А это можно оценить, если исполнитель закрывает заказы на сервисе. Очень жаль, что у вас сложилось такое мнение, что мы преследуем только корыстные цели. Нам важно сделать хороший и качественный сервис, чтобы нашим исполнителям было комфортно работать на нём, а заказчики могли быстро найти нужного специалиста.


2. Да, мы не контролируем всю сделку. Но, когда возникают спорные ситуации, стороны охотно делятся с нами подробностями и деталями сделки. Зафиксированные условия в заказе, также помогают принять нам справедливое решение в споре.


3. Досадно, что вам не помогли решить ваш вопрос. Нам есть ещё над чем работать. Спасибо, что поделились печальным опытом работы.


4. Выполненные заказы влияют на ранжирование в поиске, как и множество других критериев. Возможно, информация ещё просто не обновилась. Также хочу отметить, что работа конкурентов не стоит на месте. Они тоже выполняют заказы на сервисе.


5. Не соглашусь, заказчик оценивает не только отзывы, но и весь профиль полностью. Если в счётчике много выполненных заказов, это вызывает доверие.
Отзывы на сервисе проходят множество проверок как ручных, так и автоматических. По каким-то критериям они не подошли. Также хочу отметить, что отзывы можно оставить только по завершенным заказам.


6. Каждый фактор в разной степени влияет на ранжирование. Со стороны может показаться, что логики в поиске нет. Но на самом деле она есть. Если вам интересно, вы можете почитать о нашем поиске тут.


7, 8. "Пустые" профили, возможно, больше подходят под запрос пользователя. Поэтому они каким-то запросам они показаны в поиске выше, по другим — ниже. Все зависит от запроса и анкеты исполнителя. Мы стараемся дать актуальную и нужную информацию нашим заказчикам в поиске.


9. Приятно, что дела в поиске улучшаются, и вы это заметили, спасибо :)


10. Всё зависит от запроса пользователя и других критериев, по которым ранжируется профиль в поиске. Комментировать чужие позиции в поиске не буду, прошу понять и простить.


Спасибо за ваши детальные ответы и внимание к сервису, они помогут улучшить работу!
Hypercube.
18 февраля, 19:28
Светлана Мастерова,

1) По поводу популярности и "плюшек" за это ничего сказать не могу. Возможно, есть такое. То то я и смотрю, что один исполнитель в моей специализации постоянно "торчит" на первом месте в результатах поиска, при том, что он не пользуется вашим платным продвижением 🤔 По его профилю видно, что он хороший специалист и мастер своего дела, поэтому, вероятнее всего, ему часто звонят, в чём и заключается его популярность, которую вы поощряете бесплатным продвижением его анкеты.

2) По поводу активности в плане официального выполнения заказов на вашем сервисе и "плюшек" за это могу сказать, что этого точно нет ✋🏻 К примеру, тот исполнитель, про которого я написал в предыдущем пункте, официально закрывает очень мало заказов, но при этом его профиль стабильно держится в топе, и есть другие исполнители с богатым "послужным списком", в чьих счётчиках насчитываются десятки, а то и сотни выполненных заказов, но при этом их анкеты "болтаются" на низких позициях 👎🏻

3) "ценим активных специалистов" - конечно, они же приносят вам доход 😜 Вот только вы их никак не поощряете, о чём я уже написал в предыдущем пункте ↑

4) "Очень жаль, что у вас сложилось такое мнение, что мы преследуем только корыстные цели" - а так и есть 😊

5) "чтобы нашим исполнителям было комфортно работать на нём" - вам до этого очень далеко! На данный момент дела обстоят так, что исполнители от вас уходят и о вашем сервисе уже очень много отрицательных отзывов в интернете, потому что пользоваться им стало совсем некомфортно!👎🏻 Такими темпами вы долго не протянете! Ещё немного и вы "схлопнитесь", т.к. станете никому не нужны! В начале, в 2019 году, "Яндекс.Услуги" были прекрасны, а к настоящему времени вы их превратили в полное д*рьмо!👎🏻 Главный ваш "косяк" - это ваша дебильная автомодерация, которая нихрена не умеет работать и отклоняет всё подряд! И не только отзывы, а вообще всё, даже заказы! Пишешь "видеомонтаж", а она "нет такой услуги", при том, что она есть даже в вашем каталоге! Это вообще полный ......! Уж сколько она мне уже нервов вымотала! Сколько я уже ругался по этому поводу! Только всё бесполезно...

6) "заказчики могли быстро найти нужного специалиста" - при таком ранжировании, как у вас, при котором анкеты в результатах поиска располагаются в хаотичном порядке, не зависимо от их качества и полезности для клиентов, заказчикам неудобно выбирать исполнителей и тоже некомфортно работать с вашим сервисом!👎🏻

7) "когда возникают спорные ситуации, стороны охотно делятся с нами подробностями и деталями сделки" - и что толку? Что в итоге? Лично у меня не было таких случаев, чтобы приходилось через вас решать какую-то спорную ситуацию с заказчиком, поэтому, дабы не клеветать, ничего не могу сказать точно на этот счёт, но мне кажется, что ваша "помощь" в этих случаях такая же, как и при обращении в поддержку по другим вопросам 😀

8) "Выполненные заказы влияют на ранжирование в поиске" - ещё раз повторяю: ОНИ НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА РАНЖИРОВАНИЕ В ПОИСКЕ! Это проверено на практике и в отношении моей анкеты и в отношении других анкет с большим количеством официально выполненных заказов, которые "валяются на дне"!
Вероятнее всего, разработчиками вашего сервиса изначально было задумано, чтобы это было именно так, и, скорее всего, в будущем, когда вы доработаете вашу систему и алгоритмы ранжирования, так и будет, но в настоящем, на данный момент, это НЕ-РА-БО-ТА-ЕТ и нет никакой связи между количеством официально закрытых заказов и позицией анкеты в результатах поиска, в доказательство чего я могу вам привести кучу примеров!
Я понимаю, что вы, Светлана, будете со мной спорить по этому вопросу до пены у рта, потому что своим утверждением я "ставлю палки в колёса" вашему бизнесу 😀 Ведь комиссионная плата за закрытие заказов - это основной источник дохода вашего сервиса, а чтобы он работал и исполнители официально закрывали заказы, их нужно на это чем-то мотивировать - какими-то поощрениями. А я тут публично заявляю, что, на самом деле, никаких поощрений нет и тысячи исполнителей, прочитав мой пост, усомнятся в том, стоит ли официально закрывать заказы и платить вам за это 😜 А вас ведь, Светлана, специально для того сюда и посадили, чтобы оспаривать негативные комментарии и защищать сервис, поэтому, во что бы то ни стало, вы и пытаетесь всячески это парировать, но безуспешно 😜

9) "Возможно, информация ещё просто не обновилась" - ну да, конечно, два месяца недостаточно для обновления информации 😜

10) "работа конкурентов не стоит на месте. Они тоже выполняют заказы на сервисе" - я веду регулярный мониторинг своих конкурентов в тех услугах, которые оказываю, и вижу, что счётчики заказов практически ни у кого не увеличиваются, а у многих их и вовсе нет. Они не закрыли официально ни одного заказа на вашем сервисе, но при этом занимают хорошие позиции в выдаче, так что работа конкурентов здесь не при чём ✋🏻

11) "заказчик оценивает не только отзывы, но и весь профиль полностью" - я вас умоляю!✋🏻 Безусловно, есть внимательные и даже дотошные люди, которые, прежде чем обратиться, всё внимательно изучают и читают, но таких мало. Большинство - тупые бараны, которые дальше своего носа ничего не видят! Они как дети малые - их нужно водить за ручку и тыкать носом, чтобы они что-то увидели и врубились, что делать и на какую кнопочку нужно нажать! Они даже не читают никакие тексты! Увидели заголовок услуги с номером телефона и сразу же звонят, спрашивая то, о чём подробно написано  русским языком!

12) "Если в счётчике много выполненных заказов, это вызывает доверие" - неужели вы и вправду наивно верите, что какой-то "случайный прохожий" из интернета, случайно забредший на ваш сервис, который сразу и не поймёт, куда он вообще попал, обратит внимание на какую-то непонятную зелёно-салатовую галочку в правом краю страницы профиля, рядом с которой написано, сколько выполнено заказов? 😀 И таких заказчиков большинство. Неужели вы думаете, что заказчики "тусуются безвылазно" на вашем сервисе и изучают все его "фишки"? 😀 Неужели вы полагаете, что кто-то из них станет вникать, что такое ваш счётчик заказов и прочая фигня, которую вы навыдумывали? 😀 Вы попробуйте всё это объяснить каждому "входящему с улицы"! Да чихать они хотели на ваши счётчики и прочую лабуду! Так что не смешите мои тапочки, Светлана! 😀 А вот отзывы многие люди читают и выбирают исполнителей в первую очередь именно по ним☝🏻 Вот только, внедрив свою дебильную автомодерацию, которая отклоняет всё подряд без разбора, вы теперь не даёте нам их набирать! Что с этим делать и как бороться - пока не понятно...

13) "По каким-то критериям они не подошли" (отзывы) - у вас ВСЕ отзывы "не подходят" по каким-то вашим непонятным критериям! Надеюсь, вы понимаете, что не может быть такого, что с ними со всеми что-то не так? Вероятно, что-то не так с вашими критерями проверки, если она бракует всё подряд без разбора.

14) "хочу отметить, что отзывы можно оставить только по завершенным заказам" - хочу отметить, что отзывы публикуются (или, чаще, НЕ публикуются) вне зависимости от официального оформления и закрытия заказа, о чём свидетельствует то, что на страницах некоторых моих конкурентов по прежнему появляются новые свежие отзывы, при том, что счётчики заказов у них не увеличиваются, а у кого-то отсутствуют и вовсе. И напротив: официальное закрытие заказа не даёт никаких привилегий в плане того, что отзыв, оставленный по факту его выполнения, будет опубликован в публичном профиле, о чём свидетельствует то, что за все те заказы, которые я официально оформил и закрыл, мне, в итоге, так и не удалось получить отзывы, поскольку их все отклонили. Ваша Мария Стасян лишь "кормила меня завтраками", обещая разобраться, но к этому вопросу никто даже не притронулся, потому что вам пофиг на ваших пользователей! Вот такой вот ваш сервис! Вот он во всей "красе"!

15) "Со стороны может показаться, что логики в поиске нет. Но на самом деле она есть" - какая может быть логика в том, когда абсолютно пустой профиль в результатах поиска отображается выше "прокаченного", полезного для заказчиков и во всех смыслах качественного - с рейтингом 5.0, с большим количеством положительных отзывов, с кучей информации и с объявлением об услуге, в заголовке которой те же самые слова, в точно такой же форме, как и в поисковом запросе? Какая тут логика? Обоснуйте, аргументируйте, приведите причинно-следственную связь!

16) ""Пустые" профили, возможно, больше подходят под запрос пользователя" - Светлана, вы вообще в своём уме? 😀 Вы хоть думаете, что пишете? 😀 Приведите мне хотя бы один пример ситуации, когда пустой профиль больше подходит под запрос пользователя, чем "прокаченный", в котором есть именно та услуга, которую он ищет и которая названа именно теми словами, которые он использовал в своём поисковом запросе! Не зная, что ответить на мои аргументированные выпады в адрес вашего нерадивого сервиса, но имея долг что-то отвечать, защищая его, вы уже "лепите" что-то невпопад - какой-то абсурд 😀

17) "по каким-то запросам они показаны в поиске выше, по другим — ниже" (пустые профили) - в качестве исключения, они имеют право отображаться в результатах поиска выше "прокаченных" только в случае нерелевантности последних поисковому запросу, т.е. когда в "пустышках" есть именно та услуга, которая запрашивается и она названа именно теми словами, которые введены в поисковый запрос, а в "прокаченных" нет именно такой услуги, а есть лишь похожие. Среди релевантных поисковому запросу профилей, т.е. тех, в которых есть именно та услуга, которая запрашивается и она названа именно такими словами, как в поисковом запросе, "пустышки" обязательно должны быть в самом конце и не иначе! Это само собой разумеющееся, как дважды два, а по-другому быть не должно!

18) "Мы стараемся дать актуальную и нужную информацию нашим заказчикам в поиске" - видимо, плохо стараетесь, коли заказчикам приходится в результатах поиска пролистывать анкеты с низким рейтингом, без отзывов, а то и вообще пустые, чтобы добраться до по-настоящему качественных и полезных!

19) "Всё зависит от запроса пользователя и других критериев, по которым ранжируется профиль в поиске" - по поводу запросов и того, что в некоторых случаях профиль может им плохо соответствовать в виду того, что в нём банально нет объявления о запрашиваемой услуге, или она названа как-то по другому, из-за чего в результатах поиска он может отображаться ниже "пустышек", в которых есть именно эта услуга и она названа именно так, как в поисковом запросе, я уже писал выше - в пункте №17↑ По поводу критериев, по которым у вас ранжируются профили, я тоже уже много писал ранее - в переписке с вашими сотрудниками поддержки: ранее с Натальей Ларионовой, теперь с Марией Стасян. Ни та ни другая так и не смогли мне дать вразумительного объяснения на счёт этих загадочных критериев и алгоритмов. Они писали о них лишь обобщённо и абстрактно, т.к., по всей видимости, сами понятия не имеют, почему всё так происходит. Судя по всему, вы тоже этого не знаете, так что лучше молчите✋🏻

20) "Комментировать чужие позиции в поиске не буду" - а зачем тогда просили меня привести примеры? 😂 Что вы сразу "включили заднюю передачу"? 🚗 Нечего ответить? 😉 Тогда не надо ничего писать! ✋🏻
Обновлено 18 февраля, 19:33
support@hackoff.ru
20 февраля, 12:35
Hypercube.,
Уважаемый, сколько букв :) я бы пожалел своё время и не сотрясал воздух тем более что в ситуации с Яндекс - это пустая трата времени что-то доказывать! по статистике за прошлый год в GoogleSearch более 60% ру-пользователей ...посмотри в эту сторону!
Владимир Путин
21 февраля, 17:13
Hypercube.,


У них лицензии нет.
А это экономическое преступление..
УК РФ..  
Hypercube.
22 февраля, 01:06
support@hackoff.ru,

Я в курсе, что большинство русских пользователей в качестве поисковой системы пользуются Гуглом, т.е. Google более популярен чем Яндекс даже в России и СНГ, не говоря уж о странах дальнего зарубежья. Но Яндекс по русскоязычному интернету ищет лучше Гугла и страница результатов поиска у него более информативна за счёт функции колдунщика, чего нет в Google. Предпочтение Гуглу обусловлено, по всей видимости, двумя факторами:

а) Людей отталкивает "перегруженность" главной страницы Яндекса, на которой настолько много всякой информации, что человек, увидев её и отвлёкшись, может даже забыть, что он хотел найти в интернете 😀 Про "аскетичный" Яндекс по адресу ya.ru, где только поисковая строка и всё, видимо, знают немногие.

