Блог сервиса

Блог сервиса

Как устроен новый кабинет исполнителя



Важное нововведение, которое сделает вашу работу удобнее: теперь у вас есть Кабинет исполнителя, где можно управлять заказами и искать новые. Располагайтесь.

 Самое главное в кабинете — раздел «Ваши заказы»

Здесь собраны все заказы, над которыми  вы работали раньше и работаете сейчас.
В «Активные заказы» автоматически попадают все заказы, где вас выбрали исполнителем.

Чтобы переместить заказ из «Активных» в «Выполненные», нажмите кнопку «Заказ выполнен». Не забудьте попросить отзыв — чем лучше отзывы, тем выше ваша позиция в рейтинге исполнителей! Рейтинг тоже можно посмотреть в разделе «Ваши заказы».

Чтобы занять первое место среди исполнителей в вашей категории, просите заказчиков оставлять отзывы — чем больше хороших отзывов, тем выше рейтинг.
Если вы сейчас не готовы брать заказы, скройте ваш профиль, чтобы клиенты не писали вам зря и не предлагали работу.

Уведомления помогут быстро реагировать на новые заказы — включите их, чтобы не пропустить, когда заказчик выберет именно вас.

Второй важный раздел — «Поиск заказов»

Отправляйтесь туда, чтобы увидеть новые задания в ваших категориях.
Чтобы найти подходящие вам заказы, используйте фильтры. Заказы, на которые вы уже откликнулись, тоже отображаются здесь.

Надеемся, что вы легко освоитесь в вашем новом кабинете. Если что-то не работает или непонятно, обращайтесь в поддержку, мы поможем.

386 комментариев
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Олег Остапенко
30 октября 2020, 15:18
Спасибо, очень удобно сделали👍🏻
Олег
30 октября 2020, 15:24
Приложение услуг для айфона нет у сожалению, это уже не хорошо 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:11
Олег,
работаем над этим!
Копирайтер Галина Азири (Потапова)
11 ноября 2020, 21:33
Светлана Мастерова,
Очень неудобно теперь, что заказчики оставляют свой номер телефона в заявке. Я работаю удалённо по всей территории РФ. И звонить с Кубани на Дальний Восток, чтобы связаться с заказчиком, мне не по карману. Приходится пропускать массу заказов мимо.
Большая просьба - добавьте ещё и е-мейл заказчика. Сделайте удобно и исполнителям, а не только заказчикам.
Заранее благодарна.
Роман Зайков
16 декабря 2020, 11:33
Копирайтер Галина Азири (Потапова),
попробуйте у оператора мобильной связи попросить тариф персональный и вам предоставят от 1100 мин до 1500 мин за 315 руб по всей рф  
. Или идите в теле2 напишете заявления о переходе, вам ерезвонит ваш текущей оператор и будет предлагать именно то что вам надо. 
pelfimow
5 января, 15:08
Копирайтер Галина Азири (Потапова),
существуют же ватсапы, вайберы пробуйте через них связываться
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 16:49
Олег,
рады сообщить, что у нас появилось приложение Яндекс.Услуг для iOS. Скачать можно на App Store. Будем рады услышать ваше мнение о приложении :)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 16:50
Копирайтер Галина Азири (Потапова),
по телефону, который указан в заказе, необязательно звонить, вы можете написать по этому номеру в мессенджер. Сейчас они есть практически у всех.
Руслан Калимуллин
25 февраля, 09:07
Олег,
 Уже есть,у меня айфон всё норм
Владимир Путин
25 февраля, 14:31
Светлана Мастерова,


Ужасно работаем...

artembuyankin
19 июня, 16:15
Олег,
Я с айфона работаю
Денис З.
30 октября 2020, 15:48
Поддержка оперативно реагирует, проблема, как и заявлено, решена в течении 12 часов. Молодцы!!!! 
Pavel
31 октября 2020, 13:03
Денис З.,
Денис думает, если похвалит - его профиль выше поставят)
lebedev.s-i
23 января, 08:20
Pavel,
Я думаю он из поддержки( в смысле Денис) как и выше Роман Зайков.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 16:52
Денис З.,
ваши слова греют душу, спасибо! :)
Владимир Путин
25 февраля, 14:31
Светлана Мастерова,


Она у тебя есть...
Роман.Б
30 октября 2020, 16:40
Спасибо! Все супер
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 16:53
Роман.Б,
классно, что вам всё нравится. Мы старались :)
politek-penza
30 октября 2020, 16:54
Поле "коротко о себе" убрали что ли? Не смотрю не убрали. Те же яйца только в профиль
Обновлено 30 октября 2020, 16:58
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 16:58
politek-penza,
у нас не было такого поля. В анкетах исполнителей есть поле "О себе". Его мы не трогали. Можете это проверить :)
Семен Ратников
30 октября 2020, 17:32
Ужасно! Раздел поиск заказов стал максимально не нагляден! Я не могу отличить один заказ от другого, где граница? Теперь все сливается в единое полотно.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:13
Семен Ратников,
замечание приняли, спасибо за обратную связь! Подумаем, как сделать удобнее. 
Макс
30 октября 2020, 17:54
сервис хороший, мне нравится, но заказы приходят со всей области и столицы, хотя в фильтре все четко указано, что работаю у себя, т.к. являюсь организацией и указан адрес, где нахожусь, заказы по моим категориям сыпятся каждые пять минут, а толка нет, т.к. выезд нам не интересен, это только отвлекает, пожалуйста, дошлифуйте работу с фильтрами.

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:16
Макс,
дошлифуем :)  Спасибо за добрые слова, и замечания ваши нам важны! Работаем над фильтрами, постараемся сделать  работу на сервисе удобнее.  
lebedev.s-i
23 января, 08:22
Макс,
Поддерживаю!
Дмитрий Цветков
30 октября 2020, 20:04
Ну да, просите оставлять заказчиков отзывы.70% заказчиков не может с этим справиться(даже молодежь)-потому что регистрация нужна. А кто их оставляет и они появляются в профиле, через год какой то непонятный робот их почему то удаляет(без предупреждения!!!) у меня так 7 отзывов за один вечер скинули!!! Это просто очень не приятно. И согласен что новый дизайн не понятен в плане разделения заказов( границ не видно)
Обновлено 30 октября 2020, 20:08
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:19
Дмитрий Цветков,
спасибо за замечание, будем работать над показом заказов!
Отзывы проверяем в течение всего их "жизненного цикла", хотим, чтобы они были достоверные и отражали реальное взаимодействие с исполнителем.
ООО "КиберКей"
3 ноября 2020, 19:58
Светлана Мастерова,
Полно профилей с накрученными отзывами. Есть профили якобы частники но на самом деле все это делает "одна" контора. Неоднократно писал в поддержку приводил примеры что даже фото людей взяты с интернета, давал ссылки, но как они висят так и вися. Понимаю они продвигают себя и вливают большие деньги изза этого их и не чистят. Лутшеб их почистили. :/ 
Игорь
4 ноября 2020, 20:18
Светлана Мастерова,
Аналогично по отзывам. У на данный момент есть 18 отзывов. Не были пропущены - 12 При том, что сам заказчик не видит уведомлений об отказе в публикации.
Очень неприятно, когда "презумпция невиновности" не учитывается, и по непонятным причинам отзыв отклоняется. Просить еще раз клиента??? Неприятно очень с вами работать по многим вопросам.
Повторно просить оставить - заморочка, не каждому клиенту это хочется. Стал просить заказчиков оставлять отзывы в вотсапе (делаю скрин, и использую у себя на сайте), так как Яндекс может не пропустить.
Многие заказчики на просьбу проверить статус отзыва смеются (ухмылка при упоминании Яндекса - обыденность)... Яндекс же))))
Монополия - она развращает. Яндекс - всё: и певец, и жнец, и на дуде игрец... По факту - косяк на косяке и только видимость работы со стороны сотрудников. Глобально Яндекс работают на своё "срубить бабло", но не для пользователя. Мы для них только инструмент заработка. Компетенция поддержки и тут и в других сервисах как минимум заставляет сомневаться. Помощи ноль, только "спасибочки" со смайликами на хвалебные отзывы))) Не искусственный ли интеллект, которым Яндекс гордится))))
Чего стоит сервис "Я.Услуг" в рекламе поисковой выдачи и сразу под ней на первых местах))) ФАС на них нет. Героем будет тот, кто решит посудиться с ними))) Нарушать свои же пользовательские соглашения, из-за монополии, у них получается, не прищуриваясь даже.
Гаврилов Артем
10 ноября 2020, 13:12
Игорь,
Согласен, у меня всего 50 отзывов размещено, а по факту должно быть около 200-300, почему они не проходят проверки, не понимаю( 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 17:00
ООО "КиберКей",
не переживайте, всё видим, всё чистим! Сейчас на сервисе уделяется большое внимание профилям исполнителей.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 17:03
Игорь,
отзывы могут быть отклонены, если нарушают правила или мы посчитали их подозрительными. Понимаю, отзывы терять неприятно, но так мы боремся с накрутками и негативными отзывами от конкурентов. Хотим, чтобы наши пользователи полагались только на правдивую информацию. Поэтому отзывы проходят множество разнообразных проверок. Думаю, что на вашей страничке появится ещё много хороших свежих отзывов, не переживайте :)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 января, 17:06
Гаврилов Артем,
хорошо работаете, если у вас столько отзывов :) Продолжайте развивать свой проект на Услугах, у такого хорошего исполнителя не должно возникнуть трудностей с новыми отзывами. Могу вам посоветовать чаще оформлять заказы на сервисе, а когда они будут выполнены, просить клиентов оставить отзыв по ним. Такие отзывы с большей вероятностью будут опубликованы. 
Владимир Путин
25 февраля, 14:33
Светлана Мастерова,


