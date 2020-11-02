Как устроен новый кабинет исполнителя





Важное нововведение, которое сделает вашу работу удобнее: теперь у вас есть Кабинет исполнителя, где можно управлять заказами и искать новые. Располагайтесь.

Самое главное в кабинете — раздел «Ваши заказы»



Здесь собраны все заказы, над которыми вы работали раньше и работаете сейчас.

В «Активные заказы» автоматически попадают все заказы, где вас выбрали исполнителем.



Чтобы переместить заказ из «Активных» в «Выполненные», нажмите кнопку «Заказ выполнен». Не забудьте попросить отзыв — чем лучше отзывы, тем выше ваша позиция в рейтинге исполнителей! Рейтинг тоже можно посмотреть в разделе «Ваши заказы».

Чтобы занять первое место среди исполнителей в вашей категории, просите заказчиков оставлять отзывы — чем больше хороших отзывов, тем выше рейтинг.

Если вы сейчас не готовы брать заказы, скройте ваш профиль, чтобы клиенты не писали вам зря и не предлагали работу.



Уведомления помогут быстро реагировать на новые заказы — включите их, чтобы не пропустить, когда заказчик выберет именно вас.

Второй важный раздел — «Поиск заказов»



Отправляйтесь туда, чтобы увидеть новые задания в ваших категориях.

Чтобы найти подходящие вам заказы, используйте фильтры. Заказы, на которые вы уже откликнулись, тоже отображаются здесь.

Надеемся, что вы легко освоитесь в вашем новом кабинете. Если что-то не работает или непонятно, обращайтесь в поддержку, мы поможем.