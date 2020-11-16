Блог сервиса

Блог сервиса

Хотите быть уверенными, что получите оплату? Заключите безопасную сделку

Иногда клиенты могут отказаться от сделки в разгар работы, не расплатиться или заплатить меньше, чем договаривались. Чтобы в подобных ситуациях вы гарантированно получали деньги за работу, заключите с заказчиком безопасную сделку.

С безопасной сделкой получать оплату удобнее: вы просто делаете свою работу и уходите, а деньги автоматически переводятся на карту. Не нужно беспокоиться, что у заказчика не хватит наличных или у вас не будет сдачи с крупной купюры. Заказчику это тоже удобно — поэтому он скорее выберет исполнителя, с которым можно рассчитаться таким способом. 

Как это работает

Заказчик сам выбирает безопасную сделку, когда создаёт заказ — вам нужно только откликнуться и привязать карту к своему профилю в Яндекс.Услугах, если вы ещё этого не сделали. После того как заказчик вас выберет и вы выполните работу, на карту придут деньги. Комиссия для вас — 3%, но не менее 30 рублей. Подробные условия доступны по этой ссылке

У вас есть 50 дней на выполнение заказа по безопасной сделке. Максимальная сумма сделки — 50 000 ₽.

Когда закончите работу, нажмите кнопку «Заказ выполнен», а мы попросим заказчика это подтвердить. Если он не сделает этого, разрешить спор помогут сотрудники Яндекс.Услуг.

Чтобы им было проще принять решение в вашу пользу, рекомендуем:

  1. Фиксировать договорённости в переписке, лучше всего — в чате Яндекс.Услуг.
  2. Снимать результат работы на фото и видео: если что-то пойдёт не так, вы легко сможете доказать, что действительно выполнили заказ.

Откликайтесь на заказы с безопасной сделкой — так ваше предложение будет привлекательнее для заказчика, а мы гарантируем вам оплату выполненной работы.

89 комментариев
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eduardtolstickov
13 ноября 2020, 19:10
Лучше самому действовать и брать предоплату. Чем через третьих лиц терять время и надежды
Алина
23 ноября 2020, 18:15
eduardtolstickov,
Поддерживаю!
konstantintishkov
6 марта, 10:07
eduardtolstickov,
К сожалению Вы оказались правы. Я заключил безопасную сделку но денег не получил. Теперь вот занимаюсь выбиванием денег с Яндекса.
Подробнее ниже.
Вячеслав В.
14 ноября 2020, 10:10
Супер
КукаБосс
14 ноября 2020, 13:22
Именно Эдуард! И тут хотят от 30р урвать
Алина
23 ноября 2020, 18:16
КукаБосс,
Точно!
Александр
14 ноября 2020, 14:12
супер
Amanbek
14 ноября 2020, 18:57
Добрый день 🖐🖐 ! одно из новых 🔘 фишек. Жду далнейшие развитие 📊 сервиса Яндекс.Услуги.
Обновлено 14 ноября 2020, 18:57
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса13 января, 16:21
Amanbek,
ух, рады, что у нас есть такая поддержка! Дальше - больше :)
И. Саровский
23 февраля, 19:10
Светлана Мастерова,


Поддержка чего. .
Колготок...
Андрей К.
15 ноября 2020, 09:38
Не работает услуга.
При подтверждении Безопасной сделки, как способа оплаты, приложение предлагает ввести данные карты. Я их ввожу. Далее ничего не происходит. Способ оплаты не активируется. Карта к профилю привязана.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса13 января, 16:25
Андрей К.,
подскажите, пожалуйста, получилось ли у вас откликнуться с безопасной сделкой? 