Ты только обещаешь....
Давай работай ..
Сказочница...
alinairena
21 августа, 03:16
Игорь,
 Согласна. У меня тоже несколько отзывов не прошли, хотя никакие правила написания не нарушили и клиенты реальные, могли бы и проверить.Очень обидно, когда люди искренне пишут, а их зарубают (( 
iliaovsienko
30 октября 2020, 20:07
Первый бесполезный, второй очень нужен и добавить выбранные категории, третий обязателен, Но я доволен вашей работой. КПД обработки возрос вдвое, спасибо. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:21
iliaovsienko,
благодарим за обратную связь! Рады, что функция полезна!
iliaovsienko
30 октября 2020, 20:10
1 бесполезный
2 неожиданно 
Иван Чернов
30 октября 2020, 20:19
Вообще неудобно , особенно если за рулем
�🍓💖 Δʍนτρหú 💖🍓💖
30 октября 2020, 22:48
Спасибо огромное за удобное приложение!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:22
💖🍓💖 Δʍนτρหú 💖🍓💖,
и вам спасибо, что вы с нами :)
STRAHOVKACOM.RU
30 октября 2020, 23:17
Прежний вид раздела поиска заказов, новые заказы был удобнее и наглядный.
Прошу сделать возможность удаления заказов. Например у меня заказы без подтверждения и о отзыва висят уже давно. 
Дмитрий П.
5 ноября 2020, 20:05
STRAHOVKACOM.RU,
Согласен, старые заказы отвечают. Нужно кнопка: "больше не показывать этот заказ".
Юрий
31 октября 2020, 02:22
Спасибо за поддержку 
Лана Анатольевна
31 октября 2020, 09:18
Благодарю! 
Pavel
31 октября 2020, 13:06
https://yandex.ru/uslugi/profile/PavelErmolenko-1046214. 
норм?
shishov.vitor
31 октября 2020, 15:26
Сервис хороший. Понятно, что нет предела совершенству.. Но видно, что стараются менять и думаю со временем учтут все пожелания 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:26
shishov.vitor,
конечно!  Мы все замечания и пожелания бережно собираем и анализируем. Все-все  обсуждаем и очень стараемся сделать сервис действительно нужным и полезным. 
Рафаэль Солло
31 октября 2020, 17:49
Большое спасибо Яндекс услугам:  и конечно же всему персоналу Яндексу! С меня лайк 👍 и ставлю 5+
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:27
Рафаэль Солло,
спасибо  за высокую оценку :) Очень приятно!
just.person84
31 октября 2020, 22:44
Прямо чувствуется как более-менее легкий сервис превращается в монструозный неповоротливый комбайн. Лучше бы оповещения прикрутили наконец к приложению на андроид. И да, заказы сливаются, раньше было лучше.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:30
just.person84,
расскажите, пожалуйста, а что не получается с уведомлениями? Они не приходят? Проверьте настройки уведомлений  в личном кабинете (в настройках), а еще надо проверить системные настройки устройства и включить разрешение уведомлений для приложения. Если все разрешения есть, то вы должны получать пуш-уведомления. 
Владимир Путин
25 февраля, 14:35
Светлана Мастерова,


Подтереться не удобно...
Этими уведомлениями...
Геннадий
31 октября 2020, 23:46
Здравствуйте. Клиенты если находят мастера через яндекс услуги то никак нехотят писать отзыв. Нехотят регестрироваться. Я лично после зделаных заказов просил и клиенты обещяли написать отзыв. Но поже просто написали что в связи с Регестрацыей отзыв оставить не желаем. 
Владимир Путин
25 февраля, 14:37
Геннадий,


У меня заказчики присылали скрины 47 штук отзывов...
И где они....
А вот заплачу бабло и появятся...
oleg2t
1 ноября 2020, 09:24
Спасибо за хорошее и очень нужное приложение! Много лет в Москве, пользовался сайтом YouDo, сейчас же переехал в Краснодарский край  я остался без работы. Теперь я счастлив видеть ваш Великолепный продукт который работает по всей России и благодаря которому я надеюсь буду находить хорошие заказы и клиентов!  также мне нравится ваш достойный интерфейс и удобный личный кабинет! 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:31
oleg2t,
рады быть полезными! Благодарим вас за добрые слова и желаем вам много-много выгодных заказов!
Алексей Петров
1 ноября 2020, 13:54
Всё супер спасибо
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:32
Алексей Петров,
благодарим за отзыв! Очень приятно, что сервис вам нравится :)
Денис
1 ноября 2020, 18:13
Лучше оставили как есть, зачем так усложнять, разберитесь так же с алгоритмами отбора отзывов, обидно когда сносят сразу 5-7 благодарных отзывов и не могут толком объяснить причину, сделайте наконец понятный для всех сторон сайт, хватит креативеть через ж....
Станислав Валентинович
1 ноября 2020, 19:12
Мне нравиться, заказов много, давно уже веду отчетность, ждал, что скоро сделаете
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:34
Станислав Валентинович,
спасибо за обратную связь! Расскажите, пожалуйста, что за отчетность вы хотите видеть? Мы обсудим ваши пожелания, и может быть, они будут реализованы уже скоро. 
Юрий
1 ноября 2020, 21:37
Спасибо все хорошо 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:36
Юрий,
спасибо и вам! :)
Владимир Путин
25 февраля, 14:38
Светлана Мастерова,


Ты работать собираешься....
Александр
2 ноября 2020, 10:51
Новый профиль доступен и понятен. Все супер! Рекомендую!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:37
Александр,
Рады, что вам понравилось! И спасибо  за ваши искренние рекомендации, будем и дальше стараться, чтобы работать на сервисе было удобно. 
Sasa1981go
2 ноября 2020, 17:56
Просто все хорошо и очень удобное приложение спасибо
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:38
Sasa1981go,
благодарим вас за отзыв! :)
Андрей
2 ноября 2020, 22:58
Мне тоже служба поддержки быстро отвечает. Решает вопросы оперативно. 
Шугаринг К.
2 ноября 2020, 23:00
вы создали сервис, продвинаете его очень навящиво. Интерфейс абсолютно не интуитивный, загрузить что-то (сертифиаты и дипломы) не дает.
При это НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ И ПОДДЕРЖКА НЕ ОТВЕЧАЕТ! Как с вами работать?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:42
Шугаринг К.,
сертификаты и дипломы загружайте в формате JPG/PNG. Проверьте, пожалуйста, чтобы качество фото было хорошим, без бликов, и чтобы изображение не было перевернутым - ведь сертификат будут просматривать пользователи, хотелось бы, чтобы он выглядел достойно и информация была читаема. Важно совпадение имени в настройках профиля и в документе - пользователи должны понимать, что это именно ваш документ.  
Про "ничего не работает" расскажите, пожалуйста,  подробнее - что именно не получается или вызывает трудности? Постараюсь вам помочь во всем разобраться. 
Елена Агабекова📚Психолог
3 ноября 2020, 07:48
Спасибо огромное - для меня это возможность работать ! 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:43
Елена Агабекова📚Психолог,
спасибо и вам за то, что вы с нами! Очень стараемся :)
Станислав Проштов
3 ноября 2020, 09:33
Пропала кнопка "Ждут выполнения", самостоятельно пока не нашел. В целом не плохо.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:45
Станислав Проштов,
спасибо за отзыв!
Василий Н.
3 ноября 2020, 11:19
Спасибо, все устраивает. 
Василий Н.
3 ноября 2020, 11:19
Спасибо, все устраивает. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:46
Василий Н.,
благодарим за обратную связь!
Наталья Травникова
3 ноября 2020, 12:18
Готова брать заказы
Константин Филатов
20 ноября 2020, 11:09
Наталья Травникова,
Сколько хочешь
nomer4bee
3 ноября 2020, 12:39
Согласен с ранее озвученным , служба поддержки мертвая , приложение полусырое (и оно для заказчиков ,в первую очередь , а не для исполнителей). К тому же часто не указан адрес клиента , Москва и всё ... (То ли это теплый стан, то ли Медведково ... )
Александр Аганесов
3 ноября 2020, 13:49
Спасибо . Приятно что все обновляется. Но к сожалению в разделе КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  и АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  очень много заказов не по теме: грузчики, постановка капельниц, работа в охране и прочее... Пожелания Яндексу качественнее фильтровать заказы чтоб было удобно работать! Спасибо
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 ноября 2020, 17:47
Александр Аганесов,
благодарим за замечания. Работаем над фильтрами заказов, ваше мнение обязательно учтем!
Сергей Видеонаблюдение
6 ноября 2020, 22:17
Светлана Мастерова,
так же просьба прекратить массово блокировать аккаунты Я.Услуг а так же комментарии в блогах, не нарушающие правила. Прекратите заниматься беспределом и пожалуйста предоставьте людям информацию - почему они внезапно и беспричинно лишились роботы в один миг. У многих не было "подушки безопасности" и менять источник рекламы стало сложной задачей. Но главное - обман ваших пользователей. Как минимум - это не прилично и не по человечески. Начните слышать а не слушать!
maksimpetrov01011980
3 ноября 2020, 18:11
Это сообщение они скорее всего очень скоро удалят и заблокируют возможность писать здесть для моего аккаунта тоже (такие мои прогнозы). Что я наблюдаю в данном блоге: описание существующих насущных проблем и трудностей УДАЛИЛИ. Судя по некоторым комментариям - плюс для недовольных заблокировали доступ оставлять сообщения в блоге. А комментарии наподобие "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!" оставили. 
Это не есть хорошо. Желаю службе поддержки Яндекс Услуг расти, развиваться и выйти на уровень равный остальным сервисам Яндекса: не бояться отрицательных отзывов и проблем, да и в будущем не прятать проблемы, а пытаться их решить с достойным лицом. Я очень доволен всеми существующими службами Яндекса и ОЧЕНЬ надеюсь, что и Яндекс Услуги вырастут, станут большими и продвинутыми, не только на уровне равном остальным службам яндекса, но и превосходя их по всем пунктам, намного лучше их! Поверьте, каждый, в том числе и недовольные в конечном итоге желают мирного сосуществования и мирного сотрудничества с Яндекс Услугами. Возможно, найдётся человек в Яндекс Услугах, который предложит находить компромиссы в решении проблем, не разрывая отношений с каждым вашим клиентом из за первой загвоздки (иначе так и всех можно потерять) а наоборот решая спорные моменты мудро как Соломон и таким образом, чтобы и отношения с каждым клиентом сохранить не разрывая, и чтобы (разъяснив причину конфликта) яндекс услуги и исполнитель пришли к согласию к пониманию, к дальнейшему мирному и плодотворному для обоих сторон сотрудничеству, что и делается во всех существующих сегодня службах Яндекса.
Желаю Яндекс Услугам развиваться в вашей нелегкой работе!
info@victorygroup24.ru
4 ноября 2020, 00:10
Сделайте возможность создания шаблонов откликов , пжл. Очень не хватает
Асанов Валерй Львович
4 ноября 2020, 09:12
Отличный сервис. Удобно и людям и нам, экспертам. Спасибо Яндекс!
fobos165
4 ноября 2020, 09:28
очень удобно работать
Виктор Слащилин
4 ноября 2020, 09:34
Спасибо за разъяснение.
Александр Илларионов
4 ноября 2020, 09:39
Сутки уже не могу войти на сайт!!!
И нет ни какой обратной связи.
Ужасно работают айти...
Вадим
4 ноября 2020, 10:03
Конечно всё хорошо но только теперь многова будет не понятного! Заказчик всего не сможет описать, нужно живое общение через телефон.  Выходит так то береж заказ созваниваешься по итогам разговора не договаривариваешься  а заказчик пишет негативный отзыв!!! 
Я боюсь то чтобы Яндекс не пошол по пути ЮДО!!!!! 
kpa5ukov
5 ноября 2020, 04:41
Хорошое приложение
Михаил Т.
5 ноября 2020, 11:50
Поддержка оперативно реагирует???