б) Людям ещё с советских времён внушили, что "забугорное всегда круче", поэтому многие, следуя этому стереотипу, больше доверяют америкосовскому продукту.
Обновлено 22 февраля, 01:07
Владимир Путин
3 марта, 15:27
Hypercube.,
Но обворовывают по старому....
МММ-Услуги...
Мамонтовщина....
Таня Д.
22 марта, 14:46
Hypercube.,
Совершенно с вами согласна !!!! Жаль нельзя "лайкнуть". Приходится пользоваться этим сервисом и в качестве исполнителя и в качестве заказчика. Про исполнителей вы уже почти все сказали, я б еще пару негативных пунктов написала. К сожалению нет слов одни эмоции.
Как заказчик, удобство вижу только одно: почти все специалисты есть на одном сервисе. НО!!!! Попробуйте их найти, еще та головоломка. Последний раз, чтобы найти специалиста, потратила пол рабочего дня на выбор и поиск нужных специалистов, потом еще столько же , чтобы выяснить что они не подходят, а информация размещенная в карточке не является действительной. 
Делайте выводы господа из Яндекса!
Ни один специалист не откажется платить 10% с суммы заказа за сам заказ. Только одно условие, отрабатывайте свои проценты!
Михаил
22 марта, 23:56
Hypercube.,
Плюшка как я понял это оплеушка)
Red
27 июня, 16:31
Светлана Мастерова,
 Вы пишите "Увеличение счетчика заказов - сейчас происходит всего за 1 рубль" но на самом деле сейчас с исполнителей дерут 10%. Как это понимать?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 июня, 02:46
Red,
10% за закрытие заказов сейчас только для исполнителей из Санкт-Петербурга и Москвы. 
Тамила Соколова
21 декабря 2020, 19:51
Яндекс.Услуги улучшают сервис, пробуют что-то новое. Это похвально, но хотелось бы очень важное нововведение, о котором уже давно многие просят.
Это защиту от накрутки негативных отзывов от любых конкурентов. Хотелось бы иметь возможность оспорить на основании доказательной базы.
Приведу пример, у меня на сервисе комментарии от моих клиентов.
И тут 05.12, 07.12, 09.12 приходят подряд негативные отзывы, что соответствуют признакам накрутки. Один отзыв мне удалось оспорить, а остальные оставили.
Причем, отзывы прошли модерацию, и даже не соответствовали правилам публикации отзыва а именно попадали под пункт:
-без описания опыта взаимодействия с исполнителем или содержащие отрывочное описание;
За 05.12 число отзыв был содержания : "Сотрудничество не сложилось . Так и не смогли найти общий язык" 2 звезды
Я даже этого человека по звонкам не смогла найти, его не было. И даже не был расписан опыт действительного взаимодействия. По какому вопросу был отзыв, какой там еще общий язык. Это явно фейк.
За 09.12 отзыв : "Нет услуг" 1 звезда
Это вообще как прошло модерацию не понятно. О чем этот был отзыв? Каких нет услуг, почему это вообще прошло модерацию.
Как итог - среднеарифметическое 4.7 вместо 5 звезд.
Обращалась с письмами в техподдержку, а толку 0.
И вот получается, стараешься, работаешь на репутацию, а метода противодействия против таких явлений на сервисе нет. За свои пол года на сервисе удалось также доказать что мне оставили негативный фейковый отзыв. По счастливой случайности, я в этот день не работала, и предоставила распечатку от сотового оператора.
Выходит так, что некоторые используют черные методы для конкуренции.
Введите нормальный диспут по защите от таких методов.
Введите амнистию, по истечению времени, чтобы негативные комментарии убирались из профиля, ибо отзывы как обратная связь необходима, но в сфере услуг всегда есть что улучшать и не будет такого что каждый останется довольным. И даже оценка 4, вместо 5 уже делает профиль из 5 звезд в 4.9, а то и хуже, когда отзывов мало.
Если вы видите в отзывах выше элемент не соответствия модерации, ссылку на свой профиль я оставлю ниже.
https://yandex.ru/uslugi/profile/TamilaSokolova-791239
Спасибо за Ваше внимание.
Surya Han
22 декабря 2020, 12:48
Тамила Соколова,
 Поддерживаю Ваш комментарий. С отзывами это вообще беда. Репутация для частных мастеров - это очень важный элемент нашей работы. Публикация негативных или немотивированое отклонение положительных отзывов сильно сказывается. Парадокс - служба поддержки в этом вопросе не поддерживает, от слова совсем.  На мой взгляд команде Яндекс Услуг стоит обратить на этот вопрос более пристальное внимание. 
tigr0079
26 декабря 2020, 20:24
Тамила Соколова,
У меня на просьбу удалить один фейковый ,удалили еще 8 реальных ,а один так и болтается в отзывах ...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 декабря 2020, 15:18
Тамила Соколова,
Все отзывы проверяются на сервисе и не публикуются просто так. Если комментарий не соответствует правилам или признан подозрительным, конечно, он будет скрыт. 

Спасибо  вам за предложения по развитию раздела отзывов, безусловно, нам есть еще куда расти.  Мы примем все во внимание. Будем и дальше развивать раздел, подключать новые правила проверки.

Желаем вам в Новом году только хороших клиентов и отзывов! 
Обновлено 6 января, 08:30
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 декабря 2020, 15:57
tigr0079,
Отзывы скрываются только по причине, что они не прошли проверку (проверяются периодически) или были удалены авторами. 

Надеюсь, у вас еще будет много хороших отзывов. Всего вам доброго в Новом году!
Обновлено 31 декабря 2020, 16:36
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 декабря 2020, 16:14
Surya Han,
Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос,  мы стараемся тщательно проверять все отзывы, которые оставляют на страницах исполнителей. Хочу вас заверить - проверка происходит объективно и независимо от их оценки, по многим критериям.

С наступающим Новым годом, желаем вам успехов!
Обновлено 31 декабря 2020, 16:36
Владимир Путин
21 февраля, 17:15
Светлана Мастерова,


У  Яндекс Услугах лицензии нет.(как работодатель)
А это экономическое преступление..
УК РФ..  
Таня Д.
22 марта, 14:58
Светлана Мастерова,
 Светлана, про какую проверку вы говорите??? Ну, честное слово??? Действительно, одни отписки. 
Несколько клиентов с Яндекс услуг, стали моими постоянными, спасибо за это большое.
Так вот, когда они уже стали постоянными, попросила их, оставить отзывы. Так что вы думаете, эти отзывы не прошли проверку. Если у вас от постоянных клиентов, которые пользуются услугами специалиста не один раз, отзывы не проходят проверку, что можно говорить о других отзывах.
А что служба Яндекса скажет о звонках с вашего сервиса по поиску девушек с "низкой социальной ответственностью"?? Как такие звонки влияют на рейтинг? А как на количество взятых заказов?
Александр Мильчаков
25 декабря 2020, 12:38
А ещё есть работы с большим периодом выполнения от 1го до 2х месяцев. Т.е. активность получается не поднять,потому что в процессе выполнения могут поменяться пожелания к Заказу, что увеличивает сроки изготовления и сумму, либо в большую, либо в меньшую сторону. Сейчас в сервисе, описание Заказа и сумму необходимо проставлять сразу, а не по окончании выполненных услуг.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 декабря 2020, 16:30
Александр Мильчаков,
При создании заказа из контакта - нужно указывать стоимость, подразумевается, что вы договорились с клиентом. Но спасибо вам за разъяснение. Постараемся учесть ваше замечание в будущей работе. Если вы создаете заказ не из контакта, то в отклике к такому заказу можно не указывать цену (останется "по договоренности").


Рады, что у нас такие неравнодушные пользователи. С наступающим!
Игорь.Н
25 декабря 2020, 12:40
Чем дальше хуже
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 декабря 2020, 16:36
Игорь.Н,
Прошу вас поделиться, что вам не понравилось. Если у вас есть конструктивные предложения, будем рады услышать.

С наступающим Новым годом!
Лилиана Штирбу
25 декабря 2020, 13:40
Здравствуйте,лучше вы заставили заказчики заплатить после окончания работ,и так все только ищут самые дешёвые цены,и берут мастера каторые работают за гроши.Здесь в Яндексе берут только если брошишь цены до последнего.Просят приходить даже с расходные материалы.Я считаю не правильно  что подлючили такую услугу.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 08:27
Лилиана Штирбу,
спасибо за обратную связь! Да, многие заказчики хотят, чтобы работы выполнялись практически бесплатно. Но есть и такие заказчики, которые готовы заплатить нужную стоимость за услуги, ценя труд и усилия, которые вы прилагаете. Понимаю ваши переживания. Желаю много  заказов, высокой активности и благодарных клиентов!
tigr0079
25 декабря 2020, 17:18
Яндекс .услуги ,вы как рассматриваете тех ,кто активен ,а кто нет ??? Если 90% людей ,которые мне звонят -заказы за которые я не берусь !!!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 08:34
tigr0079,
подскажите, пожалуйста, почему вы не беретесь за эти заказы? Почему они вам не подходят? Расскажите об этом подробнее. Возможно, мы найдём решение. 
groupkernel
24 февраля, 21:22
Светлана Мастерова,
У нас такая же ситуация, большинство звонков с заказами для одного человека или двух мастеров,а у нас компания и нам такие заказы не выгодно выполнять.  
Например: Звонит заказчик и просит сделать веранду, или заштукатурить две стенки) Фирмам браться за такие заказы не рентабельно и получается что мы вынуждены отказывать человеку и удалять контакт.при этом активность падает!!!!
Что делать не понятно.  
dronwer2014
25 декабря 2020, 21:12
С меня ваще 2 отзыва положительных сняли не за что, а заказчики звонят и предлагают всякую фигню или просто интересуются ценой, офигенно яндекс, браво, теперь я без работы буду иду на завод устраиваться. 
tigr0079
25 декабря 2020, 21:22
dronwer2014,
Я не думаю ,что завод лучший вариант ,но яндекс о...л !!!
tarabanovskymihail
26 декабря 2020, 20:36
tigr0079,
на Авито рекламируйтесь.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 08:45
dronwer2014,
отзывы на сервисе проходят постоянные проверки. Они могут быть удалены, если не соответствовали правилам написания или мы сочли их "подозрительными". Понимаю, отзывы терять неприятно, но мы стараемся защитить наш сервис как от негативных отзывов конкурентов, так и от накрученных. Надеемся на ваше понимание в этом вопросе. 


Могу порекомендовать вам чаще откликаться на заказы на вкладке "Поиск заказов" и выполнять их, так вы можете найти подходящую вам работу, увеличивая свою активность на сервисе. 
Обновлено 6 января, 08:56
dronwer2014
25 декабря 2020, 21:25
Одному заказчику заказ сделал 3 месяца назад заказ висит так и не подтвержденный и не закрытый, хотя ему все понравилось и он ещё хотел обратится весной, вот какая здесь может быть активность, яндекс? 
tigr0079
25 декабря 2020, 21:39
dronwer2014,
У меня ,за почти два года на яндекс .услугах всего 43 отзыва ,причина проста - за последние 4 месяца получить отзыв не заплатив процент от сделки нереально ,а до этого десятка два просто удалили ...Вот так ,сварщик ,слесарь-механик ,плотник-столяр и многое в придачу с целым складом инструмента и оборудования жутко недоволен политикой сайта ,который на одной рекламе имеет больше чем "яблоки" на продаже ПО !!!!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 08:48
dronwer2014,
пожалуйста, свяжитесь с заказчиком и попросите его завершить заказ, оставив отзыв о проделанной работе. Да, пока у нас нет возможности закрыть заказ со стороны исполнителя, но мы подумаем о такой возможности в будущем. Спасибо, что делитесь своим опытом!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 08:55
tigr0079,
отзывы могут быть удалены, если не соответствовали правилам написания или мы посчитали, что они подозрительные. Мы проводим большую работу в разделе с отзывами. Понимаю, когда удаляют отзывы о работе, это неприятно, но мы стараемся сделать так, чтобы наши пользователи полагались только на правдивую информацию об исполнителях.  


Мы рады, что у нас на сервисе есть такие прекрасные мастера с багажом инструментов, знаний и опыта. Постараемся сделать всё, чтобы вы были довольны нашим сервисом в дальнейшем!
Андрей Гусев
26 декабря 2020, 12:33
Придётся покинуть сервис. Анкету оставлю, часто клиенты звонят сами, но откликаться не буду. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 08:59
Андрей Гусев,
уточните, пожалуйста, что вас расстроило, что вы не хотите больше откликаться? Благодаря откликам, вы можете найти больше заказов для себя, а, значит, у вас появится больше работы, повысится активность, и вы будете выше показаны в поиске. 
lewakuzm1n
26 декабря 2020, 20:00
Раньше было лучше
Сейчас дискриминация
Количество выполненных отзывов программа урезала

tigr0079
26 декабря 2020, 20:10
lewakuzm1n,
Они пытаются всё привести к оплате каждого отклика ,как на ю-ду с самого начала ...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 09:10
lewakuzm1n,
расскажите, пожалуйста, какие изменения вам не понравились? О какой дискриминации вы говорите? 