Вы можете всегда написать нам о любых сложностях на Яндекс.Услугах через форму обратной связи. Обязательно поможем подключить безопасную сделку, если вы этого ещё не сделали.
И. Саровский
23 февраля, 19:11
Светлана Мастерова,


Яндекс тут же требует %%%%%
ДСК «ВАЛДОР»
15 ноября 2020, 16:00
Одобряем , только ждём возможности 
1. Привязка Яндекс кошелька
2. Увеличение лимита хотя бы до 100.000
Алина
23 ноября 2020, 18:12
ДСК «ВАЛДОР»,
 Я за яндекс кошелёк, картой не пользуюсь! 
Николай Стах
6 января, 13:00
ДСК «ВАЛДОР»,
Конечно, раз вы - Яндекс.Услуги - какого ... нельзя указывать кошелёк ЯД...?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса13 января, 16:37
ДСК «ВАЛДОР»,
интересненько, мы подумаем о переводе денег не только на карты, но и на кошелёк, спасибо за подсказки :)
Сервис Электрик
16 ноября 2020, 09:30
Интересно но и подводные камни есть в этой услуге. Где гарантии, что у заказчика имеется определенная сумма на карте и вероятность того, что он небудет затягивать подтверждение о сделанойработе ? И еще, сейчас активно блокируют карты при непонятных переводах от 30т.р и это тоже портит схему безопасной.сделки.
_ АЛЮМАКС _
17 ноября 2020, 17:35
Сервис Электрик,
А ещё хуже, если только заключаешь, а у клиента сегодня-завтра приставы блокируют и "приехали"!!))))))
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса13 января, 17:24
Сервис Электрик,
если у заказчика не будет достаточно средств для оплаты заказа, то он не сможет заключить безопасную сделку. 


Срок выполнения работ по безопасной сделке - 50 дней. У заказчика не получится затянуть выполнение заказа.


Этот перевод банку более чем понятен, поэтому вы можете не переживать и пользоваться безопасной сделкой, подводных камней нет :)
Андреслав Козлов
16 ноября 2020, 23:26
Пригодится.
Andrey-20-09
17 ноября 2020, 00:44
АлиЭкспресс источник идей?
IRON CLAD
17 ноября 2020, 13:58
Отличное решение 
Валера А.Г
18 ноября 2020, 13:40
ок
Geekgadget24
19 ноября 2020, 06:54
Я так пологаю деньги списываются со счета у заказчика сразу, и хранятся у яндекса, поэтому что нет денег на карте - не стоит боятся.
rahmil.abzhalimov
20 ноября 2020, 00:09
Geekgadget24,


✅✅✅✅✅✅
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса13 января, 17:26
Geekgadget24,
деньги резервируется на счёте заказчика в момент заключения безопасной сделки, а после того, как исполнитель и заказчик подтвердят, что работы выполнены по заказу, деньги отправляются на карту исполнителю. 
И. Саровский
23 февраля, 19:12
Светлана Мастерова,
Как на юдо.....
Деньги пропали...
vnadezhdao
23 ноября 2020, 11:52
А как понять, что безопасная сделка сработала? Просто тут такая ситуация...
Я откликнулась, сумму указала и карту тоже. Т.е., выбрав меня исполнителем, заказчик подтвердил сделку, и у него должны были заморозить сумму.
В итоге я скинула работу, она (заказчик) сутки не появлялась в сети, появилась и сразу пишет типа преподаватель всю работу полностью переписал, готова оплатить половину. И просит номер карты. Я пишу ну ок, не надо платить, раз все так, я просто сейчас опубликую статью на других ресурсах и ее оригинальность станет ноль.
Она спросила номер карты и гарантии, что я не опубликую. Не знаю, оплатит или нет в итоге. Но как проверить, через 50 дней безопасная сделка сработает? Я думаю она бы видела, что сумму списали, когда подтверждала сделку.
Андрей К.
23 ноября 2020, 12:56
vnadezhdao,
 Да, кстати! Почему бы сразу не перечислить!!! А Вы умничка! Собственно говоря, вот это вот виляние хвостом, «особо одаренных», которые получив результат начнут претензии предъявлять и настораживает!  Особенно в сфере интеллектуальных услуг. Где фотографией, результат не подтвердишь! Мысль с размещением на других ресурсах и как следствие отсутствие оригинальности👍🏻!!! А по вопросу оплаты..... она видимо с Вами напрямую связалась, вот ее списание и не беспокоит!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса13 января, 17:33
vnadezhdao,
если вы заключили заказ с безопасной сделкой, то вы можете нажать кнопку "Что-то пошло не так" в заказе и рассказать, что случилось. В таком случае по безопасной сделке откроется спор, в котором арбитры всё проверят и примут справедливое решение.
У заказчика в момент заключения безопасной сделки сразу же замораживают нужную сумму денег, конечно, заказчик это видит.
И. Саровский
23 февраля, 19:13
Светлана Мастерова,
Яндекс эти деньги прикарманил....
Алина
23 ноября 2020, 18:22
Лично я особо не переписываюсь с клиентами, только через голосовой звонок! Мне нужно убедиться что клиент адекватный и надёжный, дабы не терять время, и не потерять другого клиента, а это можно сделать только с помощью слуха и интуиции!  В переписках могут лёгко оказаться маньяки, абсолютно неадекватные люди с психическими расстройствами. Это тоже нужно учитывать, и такие к сожалению попадаются часто!
Обновлено 23 ноября 2020, 18:24
vnadezhdao
23 ноября 2020, 18:28
Все, я поняла. В смс приходит, когда выбирают исполнителем, что "оплату уже зарезервировали". А если без безопасной сделки, то просто "вас выбрали исполнителем".
Было бы неплохо, если была бы онлайн поддержка какая-то..
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 января, 16:49
vnadezhdao,
да, вы можете оставить отклик с безопасной сделкой к заказу, тогда заказчик узнает, что вы хотите получить оплату через безопасную сделку. А если не хотите — то нужно выключить этот параметр при отклике. 


