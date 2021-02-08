Блог Яндекс.Услуг

Блог Яндекс.Услуг

Короткий ролик о том, как работает продвижение профиля

Продвижение профиля пригодится, когда хочется набрать побольше заказов. С подключённым продвижением ваш профиль будет отображаться над результатами поиска на самом сервисе, а также в соответствующем разделе сервиса поиска Яндекса. Ещё на нём появится заметная зелёная стрелка — знак приоритетного размещения. Так ваш профиль увидит больше потенциальных клиентов. Оплата списывается за клик по карточке вашего профиля. Цену за одно взаимодействие вы назначаете сами.

Есть и другие нюансы, которые лучше объяснить наглядно — посмотрите наше трёхминутное видео или сразу включите продвижение в личном кабинете.

78 комментариев
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farit27
9 февраля 2021, 18:37
Реклама работает, бывает по разным сумма, по сути дела меня устраивает, иногда бывает не правильно срабатывает тег, допустим диагностика.
Это диагностика автомобиля? Соответственно говорю что это компьютерный мастер а не сервис по авто)
Обновлено 9 февраля 2021, 18:38
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 февраля 2021, 16:57
farit27,
классно, что продвижение вам помогает! 


Такое может происходить, когда по поисковому запросу выдаётся мало исполнителей. Тогда система старается подобрать специалистов, которые могут подойти для заказа, а также тех кто работает в соседних населенных пунктах. Исполнители в таком случае будут показаны без метки продвижения, а из-за невнимательно заказчики могут ошибочно ему позвонить. 
Прохор Петрович
9 февраля 2021, 19:07
Продвижение профиля это конечно весело, вкладывал примерно 1000р. в день, это ставка 50р. цена просмотра 100р. то есть 10 просмотров из них максимум 1 заявка, в таком режиме продвигал месяц, средний чек моих услуг
(дезинфекция) 2500-3000р. В ноль не вышел, МИНУС. Считаю оптимальную цену клика 10-20р. но Яндексу на моё мнение начхать.
P.S. Аккаунт на Яндекс. Услуги заблокировали, говорят статья 15, без объяснения причин. 
Михаил Ершов
9 февраля 2021, 21:30
Прохор Петрович,
А за что именно Вас заблокировали? Что Вы сделали? 
Юрий Петров
10 февраля 2021, 06:05
Прохор Петрович,
Банят без объяснения причин. Вывод: молча плати бабки и чем больше тем лучше, на результат не рассчитывай и главное не шурши. 
Обновлено 10 февраля 2021, 06:06
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 февраля 2021, 17:02
Прохор Петрович,
вы можете указывать любую оптимальную ставку для продвижения, которая вам больше всего подходит. 


На данный момент ваш профиль находится на проверке. Она длится до двух дней. Если критичных замечаний не будет, то профиль снова опубликуется. Нужно немного подождать. 
Иван
18 февраля 2021, 14:12
Юрий Петров,
Согласен с комментарием.Почти такая же проблема. Фейковых аккаунтов и  Сетевых мошенников в моей специальности 70% и они работают,а меня забанили после того как я перестал продвигать свой профиль (якобы не прошла проверка паспорта) вообщем конченый сервис по высасыванию денег.Не рекомендую никому.Пустая трата средств.Когда ваш профиль наберет рейтинг вас просто забанят без объяснения причин.
Изготовление ключей
25 марта 2021, 10:22
Иван,
Да это правда, ранее я тоже пользовался услугами, набрал большой рейтинг. Решил подправить учетку, профиль заблокировали, в течении месяца поддержка издевалась надо мною, валяя дурака и не восстанавливая профиль. В итоге насладившись издевательствами, и после долгих упрашиваний поддержки на коленях. Профиль восстановили. Теперь ниодного звонка. Отвратное впечатление от сервиса и поддержки!
зайцев
сегодня, 00:24
Прохор Петрович,
Такая же история(вместо 15 рублей, снимают 30). Да еще специально приоритет отключают. Включают, с учетом если еще выше ставку поставишь. 
gruzchikibrigadir
10 февраля 2021, 13:40
Вопще не чего не работает толком. Списываються огромные деньги а звонков нету. Намного лучше и дешевле это на Авито и там есть толк и клиенты звонят. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 февраля 2021, 17:08
gruzchikibrigadir,
очень жаль. Многое зависит от заполненности профиля и ставки за продвижение. Советую почитать нашу статью в блоге: "Как прокачать свой профиль на Яндекс.Услугах за 10 шагов". Эти советы помогут привлечь больше клиентов.
Дмитрий
11 февраля 2021, 09:18
Продвижение не работает. Прогноз показывает показатель, который превышает реальную выдачу в десятки раз. Например прогноз 100 просмотров, на деле их и 10ти не наберется. Я потратил порядка 3000р. на продвижение, толку ноль. Ранее,  пока не тратил деньги звонков было много. Еще момент...не совсем понимаю как устроена выдача специалистов. У меня достаточно отзывов, высший бал и максимально заполненный профиль + подтвержденный паспорт. Но в выдаче по моей услуге на первых 4 страницах показываются специалисты фейки, у которых нет не фото, профиль не подтвержден, нет отзывов и нет оценки и совершенно слабое портфолио. При этом у них нет платного продвижения как и у меня. Это очень странно и несправедливо. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля 2021, 15:06
Дмитрий,
возможно, в этом месяце спрос на вашу услугу упал, поэтому просмотров не так много. Досадно, что с продвижением у вас не получилось привлечь больше клиентов. Многое зависит от заполненности профиля. Чем лучше заполнен профиль, тем больше вероятность, что заказчик выберет вас исполнителем. 