Отзывы постоянно проверяются на сервисе. Если они были "подозрительными" или написаны не по правилам, то мы можем их удалить. Да, это очень неприятно, но так мы боремся с накрутками и негативными отзывами от недобросовестных конкурентов. Хотим, чтобы наши пользователи полагались только на проверенную информацию. 
tarabanovskymihail
26 декабря 2020, 20:34
Мы не навязываемся, ждем звонков. Когда звонят, зачастую просто интересуются. В итоге отмечаю, что не договорились. Рейтинг идет вниз. Может что-то сделаете с этим?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 09:21
tarabanovskymihail,
спасибо, что поделились мнением. Активность падает, если вы не выполняете заказы на сервисе. В таком случае советую вам чаще откликаться и завершать сделки, чтобы увеличивать свою активность. 
Константин
26 декабря 2020, 20:53
Здравствуйте! Трудно быть активны, если заказы приходят только от нечистоплотных посредников и только по одной тематике, аферестичной "замена счётчиков". Нормальных заказов уже давно нет. Всё заполонили "дельцы" и аферисты. С уважением, Константин 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 09:26
Константин,
если в вашей ленте мало заказов, то рекомендуем вам изменить фильтры. Например, по умолчанию у вас стоит показывать заказы, где меньше 10 откликов. Вы можете изменить этот параметр, выставив показы любых заказов с разным количеством откликов в них. Также вы можете добавить смежные категории услуг, если это возможно, или дополнительные города, в которые вы готовы выезжать. Так на вкладке "Поиск заказов" появится больше заказов. Попробуйте, пожалуйста. 
rus9221378
26 декабря 2020, 22:38
хуже и запутанней сервиса я не видел 
tigr0079
26 декабря 2020, 22:47
rus9221378,
Таким он стал после августа сего года ,до этого было терпимо ,а первый год после появления -так вообще отличный !
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 09:28
rus9221378,
грустно это слышать. Расскажите, пожалуйста, что вам не нравится на Яндекс.Услугах? Ваши замечания помогут нам сделать сервис лучше.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 января, 09:32
tigr0079,
вы всегда можете поделиться с нами своими наблюдениями. Ведь благодаря вам, мы сможем улучшить функциональность сервиса. Будем рады услышать конструктивные замечания и предложения по улучшению. 
Лев А.
26 декабря 2020, 23:22
придумано не для людей работающих на больших заказах, или съездил  на похороны, возвращаюсь: Вы не можете откликаться на заказы в течение 1 часа
tigr0079
26 декабря 2020, 23:32
Лев А.,
Эта хрень появилась два дня назад ...
Лев А.
26 декабря 2020, 23:36
tigr0079,
для посредников придумали...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 января, 12:38
Лев А.,
счётчик активности учитывает, в какой категории услуг вы работаете, и как работают с заказами другие исполнители. 


Мы понимаем, что исполнители не всегда могут выполнять заказы по разным обстоятельствам, поэтому у вас есть возможность временно снять профиль исполнителя с публикации. Для этого зайдите в раздел "Настройки" и блоке "Снять профиль с публикации" в графе "Временно" укажите срок и нажмите "Снять с публикации". Так ваш профиль будет неактивным в течение времени, которое вы указали. 
Дмитрий Владимирович И.
23 марта, 14:15
Светлана Мастерова,
мне глубоко пофигу, как работают с другими заказами другие исполнители. Исполнитель, который за бесценок чинит розетки - явно заказов выполнит больше, чем я с монтажом электрики на частный дом, что может занять месяц согласований и месяц на монтаж.
И то и другое у вас сидит в одной категории - электромонтаж. И????
Лев А.
26 декабря 2020, 23:34
Как получать больше заказов на Яндекс.Услугах? Повышайте активность! КТО РЕШАЕТ, ОПРЕДЕЛЯЕТ КАКАЯ У МЕНЯ АКТИВНОСТЬ И КАКАЯ НУЖНА ЛИЧНО МНЕ ???
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 января, 12:54
Лев А.,
чтобы получать больше заказов, могу посоветовать вам:


1. Чаще откликаться. Так заказчики узнают, что вы готовы выполнить работу. 


2. Повышать активность. Чем больше вы переводите контакты в заказы, откликаетесь и выполняете заказы, тем выше ваша активность. Показатель активности складывается из анализа ваших действий с заказами на сервисе, т.е. какая у вас будет активность, зависит только от вас. 


3. Воспользоваться услугами платного продвижения профиля, если ваши позиции в поиске не столь высоки. Это позволит заказчикам при поиске специалистов увидеть вашу анкету на первых позициях. 
Обновлено 8 января, 12:54
Дмитрий  Алексеев
27 декабря 2020, 15:50
Безобразие!  Сначала удалили отзывы настоящих клиентов, потом клиенты вообще не смогли оставлять свои отзывы, теперь я уже не могу откликаться на заказы.
tigr0079
27 декабря 2020, 18:16
Дмитрий  Алексеев,
Бесит не по-детски !!! Зарабатывают видимо мало !) Одной рекламы как грязи ...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 января, 13:04
Дмитрий  Алексеев,
все отзывы проверяются на сервисе. Они могут быть скрыты, если не соответствует правилам или отзыв признан подозрительным. Мы очень трепетно относимся к разделу с отзывами. Хочется, чтобы пользователи полагались только на достоверную информацию. Поэтому все отзывы проходят тщательную проверку. 


Чтобы вы смогли откликаться на заказы, вам нужно повысить свою активность - проверьте, все ли контакты у вас размечены, закрыты ли все выполненные заказы. Если появится возможность откликаться, то воспользуйтесь ей, так заказчики смогут узнать, что вы готовы выполнить заказ.
РЕМОНТ КВАРТИР МОСКВА и СПБ
28 декабря 2020, 15:54
не работает ваша задумка с контактами. как мне позвонят, если я не могу ответить клиенту в короткие сроки? и "контакты" не работают, нет записей. Кто будет сидеть и ждать час? Клиенты подумают, что сервис дохлый и уйдут в ремонтник, профи, ю-ду. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 января, 13:09
РЕМОНТ КВАРТИР МОСКВА и СПБ,
подскажите, пожалуйста, почему вы не можете ответить в короткие сроки? Если вы в этот момент заняты выполнением другого заказа, то вы можете временно снять профиль с публикации. Так заказчики не будут видеть ваш профиль в поиске.


Уточните, пожалуйста, в каком городе вы работаете? Возможность размечать  контакты доступна пока только для исполнителей из Санкт-Петербурга.


Будем рады услышать подробности, чтобы во всём разобраться!
РЕМОНТ КВАРТИР МОСКВА и СПБ
22 февраля, 15:46
Светлана Мастерова,
Не смогу ответить в короткие сроки, так как Вы установили ограничение по времени, типа "вы не можете отвечать в течении часа" или "вы стоите ниже в позициях рейтинга" 
Как и сказал, Вы сами закапываете свой проект, так как после создание заказа клиентом, клиент хочет немедленно решить свой вопрос, а Вы сделали так, что он не получит отклики в течении первого часа. Вот и всё. Клиент не будет столько ждать. Вы пытаетесь кому-то час форы дать? Низко. Лучше Разберитесь с читерским софтом, который отклики оставляет сразу после создания объявления клиентом.  
А ещё, при привязке к справочнику локация нормально не подтягивается. Хотя я больше уверен что это в справочнике проблема. Указываешь несколько регионов, а он приявязался к конкретной улице, хотя мы сменили адрес. (косяк)
Только с наилучшими пожеланиями! 
Михаил Локтионов
28 декабря 2020, 17:25
Уважаемые администраторы и модераторы Яндекс-услуг ! Вы молодцы конечно, что придумали свежую и интересную нишу рекламы в Яндекс, но похоже несколько переусердствовали в сборе статистики и аналитике этого сервиса. Вы активно пытаетесь
выяснить репутацию и так называемую активность  исполнителей, но при этом совершенно забываете про  репутацию самого сервиса яндекс-услуги. Почитайте то, что люди о вас пишут. Положительных отзывов максимум 1 процент. Хотя задумка сервиса интересная. И поймите наконец, что это не ваши клиенты такие плохие и пишут о вас пакости, а сам сервис действительно вызывает массу вопросов. А между тем нужно просто наладить обратную связь с клиентами, как это например делают в Яндекс-Георекламе. Не считайте это рекламой, но меня просто поразило с самого начала, как они быстро исправляют проблемные места в своем сервисе учитывая здоровую критику и советы своих клиентов. Ведь нужно понимать, что в долгосрочной перспективе , не только клиенты от вашей рекламы, но и вы от клиентов своего сервиса финансово зависимы. Думаю, что и в вашей команде тоже немало толковых специалистов. С надеждой на взаимопонимание. С наступающим Новым Годом! 


Ваш клиент.
Обновлено 28 декабря 2020, 17:29
tigr0079
28 декабря 2020, 18:28
Михаил Локтионов,
Хорошо написали ,теперь вера в то ,что петух жареный в жопу клюнет ...)))
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 января, 13:21
Михаил Локтионов,
мы рады, что у нас есть такие неравнодушные клиенты. Спасибо за вашу честность! Мы читаем и анализируем всё, что пишут нам пользователи. Да, есть ещё над чем работать. Но мы стараемся реализовывать самые популярные задумки и идеи, чтобы сделать работу на сервисе проще и удобнее, ведь, как правильно вы отметили, мы зависим от наших пользователей. 


Расскажите, пожалуйста, что именно вам не нравится на Яндекс.Услугах? Интересно услышать ваши замечания о работе сервиса. 
Нестерчук Владимир
2 января, 13:01
Приложение работает как страница в браузере , отзыв может оставлять любой человек , за последние пол года изменения только в непонятную сторону , вы хотите заработать денег , но не знаете как , и вставляете палки в колеса исполнителям , думая что они будут платить . Я обращался не раз в поддержку . Вы сначала сделайте сервис , оптимизируйте его так чтоб исполнителю было в кайф работать с приложением ,а не присылать ему по 1000 уведомлений на почту , телефон , смс и почту бабушки о том что какой-то дядя Вася позвонил один раз узнать как здоровье и я должен сделать полный отчет вам что он хочет и в каком формате . Извините, я привык держать в руках шуруповёрт , а не по пол часа описывать заявки . Вы не сравнивайте свои сервисы такси и доставку с услугами , здесь мастера заходят в приложение исключительно вечером или утром , днём все заняты . Отвечать и поднимать рейтинг надо всегда , но это не получается ,поэтому у вас такие отзывы и проблемы . 1 оптимизация приложения для исполнителя, а потом уже для заказчика . 2 самостоятельное приложение для всех платформ . И все !!! Не повторяйте ошибок профи ру,и ЮДу . Работайте от обратного и будет у вас счастье. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 января, 12:29
Нестерчук Владимир,
спасибо за вашу искренность. Подскажите, пожалуйста, какие функции вы бы хотели видеть в приложении? Что именно вы бы хотели оптимизировать? Любые детали помогут нам сделать приложение Яндекс.Услуг лучше. 


Отзывы на сервисе постоянно проверяются. Очень много отзывов удаляется, т.к. сложно доказать взаимодействие исполнителя и заказчика. Поэтому мы рекомендуем оформлять заказы на сервисе. Не любой пользователь может оставить отзыв, и не каждый отзыв будет опубликован. Но спасибо, что обратили на это внимание. Мы работаем над разделом с отзывами, многое ещё нужно учесть. 


Что касается уведомлений, то вы можете отключить их в "Настройках", чтобы они вас не беспокоили. Уберите галочки с ненужных позиций. Также там вы можете указать, как именно вы хотите получать уведомления. 
v.kastyrin
5 января, 19:11
Уважаемые Яндекс.Услуги! Я в глубине души надеюсь, что вы хотите сделать как лучше, но мне становится всё труднее взаимодействовать с вами как исполнителю. Начиналось всё легко и понятно, а сейчас я второй день сижу за компьютером и не могу ни на заказ откликнуться, ни свои данные обновить. У вас появилась куча требований, на мой взгляд лишних, вы привязываете нас к своему сервису, заставляя постоянно там что-то отмечать, заполнять заявки и прочее. Я, как и многие исполнители, работаю руками и за компьютером не сижу. Каждое обращение к компьютеру - это отвлечение от работы и потеря денег. Пожалуйста, не усложняйте нам жизнь!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 января, 12:40
v.kastyrin,
конечно, мы хотим сделать наш сервис лучше. Очень жаль слышать, что вам становится труднее взаимодействовать с сервисом. Чтобы узнать, почему вы не можете откликаться на заказы и обновить свои данные, напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи. Так коллеги получат все технические данные и детально ответят на ваши вопросы.



Мы понимаем, что не все успевают мониторить заявки на компьютере, поэтому могу посоветовать вам работать со смартфона. Вы можете скачать мобильное приложение Яндекс.Услуг (его вы можете найти в App Store или Google Play), а также работать на сервисе через мобильный браузер. Так вы не будете привязаны к одному месту и сможете работать на Яндекс.Услугах, когда появится свободная минутка. 
IgorGavrilov2112
8 января, 18:49
Заказчиков очень мало,те на которые откликаешься либо без номера либо номера левые.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 января, 12:45
IgorGavrilov2112,
мы не рекомендуем заказчикам указывать свои контактные данные в заказах, чтобы они смогли сами выбрать подходящего исполнителя, изучив внимательно его анкету, и связаться с ним, если специалист действительно понравится. Именно поэтому вы не видите номера телефонов в некоторых заказах. Возможно, по этой же причине заказчики указывают ненастоящие номера. Чтобы ответить точно, нужно смотреть на конкретные заказы. 
Екатерина Н.
11 января, 22:45
Спасибо
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 14:37
Екатерина Н.,
:)
Екатерина Н.
11 января, 22:55
Спасибо
pr.atlasenergy
13 января, 15:12
Уважаемый сотрудники Яндекса до каких пор нам будет прилетать мусор в виде Повесить отремонтировать люстру, прикрутить розетку и т.п. мы не частный мастер, а компания которая работать в основном с юр.лицами и указанных выше услуг вообще близко не предоставляем!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса13 января, 16:20
pr.atlasenergy,
подскажите, пожалуйста, вы говорите об уведомлениях о новых заказах? Заказчики сами выбирают категорию, в которой размещать заказ. По невнимательности они могут размещать заказ, указав неверную категорию услуг. Поэтому вам могут приходить уведомления о заказах, несвязанных с вашей деятельностью.