Полностью согласен с Павлом!
И мне очень "нравится" Вам предложили заказ. "Вася" предложил заказ лично Вам, открываешь уже 3 отклика. Еще одна интересная ситуация. После первой оплаты продвижения, заказов стало в разы меньше.
valera-1969petrov
5 ноября 2020, 17:24
Большое спасибо вам ...
Davydov.lev.razmikovich
5 ноября 2020, 22:43
Приветствую всех, можно ли ограничить заказы в масштабе города ? А то что-то в последнее время рассылки прилетают со всего края 
Профи Персонал Ру
5 ноября 2020, 23:00
Вопрос если мне не нравится мой заказ я могу отказываться без снижения рейтинга и позиций?
stanislav240398
6 ноября 2020, 14:27
при поиске заказов нельзя выставить свою цену и поэтому приходится пролистывать кучу заказов с неподходящей мне ценой, очень не удобно
Алексей мараков
6 ноября 2020, 18:00
Нормально 
Олег Лещенко
7 ноября 2020, 01:20
Очень не удобно ,заказы со всей Москвы . Геолакация не работает как надо , 80%заказов не по теме, ремонтирую ххолодильники а мне чайники, двыжки ,зарядки, зонты,скидуют ужасно стало, и продвижение не работает 3 недели устал уже в поддержку писать все бестолку, завтраками кормят.
Александр Таргаев
7 ноября 2020, 08:17
Спасибо .
waterbox2015
7 ноября 2020, 10:47
лучше продвижение по городам сделайте 
Михаил Юрьевич
7 ноября 2020, 12:16
Как связаться с заказчиком, который меня выбрал? Контактов нет.
Семен Ковалев
7 ноября 2020, 13:33
Все удобно и понятно
Сергей
7 ноября 2020, 15:51
Я всё жду, когда Яндекс создаст CRM в облаке! Все инструменты для бизнеса есть, а нормального личного кабинета, который мог бы управлять сразу всеми сервисами и работой с клиентами НЕТ!
Андрей К.
8 ноября 2020, 13:13
Добрый день! Вот только что мне почему то в виде смс пришёл заказ! Я готов его выполнить, НО НЕ МОГУ СВЯЗАТЬСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ. Он телефон не указал, связаться с ним напрямую не могу. А через приложение, тоже ответить не могу. Но как то он ведь отправил мне сообщение, что я выбран - исполнителем?!
natalya3954
9 ноября 2020, 01:19
Не все отзывы клиентов отображаются.  А часто отзывы просто исчезают, как будто их не было.  Писала в поддержку, отвечают чтоб я дала им текст отзыва, который исчез, это простите , как? Где я его возьму, если он исчез )) 
natalya3954
9 ноября 2020, 01:19
А в остальном очень нравится данный раздел, полезный.  И работающий!!! 
remgorservis
9 ноября 2020, 02:05
Что за бред?? Всего 2 кнопки ОТМЕНА и СОЗДАТЬ ЗАКАЗ, при клике на последнюю создается заказ моему клиенту и он назначается исполнителем!@. Разработчики, ау! Что за херню вы наделали! 
Алексей К.
9 ноября 2020, 07:54
Неудобно. Приходит заказы со всего края. Хотя в профиле, только Анапский го
lyubov.ivas
9 ноября 2020, 09:15
Добрый день, нравится приложение, спасибо за бесплатные отклики.А не как на профи.ру в тридорога, к сожалению часто клиенты звонят напрямую с Яндекс услуг и написать отзыв как заказчик не могут, поэтому сложно продвигаться.Пыталась продвигаться платно, но проблема в том, что я делаю перманентный макияж(татуаж) а Яндекс относит эти услуги в категорию макияж, но это совсем разные вещи.Тоесть я плачу чтоб продвинуть свои услуги, а профиль показывается по другим запросам и соответственно деньги списыааются в пустую.Пожалуйста поправьте и разделите эти услуги.
Спасибо! 
vlpanko2009
9 ноября 2020, 11:16
Почему,я не вижу конкретных заказов по грузоперевозкам, хотя уведомления появляются на колокольчике. Подскажите, как это исправить.
Гаврилов Артем
10 ноября 2020, 13:16
Сделайте пожалуйста шаблоны для откликов на заказы ( как у всех других подобных сайтов) . Каждый раз копировать из ворда не удобно. Сделайте, чтобы при просмотре заказов, было видно , что он просмотрен ( раньше было такое, менялся цвет заголовка) сейчас убрали, зачем?? Не удобно разделение между заказами ( это уже писали много людей ниже). 50-70%о отзывов  не проходят проверку - тоже не понятно, поправьте пожалуйста. 
Андрей Николаевич Дерябин
10 ноября 2020, 13:38
Спасибо,понятно
Алекс Ласт
10 ноября 2020, 15:10
Информативно
a1ex-co
10 ноября 2020, 19:29
Спосибо 
Владимир
11 ноября 2020, 11:26
Я специалист профессионал, но переписываться мне невозможно! Я не блогер. Вроде бы неплохо задумано но ребята которые создают личные кабинеты и т. Д. Не понимают, что мастера настоящие не будут сидеть и переписываться, разбираться в инструментах личного кабинета, это сложно и долго, когда работать. Удобно для мошенников. 
Блог Безработного
11 ноября 2020, 12:59
Спасибо за удобный рабочий кабинет.
ремонт квартир
11 ноября 2020, 14:54
Прелестно.
Исатай Тутанов
11 ноября 2020, 19:18
Здравствуйте!
Модератор нельзя ли в заказах показать информацию местонахождения Заказчика, страна и город. Спасибо!
ServiceM
12 ноября 2020, 03:26
Стало не удобно, комерсы подвинули частников потому что они платят деньги, плохо работают уведомления, когда приходит заявка открываешь а она составлена 5- 6 часов назад,  не пропускают отзывы,  короче говоря частного  мастера задавили фирмы как наше правительство малый бизнес
nik.mmartynov
12 ноября 2020, 08:59
Огромное спасибо. Сработаемся.
Салон красоты ХАРАКТЕР
12 ноября 2020, 10:55
Неудобно.
Заказы приходят не по геолокации.
Мы в Пушкино, а заказы в Бирюлёво
Александр Владимирович
12 ноября 2020, 16:09
Спасибо очень классно 👍
n-evdakov
12 ноября 2020, 16:34
Скажите, а почему отзывы клиентов не показываются на странице профиля? Оставленные заказчиками отзывы могу увидеть только я в разделе "заказы".
Копирайтер Галина Азири (Потапова)
12 ноября 2020, 17:14
n-evdakov,
да, в старой версии осталась пара отзывов от клиентов, которые видят все. А новые по ссылке не пропускают. А если и пропускают, то только в разделе "заказы" и кроме исполнителя их никто не видит. Обидно. 
123@сергейюревич.рус
13 ноября 2020, 01:22
Ужас какой то вы в одном месте лечите в другом калечите!
После листания страниц с 1ой на 2ую с 2ой на первую появляются только все заказы
Уберите региональность в заказах
Если потребуется спец с привязкой к региону клиент об этом укажет.
Куда делся кабинет исполнителя?
Сделайте боле точный рубрикатор,чтобы ко мне в раздел маркетинга не попадался всякий мусор,аля продам валенки и прочее.Сделайте выбор категорий по направлениям как на всех адекватных площадках
Михаил Александрович
13 ноября 2020, 01:51
Здравствуйте! 
Было бы очень здорово, если бы реализовали следующие опции:
1)  Функцию "скрыть профиль" на 1 день. По текущим правилам, возможность есть только на неделю, что очень не удобно.
2)  Статус в профиле "свободен" или "занят", это бы очень помогло в поиске исполнителя заказчикам, готовым приступить к работе, например в этот же день.
С. Александрович
13 ноября 2020, 02:08
Михаил Александрович,
Здравствуйте! 
А зачем на 1 день ?    Это же не Кворк.  
свободен/ занят  - возможно
Альтернатива-СБ
14 ноября 2020, 20:40
Михаил Александрович,
Скрыть профиль можно в настройках и вернуть его не дожидаясь 1 недели, хотя через час (единственное задержкам скрытия и возраста профиля - несколько часов)
Кирилл
13 ноября 2020, 02:49
Молодцы
Антон Пушин
13 ноября 2020, 13:45
А куда делся раздел с уведомлениями, как отправлять ссылку на отзыв клиенту? 
Вадим
13 ноября 2020, 14:24
ВВот пишут конкуренты отвращение коментарии но тех поддержка отвечает скопированым текстом и не возможно оспорить!!!! Решите эту проблему
erohinnickolka
13 ноября 2020, 23:02
Все отлично  побольше новых заказов присылайте мне на почту побольше как певцу поэту музыканту  главное чтоб заказчики которые иногда оставляют номер сотового телефона для обратной связи  сами же оставляют некоторые некоторые уже оскорбили послали матом очень грубо и т д Ну это же с их стороны очень неприлично  Грубить же нельзя Просто такое было  А так пока все хорошо пока понятно пока При сылайте мне больше заказов на мои почты Яндекс и Mail ru если у меня возникнут вопросы по работе личного кабинета я сообщу  вообще м побольше заказов для меня и спасибо вам но не всем заказчикам именно заказчикам С Новым 2021 годом вас  здоровья вам удачи счастья в Новом 2021 году
Ekaterina Milonova
15 ноября 2020, 12:45
Столкнулась с такой проблемой. Не получается добавить выполненную работу в раздел портфолио. Файлы загружаются, появляется сообщение: на модерации... и тишина. Работа не появляется, нет сообщений, что она отклонена, вообще ничего. Что произошло, не понятно. Обращалась в поддержку. отвечают через 10 дней, спрашивают: в чем дело, объясняю, но проблема так и не решена. Работа так и не появилась. Хотя она уже сделана, заказ выполнен, оплачен, есть отзыв от клиента.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Смотрю, несколько человек пишут, что не появляются отзывы от заказчиков, у меня такое тоже было.
Это очень неудобно.
Такое ощущение, что работа сервиса не налажена.
Андрей К.
15 ноября 2020, 13:41
Ekaterina Milonova,
 Есть такое дело. Возможно система ещё недоработана, либо тестируется. Например «Безопасная сделка», в настоящее время  тоже не работает, возможно это временно! Как результат, звонящие считают своим долгом, поговорить час-полтора, выяснив что им нужно, и ничего не заплатить.
Ekaterina Milonova
16 ноября 2020, 17:31
Андрей К.,
безопасную сделку не пробовала, ничего пока сказать не могу.  Хотелось бы, конечно, увидеть ответ с пояснениями ситуации от сотрудников Яндекса. Что вообще происходит, доработана/нет, тестируется/нет, а то пока одни наши домыслы. 
Поговорить час-полтора, это жесть, конечно. Может, ввести поминутную оплату для таких любителей поговорить?
Андрей К.
16 ноября 2020, 21:21
Ekaterina Milonova,
😁 Было бы хорошо! Но у людей неистребимая тяга к «халяве»!  Считают, что заплатить несколько тысяч за то, что им сэкономит сотни, а подчас и миллионы - это дорого! 
Но пойти на бесплатную консультацию, где их разведут на сотни тысяч, без результата (пообещав конечно, его) это нормально! 
Посмотрите, сколько запросов по бесплатным консультациям тысячи, против платных которых едва десяток наберется.
Makelava, всего Вам доброго, и благодарных клиентов в Вашей нише!😁😉
Ekaterina Milonova
16 ноября 2020, 22:31
Андрей К.,
Согласна с Вами! "Бесплатные" консультации. очень заманчиво звучит. на деле не заметишь, как у тебя вывернули наизнанку кошелек и все карманы, еще и должен останешься... Не лучше ли заплатить хорошему специалисту за хорошо сделанную работу.
Спасибо за добрые пожелания, и Вам хороших и щедрых клиентов!
Сергей Х.
16 ноября 2020, 19:14
параша полная
pptalanov
16 ноября 2020, 21:38
"Вас выбрали исполнителем", отлично, но клиент исчез. Что делать с таким заказом? Ведь он не выполнен, а на мне висит...
Андрей К.
16 ноября 2020, 22:17
pptalanov,
Тоже интересует! Такая же ситуация была! «Вас выбрали исполнителем»! Захожу-Выбран другой исполнитель!🤦🏼‍♂️
mtchervyackov
16 ноября 2020, 23:21
Все супер, но вот с отзывами конечно завал
The Witch
17 ноября 2020, 06:18
Оформила безлимитную подписку на неделю (199р). Ок, 16.11 она заканчивалась и я не стала ее продлять - нажала 'отменить подписку'. И теперь у меня вообще нет откликов!! 16.11 пишет что отклики 'будут в 1.59' - так это же сегодня, 17.11?? Мне кажется, все сделано так специально, чтобы человек опять кликнул на полписку и заплатил(( в поддержку написала но они отвечают иногда через 3 дня..
Ekaterina Milonova
17 ноября 2020, 09:06
The Witch,
через 3 дня, это Вам еще быстро отвечают, мне дней 10 ждать пришлось, и то проблему не решили...
PanterasPAT
15 января, 23:16
The Witch,
После окончания подписки почему у меня нет бесплатных откликов?
Ильмир М.
17 ноября 2020, 17:03
Здравствуйте, куда делась ссылка для отзыва?)
Роман Бабаджанов
18 ноября 2020, 16:17
Теперь не понятно куда делась ссылка для отзывов . Раньше можно было клиенту отправить,  а сейчас как?
kahirka
18 ноября 2020, 17:07
Очень абстрактные категории it. Нет услуг по ремонту печатающего и копировадьного оборудования. При выборе пункта "Другое" приходит мешок мусора. 
dryni88
19 ноября 2020, 02:03
Разработчикам просьба !!!! Добавьте раздел фильтра  для поиска заказов под метро . Это будет супер ..👍👍👍👍
iuldashovmuslimbek
20 ноября 2020, 20:49
ЙУЛДАШОВ МУСЛИМБЕК
Андрей К.
21 ноября 2020, 15:58
Нужна помощь! У меня не приходят ЗВУКОВЫЕ уведомления о новых заказах в категориях.
Все настройки проверил и в телефоне и в приложении.
Приходят только ПУШ-уведомления, и Все, звука при этом нет, только всплывающие баннеры! 
Был бы признателен за помощь. Благодарю!
Нико
21 ноября 2020, 16:41
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а куда уже существующие отзывы пропали?
Дмитрий Протасов
22 ноября 2020, 12:44
спасибо