На выдачу в поиске влияет множество факторов. Всё зависит от запроса, который вы вводите. Также помимо критериев, которые вы перечислили, не малую роль играет такой фактор, как количество выполненных заказов. 
Юрий Скориков
13 февраля 2021, 14:43
Пока что, у меня такое субьективное мнение: яндекс жадный и не эффективный.
Владимир
13 февраля 2021, 23:49
Юрий Скориков,
Правильно! Жадность! Там сидят не далёкие от мастеров программисты и т. Д. Пытающиеся нас обмануть а не наладить работу яндекс услуг. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля 2021, 15:08
Юрий Скориков,
печально это слышать. Подскажите, пожалуйста, почему вам так кажется? Попробуем во всём разобраться и поможем повысить эффективность. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля 2021, 15:09
Владимир,
почему далёкие? Очень хотим помочь нашим мастерам, подскажите только чем. Что вам не понравилось на сервисе?
Максим
15 февраля 2021, 19:24
Светлана Мастерова,
Подсказываю) 
Оплату справедливо брать не за просмотры профили или показы, а за клик по номеру телефона владельца профиля, так как просматривать профиль могут не  только клиенты но и коллеги/конкуренты. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2021, 16:30
Максим,
спасибо за подсказку. Подумаем о том, чтобы брать плату не за просмотр профиля, а только за клик по кнопке "Телефон". 