Поддержка онлайн уже есть. Всю актуальную информацию вы можете узнать через форму обратной связи у нас :)
k-olga7
24 апреля, 17:40
Светлана Мастерова,
А если меня выбрали исполнителем без безопасной сделки, я написала стоимость работы, отметила безопасную сделку и взяла заказ. Подтверждения резерва суммы не было. Какой мой следующий шаг? В переписке с заказчиком по стоимости все обговорили. Но подтверждения нет. я пока не должна начинать работу?
Обновлено 24 апреля, 17:41
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 апреля, 21:40
k-olga7,
если заказчик не подтвердил безопасную сделку при выборе исполнителя, то она не считается заключенной. В этом случае деньги не резервируются на карте заказчика, оплата осуществляется по договоренности с клиентом.

dyushaka
24 ноября 2020, 08:24
А как быть в ситуации когда сумма заказа меняется в ходе выполнения  заказа (заказчик выбрал дополнительные услуги и\или материалы подороже и т.д.)?
Андрей К.
24 ноября 2020, 09:24
dyushaka,
А что за вопрос то?! Значит пусть доплачивает сверх суммы уплаченной за безопасную сделку!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 января, 17:05
dyushaka,
да, тут можно поступить так:
1. Отменить сделку через арбитраж. Стороны подтверждают, что заказ неактуальный, заказчику возвращают деньги. Исполнитель и заказчик снова создают заказ с безопасной сделкой  с новой ценой.
2. Исполнитель и заказчик закрывают безопасную сделку, оплата приходит исполнителю за услугу. Заказчик доплачивает за заказ.


Но всё-таки мы бы рекомендовали использовать первый вариант, потому что в случае спорных вопросов мы всегда сможем помочь. 
Сергей Д.
26 ноября 2020, 23:15
Будем пробовать. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 января, 17:06
Сергей Д.,
будем ждать обратной связи, интересно же :)
smouky1990
27 ноября 2020, 05:27
Сумма 50000 рублей очень маленькая, увеличьте хотя бы до 250000 рублей, для кровельных работ 50тр вообще ни о чем🤷
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:10
smouky1990,
мы понимаем, что такая сумма сделки подходит не для всех видов работ. Поэтому подумаем об увеличении суммы, спасибо, что написали нам :)
И. Саровский
25 февраля, 15:31
smouky1990,