afanasjev3u
22 ноября 2020, 14:56
Плиточник Евгений.89178797767
Клининговая компания
22 ноября 2020, 22:20
Добрый день.


Спасибо за отличный сервис.
Одна просьба: в ЯндексСправочнике очень удобный выбор зоны обслуживания. Поставил точку и от нее отмеряется километраж в указанном радиусе. Если добавите такую опцию, будем ооочень благодарны. 
komarovavika
24 ноября 2020, 15:53
А как добавить вторую организацию?

жанна
25 ноября 2020, 11:18
Сервис нравиться, идея хорошая. Но пока есть недоработки, в частности:
1. Фильтр заказов. У нас ремонт бытовой техники, в итоге приходят уведомления типа "сшить платье", "установка смесителя" " ремонт автомобиля" и прочее. Отвлекает
2. Запаздывают уведомления. Сильно. Про то что нас выбрали исполнителем уведомление приходит спустя 5 часов, клиент конечно уже отказался. Вторая ситуация мы уже все согласовали, отремонтировали, на следующий день пришло уведомление что нас выбрали. Как так? 
galimowa0
27 ноября 2020, 07:44
Здорово 
magomed-baschirevloev
27 ноября 2020, 20:37
Привет всем.до меня заказы доходят на 3тии день.почему так???
Мурат Якубов
1 декабря 2020, 08:31
Спасибо большое вам буду работать с вами 
mk-2012g
1 декабря 2020, 13:41
Здравствуйте, спасибо, очень хороший и удобный кабинет, всё доступно и понятна. Оценка 5 из 5ти)
RN-Works
1 декабря 2020, 13:06
Почему нельзя искать заказы по ключевым словам?
Алексей С.
3 декабря 2020, 12:48
99 процентов  заказчиков  (после переговоров ) не выбирают исполнителя не жмут на кнопку (ВАС ВЫБРАЛИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ) даже если сделка состоялась. Нет мотивации мат. заинтересованности. Многие после выбора исполнителя и выполнения работ. просто забывают или забивают на отметку заказ выполнен .ну и коммет ленятся писать. 
Виктор
4 декабря 2020, 15:50
Добрый день
Я мастер  по СВЧ микроволновкам
Как в поиске заказов сделать так чтобы я мог видеть заказы именно по ремонту микроволновок  а не все заказы из раздела РЕМОНТ   МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Спасибор
 