Вы можете написать нам через форму обратной связи, отправив ссылки на такие заказы, а также скриншоты уведомлений. Обязательно во всём разберёмся. 


Если я вас неправильно поняла, поправьте меня, пожалуйста. 
Alex
14 января, 18:44
Продвижение и оплату за увеличение счетчика заказов сделайте пожалуйста через Юмани, без привязки карты.  не удобно очень с привязкой карты
Обновлено 14 января, 18:45
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 января, 15:33
Alex,
спасибо, что написали об этом. Согласна, это очень удобно. Возьмём эту задумку в работу :)
umanskypasha
14 января, 20:26
Супер пост
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 января, 15:33
umanskypasha,
здорово, что вам понравилось :)
umanskypasha
14 января, 20:26
Великолепно!
morozov.e.r
14 января, 20:40
Сделайте поиск по заказам.
До сих пор нет такой возможности!
Исполнителям удобно будет ввести фразу, например «Facebook» и найти все заказы, в которых встречается данное слово.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 января, 15:34
morozov.e.r,
поиск по заказам - это отличная идея! Мы подумаем о такой возможности, спасибо.
Alex
15 января, 00:48
Сделайте пожалуйста кнопку "Договорились" активной без ввода даты выполнения работы, иногда не возможно указать дату по причине например того, что неизвестно когда прибудут материалы для этих работ, оставьте просто сумму. Пока с мобильного разберешься куда тыкать, чтоб кнопка активной стала кучу времени нужно потерять.

Вопрос второй. Как я подниму активность в профиле, если вы меня ограничили в откликах, и теперь нужно ждать час чтобы откликнуться? Я закрыл все выполненные заказы кроме одного активного, там где не договорились нажал "не договорились" так и все равно активность низкая нужно ждать час. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 января, 16:07
Alex,
когда вы нажимаете кнопку "Договориться", вы подтверждаете, что вы договорились о всех деталях заказа (дата, время, сумма) с заказчиком. Это сделано, чтобы возникало меньше спорных ситуаций между сторонами. Но спасибо за детали, мы подумаем о том, чтобы при создании заказа не нужно было указывать дату выполнения. 


Советуем как можно больше заполнить профиль — поставить вашу фотографию, указать цены за услуги, добавить примеры работ, ваши сертификаты и дипломы. Всё это поможет привлечь больше клиентов, а, значит, получить больше заказов. Также вы ещё можете откликаться на заказы. Используйте эту возможность, когда получится. Всё это поможет увеличить активность.
Обновлено 15 января, 16:10
Alex
15 января, 00:56
 Эта система сырая, она вообще не продумана, сделайте просто ограничение на новые отклики при не отсортированных заявках. Если есть например 10 неотсортированных заказов, то пока они не станут со статусом "договорились" или не нажата кнопка "недоговорились" не будет возможности отправлять новые отклики, и тогда те, кто забил на свой профиль не будут откликаться везде, где попало на все заявки.
Обновлено 15 января, 00:56
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 января, 16:15
Alex,
у нас есть такая функциональность, о которой вы пишете, но пока только для Москвы. О заказах в работе вы можете прочитать тут.


Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что система сырая? Интересно узнать ваше мнение. 
Alex
15 января, 18:39
Потому что необходимость ждать час при низкой активности сводит на "нет" возможность увеличения активности путем подачи новых откликов. согласен с тем, что при большом количестве неразмеченных заказов нужны определенные ограничения, но не такие...

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 января, 14:42
Alex,
спасибо за обратную связь! Подумаем, какие ещё меры можно принять для пользователей с низкой активностью. 
poman oplov
16 января, 01:27
Ничего хорошего и путного в этом нововведении нет...это обычная каша из оперы сам на себя и настучи...это не серьезно заполнять какие то карточки анкеты ещё и разбираться в этих карточках кто есть кто...думаю вскорости это илразматическое нововведение закроют,потому что это непрофессионально и не серьезно...хотите чтобы заказы закрывались делайте для этого что-то...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 февраля, 10:01
poman oplov,
жаль слышать. Но заполнение карточек помогает фиксировать выполнение заказа, награждая активных исполнителей дополнительными бонусами. Также исполнители получают отзывы только по завершенным заказам, а, значит, конкуренты не смогут подпортить статистику. Но спасибо, что поделились своим мнением на этот счёт, подумаем, как можно сократить время на разбор и заполнение карточек. 
Фотограф Санкт-Петербург Денис Волков
16 января, 14:56
Второй день не могу откликнуться на заказы, торчит надпись "Вы не можете откликаться на заказы в течение 1 часа" и этот чертов час не меняется, несмотря на то что отстегнул бабло за выполненные заказы, конченый сервис без нормальных объяснений и тех.поддержки!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 января, 14:48
Фотограф Санкт-Петербург Денис Волков,
проверьте, пожалуйста, нет ли у вас неразмеченных контактов на вкладке "Ваши заказы". Также советую на этой вкладке закрыть все активные заказы, которые вы уже выполнили. Это поможет повысить активность. 
Светлана Аскерова
17 января, 15:51
Очень интересно,хотела бы попробовать с вами посотрудничать. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 января, 14:49
Светлана Аскерова,
здорово, что вас заинтересовал наш сервис! Будем рады сотрудничеству :)
Агентство
18 января, 11:16
Скажите когда данные правила распространяться на все регионы?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 января, 14:50
Агентство,
пока такой функционал есть только в Санкт-Петербурге. Как только реализуем его в других городах, сразу же сообщим. Следите за новостями ;)
Culibaden Semen
20 января, 21:19
Сервис не плохой. Но отсутствует сортировка по локации. Зачем мне заказы из другого конца города, клиент тупо не поедет за 50км. У меня указан район в котором ищу клиентов, а в поиске показывает весь регион. Так же не очень понятно как я могу повысить рейтинг, если клиент позвонил спросил и пропал, а я должен удалить, и получается рейтинг не повысится. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса22 января, 17:11
Culibaden Semen,
на вкладке "Поиск заказов" есть фильтрация заказов по локации. Проверьте, пожалуйста, фильтры, которые вы установили на этой вкладке. Например, на данный момент я вижу, что у вас в фильтрах стоит Санкт-Петербург, и вы видите в ленте все заказы в вашей категории услуг в этом городе.


Если вы будете выполнять много заказов на сервисе, то активность повысится, а отклоненный контакт на неё никак не повлияет. 
Обновлено 22 января, 17:11
Виталий Баландин
21 января, 18:22
Заблокировали аккаунт без объяснения причины. Хотя этот канал воспринимался как один из способов привлечения клиентов и клиентов для клиентов. Теперь пришло понимание, что Яндекс, как организация, может заблокировать тебя по щелчку пальца, без "права на восстановление".
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса22 января, 17:16
Виталий Баландин,
мы можем заблокировать исполнителя, если он нарушил Условия использования сервиса. На данный момент ваш профиль находится на проверке, которая длится до двух дней. Если проверка будет пройдена успешно, ошибок по результатам модерации не будет, то ваш профиль опубликуется, заказчики снова его увидят. 
BY BLACK EAGLE
21 января, 20:01
Добрый вечер
Низкая активность
2 контакта · 5 заказов
Вы не можете откликаться на заказы в течение 1 часа
В поиске вы ниже, чем другие исполнители
Как за пару минут смогло резко изменится статус? если до этого было написано, что активный пользователь? И что касаемо отзывов клиентов, почему отзывы удаляются? Если я прошу всех клиентов оставлять отзывы, они оставляют, некоторые даже появляются, но потом их удаляют? Это вообще как? Пишу про этот вопрос тут, тк служба поддержки не выходит со мной на связь
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 15:26
BY BLACK EAGLE,
проверьте, пожалуйста, есть ли у вас неразмеченные контакты, они сильно влияют на активность. 


Что касается резкого изменения показателя активности, то так могло произойти из-за обновления данных. Данные обновились, а у вас, например, долго висел неразмеченный контакт, активность упала. 


Все отзывы постоянно проходят проверки на сервисе. Если отзыв нарушает правила или мы посчитали его подозрительным, то он будет удален. Разделяю ваши переживаю, это больно, когда хорошие отзывы пропадают из профиля. Но мы хотим, чтобы наши пользователи видели только правдивую информацию об исполнителях, поэтому отзывы могут быть удалены после публикации. 
Содружество проф-мастеров СПб
22 января, 16:26
я ничего не понимаю, что происходит : откликнуться я не могу ,  идентифицировать контакты по номерам телефонов ,которые мне разово позвонили чтобы просто получить ответ тоже.
Что случилось ? Почему все так глобально изменилось у Вас - у нас отличные мастера, высочайший сервис с самыми низкими ценами и сроками и я не могу помочь тем кому готов - никак не выслать отклик 
Содружество проф-мастеров СПб
22 января, 16:36
Объясните, пожалуйста , где и что мне нужно сделать ,что использовать Ваш сервис далее без отправки длинной и большой ссылки а конкретно в моем случае, а лучше даже сделать это вместе с Вашим специалистом ,чтобы хотя бы разово понять ,что нужно делать. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 15:31
Содружество проф-мастеров СПб,
вы не можете откликаться на заказы, потому что ваш профиль не опубликован. Вы зарегистрировали профиль частного лица, а пытаетесь ввести данные организации. Пожалуйста, удалите текущий профиль через "Настройки" и зарегистрируйте новый профиль, на этот раз выбрав тип "Организация". Тогда ваши данные смогут пройти проверку, и вы снова сможете откликаться на заказы. Попробуйте, пожалуйста :)
Паркетплюс
24 января, 15:08
Вы отлючаете  отклики за то что типа не отметил выполнение заказа. А почему вы не ставите  отметку активности когда выполнен заказ и есть в примерах работ? И вообще я так понимаю что вы переходите только на систему ВСЕ ЗА ДЕНЬГИ . Есть заказы или   нет заказов плати за отклики. Это не выгодно никому практически . Очень много заказов  которые не стоят даже  200 рублей  оплатить  за ваши отклики . 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 15:41
Паркетплюс,
выполнение заказов на сервисе также влияет на активность. Закрывайте чаще заказы на сервисе, чтобы активность росла. 


Вы можете не пользоваться подпиской на безлимитные отклики, если вам она не походит, это необязательно условие. У вас есть бесплатные отклики, которые вы можете тратить на своё усмотрение. Их количество каждый день обновляется.
Яна Л.
25 января, 14:33
Уважаемая служба поддержки! 
Что происходит? 
У меня вдруг стала низкая активность? Нет возможности откликается на заказы. 


Но даже после того, как счётчик отключается, я нажимаю на откликнуться - и ничего - отклик не срабатывает, а кнопка откликнуться снова не срабатывает... 


Какие контакты я вам должна подтвердить? 
Если мне звонят с яндекс услуг - я как должна их идентифицировать? 


Было конечно интерессно - Яндекс. Услуги... Но увы... Трата времени впустую с какими-то выдуманными активностями. 


Не показывали бы номера телефонов, чтоб клиенты писали только в вашем сервисе
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 15:49
Яна Л.,
спасибо за вашу честность! 


Вы можете написать нам через форму обратной связи с подробностями. Чтобы мы детально проверили вашу активность. В комментариях в блоге это будет сделать сложно, не хватает деталей. 


Контакт появляется, как только заказчик позвонит вам или напишет в чат. Их можно идентифицировать по номеру телефона. Когда вам позвонит заказчик или напишет, зайдите на вкладку "Ваши заказы" и отметьте, договорились вы с ним или нет. Это поможет вам не только повысить активность, но и зафиксировать условия сделки. 
Елена
26 января, 15:57
У меня стоит статус  "низкая активность", я не могу отправить отклик даже тем, кто опубликовал заказ сутки назад. Уже третий день пытаюсь повысить активность - но ничего не происходит. Статью 1000 раз перечитала - все сделала, результат 0. Что делать?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 14:26
Елена,
уточните, пожалуйста, выдаются ли какие-нибудь ошибки, когда вы пытаетесь оставить отклик? Что вы видите на экране в момент отклика? Не хватает деталей, чтобы помочь. Напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи. Будем разбираться, почему вы не можете откликнуться.
sergei.vo2016
26 января, 18:09
здраствуйте я не могу  откликнутся на заказы разблокируйте профиль пожалуйста
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 14:30
sergei.vo2016,
ваш профиль опубликован, с ним всё прекрасно. Возможно, вы видите какие-то сообщения об ошибках, когда пытаетесь оставить отклик? 
sergei.vo2016
26 января, 18:11
не могу откликнутся на заказы разблокируйте профиль пожалуйста
sergei.vo2016
26 января, 22:16
яндекс плохо работает с исполнителями. блокируют профиль заставляя платить деньги...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 14:31
sergei.vo2016,
подскажите, пожалуйста, что случилось? В вашем комментарии мало подробностей :(
Михаил Аким
27 января, 18:02
Полезная инф. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 14:33
Михаил Аким,
здорово, что информация в блоге оказалась полезной для вас :)
Тимофей
28 января, 11:02
Если низкая активность - то нельзя откликаться на заказы в течении часа. Я вообще не могу откликаться на заказы. Подскажите в чем дело?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 14:36
Тимофей,
так сложно сказать, в чём может быть дело, мало подробностей. Напишите, пожалуйста, через форму обратной связи, отправьте скриншоты, на которых будет видно окно отклика. Возможно, вы наблюдаете какие-то ошибки. Если вы напишете, то мы запросим недостающие данные, обязательно всё расскажем и покажем. 
Сириус потолки
28 января, 19:02
Здравствуйте! Я руководитель по развитию фирмы "Сириус натяжные потолки". В конце месяца, я сажусь за телефон и обзваниваю клиентов, которым мы установили натяжные потолки и прошу их оставить отзыв на яндекс услугах. Ни одного отзыва так и не появилось. Скажите, Вы блокируете настоящие отзывы клиентов? Мне нужно с Вами согласовывать свои методы продвижения фирмы?   Спасибо. Антон Шимкус
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса29 января, 12:43
Сириус потолки,
отзывы могут быть отклонены, если не соответствуют правилам, а также если мы посчитали их недействительными. Проверка у нас достаточно "жесткая",  потому что мы хотим, чтобы отзывы были достоверные и отражали реальное взаимодействие с исполнителем. Советуем вам оформлять заказы на сервисе, которые подтвердят, что вы работали с заказчиком. 


