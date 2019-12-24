Как работать с сервисом Услуги в приложении Яндекс



Мобильное приложение Яндекс не только поможет найти ответы на вопросы, но и предоставит исполнителям Услуг доступ ко всем рабочим инструментам: чатам, личному кабинету, списку заказов. Сидеть за компьютером и постоянно ждать ответа от заказчика не нужно. Когда вам предложат заказ или напишут в чат, на телефон придёт уведомление.





Как установить приложение?



Приложение доступно на устройствах Android или iOS.



После установки приложения необходимо авторизоваться тем же аккаунтом, который вы используете в Яндекс.Услугах. Для этого в правом верхнем углу перейдите в настройки и укажите пароль и логин.

Расскажем подробнее о том, какие задачи вы сможете решать с помощью приложения Яндекс.

1. Общаться с заказчиками в чате

Перейти в чат и ответить на сообщение можно двумя способами: по ссылке в push-уведомлении или с главной экрана приложения. В первом случае вы сразу попадёте в чат. Во втором нужно нажать иконку фиолетовую иконку под поисковой строкой справа, чтобы увидеть полный список чатов. Цифра рядом с иконкой покажет количество непрочитанных сообщений.







2. Узнавать о новых заказах первыми

Если на Услугах появляются новые заказы в вашей категории, вы получаете сообщение в чате. Найти список новых заказов среди других чатов легко — он так и называется: «Новые заказы на Яндекс.Услугах».

3. Не брать трубку, когда звонят спамеры

Мобильное приложение Яндекс поможет определить полезный звонок, если вам звонят с незнакомого номера. О том, как настроить уведомления, подробнее описано в разделе Помощи.







4. Быстро открывать сервис Услуги

На главном экране приложения Яндекс в нижней панели нажмите на самую правую иконку, в открывшемся списке найдите иконку Услуг. Если вы уже заходили в личный кабинет через приложение, нужная иконка будет в строке Последнее.



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Ответы на общие вопросы о работе приложения можно найти в Помощи.