Valeriy Х
6 декабря 2020, 01:28
Спасибо!Армения вас не забудет 🤗🙏
Рафик Мухаметшин
6 декабря 2020, 08:44
Спасибо.
igorsyktyvkar
6 декабря 2020, 12:57
Классно! Так удобно выполнять разовые заказы и самому планировать потом свой день! Спасибо за этот сервис, работаю по предоплате!
Обновлено 6 декабря 2020, 12:59
Ludmail2020
8 декабря 2020, 10:15
Я только зарегистрировалась,будем проверять все удобств в работе .
kuritsynsemyon
8 декабря 2020, 23:24
🌹
Роза
Antonsemenov2020
9 декабря 2020, 14:33
Большое спасибо, за отличный сервис Яндекс Услуги, пользуюсь им как исполнитель,  очень доволен! Всё удобно и просто! 
antoepontroe
9 декабря 2020, 22:18
Спасибо!!! Всё устраивает. Скоро начну брать заказы. И давайте развиваться вместе. Яндекс круть!
Ylia
9 декабря 2020, 23:10
Спасибо большое. Вы нам очень хорошо помогаете !!! 
Инга Ануева
10 декабря 2020, 08:18
Почему заказы которые уже кто-то взял, потом всё равно по месяцу висят?Кто их должен убирать? 
Светлана Антропова
11 декабря 2020, 10:48
Да, пожалуйста, добавите е-мейл исполнителя. Очень будет удобно для связи с клиентом и выполнения заказа. Остальное все КРУТО!!!!!!!
klen18a
11 декабря 2020, 13:09
Очень неудобная услуга. Заказчик не оставляет необходимую информацию. У меня количество откликов ограничено. Я не знаю подойдёт ли мне этот клиент или нет. Может в процессе выясниться что я не могу оказать услугу. В результате потраченное время мое, клиента, куча претензией и недовольства. Да, проблема в том что заказчики не внимательные и не читают всех условий и не дали подробной информации, но весь негатив выливается на исполнителя.
sad.sadovnikow
13 декабря 2020, 15:35
Спасибо. Надеюсь на успех.
myr.murad
14 декабря 2020, 19:56
Я хочу начать у вас работать поддержите меня  
Dan.valentina11
15 декабря 2020, 00:38
Мне не понравились нововведения , прежнее было лучше и понятней ,  Сайт начал требовать оплаты с 2 сторон
Забава
15 декабря 2020, 21:17
За 2 года моей регистрации здесь- ни одного заказа.
Ключи в Молодечно
16 декабря 2020, 00:31
Интересует вопрос по установке цен в различной валюте. Мне предлагается валюта только в российских рублях. Где найти изменение видов валют, не пойму
татьяна яготина
16 декабря 2020, 06:20
Я как раз прошу , ч обы   оставляли телефоны  заказчиков и просьба заказы в Перво райском р-не Новосибирска
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 17:18
татьяна яготина,
заказчики сами выбирают, показывать телефон в заказе или нет. Почему мы оставляем выбор за заказчиком? Так они смогут внимательно изучить анкеты исполнителей, которые откликнулись, и сделать правильный выбор. Их не будут тревожить звонками и письмами. Заказчики обязательно с вами свяжутся, если вы им подойдёте. 
Wasiliiborisovich
16 декабря 2020, 16:58
Спасибо. Всё хорошо, но только продвижение профиля дороговато очень. А вообще в целом норм.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 17:14
Wasiliiborisovich,
рады, что вам нравится! По продвижению вы сами выбираете ставку за просмотр. Попробуйте уменьшить её, чтобы снизить затраты на продвижение профиля.
Фёдор Фёдоров
17 декабря 2020, 07:23
Как изменить имя профиля , потому что пробовала менять остаётя тем же самым и не меняется . Посоветуйте ,что сделать ?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 17:13
Фёдор Фёдоров,
все изменения, которые вы вносите в профиль, отправляются на проверку, которая длится около двух дней. Также происходит и с именем профиля. Как только анкета пройдёт проверку, вы получите уведомление. Если будут замечания по итогу модерации, то вы сможете их увидеть в личном кабинете исполнителя на вкладке "Мой профиль". 
Фёдор Фёдоров
17 декабря 2020, 07:25
У вас подключение безлимитный отклик можно оплатить только по карте . Можно ли оплатить по номеру телефона ? 


Потому что карты у меня нет .


Что делать в такой ситуации ?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 17:10
Фёдор Фёдоров,
нет, по номеру телефона подключить подписку не получится. В этом случае можем вам порекомендовать завести банковскую карту, ведь это очень удобно. 
Анна Куликова
17 декабря 2020, 11:06
Подскажите, а может ли Заказчик оставить отзыв, если не было задания через Яндекс.Услуги?
Просто в Вотсапе поработали 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 17:07
Анна Куликова,
мы рекомендуем все заказы оформлять на сервисе. Так вероятность, что отзыв опубликуется, будет больше.  Заказ может подтвердить, что вы работали с этим заказчиком. 
Евгений Дармаев.
17 декабря 2020, 20:48
Благодарю за информацию
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:41
Евгений Дармаев.,
рады, что статья оказалась полезной, и вы черпнули для себя что-то новое :)
Сергей Александрович
18 декабря 2020, 20:47
Всё здорово, спасибо!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:40
Сергей Александрович,
огонь!
Павел Щебеньков
22 декабря 2020, 03:09
Я ещё не работал с этим приложением но думаю что будет удобно. Спасибо.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:40
Павел Щебеньков,
надеемся, что вам понравится :)
mn1945
23 декабря 2020, 20:34
Не вижу у вас возможности искать по ключевым словам, например, как в Поиске браузеров
Это было бы важно и для поиска исполнителя и для поиска заказчика
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:38
mn1945,
чтобы найти нужного исполнителя на Яндекс.Услугах, нужно ввести запрос: "название услуги + город", например, "ремонт телевизоров Москва". Тогда наш поиск подберёт для вас самых подходящих исполнителей. Попробуйте, пожалуйста.
victor.komolikov
24 декабря 2020, 10:08
Логично,думаю,что это нормально.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:28
victor.komolikov,
спасибо, что одобрили :)
MarkLevin84
25 декабря 2020, 14:41
Пока очень редко захожу на этот сервис! Так как для мастера универсала важны только заказы рядом с домом, если будет фильтр по удаленности и будет хотя бы один заказ в день выпадать, буду заходить.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:27
MarkLevin84,
хм, интересненько, подумаем о фильтре по удалённости. Пока могу предложить вам на вкладке "Поиск заказов" выбирать в фильтре станцию метро или район, в котором вы работаете, а не всю Москву. Так вы сможете мониторить заказы рядом с домом.
afanasjev3u
27 декабря 2020, 12:38
Спасибо
rosomahos.knyazeff
28 декабря 2020, 16:27
Спасибо
tsvetik262019
5 января, 10:37
Спасибо!!!
татьяна
6 января, 10:14
Спасибо очень помогает освоиться 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:22
татьяна,
здорово, что статья помогла вам освоиться. Если будет что-то непонятно, спрашивайте.
Роман Зверев
8 января, 20:07
Спасибо, это работает!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:21
Роман Зверев,
ох, как приятно это слышать :)
Элеонора
9 января, 14:55
 Уважаемые господа! Я ничего не поняла, на моей странице нет 3-х новых заказов. Почнму они не отразились?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:20
Элеонора,
правильно я поняла, что вам пришли уведомления о новых заказах, но в ленте этих заказов не видно? Такое может быть, если заказчик снял заказ с публикации или заказ не прошёл проверку, но уведомление успело сформироваться, и было отправлено вам. 
Смирнов Василий
9 января, 17:34
Внезапно сняли профиль опираясь на пункт 2.6, есть ли возможность вернуть профиль
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:17
Смирнов Василий,
нет, вернуть профиль не получится. Но, пожалуйста, не расстраивайтесь и продолжайте работу. Уверены, что у вас всё будет хорошо, ваши заказчики вас найдут! 
kurbanmamashaev
13 января, 16:13
спасибо
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:14
kurbanmamashaev,
:)
tolikvoron6
14 января, 21:36
На первый взгляд кажется неплохо сделали. Посмотрим....
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:13
tolikvoron6,
конечно, пробуйте, смотрите. Будем ждать от вас отзыв, когда всё распробуете :)
Дмитрий Зяблов
15 января, 21:02
Нет в услугах разработки управляющих программ для обработки на станках с Чпу
Дмитрий Зяблов
15 января, 21:03
Unigrafics NX или подобных программ нет в навыках
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:12
Дмитрий Зяблов,
подскажите, пожалуйста, о каких навыках вы говорите? Расскажите об этом подробнее, подумаем, как лучше поступить, если поделитесь подробностями.
Станислав Грушковский
18 января, 09:25
Так все не плохо попробую тогда и напишу вам комментарии 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:10
Станислав Грушковский,
ждём, обязательно расскажите потом, понравилось ли вам :)
Константин Экономов
18 января, 15:21
Молодцы ждем работы и хороших заказчиков
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:09
Константин Экономов,
спасибо большое, всё обязательно будет!
usoyan georgi
19 января, 15:33
Спасибо мне очень понравилось 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:08
usoyan georgi,
спасибо, что вы с нами! Дальше - больше :)
Егения Белая
22 января, 10:31
Спасибо большое. Очень удобно 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:06
Егения Белая,
ваши слова греют душу, спасибо :)
igor.seliverstov1964
22 января, 16:25
Уважаемые сотрудники службы поддержки Яндекса . К сожалению я не могу откликнуться на заказ. Что у меня в профиле не так . Помогите . Пожалуйста .
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 16:05
igor.seliverstov1964,
зайдите, пожалуйста, на вкладку "Ваши заказы" и проверьте, размечены ли у вас все контакты. Если нет, то обязательно укажите, договорились ли вы с заказчиком или нет. Неразмеченные контакты влияют на возможность оставить отклик.
Виктор
25 января, 00:02
Спасибо .все классно...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 15:39
Виктор,
это замечательно, спасибо!
Schnaider1604
25 января, 20:03
Благодарю, очень удобно и практично
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 15:39
Schnaider1604,
отлично! Приятно осознавать, что наши труды не напрасны :)
pavel.shatilov69shatilov
28 января, 12:34
Спасибо за информацию.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 января, 15:38
pavel.shatilov69shatilov,
здорово, что вам понравилась статья :)
Константин Экономов
28 января, 16:25
Да но меня почему-то профиль пишет не прошел проверку после моего хорошего отзыва аж смешно 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 февраля, 09:38
Константин Экономов,
расскажите, пожалуйста, подробнее, что случилось? Постараемся во всём разобраться. 
Константин Экономов
10 февраля, 11:24
Светлана Мастерова,
добрый день !После как Вам отзыв хороший оставил меня заблокировали не понятная причина с яндекс услуг какая то марина саганян написала что без обьяснений в профиле значится проверку не прошел хотя я даже и толком не успел зарегистрироваться !А уже не прошел смешно и отзыв вам написал хотя чесно в Росии сейчас все так отписки да пиар несомненно может у вас тоже так работают ?
Константин Экономов
18 февраля, 08:43
Константин Экономов,
Добрый день да что то с ответом очень долго неделя прошла настолько все сложно у Вас зато технологии я думаю и Всем отпишусь что зря я связался серовного и у Вас как в России только слова а дела не видно !!!!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 февраля, 11:52
Константин Экономов,
простите, что так долго отвечали. Блокировка никак не связана с хорошим отзывом. На нашем сервисе периодически проходят проверки исполнителей, которые инициируются по различным причинам. В данном случае ваш профиль ее не прошел. Почему именно сняли ваш профиль, ответить не можем, потому что мы не разглашаем информацию о внутренних проверках сервиса. Понимаем, как это расстраивает. Но в данном случае вернуть ваш профиль в публикацию не можем. 
Константин Экономов
18 февраля, 13:11
Светлана Мастерова,
Смешные Вы однако !!!Да Умом Яндекс не понять !!!
Рыба гниёт с головы !!!
Руководитель видать нормальный у Вас !
viktortchuhryaev
5 февраля, 16:54
Есть кое что,непонятное.Первое,заказ невозможно просмотреть,и непонятно толе он,действующий или уже, отказались.А оплачивать,не ведомое и непонятное,деньги на ветер, выкинуть.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 февраля, 09:41
viktortchuhryaev,
подскажите, пожалуйста, о каком заказе вы говорите? Вы можете прислать нам все детали заказа (ссылку на него и скриншоты) через форму обратной связи. Если вы отправите подробности, то мы обязательно всё расскажем и покажем. 
sanya.shabunin2018
6 февраля, 14:28
Отличное приложение, но Айфон просит обновление системы для приложения Услуги, но обновление еще не вышло под Айфон, и программа не устанавливается.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 февраля, 09:50
sanya.shabunin2018,
подскажите, пожалуйста, какой у вас iPhone и версия операционной системы? Для корректной работы приложения требуется iOS 13.0 (или новее). 