Антон, пожалуйста, не расстраивайтесь! Уверены, что скоро ваша коллекция пополнится новыми прекрасными отзывами.
Обновлено 29 января, 12:44
Alex
30 января, 00:47
Браузер фаерфокс на компе, приложение Услуги на андроид, проблема одна и та же- В разделе Поиск заказов - Новые. При нахождении в разделе Новые и при нажатии Новые еще раз, страница не перезагружается, приходиться переключаться на вкладку Вы откликнулись, а затем на Новые, только тогда перезагрузка происходит, это очень не удобно, т.к. я например открыл вкладку браузера и раз в 20 минут хочу  нажав одну кнопку обновить список заявок. Сделайте пожалуйста чтобы при нажатии Новые, страница с заказами полностью перезагрузилась.
И еще, при подаче заявки клиенты очень часто пишут город "Санк-Петербург" без точной локации, я например по отдаленным от меня районам не езжу. Сделайте обязательным введение хотя бы района, а лучше улицы, ведь клиенту всегда лучше и быстрее получить услугу от человека который рядом. Это и дешевле ...
Обновлено 30 января, 00:50
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 февраля, 16:03
Alex,
чтобы обновить страничку в один клик, достаточно нажать на значок обновления, тогда страница обновится, и появятся новые заказы. Но ваша идея с нажатием на название вкладки интересная, подумаем о такой функции на сервисе.


Также учтём замечание об указании точного района. Вы правы, так действительно получится быстрее и дешевле, если заказ будет принимать исполнитель из указанного района.


Спасибо за ваши предложения!
Комментарий удалён
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 февраля, 16:03
СР,
да, вы можете добавить на вкладку "Адреса" другие города, раздел "Ваши заказы" не пропадёт. Всё будет работать в прежнем режиме :)
Комментарий удалён
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 февраля, 13:36
СР,
ага, на вкладке "Ваши заказы" будут отображаться все контакты, которые пытались с вами связаться. 
Комментарий удалён
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 февраля, 16:46
СР,
с недавнего времени на сервисе вводится ограничение для исполнителей. В профиле можно указывать пункты максимум из двух федеральных округов, расстояние между центрами любых двух областей выезда должно быть не более 200 км. 


Большее количество адресов могут указывать организации, синхронизированные со Справочником и имеющие там статус "Сеть". Для этого в Справочнике нужно создать организацию с физическим адресом и филиалами и объединить их в сеть.
Комментарий удалён
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса11 февраля, 17:04
СР,
простите, мне не хватает подробностей, чтобы понять, в чём может быть дело. Возможно, вы видите какие-нибудь ошибки? Отправьте, пожалуйста, нам скриншоты и подробности через форму обратной связи. Обязательно во всём разберёмся. 
avaexpert
2 февраля, 01:27
Светлана Мастерова, у меня вопрос по этой теме. Если я тщательно отбираю проекты, беру лишь 1 из 10 обратившихся ко мне, как это скажется не рейтинге? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 февраля, 16:04
avaexpert,
главное, что вы их выполняете, фиксируя на сервисе. Чем больше заказов вы завершите, тем выше будет ваша активность, а, значит, и рейтинг.
autoelectrica
2 февраля, 23:40
Как мне откликнуться на заказ если  мою активность сразу записали в слишком низкую и  по этому мне не повысить ее откликнувшись на заказ?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 февраля, 16:08
autoelectrica,
проверьте, пожалуйста, есть ли у вас неразмеченные контакты. Также могу посоветовать вам загрузить ОГРН, чтобы пройти проверку и получить метку доверия. Исполнители с такой меткой вызывают больше доверия у наших пользователей. Так вы сможете привлекать больше клиентов, выполняя заказы и повышая активность. 
Александр Славин
4 февраля, 16:57
жадность яндекса не поддается описанию!!!как по совокупности всех сервисов так и касаемо конкретно данного !!!  на фазе раскрутки был просто замечательный конкуретный сервис позволяющий обычным Мастерам помогать людям в решении их проблем. Но как только сделали вот такую вот монетизацию всего и вся сразу перевернулось все с ног на голову. сервис захватили корпорации(конечно громко сказано-зато понятно) разные комерческие фирмы с подключаемыми разнообразными программами автодозвона,сбора данных и прочего спам характера. Таким образом на заявки заказчиков - преемущество ответа имеет не мастер своего дела,оказывающий услуги намного дешевле,чем сетевые компании-которых в данном сервисе быть вообще не должно!!!Но они маскируются под исполнителей создавая фейковые профили и через них откликаются абсолютно на все заказы - сбивая людей с толка и вводя в заблуждение относительно рынка услуг и возможных цен и тому пождобного. Таким образом обычные Мастера не облаадющие финансовысми возможностями несоразмерными с доходом от их деятельности в юольштнсве своем оказываются далеко внизу или недоступны вообще в выборке исполнителей. И получается что вновь как и на других подобных площадках ивообще в сети доминируют и перехватывают все заказы всем известные городские компании агрегаторы услуг.С ЦЕНАМИ ЗАВЫШЕННЫМИ В ДЕСЯТКИ РАЗ!!! так что мне представляется что скоро вообще здесь мастеров не останеться ,тем более хорошие мастера вообще не дружат с интернетом в силу своего возраста,так как опыт приобретается профессиональный за 10-15 лет,так что все нормальные мастера находятся на уровне пользователя практичсекски не разбтрающегося в различных интернет комуникациях,к тому же довольно часто изменяющихся. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 февраля, 15:58
Александр Славин,
спасибо за вашу честность! 


Анкеты на сервисе постоянно проверяются. Но вы всегда можете нам помочь и пожаловаться на профили таких исполнителей. Для этого вам достаточно зайти в публичный профиль исполнителя, нажать на три вертикальные точки рядом с именем, выбрать пункт "Пожаловаться", указать причину и написать, в чём именно заключается жалоба. Все такие жалобы тщательно проверяются. 


Согласны, что не все мастера активно пользуются новыми технологиями. Но мы всегда готовы помочь тем, кто захочет продвигать свой профиль на сервисе. Для этого всегда можно написать  нам через форму обратной связи и задать любой интересующий вопрос. Всё расскажем и разложим по полочкам, чтобы на сервисе было комфортно работать пользователям с любой технической подготовкой. 
Александр
6 февраля, 15:13
Светлана Мастерова,
Когда сделают верификацию иностранных паспортов? Извините, что не по теме
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 февраля, 09:15
Александр,
ничего страшного. Сказать, когда сделают верификацию иностранных паспортов, сложно. Пока у нас нет инструментов для проверки таких документов. Сейчас могу посоветовать отправить ваш паспорт и селфи с ним через форму обратной связи. Постараемся помочь. 
Александр
8 февраля, 09:53
Светлана Мастерова,
Там мне сказали, что помочь не могут
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 февраля, 10:03
Александр,
попробуйте, пожалуйста, ещё раз, прикрепив все необходимые документы. 
Александр
8 февраля, 10:16
Светлана Мастерова,
Куда именно писать? Прохождение модерации?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса9 февраля, 16:45
Александр,
да, можете выбрать этот раздел для вашего обращения. 
Александр
2 марта, 15:25
Светлана Мастерова,
Никто мне так и не помог, профиль висит второй месяц не опубликованным. Присылают стандартные отписки. В какую же трудную ситуацию вы попали. Без проверки паспорта РФ(которого у меня нет) опубликовать профиль не получится, так как на вас поступила жалоба не соответствие данных в профиле реальным.  Задача для разработчиков по вашему обращению создана. К сожалению, исследование вопроса и его решение может занять некоторое время.
Пол года назад я спрашивал в чате, начнут ли верифицировать иностранные паспорта? Ответили, что этот вопрос на рассмотрении. Я так понимаю воз и ныне там, и что свой профиль я в выдаче увижу не раньше, чем паспорт РФ, который получу в лучшем случае через 2-3 года. 
Отличный сервис, сами создали проблему с верификацией и сами не можем ее решить. Гуляй Вася. Год работы коту под хвост.
Влад М.
6 февраля, 21:57
Бред.
Я откликаюсь на заявки. Заказчик посмотрел отклик и вы его мне вешаете в контакт.
Но он не собирается мне звонить. Радумывает. Смотрит другие предложения. А вы меня опустили ниже плинтуса и я не могу откликаться на заявку... Только через час после публикации. А при такой высокой конкуренции этот час просто убивает весь смысл моего отклика на заявку...
Вы реально хотите чтобя я вам платил за продвижение и за просмотр моих контактных данных???
Увольте. Кроме вас есть огромное количество площадок где размещают заявки на услуги. Не вижу смысла продолжать что либо делать на данной площадке...

Влад М.
6 февраля, 22:05
Будьте здоровы и теряйте дальше мастеров...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 февраля, 09:26
Влад М.,
спасибо, что рассказали о своем опыте работы на сервисе. Жаль, что активность не помогает вам находить больше клиентов.


Проверьте, пожалуйста, хорошо ли заполнен ваш профиль. Грамотно заполненный профиль - это уже половина успеха. У нас есть отличная статья, которая поможет "прокачать" анкету на Услугах и привлечь больше клиентов. С ней можно ознакомиться тут


Тогда при откликах заказчики, возможно, будут чаще обращать внимания на анкету и выбирать вас исполнителем. 


Мы поддержим любое ваше решение, но будет очень приятно, если вы останетесь с нами.
admin@karkas98.online
6 февраля, 22:32
отписка.
пусть профиль болтается... с телефоном и почтой. а вам - досвидос!)))
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 февраля, 09:28
admin@karkas98.online,
досадненько :( Может, всё-таки передумаете? А мы обязательно поможем вам во всём разобраться. 
Лилиана Штирбу
10 февраля, 17:00
Почему отзывы  ко мне не проходят модерацию?Люди оставляют ,и не приходят?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля, 14:59
Лилиана Штирбу,
подскажите, пожалуйста, сколько времени прошло после оставления отзыва? Если отзыв оставили только что, то нужно немного подождать. Если отзыв оставили больше двух дней назад, то, возможно, эти отзывы нарушают правила или мы посчитали их подозрительными. Это никак не связано именно с вашим профилем. Отзывы на исполнителей проходят множество проверок, по каким-то параметрам он может не пройти модерацию. Понимаю, вы очень хотите, чтобы они были опубликованы на вашей странице. В этом случае советую заказы оформлять на сервисе и по ним просить заказчиков оставлять отзывы. 
Владимир Путин
24 февраля, 20:38
Лилиана Штирбу,


Не публикуют - для того чтобы снизить рейтинги...
И заставить платить....
umanskypasha
14 февраля, 19:20
Супер
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля, 15:00
umanskypasha,
спасибо :)
som2766
15 февраля, 18:58
несколько раз пытался довести дело по инструкции, ничего не удалось. Помощь специалиста не помогла. Как теперь пользоваться откликами на заказы, не понимаю.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 февраля, 11:34
som2766,
подскажите, пожалуйста, что именно у вас не получается сделать? Помогу во всём разобраться. 
Руслан Руссь
16 февраля, 01:21
скоро все мастера переедем на АВИТО там лучше и активность больше,  посредники нам не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 февраля, 11:35
Руслан Руссь,
очень жаль, что вы задумались о "переезде" в другой сервис. Возможно, мы делаем что-то не так? Поделитесь, пожалуйста. 
Владимир Путин
24 февраля, 20:35
Светлана Мастерова,




Там хоть отзывы не воруют , как здесь...
Артем Вецкий
16 февраля, 22:12
Дорогие услуги!
От вас просто адское количество  спамовых звонков приходит + у нас ещё 100500 каналов привлечения трафика, помимо Услуг.
Мы не модем отслеживать КАЖДЫЙ номер, кто откуда пришёл.


Гораздо логичнее предложить сначала звонившему ответить: договорились или нет, а уже потом нам присылать сообщение: «Этот контакт сообщил, что вы договорились об услуге. Подтвердите это», мы подтверждаем и процесс пошёл.


Нам за день звонит 100500 номеров, вычленять из них 1 номер «с Услуг», который был ещё и спамом, чтобы поднять вашу адски не логичную активность – это слишком сложно. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 февраля, 11:40
Артем Вецкий,
согласна, когда поступает множество звонков, можно потеряться. Могу посоветовать вам фиксировать эти звонки от заказчиков у себя. Например, вести учёт - номер заказчика, где он вас нашёл и условия сделки. А потом эти номера можно найти в контактах на вкладке "Ваши заказы" и создать заказ. 