До 3.500.000
Адамс Ёжикофф
27 ноября 2020, 18:20
А потом с такой оплаты ещё и в налоговую и в пенсионный "доложат" :-) 
Елена.
2 декабря 2020, 15:36
Адамс Ёжикофф,
 Поддерживаю. Если услуга стоит 500 или 1000 рублей, еще куда не шло, а если услуга стоит 100 -150 тысяч рублей и более, зачем светить эти переводы и платить кому-то комиссию за то что он взял деньги у одного и передал другому, я сама в состоянии заключить договор и взять предоплату ))))
Роман Беляев
28 ноября 2020, 20:46
Поддерживаю 
Супэр Чилавек.
3 декабря 2020, 09:38
Вообще этот сервис яндекс услуги абсолютно ненужная вещь.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:25
Супэр Чилавек.,
досадно, что вы так думаете. Подскажите, пожалуйста, что именно вам не понравилось на сервисе? Возможно, мы найдем решение.
jans1974
6 мая, 02:57
Светлана Мастерова,
вам че тут на три страницы расписывать!!!
anatol-klimat
9 декабря 2020, 23:08
не могу кабинет запустиь111
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:27
anatol-klimat,
правильно ли я поняла, что вы не можете попасть в личный кабинет исполнителя? Проверьте, пожалуйста, под каким логином (почтой) Яндекса вы зашли на сервис. Если подберёте нужный логин, то у вас появится доступ к вашему личному кабинету. 


Если что-то не получится, то вы всегда можете нам написать через форму обратной связи
Poligrama
11 декабря 2020, 02:46
Ситуация. Выполнил заказ по безопасной сделке. Заказчик закрыл заказ. 
Написано: Безопасная сделка прошла успешно. Уже переводим оплату. 
Но статус стоит как "ждем ответа от заказчика". Прошло более 5 часов - денег нет. 
Poligrama
13 декабря 2020, 14:07
Служба поддержки ответила мне через сутки: деньги обязательно придут! но могут быть заморожены до пяти дней. 
Дальше интереснее: они поменяли статус: мы отправили деньги - только на 4 день. 
Но самое интересное в том, что деньги до сих пор не пришли! 
Как пользоваться таким сервисом - большой вопрос. 
Обновлено 13 декабря 2020, 14:09
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:30
Poligrama,
перевод денег по безопасной сделке зависит от работы вашего банка. Деньги проходят через банковскую систему, и для перевода может потребоваться некоторое время - на карту деньги могут идти несколько рабочих дней. Надеюсь, что сейчас всё хорошо, и деньги за работу уже давно пришли :)
mihail.solovev.82
14 декабря 2020, 21:07
 Сыровато идея отличная ...... а вот подводных камней много... 

Александр Качалин
13 января, 10:42
mihail.solovev.82,
Если бы так за идеи платили я бы и снимал как раньше для себя.
А так только ты яндексу платишь если тебе повезет.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:31
mihail.solovev.82,
подскажите, пожалуйста, какие подводные камни есть в безопасной сделке на ваш взгляд? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:34
Александр Качалин,
простите, не совсем поняла, о чём вы говорите. Если расскажете больше, обязательно постараюсь помочь.
Алексей мараков
14 декабря 2020, 21:16
Спасибо 
Аварийный комиссар - ЛОГОС
14 декабря 2020, 23:47
Делаю мебель с 2003 года.
Всем советую новые способы рекламы, но договора заключайте сами. Составьте договор сами или поручите юристу. 
Мастеровой 66
3 января, 22:21
Копировальная машина без остановки пытается заменить весь рунет))))
ТК "РазГруз"
6 января, 00:03
Схема для клиентов, которые начнут потом выдумывать причины для неоплаты полной стоимости, в самый раз.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:37
ТК "РазГруз",
для решения таких спорных ситуаций у нас есть арбитраж. Не переживайте, арбитры внимательно изучают каждый вопрос и принимают справедливое решение. Если вы качественно выполните работу, то деньги за работу, конечно же, переведут вам :)
Руслан
11 января, 22:39
Я как мастер считаю что это очень удобный ход, но вот как заказчики на это смотрят (будут ли использовать безопасную сделку, не понятно)
Александр Качалин
13 января, 13:08
Руслан,
Я и сервису не не верю как уж верить заказчикам
см. что гонит эта железяка
Ошибка модерации
Недопустимый текст
а за что за отклик
сам хотел там арендовать, дам телефон позвоните
это вам не Москва детка и цены тоже не детские, просто смешные
такси дешевле 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:38
Руслан,
согласна, это очень удобно. Заказчики уже активно пользуются этой функцией :)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:40
Александр Качалин,
подскажите, пожалуйста, почему вы не верите нам? Что мы сделали не так?  


