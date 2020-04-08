Четыре совета, как быстро перейти на удалённую работу





1. Найдите свой формат



Для начала подумайте, какие ваши услуги можно перевести в онлайн. В последнее время стали популярными удаленные занятия с репетиторами по школьным предметам, иностранным языкам, музыке, а также занятия фитнесом и йогой.



Некоторые специалисты переходят на формат консультаций. К примеру, консультируют по электрике, ремонту стиральных машин или помогают разобраться с компьютером. Изучите каталог Яндекс.Услуг — вдруг вы что-то упускаете из виду.



Примеры услуг некоторых наших специалистов:

Онлайн-консультация по саду — 1000 рублей

Онлайн консультация зоопсихолога-кинолога — 800 рублей

Онлайн консультации по налогообложению — 2000 рублей

Удаленная компьютерная помощь — 1000 рублей

2. Оцените длительность и стоимость



Составьте примерный план занятий или консультаций, оцените их длительность и стоимость. Добавьте вашим услугам подробное описание и добавьте новые фотографии. Так клиенту будет проще принять решение.



Пример описания услуги у одного из наших специалистов:

Консультация по сну ребенка — 2500 рублей

Помогу разобраться, что норма, что не норма, как ребенок должен спать в зависимости от возраста. Что делать маме в разных ситуациях.

Консультация проходит онлайн. Продолжительность 1 час.



3. Установите приложения для видеозвонков



Для дистанционной работы вам понадобится компьютер с камерой или смартфон. Бесплатные видеозвонки позволяют делать приложения: WhatsApp, Viber, Skype или Zoom (первые 40 минут встречи бесплатно). Используйте Skype или Zoom, если вам для занятий необходимы групповые встречи.

Фото с сайта Whatsapp.com



4. Обновите свой профиль на Услугах



Отметьте в настройках услуги, которые вы можете выполнять дистанционно, а мы выделим ваш профиль с помощью специальной метки «Консультирует или работает удалённо».







Если вы добавили услуги, которых раньше не было в каталоге, их модерация займёт пару дней.