Хотим дополнительно отметить, что у нас есть надёжная система от склика. Все нечестные клики не учитываются в статистике, и с вас не берут оплату за них. Поэтому не переживайте из-за конкурентов, всё под контролем :)
Николай О.
26 февраля 2021, 14:03
Светлана Мастерова,
Абсолютно согласен с авторами ругающими сервис. Во первых, в сегменте строительство представлено очень много фирм и посредников, с которыми очень тяжело конкурировать, и кстати которые постоянно обманывают клиентов сервиса. Зато с рейтингом и отзывами у них все отлично. Непонятно что делают фирмы в сервисе по поиску частных мастеров? Они и глушат мастеров и вместе сервис Услуг фальшивыми отзывами и недоброкачественной работой, так как проблем с заказами они не испытывают. Они должны быть представлены в органической выдаче яндекса, но никак в услугах. Второе почему можно оставлять отзывы без создания сделки в Услугах? То есть у кого есть денежка и обороты могут заказать себе 1000 отзывов с оценкой 5. Вот вам деятельное предложение сделайте так чтобы отзывы можно было оставлять только по результатам закрытой сделки на Услугах. Второе уберите фирмы с услуг, они являются ненужной прокладкой между заказчиком и исполнителем
Евгений Пашкевич
24 марта 2021, 08:23
Николай О.,
Чем фирмы не угодили. 
zheludkovandreas
30 марта 2021, 08:51
Светлана Мастерова,
нет у вас никакой "надёжной защиты от склика", давал платную рекламу, весь (повторю весь!) мой бюджет ушёл на запрос "на ремонт стиральных машин", нормальный человек так набирает? Нет. Значит был склик.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 апреля 2021, 09:34
zheludkovandreas,
заказчики набирают услуги в поиске простым языком. Например, «Ремонт стиральных машин». Находят нужного мастера в своём городе, а после этого уже изучают список услуг на его страничке. Если профиль плохо оформлен, например, услуги написаны сложным языком, нет фотографий, отзывов и т.д., то заказчик, скорее всего, уйдёт с этой страницы. Чтобы продвижение эффективно работало, мы советуем хорошо заполнить профиль. Вы можете прочитать об этом в нашей статье в блоге: «Как прокачать свой профиль на Яндекс.Услугах за 10 шагов»
зайцев
сегодня, 00:28
Владимир,
👍
Сергей Зазеко
13 февраля 2021, 22:17
Мой профиль не опубликован, почему? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля 2021, 15:12
Сергей Зазеко,
ваш профиль опубликован, с ним всё хорошо. Проверьте, пожалуйста. 
karas1975
16 февраля 2021, 13:38
Светлана Мастерова,
Мой профиль тоже заблокирован написали что я бот или компьютер
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2021, 16:37
karas1975,
нет, вы ни в коем случае не бот и не компьютер. Наверное, вы что-то не так поняли. Чтобы ваш профиль разблокировали, вам нужно подтвердить ваши данные в анкете. Для этого пройдите, пожалуйста, проверку паспорта. Загрузите фото паспорта и селфи с ним в раздел "О себе" в личном кабинете исполнителя. Не переживайте, Яндекс защищает и обрабатывает персональную информацию в строгом соответствии с применимым законодательством. Ваши данные в публичном доступе показаны не будут. Но за то мы точно будем уверены, что все данные, которые вы указали в анкете, действительны.
Владимир
13 февраля 2021, 23:43
Продвижение не работает, так как по письмам заказов нет и быть не может! Мастер не будет сидеть в интернете, только мошенники, блогеры или посредники и!!!! Бесполезные звонки оплачивать нет желания. Доверия нет. Подход к мастерам настоящим другой должен быть. Чувствуется подвох и недоверие к такому рода продвижения! Идут письма со всякой чушью, заказами не имеющими отношения к мастеру. Я спец редкой востребованной профессии а заказы идут только с авито!!! Яндекс не работает, как я уже писал и давал советы. Поэтому яндекс услуги не имеют доверия. А жаль! 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса15 февраля 2021, 15:32
Владимир,
очень жаль, что продвижение не помогло. Возможно, ваш профиль недостаточно заполнен, чтобы привлекать много клиентов. Попробуйте прочитать нашу статью в блоге: "Как прокачать свой профиль на Яндекс.Услугах за 10 шагов". Это может натолкнуть вас на хорошие мысли. 


Мы сделали продвижение максимально простым, чтобы мастера, которые не сидят постоянно за компьютером, с легкостью могли продвигать свою анкету в поиске и получать больше заказов. Но кому-то может не подойти такой способ, понимаем. 


Подскажите, пожалуйста, сейчас уведомления и заказы не по теме приходят вам? Вы можете поделиться с нами подробностями через форму обратной связи. Проверим, в чем может быть дело. 
Artashes Vardanyan
16 февраля 2021, 04:48
Светлана Мастерова,
Можете со мной связаться . Хотел некоторые детали обсуждать с вами 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2021, 16:24
Artashes Vardanyan,
вы можете задать свой вопрос в блоге, постараюсь ответить на него. Также вы всегда можете написать нам через форму обратной связи и спросить всё, что вас интересует о работе сервиса.
gusckoff.rus
14 февраля 2021, 15:08
Уже обращался ранее  - списание за просмотр профиля это дорого и не правильно. За день например было 25 просмотров и всего 1 звонок а списало почти 2000 впустую. Уверен из этих 25 просмотров больше половины роботы и конкуренты. Списывать надо по факту звонка или сообщения,  а не за то что конкурент просмотрел профиль с любого другого телефона. Я надеюсь рассмотрите такой вариант. А так спасибо за то что расширяет функционал :) 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2021, 16:55
gusckoff.rus,
скорее всего, это просмотры заказчиков, которые передумали, или записали ваши контакты на будущее. Поэтому очень важно хорошо оформить профиль. Но спасибо за предложение о списании денег не за просмотр профиля, а за звонок или сообщение. Конечно, мы рассмотрим такой вариант :)