Ваше пожелание об отметке заказчика о договоренности взяли на заметочку. Подумаем о реализации вашей идеи!
stroitelstvo186
17 февраля, 06:29
Яндекс услуг, вы конечно здорово придумали! А что делать людям, кто вообще не пользуется заказами? Мне удобнее взоимодействовать с клиентами напрямую. Для моей сферы услуг функция заказов не очень подходит .Яндекс вы крут,Я даволин от вашей компании 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 февраля, 11:43
stroitelstvo186,
спасибо за тёплые слова! Очень рады, что выбираете нас :) 


Мы хотим поощрять активных исполнителей на сервисе, поэтому была придумана такая система. Также она удобна тем, что можно фиксировать условия прямо на сервисе, создавая заказ. Так вы точно не забудете про заказ и ваши договоренности с заказчиком. Попробуйте поработать в заказах. Вдруг вам понравится.
Обновлено 17 февраля, 11:43
mr.ilja.spb@gmail.com
17 февраля, 13:38
Неудобное , приложение, когда реально, тебе навязывают, заказчик создал заказ и забыл... я откликнулся, оповещайте их, день выполнения уже давно прощёл, заказчик булькнул куда то, а у тебя рейтинг в минус... это не правильно- следите за заказами сами лучше
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 февраля, 10:56
mr.ilja.spb@gmail.com,
интересное предложение о закрытии старых и неактуальных заказов, есть над чем подумать, спасибо! 


В этом случае советуем вам попробовать связаться с заказчиком, чтобы он снял заказ с публикации. 
Владимир Путин
24 февраля, 20:34
mr.ilja.spb@gmail.com,


Это подстава шмяндекса....
На себе проверил.
И больше на эту уловку не клюю...
Александр
17 февраля, 17:44
Здравствуйте , а если у меня работа связана с загородным строительством , и я могу взять один заказ в пол года  и делать его, как тогда с активностью быть ? Такое ощущение работа должна быть разовой как например халтура меняйте профеля иначе хороших мастеров на сайте вообще не будет как на Авито.ру не серьезно!!!  Яндекс услуги с уважением Александр.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 февраля, 10:59
Александр,
если вы берёте крупный заказ, то снимайте свой профиль с публикации на время. Так вас не будут тревожить заказчики лишний раз, и активность не будет падать. А когда вы закончите работу, то сможете вернуть свой профиль в публикацию для поиска новых заказов. 
Столярная мастерская МИР из ЛЕСА
9 марта, 13:07
Светлана Мастерова,
А Вы сами то понимаете,то о чём говорите? Снять свой профиль? Это равносильно тому,чтобы ЯНДЕКС полностью, вообще весь сервис, отключать раз в год на 1 месяц от своей деятельности !!! Сколько Вы потеряете клиентов и денег? Соответственно, Ваши потенциальные заказчики и потребители уйдут на другие сервисы. У людей,которые занимаются загородным строительством, сейчас итак не лёгкие времена. А Вы со своей стороны предлагаете не только снимать свою анкету на какой нибудь период времени, так ещё придумали и ввели бредовый рейтинг, который никому НЕ НУЖЕН !!! Вместо того, чтобы больше уделять время семье и ребёнку, я теперь вынужден часами сидеть в инете (из-за рейтинга) чтобы откликнутся на подходящий заказ, и далеко не факт что он срастётся.
boris.gultsev
19 февраля, 10:49
Специалистам НУЖНО РАБОТАТЬ, а не сидеть перед экраном и быстро отвечать на заказы. Постановщики задач сервиса "Услуги" явно перемудрили и реализовали то, что пользователям Вашей услуги не подходит!
Владимир Путин
19 февраля, 19:34
То , что это развод на деньги- все поняли....
Но после окончания заказа , готовьтесь платить %%%%.
Владимир Путин
19 февраля, 19:38
То , что это развод на деньги- все поняли....
Но после окончания заказа , готовьтесь платить Яндексу -  %%%%.
Это Вы увидите при закрытие заказа....
il.sania2017
20 февраля, 10:54
Что за говно вы тут развели?? Тут люди руками работают,а не на кнопочки нажимают,контакты какие то. Заказчики сами звонят и спрашивают цену да консультации и мне надо просить их отзыв про меня оставлять?? Сто за бред? Там совсем рухнули все у вас??
mr.ilja.spb@gmail.com
20 февраля, 17:01
День добрый , у меня нет не договорённых контактов, а активность опять низкая, почнму
Андрей К.
20 февраля, 19:39
У меня вопрос/предложение к разработчикам сервиса Яндекс-услуг.

Есть, на мой взгляд слабое место в сфере оказания сложных и длящихся по времени услуг!
Например, приходит заказ: развод/раздел имущества/определение места жительства детей! Или защита по делу о растрате.
И заказчик оставляет номер телефона!
Как Вы думаете,:
кто ему позвонит (зачастую это даже не адвокат),
что пообещает(100% результат),
что получит в таком случае (разочарование от сервиса Яндекс Услуги)
Потому что решающим при выборе у такого заказчика - будет «гарантия» (которую он не может дать, так как решение принимает суд) и низкая стоимость (демпинг за счёт нулевого качества)!
Например в сервисе Яндекс такси, есть стоимость поездки, я ее либо выбираю либо нет. Но не оставляю телефон, чтобы мне звонили все таксисты города! Так ведь?!
Спасибо , что уделили внимание.
Надеюсь предложение будет реализовано!
Red
21 февраля, 14:57
Уже более недели не могу оставлять отклики! Пишет низкая активность, попробуйте через час. И этот час висит уже очень давно.
Red
21 февраля, 14:59
Сфера услуг переводчик это вообще что-то с чем-то. У нас указано рус-англ, а звонят все языки! Только мешают работать!
Михаил
21 февраля, 16:10
Добрый день! Вот сейчас был звонок с разбитой панелью Заявка в любом случае не состоится, а звонок был. Менять панель не рентабельно! Я должен нажать, что заказ не выполнил, хотя у делил время на консультацию. В результате мне это идёт в минус. А как же в плюс сделать или хотя бы нейтрально?  Вот из за таких звонков у меня 8 контактов и 2 выполненных, СРЕДНЯЯ АКТИВНОСТЬ. Чт о то опять не то!))
Наталья Автухович
21 февраля, 19:21
Набирают в основном 90% сомнительные личности со всякими непристойными предложениями, которые и не должны были набирать т.к. предложение рассчитано на другую аудиторию. А мне за это присваивают статус "низкая активность". Еще и потратилась на Яндекс. Директ - бестолковая трата, НЕ видитесь. Предлагает заказы НЕ по тематике, НЕ тем лицам и территориально удаленные. 
viccorolevsky
21 февраля, 21:42
Многое еще не до конца не продумано конечно, но если решать  все получится! Удачи Яндекс услуги!
Лилиана Штирбу
22 февраля, 12:30
Здравствуйте,я хочу оплатить 199 р чтоб были безлимитные отлинков ,и не могу заплатить мне списывают постоянно 2 руб ,на которой раситалась за заказ.
Alex
24 февраля, 11:40
Здравствуйте, уважаемая команда яндекса, хотел поблагодарить за положительные изменения в работе сервиса, появилась возможность удалять заказы которые в работе, и поиск по телефону. А теперь вопрос - мой профиль -примеры работ, загружаю работу, она не прошла модерацию т.к. мало подробностей, ну ок расписываю подробнее - пишут нереалистичная цена. Так если прочитать что выполнено  в этой работе за 3000 - это соединение кабеля и шлейфа, на это нужно 1,5 часа. Те, кто это модерирует должны хотя бы немного разбираться в строительстве и ремонте и понимать что  написано в описании!!!
ОЛЕГ М
24 февраля, 15:38
ЧЧто за постоянный бред? Падает активность постоянно. С чего вдруг? 
Контакты необработанные не висят. 
Заказов Я с сервиса не выполнял. 
Владимир Путин
24 февраля, 20:29
А воровать отзывы.  . 
И нагло удалять рейтинг - это как минимум аморально....
Михаил
26 февраля, 00:08
Владимир Путин,
Ну, они только учатся, можно простить!
Лилиана Штирбу
25 февраля, 10:25
Я удалила не исполненные заказы,и не могу откликнуться,и не могу оплатить постоянно списывают 2 руб только
Даниил Николаев
26 февраля, 11:52
В кабинете нет контактов, а в рейтинге весит 2 контакта, которые не убрать и из за этого низкий рейтинг. Написали в поддержку, ответили, что действительно проблема есть, но решить уже как 2 недели не можете! 
Так-же выполненных заказов много, клиенты отзывы пишут это 100%, но вы их не пропускаете, когда в то-же время я вижу у конкурентов выполненных заказов 0, а отзывом 40-50, которые написаны  по заказам!
irstroyka2
27 февраля, 12:55
Не поступают новые заказы
Типография СПб 7153389
1 марта, 10:07
Хочу работать в Яндекс!
vika.moroz.24
1 марта, 12:07
Шансы развить себя с новыми условиями активности ровны нулю. Тот кто уже до этой функции активно развился себя тут, могут конкурировать а новым страницам тут делать нечего теперь. 
admin@karkas98.online
1 марта, 18:08
это не идиотизм))) это кретинизм))) 
я - заказчик. я опубликовал заказ) яндекс, договорись со мной об исполнении заказа. я ведь даже твой профиль не посмотрю... и как твой рейтинг вырастет? как ты сможешь откликаться на заказы?
такой тупости еще не встречал... чтобы откликаться на заявки мне нужно ждать час после публикации заказа... вы чё ку-ку?))) зачем я буду чего-то ждать. я просто ухожу на другую площадку... а вы так и тупите дальше со своими рейтингами)))
MIKHAIL PETROVSKY
1 марта, 20:31
Оплатил отклики убрали активность. Пишете про заполнение данных, что это увеличивает активность и доверие клиентов. По 4-5 раз приходится модерацию проходить с фото. Почти везде пишут будто несколько разных заказов. Я ведь не виноват что придя к клиенту диван лежал по брускам и потом я его собрал. Паспортные данные до сих пор не приняли. Очень много раз пробовал. Как быть? Как работать? Обратите внимание!
Александр
1 марта, 23:17
MIKHAIL PETROVSKY,
Походу , сейчас все страдают с этой активностью.
Александр
1 марта, 23:16
Уважаемая команда Яндекс услуг , прошу Вас разобраться с" активностью ". Нельзя наказывать  часовой задержкой в отклике на заказ  ,от этого страдают в первую очередь заказчики и исполнители с непонятной никем" активностью " .  Сервис должен быть удобен и понятен для всех . Разделяю ваше желание заработать , всем не угодить это точно . 
ur-forsite
2 марта, 12:41
День добрый висят заказы которые я якобы взял на исполнения -когда пишешь что консультация 3000 клиент выбирает Вас , а когда ему перезваниваешь и он говорит , что не готов платить -как списывать это ?????
Евгений Фролов
2 марта, 14:36
Вот вы даёте, люди.
Конечно же такая большая площадка платной будет, с чего-то же должно всё окупаться.
Программисты, сервера, электричество...
Вопрос был только как скоро халява закончится.
Александр
2 марта, 15:15
Я стал очень активным ,  а 'активность" все не повышается..... Что же делать???  Я уставать уже начал.... Снимите,  пожалуйста,  все ограничения,  не дайте умереть с голоду!!!
Print h.
2 марта, 17:31
Я делаю все как вы пишите и после оплаты выполненных заказов вам, у меня рейтинг сразу упал и отзывы только через час доступны. почему??? И почему мне приходят заказы от клиентов за 100 а то и 200 км. от меня. у меня четко указаны районы где я работаю.
Фархад Беков
3 марта, 13:04
Нет заказов! А отклики запрещено на час?!! Это не нормально.! 
Константин
4 марта, 14:14
Добрый день! Почему новые правила повлияли на меня? Немогу открыть обьявление сразу, только через час(((зачем тогда мне регистрироватся, если через час оно неактуально? Заставляете покупать услугу открытием за деньги, это аморально и называется вымогательство, за это есть статья!!! Будте благоразумны, а не занимайтесь шарлотанством! Сейчас плохо и так с работой в строительстве, расценки и заказчики очень малы, цены на продукты растут, а строительство по расценкам стоит на месте!!! 
Culibaden Semen
5 марта, 09:16
А что делать, если заказчики звонят поговорит и всё. А вы мне непонятно за что рейтинг снижает. Хотя реально всем всё нравится, вы лучше клиентам рейтинг сделайте, которые звонят и не договариваются. 
Culibaden Semen
5 марта, 09:32
Следуя логике и правильному ходу действий. Должен заказчик отзывы писать, либо оценку ставить, а не исполнитель, а у вас рейтинг сам себе исполнитель рисует. Кто у вас курирует проект? Давайте я им займусь, если там не понимают что к чему. 
otvetspbru
6 марта, 01:16
Ознакомился с предыдущими высказываниями, с большинством из них, на все нет времени к прочтению. Много разумного высказано. Я тоже писал о многих нарушениях в Я-услуги, не буду здесь выносить сор из избы. Мы мои претензии обсудили по электронной почте в письмах.... Ну обсудили и обсудили. А вот про нынешнюю ситуацию напишу прилюдно, так как многих наверное касается. Вижу подмену понятий, модные сейчас "двойные стандарты" что ли. А именно, как уже писали многие недовольные, про понижение рейтинга из-за низкой активности. Подмена понятия. Говорят "низкая активность" но называют этим не активность, а подразумевают , что низкая степень доведения общения с возможным клиентом или заказчиком до состояния "договорились". В моем понимании, активность, это либо хозяин аккаунта каждый день откликается на хотя бы несколько заказов, либо много дней никак не проявляется. В первом случае активность в моем понимании должна назначаться высокой, а во втором - низкой. А степень того, договорились или нет,... ну извините, мы как исполнители, ежедневно откликаемся на заказы. Если заказчики выбирают других исполнителей, или может некоторые из них вообще фейковые заказы размещают и не просматривают даже отклики, в чем наша то вина по активности. Мы то активничаем. А получается, что мы бездействуем что ли? И далее, в нашей сфере деятельности, ну даже если прямо завтра договоримся и приступим к работе, а именно, это может быть или строительство коттеджа, или отделка коттеджа, или отделка полная или под ключ квартиры, .... вы когда нибудь, кто работает в я-услугах, делали себе дорогой хороший ремонт? или строили коттедж? Такие заказы выполняются в районе 10-12 месяцев и до 2-3 лет. Я представляю, что станет с нашей "активностью" по вашим критериям сайта месяца через два.... что уж говорить про год:) Вы хоть как то коэффициенты что ли вводите при разных вариантах то деятельности!  А то сейчас уже у нас целый час от публикации заказа мы заказчику о себе сообщить не можем, дальше будет еще хуже и грустный итог, будем коллективно просить Авито вернуть рубрику, которая ранее у них была, но потом ее свернули, где заказчики могли бы публиковать свои заказы для поиска исполнителей. И будем там откликаться сколько хотим, кому хотим и без всяких рейтингов. Ранее такая рубрика была под названием Спрос в разделе Услуги. А Вам на я-услугах я могу дать лишь один совет. Курочка клюет по зернышку. Не стоит вводить ни подменные номера, ни вводить никакие рейтинги, ни требовать от участников при публикации портфолио выкладывать фото и описание только так , как Вы хотите. Дайте во всем свободу и ни в чем не ограничивайте. Но введите платные отклики тогда для всех. Копеечные, чтобы не загубить сервис, но введите, если хотите зарабатывать. Пусть один отклик будет стоить рублей 10 например. За день каждый исполнитель вам рублей на 100 наоткликается или больше :) Но при этом Вы должны гарантировать отсутствие фейковых заказов и однозначно штрафовать с депозита тех кто публикует заказы и не отсматривает отклики или у кого подозрительная "активность" - публикует заказ за заказом похожих текстов и ни с кем не связывается и не смотрит. Таких наказывать. Тогда все будет у вас гуд. А в авито по возвращению рубрики спрос в услугах думаю, обращусь.  И всем советую сделать то же самое. 
Обновлено 6 марта, 01:17
Валерий Мокров
6 марта, 20:28
СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО РАБОТЕ С Я УСЛУГАМ .  
otvetspbru
7 марта, 17:37
Надоело. Переходит всяческие границы издевательство данного сайта. Также, как и многие, удалил ненужные контакты закрыл все что можно, активность снова упала :)))) 1 час бездействия. В общем создатели хорошей сперва идеи решили ее похоронить :) Что же, дело ваше. Я, как и обещал, обратился на авито с просьбой ввести снова , как и было ранее в рубрике УСЛУГИ подрубрику СПРОС, где могли бы все, кому лень лопатить предложения исполнителей, выложить свой ЗАКАЗ на любую тему, и исполнители, то есть мы с вами, сами их найдем и откликнемся..... и без всяких ограничений типа 1 часа или рейтинга и тд и тп:) От авито получил ответ, что отдано на рассмотрение и. возможно, они это сделают. Предлагаю всем заинтересованным лицам не сидеть сложа руки, а действовать. Пишите также просьбы об открытии альтернативы, и либо там откроют, либо тут перестанут издеваться. Чем больше народа, тем ближе альтернатива.... нет, конечно если я-услуги задумаются, и все у себя исправят, то и данному сайту долгих лет жизни, как говорится, ну а если нет, проживем с помощью альтернативных площадок. Свято место пусто не бывает, как говорится. 