Если версия операционной системы у вас меньше  iOS 13.0, и обновить её нет возможности, то в этом случае советуем вам пользоваться мобильным браузером.Через него тоже удобно работать на Яндекс.Услугах. 
Mark
9 февраля, 13:34
Я попросил заказчика оставить отзыв после выполненного задания, заказчик оставил, но отзыв почему-то до сих пор не опубликовали на моей странице. Это мое третье выполненное задание. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса9 февраля, 16:43
Mark,
отзыв может быть отклонён, если он не соответствует правилам написания или мы посчитали его подозрительным. К сожалению, на нашем сервисе стало появляться большое количество отзывов, реальность и достоверность которых вызывают сомнения у команды сервиса и у пользователей. Поэтому не все отзывы об исполнителях публикуются. Советуем вам чаще выполнять заказы и просить заказчиков оставить отзыв, когда работа будет выполнена. Уверены, у вас ещё будет много отличных отзывов!
Обновлено 9 февраля, 16:44
Юрий
12 февраля, 08:04
Спасибо, очень удобно сделали работать можно. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля, 15:12
Юрий,
классно, спасибо, что поделились :)
leonovitchmaksym
14 февраля, 09:09
Спасибо 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля, 15:15
leonovitchmaksym,
спасибо вам, что вы с нами :)
лариса александровна
16 февраля, 23:26
Спасибо,очень комфортно.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 февраля, 11:00
лариса александровна,
очень приятно, что вы оценили комфортную работу в кабинете исполнителя, спасибо!
Жанна Мезенцев
18 февраля, 14:35
Не размещён мой профиль, так как я не оплатила продвижение? Но дайте заработать и снимите процент тогда!? 
morozova2682
19 февраля, 09:40
Мой профиль не прошёл проверку, как исправить не знаю. Пишу в службу поддержки, там нет ответа что нужно сделать. Исправить выделенное красным, а красным ни чего не выделено. Не знаю как быть.
Владимир Путин
20 февраля, 09:32
Яндекс - Вор!!!!
Сегодня украли  ещё 5 отзывов .
В итоге около 40 .
И все положительные.
Вот вам и снижение рейтинга ..
Виктор Кондратенков
20 февраля, 17:28
ССпасибо
ole.gusew2017
20 февраля, 21:19
👍👍👍
Natalya.kreyzer
21 февраля, 10:37
добрый день. ко мне приходит 90% заказов на работу с детьми. я не работаю с детками. как исправить настройки?
Natalya.kreyzer
21 февраля, 10:40
еще момент,у меня пропадают периодически отзывы, с чем это может быть связано? последний раз исчез отзыв 29-30 января
Владимир Путин
25 февраля, 14:30
Как бал в г.... е - так и остался....
viktor337733
25 февраля, 23:04
Виктор.Я предлогаю заказы по Крыму с проживанием  и проезд за счет заказчика.  И мало кто соглашается .А месту жительства г. Симферополь мало.и настолько мелкие.что мне не выгодно. Вкрутить лампочку или покрасить 1м.кв.и мн.др.
Татьяна Бутко
26 февраля, 04:39
Спасибо большое!
Виталий Курилов
27 февраля, 12:54
Спасибо, очень удобно!
Александр М
28 февраля, 20:35
Здравствуйте. Только начал пользоваться, уже пошли заказы, ещё не отработал их. Первое впечатление, приложение супер. Настроил на уведомления, дальше посмотрим. 
ss242010yande
2 марта, 18:38
Здравствуйте. Не пойму, почему не приходят уведомления о новых заказах? Пропали, как только установил приложение ,, услуги,,. Из браузера приходили четко. И ещё, пытаюсь оставить ссылки на свои профили на другие агрегаторы, модераторы мне пишут что мол нет по этой ссылке ничего, что указывает на ваш профиль., это как такое может быть?) в вк я уже лет 10, всё подтверждено тысячу раз, прикрепляю ссылку в профиль- нет говорят такого, что за бред?! Тоже самое и с ссылкой на Ю ду, там я тоже года три работаю, всем отправляю и все сразу же находят, а для Яндекса почему то меня нигде нет. Чудно
Игорь
2 марта, 20:25
Готов приступить к работе.
Мои принципы перед клиентом : прежде всего - честность ,открытость и доверие  во всем.Жду ваших заказов !
Игорь
2 марта, 20:28
Спасибо вам ,что предоставили такую услугу !
bilajn042@gmail.com
3 марта, 17:50
Здравствуйте! Меня зовут Вероника. Я для вас новичок, опыт работы в клининге большой с 2013г. Как сделать так, чтобы на меня обратили внимание и не боялись впускать в квартиру? 

иван жидков
6 марта, 17:43
Пять с плюсом
Серж
7 марта, 22:45
Здравствуйте ,мне приходят заказы со всей России , как это исправить?Я указывал только определенные район.
Aleks Dens@
9 марта, 15:29
Хуебень ещё та
ss242010yande
3 апреля, 11:34
Aleks Dens@,
Полностью согласен
Сергей Логвиненко
10 марта, 05:56
Спасибо хорошие условия

Овик
14 марта, 10:44
благоустройство, дорожная работа
эдуард
15 марта, 19:38
Здравствуйте почему я раньше был исполнителем  а щас пишет профиль не прошел проверку?
Инсаф
16 марта, 13:38
Так то все хорошо, но предлагаются заявки очень мно не по теме
Алексей Ра
18 марта, 08:01
Спасибо, очень удобно сделали👍🏻
valeriy.vasilev1986
19 марта, 08:59
Добрый день.  Подскажите как можно ускорить процесс проверки анкеты?
Анатолий Марета
25 марта, 14:13
Спасибо за помощь!
natalirudskay72
25 марта, 21:45
Пока ничего не могу сказать, только зарегистрировалась, позже отпишусь 
Сол Сундупов
26 марта, 06:05
Не плохо, только что загрузил пока всë понятно. Посмотрим насколько хорошо заказы пойдут. Спасибо заранее. 
андрей злобин
27 марта, 22:44
Неплохойсервис
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 апреля, 09:07
андрей злобин,
спасибо. Подскажите, пожалуйста, что можно улучшить? 
Евгений Ситников
28 марта, 08:10
Взять здешние комментарии - зачем читать написанное полгода назад в первую очередь? Старые отзывы не интересны, а к новым ещё надо пробираться. Почему бы не показывать отзывы от новых к старым, а не, как сейчас, наоборот? Или кнопку какую добавить для сортировки отзывов. Почему бы не добавить кнопочку "Негативный-нейтральный-позитивный", чтобы можно было посмотреть только негативные отзывы? Фильтрацию отзыва по конкретному пользователю почему бы не добавить?
Обновлено 28 марта, 08:11
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 апреля, 08:29
Евгений Ситников,
отличное предложение, спасибо вам! Передала его команде разработчиков. Надеюсь, что нам удастся вас порадовать добавлением фильтров отзывов при следующем обновлении.
dobrodeev.69
28 марта, 10:27
А не опасно оставлять все данные сбер. Карты?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 апреля, 13:56
dobrodeev.69,
нет, оставлять данные карты не опасно. Пожалуйста, не переживайте по этому поводу, безопасность личных данных для нас на первом месте!
viktorpavlovitchshaforostov
31 марта, 07:27
Я новичок пока разбираюсь. Так яндекс услуг класс. Надо вникать













Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 апреля, 09:07
viktorpavlovitchshaforostov,
такие отзывы очень приятно читать, спасибо! Спрашивайте, если будет что-то непонятно. 
Обновлено 12 апреля, 09:07
Семен
1 апреля, 17:24
Еще бы сделать чтоб заказ убирался из поиска когда мастер договорился с клиентом.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 апреля, 15:32
Семен,
заказ убирается из поиска, как только заказчик выбирает исполнителя. В ленте вы видите заказы со статусом «Поиск исполнителей», т.е. исполнитель в них ещё не выбран.
Обновлено 6 апреля, 15:33
tanick-spb
2 апреля, 00:39
Подскажите, пожалуйста, а как мне увидеть заказы, относящиеся только к моему профилю деятельности?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 апреля, 09:51
tanick-spb,
в ленте заказов нужно настроить фильтры. Если вы работаете с компьютера, они находятся справа. Нажмите на кнопку «Все настройки» в фильтрах и задайте нужные параметры поиска. Это поможет увидеть заказы, которые относятся к вашему профилю деятельности. 
Константин Милосердов
3 апреля, 12:06
Как зарегистрироваться исполнителю? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 апреля, 09:11
Константин Милосердов,
все очень просто!

1. Перейдите на страницу регистрации.
2. Выберите тип анкеты: «Частное лицо» или «Организация».
3. Укажите необходимые данные о себе, нажмите «Продолжить».
4. Выберите категорию услуг из списка. Если вашей услуги нет в списке, выберите «Разное» («Другое»).
5. Введите описание услуги, установите цену и загрузите фотографии с примерами работ.
6. Добавьте дополнительные данные в зависимости от услуги (например, есть ли у вас собственное оборудование для ремонта техники).
Константин Поляков
4 апреля, 19:44
Спасибо за информацию!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 апреля, 09:05
Константин Поляков,
рады, что оказались полезными :)
katerinadunets
7 апреля, 13:28
Спасибо,очень все удобно сделали.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 апреля, 09:05
katerinadunets,
спасибо за то, что вы с нами!
БАХТИЁР Халилов
8 апреля, 01:08
Здравствуйте то что я выставил фото о работе как мне правильно писать. Хотя пишу как строительный языком вы можете хот один работа отправить как правильно указать выполнен работа. Заранее благодарю 
manager.smm.service
10 апреля, 18:39
Здравствуйте, не могу понять как указать, что работаю удаленно, помогите разобраться пожалуйста. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 апреля, 09:03
manager.smm.service,
чтобы указать, что вы работаете удалённо, нужно зайти в карточку специальности, в разделе «Как вы оказываете услуги» (находится внизу страницы) поставить галочку «Оказываю удаленно услуги этой специализации». Такая возможность есть не для всех категорий услуг. Что вы работаете удаленно, пока можно указать только для специальности «Интернет-маркетолог» в вашем профиле.
aagol1963@gmail.com
14 апреля, 19:58
Молодцы, очень удобно,спасибо.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 апреля, 11:25
aagol1963@gmail.com,
Рады знать, что вам понравилось! Мы стараемся для вас :)
kandk78
17 апреля, 01:23
Не было опубликованы мои услуги.  Не совсем понял в чем была ошибка. И к этому добавлю что  не заметно , где же можно спросить поддержку. Только тут увидел ( в тексте - если что-то не работает, обращайтесь в поддержку).
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 апреля, 15:24
kandk78,
вижу, что только одна ваша услуга не прошла проверку, остальные успешно опубликованы и доступны потенциальным заказчикам. Нажмите на "Редактировать" под услугой "Ростовые куклы", а затем удалите фото в красной рамке, так как оно дублируется в вашем профиле.


Написать в службу поддержки можно через форму обратной связи. Страницу с формой вы всегда можете найти в нашей Справке. Также в самом низу на странице сервиса по ссылке "Обратная связь" вы перейдете на эту форму.
Обновлено 18 апреля, 15:52
kandk78
17 апреля, 01:26
+ сверху у вас тут старые посты. Думаю удобнее было бы сделать в самом  верху как раз новые вопросы. Чтобы не надо было пролистывать вниз.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 апреля, 15:30
kandk78,
сейчас все посты расположены от самых старых к новым (снизу вверх). Уточните, пожалуйста, на каком устройстве и в каком браузере вы видите сначала старые посты? 
kandk78
18 апреля, 16:41
Светлана Мастерова,
 я и вижу старые посты сверху. Удобнее чтоб новые сверху были.  Смотрю на ноуте, браузер Опера.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 апреля, 08:28
kandk78,
пожалуйста, попробуйте открыть блог с другого браузера. Ситуация повторяется?
kandk78
17 апреля, 01:48
минус - вижу заявки только на то, что указано в профиле. Самостоятельно как я понял поиск по слову не получится сделать. То есть если я хочу посмотреть заказы на  промоутера, я должен добавить эту услугу в профиль. 
минус - не могу, по крайней мере не пойму как  мне самому сделать заказ на услугу. То есть если я зарегистрировался как исполнитель, могу ли я сделать заказ на ремонт стир машины например.
минус- добавил бы где нибудь ссылку на этот блог.  По крайней мере сейчас мне пришлось искать в истории браузера искать, где же я писал вопросы.
Обновлено 17 апреля, 01:51
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 апреля, 15:45
kandk78,
на странице "Поиск заказов" в фильтрах можно настраивать ленту заказов, добавляя необходимые категории. Для этого вовсе не обязательно добавлять услуги в личный кабинет. Попробуйте, пожалуйста.


Откройте главную страницу Яндекс.Услуг и нажмите "Создать заказ", чтобы оформить его на сервисе.


Что касается ссылки на пост, то куда бы вы хотели добавить ее? Например, сейчас вы можете добавить ссылку в закладки браузера.
Обновлено 18 апреля, 15:51
kandk78
17 апреля, 17:46
Написал в поддержку, а там БОТ, это не поддержка. Устал отвечать на его вопросы,не добрался до своего, бросил это дело. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 апреля, 08:36
kandk78,
подскажите, пожалуйста, как вы отправляете свои вопросы в поддержку? Через чат? Чтобы вас проконсультировал человек, а не робот, вам нужно выбрать пункт «Нужен человек».


Если не получится, то вы можете написать в поддержку через форму обратной связи. Тут вы также получите ответ на свой вопрос. 
kandk78
20 апреля, 14:07
Светлана Мастерова,
Да, спасибо. Разобрался. Хорошо что оператор отвечает 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса22 апреля, 10:22
kandk78,
рады слышать, что вам помогли во всём разобраться :)
kandk78
19 апреля, 09:35
оплатил продвижение своих услуг а они как я понял не показываются
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса21 апреля, 10:54
kandk78,
такое может быть, если вы подключили продвижение недавно, для обновления данных обычно требуется 3-4 часа. Если в статистике количество просмотров не увеличивается, то попробуйте повысить ставку за просмотр. Чтобы чаще показываться на верхних позициях, ваша ставка должна быть выше, чем у других исполнителей в вашей категории услуг.
kandk78
19 апреля, 22:45
Второй раз заполняю поле расскажите о себе, и не пойму , есть ли кнопка сохранить ? Текст короче не сохраняется. + ошибка, указал профиль свой в инстаграмме и почему то не пропускает модерация, там нет вроде как моей фамилии. Но там герой мишка, и это не по закону жанра будет - по идее не должны знать, кто работает в мишке. instagram.com/teddysanek
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса21 апреля, 10:01
kandk78,
1. Да. кнопка «Сохранить» есть, она находится в самом низу страницы, проверьте, пожалуйста. 
2. Чтобы профиль в Instagram прошёл проверку, на вашей страничке должны быть  указаны фамилия и имя, которые вы указали в профиле на Услугах. Так мы убедимся, что профиль действительно вам принадлежит. Только так ссылка сможет пройти проверку. 
Виталий Смагин Смагин
23 апреля, 04:17
Хочу с вами сотрудничать и получать заказы. Опыт работы 30 лет. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса23 апреля, 09:31
Виталий Смагин Смагин,
рады, что вы хотите выбрать нашу площадку для работы :)


Чтобы работать на Яндекс.Услугах и получать заказы, вам нужно зарегистрировать свой профиль исполнителя. Выберите тип вашей анкеты (частное лицо или организация) и заполните необходимые поля. После этого анкета будет опубликована на сервисе, и заказчики её увидят. 
Обновлено 23 апреля, 09:33
Сергей А.
27 апреля, 00:49
Что происходит сколько. Можно мурыжить мой профиль и не  опубликовывать его без причины. Или работаем или не работаем... 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 апреля, 09:50
Сергей А.,
ваш профиль сейчас находится на проверке, которая длится до двух дней. Если критичных замечаний по заполнению профиля не будет, то он опубликуется, заказчики увидят его. 
Информационный Центр Налоги
27 апреля, 21:27
Спасибо!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 апреля, 08:36
Информационный Центр Налоги,
здорово, что вам понравилось! Если будут вопросы, задавайте :)
Салават Давлетшин
28 апреля, 16:52
Да
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса29 апреля, 09:19
Салават Давлетшин,
:)
ZIMA
29 апреля, 03:11
Боже... Это самое сложное приложение и самый долгий путь регистрации. Мозг уже кипит. 2 дня, 2 Карл! Я пытаюсь зарегиться исполнителем и 2 дня мне прилетает какая-то ерунда... То фото не такое.. То текст им не нравится. Это вообще реально???  Зарегаться. Я уже очень сомневаюсь... Не ожидала от яндекса настолько не удобного сервиса... 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса29 апреля, 09:55
ZIMA,
досадно слышать, что у вас не получается пройти проверку. Возможно, правила заполнения профиля помогут вам во всём разобраться. С ними можно ознакомиться тут.