Рады, что вы видите прогресс на сервисе, спасибо!
Дмитрий
28 марта 2021, 14:01
Светлана Мастерова,
в Яндексе получили рассчет, а человек оплатил ,хотя ничего не получил. У вас пытаются автоматизировать работу, но выходит, что не слишком получается. Жаль конечно. Такое происходит иногда. Судя по отзывам как-то не особо хочется оплачивать продвижение.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 апреля 2021, 09:04
Дмитрий,
правильно ли я вас поняла, что человек оплатил продвижение, но заказчики ему не звонили? Такое, увы, может случиться, если клиенты зайдут на профиль исполнителя, но не заинтересуются им. Поэтому важно обращать внимание на то, как вы заполняете анкету. Мы описали несколько советов в статье «Как прокачать свой профиль», она может помочь.


Если же дело было в чем-то другом, вы можете посоветовать этому человеку написать нам через форму обратной связи. Будем разбираться и искать выход из ситуации.
eduardmunasipov
14 февраля 2021, 16:31
Всё исправил, а профиль все равно не опубликован. Помогите
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2021, 16:59
eduardmunasipov,
ваш профиль заблокирован. Если вам нужна помощь, и у вас есть вопросы, то напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи. Во всём обязательно разберёмся. 
Artashes Vardanyan
16 февраля 2021, 04:47
Благодарим вас за то что есть площадь где можно работать. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2021, 17:01
Artashes Vardanyan,
спасибо! А мы благодарим вас за то, что выбираете нас :)
Artashes Vardanyan
16 февраля 2021, 22:54
Светлана Мастерова,
А как можно с вами связаться?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 февраля 2021, 08:18
Artashes Vardanyan,
чуть выше давала ответ на ваш вопрос. Вы можете задать свой вопрос в блоге или написать нам через форму обратной связи :)
Александр
16 февраля 2021, 14:41
Я отключил продвижение. Деньги продолжили списывать,  проверял два раза после отключения  продвижения. Обратился в службу поддержки,  обещали разобраться, не разобрались , ответ не прислали. Деньги ушли , толку ноль. Разработчики, не надо мне писать про то что вам жаль, про то что это для вас странно, как вы многим здесь отвечаете. В моем случае, я отключил продвижение , а деньги после этого дважды списали. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 февраля 2021, 09:24
Александр,
актуальную статистику по продвижению лучше смотреть на следующий день, потому что проводится большой анализ кликов по вашей анкете. Поэтому возможны некоторые списания после отключения продвижения, т.к. данные обновились. Жаль слышать, что продвижение не помогло найти вам больше клиентов. Но вы всегда можете его отключить и пользоваться сервисом бесплатно, если не видите эффективности. 
Сергей
16 февраля 2021, 22:47
Хочу сказать, что Яндекс услуги работают. Нужно отклики делать чаще. Я находил клиентов именно по откликам а не по продвижению.
В отклике старайтесь максимально правдоподобно по цене и работе написать и клиент как правило обратит внимание именно на вас.
Спустя более чем 1.5 года работы меня к сожалению заблокировали в сервисе без объяснения причин. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса17 февраля 2021, 09:41
Сергей,
спасибо, что поделились опытом работы на сервисе. Да, согласны, благодаря откликам можно найти много клиентов. 