Обновлено 7 марта, 17:39
Столярная мастерская МИР из ЛЕСА
9 марта, 13:10
Светлана Мастерова, А Вы сами то понимаете,то о чём говорите? Снять свой профиль? Это равносильно тому,чтобы ЯНДЕКС полностью, вообще весь сервис, отключать раз в год на 1 месяц от своей деятельности !!! Сколько Вы потеряете клиентов и денег? Соответственно, Ваши потенциальные заказчики и потребители уйдут на другие сервисы. У людей,которые занимаются загородным строительством, сейчас итак не лёгкие времена. А Вы со своей стороны предлагаете не только снимать свою анкету на какой нибудь период времени, так ещё придумали и ввели бредовый рейтинг, который никому НЕ НУЖЕН !!! Вместо того, чтобы больше уделять время семье и ребёнку, я теперь вынужден часами сидеть в инете (из-за рейтинга) чтобы откликнутся на подходящий заказ, и далеко не факт что он срастётся.
Столярная мастерская МИР из ЛЕСА
9 марта, 13:12
Жаль что нет возможность ставить лайки под комментариями, тогда бы Вы увидели истинную картину. 
Новикова-Шульская
10 марта, 10:01
Столярная мастерская МИР из ЛЕСА,
Точно!
Новикова-Шульская
10 марта, 09:58
Странное отношение к исполнителям. Закрыла заказ, получила отзыв на 5 звезд и тут же моя активность упала, я не могу откликаться на заказы, звонки исчезли...
Похоже на банальный бан то, что не купила платное продвижение.
Косметолог Кошелева Виктория Николаевна
10 марта, 17:01
Ок
Виктор Боровиков
12 марта, 11:29
Я выполняю  все требования по исполнению заказов. Но до клиентов ни всегда удаётся дозвониться. Или просто не реагируют на отклики. 
Ruslan-Vanvay
12 марта, 14:37
согласен 
andreevjekandreev
12 марта, 20:04
andreevjekandreev
libovsky
13 марта, 11:28
Стоило выполнить заказ, получить за него 5 звёзд и положительный отзыв, почистить зависшие (не из-за меня) контакты - тут же упала активность и возможность оперативно отвечать на запросы. 
Ребята, ну пишите вы уж тогда честно: нужна активность - платите деньги. 
irstroyka2
13 марта, 21:01
Я замучился уже активировать свой профиль, каждый раз опять что то не так
Чистим отлично
13 марта, 23:36
Пытаюсь ответить , пишет через 50 минут . Раньше не было такого. Делаем все четко и в срок , если берём заказ. В общем блокируют. Отличный сервис , жаль работать нельзя 
aleksei.vasyuchenko
14 марта, 23:55
Купил безлимит на отклики теперь вообще не могу откликнуться не поладки  у вас ребята с сайтом. Откликаюсь три месяца. Ноль заказов.походу ценник тут так сбивают Рабочие. А люди ищут по дешевле.а потом звонят со слезами на глазах помогите переделайте и так далее. Но скупой платит дважды!!!
Culibaden Semen
15 марта, 13:58
Почему у меня активность постоянно низкая, заказы я закрыл и что? Клиентов звонки которые приходят больше половины поболтать. Даже с учётом того что мне позвонили не факт что они приедут. И что это за новшество, почему я не могу отвечать на новые заказы, чем это обоснованно. Вы лучше рейтинг клиентов сделайте, которые звонят договариваются и не приезжают, таких на вашем сервисе большинство как я понял
Наталья Л.
19 марта, 21:56
Culibaden Semen,
кстати согласна насчет рейтинга клиентов! как в такси) было бы очень полезно!
Ремонт в Питере
15 марта, 23:18
Добрый день. Уже устал писать во все службы поддержки Яндекса, пообщался с десятком людей службы поддержки, а толку ноль. Ситуация такая: 2 выполненных заказа не могу оплатить, постоянно выдает ошибку, из-за этого рейтинг опустился ниже плинтуса вот уже почти 3-х недели ничего не делается.
Фархад Беков
16 марта, 15:10
Без видимых причин вы почему то отключаете возможность отклика !!!  Это мяго говоря не справедливо . !!  Заказчик выбрал меня а я не могу ему ответит целый час !! Это издевательство!!  Монополия всегда против народа!!!
Артем С.
16 марта, 19:35
Все прекрасно конечно !!! Вот только у меня нет этого счетчика !!! куда он делся ?
Belyaev892012
17 марта, 18:58
Ужасно стало неудобно, я заявки беру только вечером и когда мне самому звонят, мониторить все щаказы полный беспредел! Сейчас вы потеряли 1 мастера потом 100 уйдут с вашего сервиса 
Геннадий
17 марта, 19:18
Очень познавательная  статья 
Валерий
19 марта, 14:14
У меня все время висит. И я вообще не могу откликнуться на заказ
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса23 марта, 10:50
Валерий,
Вы по-прежнему можете откликаться на заказы, но не сразу, а через час после их создания.

Чтобы поднять активность — размечайте контакты по мере появления, выполняйте заказы, просите чаще заказчиков оставлять отзывы о вашей работе, показатель автоматически будет пересчитан. Активность зависит именно от ваших действий на сервисе. Продолжайте быть активным.
irim04780
19 марта, 15:19
добрый день.
входящие звонки это коммерческие предложения производителей материалов,а не заказчик. я вынужден их закрывать так как не договорились. активность падает.
как решить эту проблему спама и активности?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса23 марта, 09:49
irim04780,
Важно, чтобы у вас не было неразмеченных контактов. Если это оказался звонок не от заказчика или вы не договорились — закрывайте такие контакты.

Для активности учитываются и другие факторы, советую откликаться на заказы в разделе «Поиск заказов» и выполнять их, а также постоянно размечать контакты по мере появления. Показатель активности будет пересчитан. Также заполните профиль полнее, например, загрузив дипломы и сертификаты, просите чаще заказчиков оставлять отзывы о вашей работе — всё это поможет привлечь больше клиентов и выполнить больше заказов.
libovsky
19 марта, 20:45
Честно говоря, предыдущее послание осталось без ответа, потому есть большие сомнения в целесообразности нового. Ну да попробуем:


«Сейчас ваша активность на Яндекс.Услугах низкая: вы можете откликаться на заказы только через час после их создания, а в поиске ваш профиль отображается ниже, чем профили других исполнителей. Чтобы оставлять отклики сразу после публикации заказа, поднимите ваш уровень активности.
Как поднять уровень активности?
— Закройте заказы, которые вы уже выполнили
— Нажмите «Договорились» и внесите информацию о заказах, которые вы взяли в работу
— Удалите неактуальные контакты из списка»


1. У меня закрыты все заказы (последний с пятью «звездами» и положительным отзывом от заказчика).
2. У меня не неактуальных контактов. По следующим причинам:
- в списке контактов давно уже наведён порядок;
- на новые запросы я не могу откликаться, т.к. эту возможность вы мне ограничили, потому что у меня низкая активность, потому что… Как она может быть низкой или высокой, если система выдаёт столько ошибок?
- мне перестали вообще приходить уведомления о заказах по моей специализации.


Господа, что происходит?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 марта, 09:21
libovsky,
Активность зависит от ваших действий на сервисе, сейчас она средняя — должно быть всё в порядке. Размечайте контакты по мере появления, выполняйте заказы, работайте с профилем и ваша активность будет на хорошем уровне.


У вас включены уведомления только на почту? На почту приходит подборка из наиболее подходящих заказов. Попробуйте установить приложение Яндекс.Услуги, чтобы получать больше уведомлений о новых заказах, они приходят в виде пуш-сообщений.
libovsky
25 марта, 18:05
Светлана Мастерова,

и на том "спасибо". Всего лишь потребовалось сутки переписываться с г-ой Стасян и неделю читать гневные отзывы коллег в этом форуме.
К вопросу об уведомлениях: раньше шёл стабильный поток на почту. Сейчас он иссяк до максимум одного в день. И назвать интересными их можно только с очень большой натяжкой.
И попробую подытожить то, что вы (служба поддержки Яндекса) упорно не хотите замечать. В одночасье сервис просто стал работать хуже.
Михаил
1 июня, 19:43
libovsky,
 У меня высокая активность, но выдача по месту работы Петродворец., меня выдаёт аж на третей странице, максимум на второй, так что высокая активность и заполненный профиль не панацея. Впереди стоят вообще голые профили и без отзывов.
Обновлено 1 июня, 19:43
Наталья Л.
19 марта, 21:53
Здравствуйте! У меня есть ТРИ ЗАКАЗА, которые я выполнила, есть переписка в директе здесь на сайте и далее в вотс апе, которая подтверждает, что эти заказы ВЫПОЛНЕНЫ. но здесь на сайте клиент просто их снял с заказа когда нашел исполнителя (МЕНЯ) и всё! далее ему уже не написать отзыв о моей работе!!! как быть в таком случае? 
Обновлено 19 марта, 21:54
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 марта, 09:44
Наталья Л.,
Клиенты могут оставить отзыв напрямую на вашей странице — внизу есть кнопка «Написать отзыв» (вам не видна, если авторизованы на сервисе как исполнитель), для этого отправьте им ссылку на свой публичный профиль.
michael.sarafannikov
20 марта, 11:26
Почему я не могу откликаться на заявки? Вчера я отменил автоматическое списание средств с кредитной банковской карты, чтоб платить по другой дебетовой. Деньги за неделю оплачены. А меня блокируете. 
Irinanailartists
20 марта, 12:27
michael.sarafannikov,
Здравствуйте
Ваше письмо сейчас пришло ко мне на почту. 
Я тоже не очень понимаю, как здесь это всё работает.!) 
Вы писали, лично мне? 
Я Вас точно не блокировал! 