Если у вас есть вопросы по результатам модерации, вы всегда можете написать нам их через форму областной связи. Поможем во всём разобраться. 
kachanvital
14 января, 13:42
3% это дорого
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:41
kachanvital,
спасибо за замечание. Подумаем об уменьшении процента за сделку в будущем :)
k.mezhgorod
17 января, 04:34
Перегон 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 января, 14:42
k.mezhgorod,
уточните, пожалуйста, что случилось? Возможно, у вас есть какие-то замечания по работе сервиса? Будем рады помочь. 
И. Саровский
25 февраля, 15:33
Светлана Мастерова,


Так работай... 
А то сказки тут рассказываешь . ....
Владимир Б.
8 февраля, 13:18
Отлично! С сомнительными заказчиками теперь буду работать только через безопасную сделку. Готов заплатить 3% или 30 рублей за свое спокойствие
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса9 февраля, 16:37
Владимир Б.,
рады, что вы хотите работать через безопасную сделку, это и правда очень удобно :)
v.kuteinickov
20 февраля, 11:58
Юриспруденция это почти искусство, умный клиент никогда не будет вносить предоплату не поговорив с юристом и не составив договор. А дела и суды могут длиться годами. Это не колбасы купить. А консультации бесплатно? Ведь нельзя брать деньги за то что вы не сделали и может не компетентны, а клиенту не понравилось.
И. Саровский
23 февраля, 19:08
И Яндекс Вас обворует как липку....
И. Саровский
25 февраля, 15:28
И Яндекс урвет 13%
konstantintishkov
6 марта, 09:34
Выполнил заказ с условием оплаты "безопасная сделка". Клиент выполнение заказа подтвердил и написал положительный отзыв. Однако вместо причитающихся мне денег

Яндекс Услуги прислали мне e-mail о том что деньги перечислить не получилось и попросили попробовать привязать другую карту. Другую карту привязал и сообщил об этом в тех поддержку по форме обратной связи. Поддержка запросила ссылку на заказ, я отправил. Больше ни ответа ни привета.
И еще интересный момент. Когда привязываю карту то с нее списывается два рубля, но назад они не возвращаются. В других сервисах после привязки карты через несколько секунд происходит отмена покупки.
Обновлено 6 марта, 09:39
konstantintishkov
6 марта, 09:48
konstantintishkov,
Номер моего обращения в поддержку: 21030419325907253
konstantintishkov
6 марта, 09:54
P.S. Так что нельзя быть уверенным что получишь оплату заключив безопасную сделку. 
Владимир Путин
9 марта, 10:32
От вас уже заказчики разбежались
Владимир Путин
13 марта, 09:45
Яндекс 40 отзывов украл...
А привяжи банковскую карту - ТАК БЕЗ ШТАНОВ ОСТАНЕШЬСЯ.   .. 
ВОРЬЕ..!!!!!
Владимир Путин
16 марта, 19:20
На Авито 10.000 обманутых не могут получить деньги....
Здесь тоже самое....
Подключив карту с тебя уже содрали шкуру...
Fff
23 марта, 07:43
Дырявый сервис и такие же сотрудники!!!
Без причины блокируют профиль пи...ры!
Обновлено 23 марта, 07:43
marizettka
23 апреля, 19:15
Здравствуйте хочу купить щенка, продавец предлагает безопасную сделку через яндекс. Как что бы не обманули и какая ссылка должна быть на оплату? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 апреля, 11:10
marizettka,
на Яндекс.Услугах заказы о купле/продаже являются запрещенными. Пожалуйста, будьте внимательны, не переходите по сомнительным ссылкам. На нашем сервисе безопасная сделка не предполагает оплаты по ссылкам. Подробнее о том, как это работает, можно прочитать тут .
Георгий
вчера, 20:39
Конечно всё круто, но я ещё не встречал таких камикадзе чтобы за хорошо сделанную работу не заплатили. Да есть и такие мастера которым я тоже бы не заплатил в добавок я бы инструмент отдал бы когда он привезет новую дверь и заберёт себе на память испорченную, люди в этом мало разбираются а когда видят как должна быть установлена дверь у них глаза на лоб вылазят.