Вы можете написать нам через форму обратной связи. Коллеги обязательно расскажут, что нужно исправить и как. 
Обновлено 30 апреля, 08:12
kandk78
29 апреля, 19:35
ZIMA,
Знаете  тоже самое. Очень недоволен сервисом. Такое ощущение, что внутри яндекса кто то  просто зарабатывает. Откуда то берутся положительные  отзывы, на тв и ютубе  идет дорогущая  реклама сервиса, а некоторые  услуги , например промоутеров  , спрос около нулевой. + еще сервис объявления от яндекса, не пойму ничего 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 апреля, 08:17
kandk78,
спасибо за честный отзыв! Мы не можем повлиять на спрос услуг на нашем сервисе. Всё зависит от заказчиков. Если им нужны услуги промоутеров, они их заказывают, если нет — не заказывают. 


Яндекс.Объявления —  это новый сервис, с помощью которого можно купить, продать, обменять или отдать даром почти всё что угодно. Подробнее о сервисе можно прочитать здесь.
Сергей Шишкин
29 апреля, 16:04
ННе чего не понимаю.как найти работу
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса29 апреля, 16:37
Сергей Шишкин,
чтобы найти работу и получать заказы, вам нужно зарегистрироваться на Яндекс.Услугах (ссылка на страницу регистрации подсвечена синим цветом). Если что-то не получится, пишите, обязательно поможем!
alenamalina197@gmail.com
6 мая, 06:04
Почему мои клиенты не видят мой телефон 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 мая, 14:49
alenamalina197@gmail.com,
проверили ваш профиль, с ним всё в порядке. Если зайти на публичную страницу и нажать на кнопку «Телефон», то можно увидеть ваш номер телефона и позвонить по нему.
alenamalina197@gmail.com
6 мая, 06:04
Как себя продвигать в Яндекс услугах , чтобы собирать больше заказов?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 мая, 14:51
alenamalina197@gmail.com,
чтобы выключить продвижение, вам нужно зайти на вкладку «Продвижение» в личном кабинете исполнителя, пополнить баланс, выбрать подходящую ставку и запустить продвижение. Подробнее об этом можно узнать в нашей Справке.
Игорь Меладзе
9 мая, 04:18
Отлично молодцы
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 мая, 14:51
Игорь Меладзе,
рады стараться, спасибо :)
kandk78
15 мая, 14:50
По прежнему новые комменты видны только снизу- для этого надо крутить страницу вниз, нет возможности тут при вопросе прикреплять скрин, чтобы и вопрос был понятнее, и ответ.  По прежнему все как-то не  очень с точки зрения исполнителя ( ну это лишь мое мнение).  Потратил на продвижение 500 р. Понятно что сумма небольшая, но просмотров совсем мало, откликов вообще не было.  Как-то так. То есть  получается не на все услуги как минимум тут есть спрос.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса16 мая, 00:22
kandk78,
возможно, вы имеете в виду комментарии в посте. Да, каждый комментарий находится ниже предыдущего.


Что касается продвижения, то оно гарантирует лишь более частый показ профиля на верхних позициях, а заказчики самостоятельно решают, с кем из исполнителей сотрудничать.
Света
16 мая, 15:27
Бестолковый сайт! Весь день ищу мастера для установки кондиционера, а меня просят, то зарегистрироваться, то подтвердить код, то уточнить номер телефона и тому подобное... Буду искать помощи на другом сайте... 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 мая, 08:24
Света,
чтобы разместить заказ регистрироваться на сайте не нужно, стоит только один раз подтвердить номер телефона. Напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи, поможем разобраться с созданием заказов.
m89603617408
26 мая, 19:42
Спасибо все удобно
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 мая, 11:16
m89603617408,
спасибо, приятно слышать, что вам всё нравится :)
suschenkolilia
26 мая, 23:25
Спасибо, осталось найти заказ. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 мая, 11:09
suschenkolilia,
все доступные заказы вы можете найти на вкладке «Поиск заказов». Попробуйте, пожалуйста. 
Бабкен Сарибекян
30 мая, 22:07
Спасибо очень всё удобно и понятно 👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 июля, 14:16
Бабкен Сарибекян,
это замечательно! Обращайтесь, если появятся вопросы :)
АгроВектор
16 июня, 10:03
Агро Вектор
АгроВектор
16 июня, 10:04
Мне нравится
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 июля, 14:17
АгроВектор,
рады, что вам всё нравится :)
Семенная Станция
10 июля, 12:20
Светлана Мастерова,
Все супер ! Супер Звезда. 
Татьяна
16 июня, 12:15
благодарю, все понятно
светлый
16 июня, 13:48
добрый день , я старался регистрировать свою организацию ООО ТРАНСКОМЦЕНТР как испонитель с 20 летним опытом а меня в заказчики почему то затянули ,прошу исправить ошибку ..
Федя Давтян
17 июня, 22:37
Благаустросва асфалтьтировани дарога

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 июня, 13:53
Федя Давтян,
если вы еще не зарегистрированы на нашем сервисе, то советую завести свой профиль. Так вы сможете добавить в него услуги, которые оказываете. 
mralexandrova
19 июня, 16:11
Приложение впше просто неудобное, вы не работаете не над чем , ..
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 июня, 20:57
mralexandrova,
спасибо за замечание! Будем признательны, если вы подробнее расскажете, что в приложении вы бы хотели улучшить. 
mralexandrova
19 июня, 16:16
Я в адеквате просто яндекс боты не воспринемают критику в свой адрес и блокирую)))
firuz.kazakov
20 июня, 11:41
Все норм!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса21 июня, 08:41
firuz.kazakov,
отлично, рады это слышать :)
каримбаев эрик
29 июня, 00:54
Каримбоев эркин
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса29 июня, 09:41
каримбаев эрик,
буду рада ответить на ваши вопросы по работе сервиса!
Бек Худойкулов
2 июля, 08:57
Здравствуйте 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса2 июля, 14:51
Бек Худойкулов,
здравствуйте! Если у вас есть вопросы — задавайте :)
Идрис Саракуев
10 июля, 01:38
Я не могу не работать. Готов выезжать к заказчику по всей Кабардино-Балкарии. Анализ уголовных дел, участие после первого заседания по уголовным делам на основании ч.2 сст. 49 УПК, практически любого направления гражданские дела, административные дела. Арбитраж рассматриваю- но без особого удовольствия... Хотя и не проиграл ни одного дела.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 июля, 12:12
Идрис Саракуев,
это отлично! Можете указать эту информацию у себя в профиле :) 
rrreclama
27 июля, 17:36
Отменили отклики на заказы. А перед этим звонили, спрашивали, как вам наш "сервис". Делайте сами
LeoGG
5 августа, 00:18
заказам по 2-3 часа которые предлагают ...... как повысить рейтинг , если ты после 5 чел отклик ставишь???????
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 августа, 07:25
LeoGG,
конечный выбор исполнителя всегда остаётся за заказчиками. Они просматривают отклики и выбирают понравившегося исполнителя. Это не обязательно тот, кто откликнулся первым. Оставляйте информативный отклик, чтобы заказчик видел, что вы заинтересованы в его заказе. 
kovalev072008
25 августа, 14:54
Благодарю. Почти понятно.
tap52871@gmail.com
6 сентября, 15:08
заказы не брал, не выполнял, до середины сентября  на даче.
tap52871@gmail.com
6 сентября, 15:15
заказы не брал, не выполнял, до середины сентября сижу на даче.
Виталий Сорокин
11 сентября, 18:50
все здорово, но почему в списке весят заказы которые уже прошли, и людям не нужна больше услуга, какой смысл их нахождения там  так просто для количества?
Анна Шарапова
12 сентября, 19:22
Если я откликнулась на заказ , был контакт с заказчиком, но заказ по той или иной причине не состоялся, допустим, заказчик думает  как отобразить ситуацию в личном кабинете?
Анна Шарапова
12 сентября, 20:31
Здравствуйте. В личном кабинете  в разделе "Активные" отмечено 2. По одному есть договорённость и приступила к работе. По второму созвонились, но клиент думает, и по этому заказу  поступают уведомления о неуточнённом заказе. Где находится форма обратной связи с сайтом в этом случае, ведь теперь всё зависит от решения клиента?  Почему в случае договорённости с клиентом пишется заказ выполнен, если проведено только одно занятие? 
dmitriprokop
16 сентября, 10:22
Добавить нужно специальность. Так как шитье это очень размыто. Есть к примеру пошив меховых изделий , которого у вас нет, а это может быть из натурального меха или искусственного и это обсалютно разные направления, оборудование и квалификация.
А ещё сколько разного шитья, и только одна группа. Всё в шитьё тяжело искать и себя представлять
Ballu79.11
20 сентября, 18:04
Пока не разобрался как это будет работать
Роман Скан
20 сентября, 18:29
Дорогой Яндекс, почему бы не сделать текстовый поиск для быстрого нахождения заказов по нужным запросам? Вы же поиск, уверен, у вас есть инструменты для этого.
Никита
22 сентября, 14:46
Доброго дня!
Страдаю от того что нет приложения apk для телефона без гугл сервисов 
Вячеслав В.
29 сентября, 16:26
Выполнил заказ, нажал соответствующую кнопку т,д. Оплатил предложенный процент,но у заказа остался статус "в работе"