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса2 апреля, 19:57
michael.sarafannikov,
уточните, повторяется ли ситуация с невозможностью откликаться на заказы? Причин может быть несколько - могли закончиться бесплатные отклики, или у вас низкая активность, и возможность откликаться на только что созданные заказы ограничена, в каждом случае своя причина. Точнее поможем вам, если напишете на почту <uslugi@support.yandex.ru> и расскажете подробнее, какое сообщение вы получаете в момент отклика.
Виктор Боровиков
20 марта, 13:21
Готов сотрудничать и превышать  активность!
Комментарий удалён
libovsky
21 марта, 11:07
Юрий,
Мария Стасян - это просто издёвка над пользователями. Яндекс, видимо, вдохновился примером fl.ru - решил угробить хорошее было начинание.
Александр Пожелаев
24 марта, 01:29
libovsky,
Согласен в топку их и переходим на новый от сбера
Loft мастерская
21 марта, 10:29
Гениально. А что делать если звонят спамеры? Да они постоянно звонят, а у меня низкая активность, ибо я не реагирую на "обращения клиентов"

antonstarosek
21 марта, 10:44
После обращения в службу поддержки получил шаблонный ответ. В котором нет ничего нового,что помогло бы мне поднять активность.Все эти инструкции о не законченном заказе и не закрытых контактах я уже изучил и это не помогло.При обращении в поддержку ожидал помощи и какой-то конкретики,а получил не работающие советы от которых толку нет от слова"СВСЕМ"
web-sadovnik
24 марта, 23:52
antonstarosek,
Попробуйте пооткликаться на весь лимит б/п откликов, ежедневно. Мой пост на эту тему на несколько этажей ниже )
Орландо Елена
21 марта, 12:14
Добрый день, не препятствуете пожалуйста поуску клиентов 
Орландо Елена
21 марта, 12:17
Добрый день, у меня высокая активность, но мне в ней препятствует ваши же ограничения🙂🌺
irstroyka2
21 марта, 13:55
Опять не даете откликнутся на заказ, что происходит!!! 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 апреля, 12:41
irstroyka2,
Если вы не можете откликнуться на заказ, причин может быть несколько:
1) Ваш профиль не опубликован.
2) Возможность откликаться ограничена на двое суток из-за оставления однотипных откликов.
3) В вашем аккаунте замечена подозрительная активность, поэтому отклик отклонён.
4) Не все поля в отклике заполнены.
5) Количество доступных откликов закончилось.
irstroyka2
21 марта, 13:56
Включите меня
irstroyka2
21 марта, 14:53
Опять беда не могу откликнутся как исполнитель, за что деньги плачу, аууу включайте
Евгений В
21 марта, 23:04
Доброго времени суток. Постоянно пропускаю оповещения и они приходят через 10 минут после создания . в этот момент часто бывает что заказчик услуг уже договорился с кем то еще. Выполняю все основные условия по активности, а активность упала ниже плинтуса. Оказание услуг не является моей основной сферой деятельности, а используется как подработка. Я не могу сидеть и искать заказы, а реагирую только на, то что актуально  и в свободное от основной занятости время. есть возможность поставить какой то рингтон отдельный? И дайте шанс временным подработчикам. 
Орландо Елена
22 марта, 11:48
Добрый день, вы мне не даёте активно оперативно отвечать на заказы, это так неудобно и мешает, что можно ответить только через какое-то время, при этом просите больше включаться. Это ж вызывает заученную беспомощность.Много времени и клиентов теряется. Может вам не нужна скорость и быстрота? может нужено медленный Темпо-ритм? или заплатить нужно? А то какое то противоречие заложено и неудобство 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 апреля, 11:44
Орландо Елена,
На сервисе мы ценим прежде всего честность и добросовестность исполнителей. Поймите, активность наращивается со временем. Исполнители, готовые усердно работать, получают в результате своих трудов высокую активность. Активность складывается не только из количества заказов, на которые вы откликаетесь. Вы можете повысить активность, грамотно и полно заполнив профиль. Добавьте примеры работ, накапливайте отзывы и не забывайте вовремя реагировать на неразмеченные контакты в блоке "Ваши контакты". Я уверена, что у вас всё обязательно получится!
web-sadovnik
22 марта, 13:00
Хочу поделиться с сообществом своим опытом работы на сервисе:
Потратил много времени на заполнение профиля, просил заказчиков писать отзывы; далее - ситуация, примерно, как у всех. Как только с профиля пошли лиды ( звонки), через 2-3 месяца, моему профилю понизили Активность. Я выполнил все рекомендации; перепроверил все баги, начал оперативно размечать контакты - бестолку; далее звонил и писал в поддержку, и в почту и в чат, многократно... 


Все в поддержке соглашаются, что профиль хороший, условия выполнены, почему Активность не растет - не могут сказать... В последнее мое общение с консультантом ЯУ в чате  выяснили, что нужно еще и откликаться на заказы самому ( что мне оч не неудобно, да нигде это и не сказано впрямую). Окей, это ваши правила, я начал откликаться ( и размечать, естественно продолжил). Через три дня опять написал в чат, тк активность осталась Низкой. Ответ получил такой: https://yadi.sk/i/VjJUWF-nN1NiZw 


То есть, проблема не ушла; разумеется, звонков теперь почти нет. Попробовал поюзать платное продвижение, закинул 1200 + НДС. Сначала, вообще, сумму не списывали, тк ставка была низкая, хотя в прогнозе обещали + 20 показов/ день. Повысил - списали за 3 дня) Лидов получил 1 или 2, до заказов, вообще, не дошло, так как я не окна мою, а делаю сложную работу ) которую мало кто делает хорошо.


Удручает недоработанность сервиса и отсутствие прозрачных условий работы. Прихожу к выводу, что либо алгоритмы работают криво, что вряд ли, либо так и задумано, что оч некрасиво. Я готов платить за то, чтобы профиль был в топе, но куда честнее было бы так и написать Сделайте годный профиль и заплатите столько-то. 


Если очередному консультанту ЯУ захочется самому проверить мой профиль, то - https://yandex.ru/uslugi/profile/MikhailProkhorkov-138436 
web-sadovnik
24 марта, 23:48
web-sadovnik,
Так, я должен дополнить свой коммент. Сегодня активность таки-стала средней. Не знаю, почему. Продолжаю откликаться, хотя лучше бы работал )
cognitive.fox
22 марта, 13:38
Здравствуйте!
Сейчас на моём профиле низкая активность и для того, чтобы её поднять - нужно хотя бы удалить заказ. В моём профиле висит один заказ, с которым я пытаюсь что-то сделать более двух месяцев. Я неоднократно обращалась в техподдержку, где меня просили просто подождать. Даже удалить его невозможно - вылезает ошибка "что-то пошло не так". Я уже согласна на его полное удаление, просто чтобы он не висел и не снижал мою активность.
raul.ynglyaev
22 марта, 16:03
cognitive.fox,
Такая же история, указано что 2 активных заказа, а на самом деле ничего нет, в связи с этим активность низкая и не возможно вовремя делать отклики на заказы, только через час, когда они не актуальны, 3 недели не могут решить, только просят ждать, типа все решают, бред. 
Ирина
22 марта, 14:25
очень дорогие заказы, оплачиваешь, а в итоге выхлоп нулевой
Ирина
22 марта, 14:29
меня пригласили, а я не могу откликнуться и не посмотреть номер телефона
ShtormuVek
22 марта, 16:01
чтобы поднять активность, нужно откликаться на заявки, а чтобы откликаться на заявки нужно поднять активность! бред... это типа того заплати и будет тебе счастье! 
raul.ynglyaev
22 марта, 16:10
Сервис на нуле, не могут решить проблему 3 недели. 
Указано 2 активных заказа, а на самом деле нет ничего, в связи с этим активность низкая,невозможно откликаться на заказы, только через час после появления, просят постоянно дать время на решение, типа решается, по факту 3 недели ничего, бредятина полная, безрукая тех поддержка!!! 
Семейная Фотостудия
22 марта, 23:05
Забил яндекс на наш глас вопиющий в пустыне.
Последний раз представитель яндекса тут появлялся:
Светлана Мастерова   Сотрудник Яндекса  18 февраля, 10:59
Дмитрий Владимирович И.
23 марта, 13:59
Вы представляете, что такое услуга "электромонтаж под ключ квартиры или коттеджа" и "сантехмонтаж (инженерная сантехника) квартиры или коттеджа"?
У вас нет заказов и заказчиков (основная масса это "починить розетку или смеситель" - это раз, каждый такой заказ согласовывается не один день и выполняется часто не одну неделю - это два.
Ну и как тут предлагается "высокая активность"?
Дмитрий Владимирович И.
23 марта, 14:01
ради теста проплачивал продвижение - 300 руб ушло, просмотров 25 вышло, ноль контактов по профилю


За что вы хотите бабло?
Дмитрий Владимирович И.
23 марта, 14:09
А почему бы ЯУ не брать денег с заказчиков, а? Может хотя бы деньги заставят этих имбицилов (коих большинство) хотя бы задание формулировать нормально, а не в стиле "нужны услуги сантехника"? На что услуги-то - кран чинить или коттедж отоплением и водопроводом обвязывать?  Таких заказов - под 90%
libovsky
23 марта, 14:25
Дмитрий Владимирович И.,
 весьма здравая мысль.
uryz1988
23 марта, 17:47
ueyz1988
Александр Пожелаев
24 марта, 01:20
Конец по ходу Яндексу,мой рейтинг с 5 упал до4.4,
27 выполненных заказов,9 отзывов.
Итог я заблокирован 3 день ТК низкая активность, причем я не могу не принять заказ ,не откликнулся.
Провел мини расследование:заказы получают только те кто купил продвижение и крупные комерческие профили(фирмы) которые могут 10000 в неделю влить в ресурс.
Всем советую уйти от них на платные сервисы: профи.ру,юду,и ДР.хоть и платные но там гарантировано вы будете получать заказы и никто вас не понизит без причин.
А по ценам получается что там в разы дешевле
zamokspb24
24 марта, 08:43
Услуга "установка замка", можете откликнуться через 59 минут, ну ну, если не забуду))))) то то я и смотрю клиентам перестали оперативно откликается и они ищут в другом месте специалистов!!!
Сфера вскрытия замков, сейфов и автомобилей это оперативная услуга (стоят в подъезде под дверью, на улице в мороз у закрытой машины ), можете откликнутся через 50-60 минут когда клиент ищет кто приедет быстрей, не откликнуться находясь в 5ти минутах от заказчика.
 

Евгений В
24 марта, 09:09
А как поднять активность, если доступ к работе с заявкой дается только через 60 минут?
uryz1988
24 марта, 09:17
Евгений В,
Вот и я про тоже хочу узнать!
Оконщиков
24 марта, 11:52
Здравствуйте,странная система ,написали что низкая активность,отклик могу оставить только через час после появления заказа,и я не понимаю почему?,люди звонят,отклики пишу,отзывы идут отличные,а тут раз-и вы не активный исполнитель-очень странно
михаил волков
24 марта, 12:01
Здравствуйте,не могли бы рассказать,почему у большинства топовых исполнителей в сфере окон и балконов в одночасье понизилась оценка,не у одного или двух исполнителей,а у нескольких,когда,у исполнителей с минимальным количеством выполненых заказов и отзывов всё отлично!!!
Вопрос-на Услугах поменялись правила или опять проделки конкурентов???
m9613509462
24 марта, 12:24
Здравствуйте, яндекс!
Очень удивило меня ограничение в яндекс.услугах для исполнителя:
«низкая активность» - возможен отклик на заявку только через час.


Очень напоминает ГУЛАГовскую систему – заключенным, не выполняющим трудовую норму урезалось питание (кто не в курсе – питались они и так неполноценно). Можно пофантазировать дальше:
У водителя Улумбека в яндекс.такси низкая активность? Теперь он может брать из предложенных заказов только через час после вызова такси.
У пожарного Иванова низкая активность тушения пожаров? Теперь он может выезжать на пожар только через час после вызова 01.
У лепщицы пельменей Мариванны низкая активность? Теперь лепить пельмени ей можно будет только одной рукой.
У футболиста Сидорова низкая активность? Теперь бегать по футбольному полю ему можно только на одной ноге.


Неужели вы не знаете, что почти всегда Заказчик выбирает исполнителя того, кто первый откликнулся. И чтобы взять заказ нужно откликнуться в первые минуты после размещения заявки.
Отзываться на заявку через час после размещения в 99% случаев уже бессмысленно.
У исполнителя уже и так низкая активность – как же он ее повысит, если вы практически лишили его возможность брать заказы?


Логичнее было бы наоборот - ограничивать исполнителей при очень высокой активности – как правило, это посредники, которые ничего не делают, а только перепродают заказы другим исполнителям, снижая при этом качество услуг и понижая общее впечатление от Я.У.

Я, конечно, не маленький, понимаю, что яндекс - это бизнес, а не бюро добрых услуг. Но памятка и техподдержка говорят заученные фразы: закрывайте заказы, берите больше заказов, одном словом – будьте активнее!
И ни намека, что нужно заплатить. 
uryz1988
24 марта, 12:27
m9613509462,
Та же ситуация и у меня. Один ответ у них как Вы и описали. 
irim04780
24 марта, 13:13
Добрый день.
Заказчика берет первый позвонивший, после этого заказчику надоедают звонки и он снимает заказ. Все без отзывов и без активности. Занавес.
Александр Пожелаев
24 марта, 17:19
Все поправили на место,работаем не ноем
ЭПЦ ПАРАДИГМА
25 марта, 17:19
Раздел строительная экспертиза содержится в рубрике юристы. 
Почему? Данную работу проводят инженеры. 
Наталья Николаевна
26 марта, 17:52
Выполнила 2 заказа с этой сайта, заказ выполнен,  сняли с меня оплату (комиссию) за эти заказы, а они как висели так и висят до сих пор. И каждый раз приходит сообщение: обработайте заказы. заказ выполнен и снова за те же заказы идёт снятие денег, комиссии, а заказ, как висел так и висит необработанный.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 апреля, 13:44
Наталья Николаевна,
когда вы оплачиваете закрытие заказа, нужно немного подождать, чтобы информация обновилась, заказ закрылся, и он отобразился в счётчике.
Сейчас на вашей страничке есть один выполненный заказ в счётчике заказов. Подскажите, пожалуйста, вопрос о закрытии заказов ещё актуален? 
Ксения Буке
26 марта, 23:48
У вас как то не продуманна работа «взаимодействие клиента и исполнителя», много оставляют заказов - рекламы , много заказов там где просто используют сервис работодатели для поиска рабочих в свои организации, если и оставляет клиент какой то заказ и хочет найти исполнителя, то в описании работ вообще не понятно что он хочет сделать и во многих случаях, когда вообще нет их контактов. Ну на сегодняшний это совершенно бесполезный ресурс. Если так и дальше будет, он станет просто не актуальным .