Профиль исполнителя могут заблокировать за нарушение правил и Условий использования сервиса
Yurbas39@mail.ru
17 февраля 2021, 12:25
Меня устраивало самому выбирать работёнку , а тут и она исчезла.. В чём проблема? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса18 февраля 2021, 10:52
Yurbas39@mail.ru,
мне не хватает подробностей, чтобы вам помочь. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Вы не видите новых заказов?
M
18 февраля 2021, 11:37
Абсолютно бестолковый расход средств.  Я работаю в Москве и МО . У меня узкая специализация и меня интересуют только целевая аудитория которая увидит меня в поиске по определённому запросу .
 Но когда я увидел в Яндекс Директ( это возможно) по каким словам и в каких регионах моё обьявление ( профиль на ЯндексУслуги) продвигает система, я понял что на данном этапе от этого "продукта"  стоит воздержаться.. Например:  я фотограф и оказываю услуги только в Москве и МО , а система меня продвигала по ключевым словам "Видеооператор, видеомонтаж в Екатеринбурге" и прочее.. . 
Я никакого отношения не имею ни к видеомонтажу ни к Екатеринбургу. Но в службе поддержки мне сказали что это работает пока только так и более тонкая настройка с учетом минус слов и прочих прелестей ЯндексДиректа не предусмотрена. Я рекомендую на данном этапе использовать Яндекс Директ, так вы хотя бы сможете самостоятельно указывать ключевые слова и фразы, а также минус слова и регионы объявления. 
Иван
18 февраля 2021, 14:15
Юрий Петров, Согласен с комментарием.Почти такая же проблема. Фейковых аккаунтов и Сетевых мошенников в моей специальности 70% и они работают,а меня забанили после того как я перестал продвигать свой профиль (якобы не прошла проверка паспорта) вообщем конченый сервис по высасыванию денег.Не рекомендую никому.Пустая трата средств.Когда ваш профиль наберет рейтинг вас просто забанят без объяснения причин.
Surya Han
19 февраля 2021, 12:29
Команда Яндекс Услуг делают видео лучше, чем настраивают продвижение своих клиентов. 
У меня оказание услуг массажа, заказал продвижение и звонков стало больше, только преимущественно звонили заказать девушек или эротический массаж спрашивали. Зашёл на Яндекс директ и понял почему - ключевые слова для поиска были "массаж лингам", moskow massage", "заказать массажистку", "эротический массаж" и.т.д. По сути Яндекс Услуги берут оплату за продвижение услуг оздоровительного массажа, а рекламируют меня, (извините за лексику) как проститутку. Как то не честно получается, что я оплачиваю одну услугу, а получаю совсем другую.  Служба поддержки сказали, что исправят ситуацию и ответят на мою претензию, но прошло больше месяца и ничего не происходит. 
zheludkovandreas
30 марта 2021, 08:59
Surya Han,
да, они пихают в пул запросов всё, что хоть немного подходит к тематике. Совсем без разбора. Зачем мастер указывает специальности в профиле - непонятно, логично было бы продвигать только по ним. Но там нет нецелевых расходов и видимо это невыгодно кому-то.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 апреля 2021, 09:37
zheludkovandreas,
если вы считаете, что ваш профиль продвигается по нецелевым запросам, то напишите, пожалуйста, нам об этом подробнее через форму обратной связи. Будем разбираться!
Surya Han
5 мая 2021, 22:39
Светлана Мастерова,
 
Писал в службу поддержки, звонил, писал в чат службы поддержки, даже приходил в офис Яндекса в Екб. Но всё безрезультатно. Всем в Яндексе безразлично на "косяки" работы собственной системы. Пол года абсолютного бездействия и ноль реакции на сообщения о проблеме.  
Очень жаль, что у Яндекс услуг нет возможности исправить свои ошибки и настроить алгоритмы показов. 
Владимир ДезМастер
21 февраля 2021, 09:14
Яндекс услуги хороший инструмент, год по крайне мере отработали. 
Читаю комментарии что 10 кликов 1 заявка? Не понятно из 10 кликов был один звонок или 10 звонков, в общем складывается впечатление что понимания что такое воронка продаж просто нет и клиент вас выбирает явно не только потому что он увидел номер телефона или профиль с названием услуги.


Меня сильно огорчил не справедливый пропуск отзывов, мне прилетел левый отзыв негативный у меня было уже больше 60 с оценкой 5 и тут прилетает с левого аккаунта даже без фото нормального а картинки с интернета, написал три письма в поддержку приложил все доказательства что у меня не было этого клиента, распечатал историю звонков с указанной датой в коментах и отзыв все ровно оставили. Считаю это вообще не справедливо, столько сил тратишь на лояльность клиентов что бы тебе доверяли а любой конкурент или завистник или просто забыл где заказывал услугу такое тоже бывает может испортить рейтинг и отношения к исполненителю и все труды падают на нет, нет возможности связаться с тем кто написал, в ответ на отзыв не кто не отвечает даже с предложением если вы существуете  напишите если это так я просто верну деги. 


Так же с продвижения часто звонят люди по других услугам. 


В общем Яндекс услуги хороший инструмент, когда у вас усе отлажено, заполнен профиль, хорошие условия, когда клиенты чувствуют экспертность в разговоре. 
Ну все все усилия могут прийти на нет если кому то из конкурентов вы будете мешать или не адекватные заказчики даже не ваши могут все исправить что на услугах просто будет не выгодно что то продвигать .



