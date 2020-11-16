Хотите быть уверенными, что получите оплату? Заключите безопасную сделку

Иногда клиенты могут отказаться от сделки в разгар работы, не расплатиться или заплатить меньше, чем договаривались. Чтобы в подобных ситуациях вы гарантированно получали деньги за работу, заключите с заказчиком безопасную сделку.

С безопасной сделкой получать оплату удобнее: вы просто делаете свою работу и уходите, а деньги автоматически переводятся на карту. Не нужно беспокоиться, что у заказчика не хватит наличных или у вас не будет сдачи с крупной купюры. Заказчику это тоже удобно — поэтому он скорее выберет исполнителя, с которым можно рассчитаться таким способом.



Как это работает

Заказчик сам выбирает безопасную сделку, когда создаёт заказ — вам нужно только откликнуться и привязать карту к своему профилю в Яндекс.Услугах, если вы ещё этого не сделали. После того как заказчик вас выберет и вы выполните работу, на карту придут деньги. Комиссия для вас — 3%, но не менее 30 рублей. Подробные условия доступны по этой ссылке.

У вас есть 50 дней на выполнение заказа по безопасной сделке. Максимальная сумма сделки — 50 000 ₽.

Когда закончите работу, нажмите кнопку «Заказ выполнен», а мы попросим заказчика это подтвердить. Если он не сделает этого, разрешить спор помогут сотрудники Яндекс.Услуг.

Чтобы им было проще принять решение в вашу пользу, рекомендуем:

Фиксировать договорённости в переписке, лучше всего — в чате Яндекс.Услуг. Снимать результат работы на фото и видео: если что-то пойдёт не так, вы легко сможете доказать, что действительно выполнили заказ.

Откликайтесь на заказы с безопасной сделкой — так ваше предложение будет привлекательнее для заказчика, а мы гарантируем вам оплату выполненной работы.