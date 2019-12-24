Блог сервиса

Блог сервиса

Как работать с сервисом Услуги в приложении Яндекс


Мобильное приложение Яндекс не только поможет найти ответы на вопросы, но и предоставит исполнителям Услуг доступ ко всем рабочим инструментам: чатам, личному кабинету, списку заказов. Сидеть за компьютером и постоянно ждать ответа от заказчика не нужно. Когда вам предложат заказ или напишут в чат, на телефон придёт уведомление.


Как установить приложение?

Приложение доступно на устройствах Android или iOS

После установки приложения необходимо авторизоваться тем же аккаунтом, который вы используете в Яндекс.Услугах. Для этого в правом верхнем углу перейдите в настройки и укажите пароль и логин.

Расскажем подробнее о том, какие задачи вы сможете решать с помощью приложения Яндекс. 

1. Общаться с  заказчиками в чате

Перейти в чат и ответить на сообщение можно двумя способами: по ссылке в push-уведомлении или с главной экрана приложения. В первом случае вы сразу попадёте в чат. Во втором нужно нажать иконку фиолетовую иконку под поисковой строкой справа, чтобы увидеть полный список чатов. Цифра рядом с иконкой покажет количество непрочитанных сообщений.


 

2. Узнавать о новых заказах первыми

Если на Услугах появляются новые заказы в вашей категории, вы получаете сообщение в чате. Найти список новых заказов среди других чатов легко — он так и называется: «Новые заказы на Яндекс.Услугах».

3. Не брать трубку, когда звонят спамеры

Мобильное приложение Яндекс поможет определить полезный звонок, если вам звонят с незнакомого номера. О том, как настроить уведомления, подробнее описано в разделе Помощи.



 

4. Быстро открывать сервис Услуги

На главном экране приложения Яндекс в нижней панели нажмите на самую правую иконку,  в открывшемся списке найдите иконку Услуг. Если вы уже заходили в личный кабинет через приложение, нужная иконка будет в строке Последнее.

Есть вопрос?

Задайте его в комментариях или напишите в службу поддержки.
Ответы на общие вопросы о работе приложения можно найти в Помощи.

14 комментариев
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Никита Нестеров
18 января, 11:04
Здравствуйте как вытащить кнопку "услуги", на "рабочий стол" экрана телефона.
Тимур Рябинин
19 января, 02:47
Никита Нестеров,
Здравствуйте! Приложения «Услуг» пока что нет, но вы можете вынести икону сайта из Яндекс.Браузера, например, нажав 3 точки и выбрав пункт «Добавить ярлык».
Александр С.
18 января, 21:26
С Уважением Александр 
евгений к.
19 января, 14:34
Когда уже будет отдельное приложение услуги
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса22 января, 19:28
евгений к.,
Здравствуйте. Спросил у команды Услуг, коллеги записали, подумают над вашим пожеланием :) Если будут новости, обязательно расскажут. Сейчас для удобства работы можно установить Поисковое приложение Яндекс.
andrey.sheremetyev
20 января, 03:25
да когда уже будет  приложение мы все этого ждем... не удобно пользоваца браузером в телефоне. Нету цены, Хотя это надо сделать обязательно как на юду.  нету шаблонов это огромный минус. Либо купите ЮДУ и интегрируйте заказы.  Либо сделайте приложение и по быстрей. Вы яндекс и такой сервис классный должен иметь приложение, и как можно скорей.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса22 января, 19:30
andrey.sheremetyev,
здравствуйте! Про приложение команде передал. Расскажете подробнее о шаблонах? Какие шаблоны хочется видеть?
ИП ПЕНЧАРСКАЯ НА
20 января, 18:26
Хочется чтоб регистрация проходила быстрее, и было отдельное приложение
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса22 января, 19:35
ИП ПЕНЧАРСКАЯ НА,
Добрый день. Уточните, пожалуйста,  речь идёт о процессе регистрации или прохождении модерации?
Пожелание про приложение отметил, всё команде передам.
Андрей Назаров
20 января, 21:59
Возможно по Яндекс услугам подняться в топ по своему региону!? Платно!? Или что нужно сделать чтобы быть в топе заказы выполняются но отзывы не оставляют!
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса22 января, 20:18
Андрей Назаров,
Здравствуйте! Записал пожелание про топ. Можно присылать своим клиентам ссылку из личного кабинета, чтобы они оставляли отзыв :)
Александр Партин
21 января, 02:45
Пока не будет нормального приложения сервис ваш работать не будет.
Андрей
21 января, 19:45
Требуется добавить описание услуги. Куда это писать?. Куда прикрепить фото? Указываю как пример стоимость поездки от пункта до пункта-не принимает, якобы контрактные данные! Где? Либо я дебил...
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса22 января, 19:33
Андрей,
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, через форму https://yandex.ru/support/uslugi/troubleshooting/general.html (Написать службе поддержки). При обращении прикрепите ссылку на заказ. Команда Услуг поможет разобраться :)