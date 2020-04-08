Блог сервиса

Блог сервиса

Четыре совета, как быстро перейти на удалённую работу



1. Найдите свой формат

Для начала подумайте, какие ваши услуги можно перевести в онлайн. В последнее время стали популярными удаленные занятия с репетиторами по школьным предметам, иностранным языкам, музыке, а также занятия фитнесом и йогой.
 
Некоторые специалисты переходят на формат консультаций. К примеру, консультируют по электрике, ремонту стиральных машин или помогают разобраться с компьютером. Изучите  каталог Яндекс.Услуг — вдруг вы что-то упускаете из виду.

Примеры услуг некоторых наших специалистов:
Онлайн-консультация по саду — 1000 рублей
Онлайн консультация зоопсихолога-кинолога — 800 рублей
Онлайн консультации по налогообложению —  2000 рублей
Удаленная компьютерная помощь — 1000 рублей

2. Оцените длительность и стоимость

Составьте примерный план занятий или консультаций, оцените их длительность и стоимость. Добавьте вашим услугам подробное описание и добавьте новые фотографии. Так клиенту будет проще принять решение. 

Пример описания услуги у одного из наших специалистов:
Консультация по сну ребенка — 2500 рублей
Помогу разобраться, что норма, что не норма, как ребенок должен спать в зависимости от возраста. Что делать маме в разных ситуациях.
Консультация проходит онлайн. Продолжительность 1 час.

3. Установите приложения для видеозвонков

Для дистанционной работы вам понадобится компьютер с камерой или смартфон.  Бесплатные видеозвонки позволяют делать приложения: WhatsAppViberSkype или Zoom (первые 40 минут встречи бесплатно). Используйте  Skype или Zoom, если вам для занятий необходимы  групповые встречи.

Фото с сайта Whatsapp.com


4. Обновите свой профиль на Услугах

Отметьте в настройках услуги, которые вы можете выполнять дистанционно, а мы выделим ваш профиль с помощью специальной метки «Консультирует или работает удалённо».




Если вы добавили услуги, которых раньше не было в каталоге, их модерация займёт пару дней.

20 комментариев
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Валерия
10 апреля, 14:26
подскажите, а как разместить свои услуги медсестре?
уколы, перевязки, взятие крови?  
в описании только услуги врачей
Юрий Николаев
10 апреля, 14:40
Здравствуйте, полезная информация.
Роман Федосов.
10 апреля, 21:11
ок.. спасиб. все по делу)
alanstroi-ru
10 апреля, 21:40
Ро
Ремонт замена замков ключей
11 апреля, 11:06
Спасибо
Александр Сергеевич
11 апреля, 17:02
Спасибо за советы
Анжелика Ширинская
11 апреля, 23:21
Благодарю за помощь!
Александр Сергеевич
12 апреля, 08:46
Спасиботза рекомендации
Александр
12 апреля, 20:07
Спасибо 
Денис В. Б.
13 апреля, 22:16
Увы, паять через видеосвязь не научился. :)
А за болтовню стыдно брать денег. Есть вариант поболтать сейчас, в счет будущего сотрудничества.
Регина Якубовская
15 апреля, 12:42
Добавьте, пожалуйста, другие валюты для других стран.
galiya67@chel.ru
15 апреля, 18:38
Как  происходит оплата за услуги предоставленные онлайн? Не у всех есть электронные подписи.
Обновлено 15 апреля, 18:39
Khalis A
15 апреля, 19:31
Составление дефектных ведомостей, Консультация по Строительны-монтажным  работам под ключ, начиная от земляных работ до Кровли , большой опыт работы ( 35 лет) 
Евгений Z
15 апреля, 22:59
Здравствуйте! Хотел добавить, что будет плюсом если у вас будет собственный сайт-визитка. Например https://evgeny-z.ru/
Дмитрий Глушенко
16 апреля, 15:51
Добрый день. Моя специфика работы не позволяет работать удалённо. Замену крана,бойлера и т.д.  пока невозможно поменять удалённо. . Удалённо я произвожу расчёт и подбор необходимого оборудования.А вот поменять или смонтировать,нужно присутствие на объекте. Всем всего доброго и берегите себя.
Елена Соколова
16 апреля, 17:17
Удаленная работа это конечно круто. Но должна быть гарантия что клиент не кинет деньгами.Таких хитро.опых хватает на рынке услуг.Было бы правельней если клиенты пополняют баланс свой на Яндексе,затем удаленно что-то получают  
Шутов Михаил
20 апреля, 16:05
Пробуйте, делайте, экспериментируйте и все получится!
Виталий С.
21 апреля, 08:20
Здравствуйте,Возобновите  пожалуйста меня
Павел
21 апреля, 17:09
Добрый день разработчики ,сделайте фильтры по районам чтобы заказчики и подрядчики жили в одном районе, чтобы было безопаснее и им и нам и тогда всем будет удобно работать в наше не лёгкое время 
Елена Х.
22 апреля, 15:48
Пошив АВТО чехлов на иномарки и ваз(накидки анатомические) Замена обивки дверей, ручек,КПП, панелей кожи.
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