Дмитрий
26 февраля 2021, 04:49
Хватит уже фабриковать негативные фейковые отзывы !!! Специалист пришел сюда не для этого, а вы его топите , чтобы он вам больше денег дал за якобы продвижение . Везде кругом обман. 
saharov@garant-tula.ru
26 февраля 2021, 20:37
Поймите, что платят вам не заказчики, а исполнители. Они должны быть довольны сервисом.
zheludkovandreas
30 марта 2021, 09:00
saharov@garant-tula.ru,
браво!!!!
andrei1980tchernov
27 февраля 2021, 19:37
Добрый вечер. Вот прекрасно работал профиль и отзывы нормальные , а тут какие-то дряни отзывы плохие писать стали. Я должен от конкурентов страдать. Анонимные звонки , это бред. Может каждый позвонить на врать , а тебя закрыли .  Мало того , что теряешь иза этих гадов аккаунт на работаный. Ещё и свой не востановишь. Где справедливость? Включите мне аккаунт. 

andrei1980tchernov
27 февраля 2021, 19:50
Мой аккаунт мне приносит денег. А есть заказчики хотят на халяву и ещё гадят в профиль . Что делать? Вам то это всё равно. А я лично денег трачу на поездки и договоры. Телефоные звонки сметы. Стараешься угодить. А тебе потом поевок в спину. И что? Вы только блокируете. А нам ,что делать менять фамилий и опять всё заново. Вы знаете сколько это труда. Два дня аккаунт собирать . а отзывы кто даст . Опять зарабатывать. Бред. Пожалуйста берегите нас. 
andrei1980tchernov
27 февраля 2021, 19:57
И ещё я удалять свой профиль не буду! Иза плохих людей. Включите мне профиль.
vasyuckovanton
3 марта 2021, 08:00
Ребята не подключайте) подключил видите ли кто то кинул жалобу на профиль якобы фото не совпадает с фото на паспорте,до этого все норм было ;) вчера деньги за продвижение закончились,и вуаля, сегодня утром я уже разблокирован))) Яндекс вы там ****ли?  Не главное такие нечего не знаем надо подтвердить фото снова с паспортом,я ж нечего не подтвердили,чё разблокировали то ребята ? А что по поводу обновлений фото работ? Фото старые давно удалил,новые добавил,но почему то видны только старые .
Роман - Риэлтор МСК
9 марта 2021, 20:04
Постоянно какие то косяки - то деньги спишут просто так, то продвижение самовольно включается (без моего участия), а сейчас и вовсе  "Профиль не прошёл проверку". Какая еще проверка??? до сих пор все устраивало вас, а сейчас почему то не прошел проверку??? поддержка молчит.  дай бог через 2 недели ответят. Если берете деньги, то почему не можете организовать оперативную связь? почему такое отношение отвратительное? Я зол, и видимо не только я
vvstudiospb
13 марта 2021, 13:08
внес сумму за продвижение, но баланс оказался на "Персональном счету сервиса". 
Написал письмо с просьбой вернуть сумму, потому что ответили, что перенаправить средства с баланса на баланс нельзя. Жду возврата денег.
P.S. Кстати, а что это такое "Персональный"
vvstudiospb
13 марта 2021, 13:09
Только что писал письмо, но оно неожиданно исчезло.
Алексей Ш.
16 марта 2021, 21:30
Мой профиль не публикуется уже на протяжении 3 х месяцев почему? Ранее все работало отлично. Устал обращаться по обратке помощи никакой по телефону ссылаются на обратную связь вообщем замкнутый круг а помощи и разъяснений ноль 
Виктория Д.
19 марта 2021, 21:47
Здравствуйте!
Лучше скажите, как настроить профиль таким образом, чтобы отображались конкретные станции метро, или районы, где я провожу занятия по вождению?
И чтобы обращались именно ко мне?
Так как пока я увижу "звоночек", получается, что уже десять откликов помимо моего.
Спасибо!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса23 марта 2021, 08:54
Виктория Д.,
Вы можете указать конкретные станции метро или районы в разделе «Адреса» → «Если вы выезжаете к клиентам» (до 50-ти областей выезда). Сейчас у вас добавлены Северо-Западный административный округ и Зеленоград. Но уточнять по станциям не обязательно, так как они уже учтены в СЗАО, если вы не планировали добавить точки за пределами этого района.


Чтобы обращались именно к вам — продолжайте развивать профиль, откликаться на заказы, может быть, у вас есть именно то, что заинтересует заказчиков. Однако, они сами выбирают исполнителя, если уже получили отклики на свой заказ. В приложении Яндекс.Услуги приходят пуш-уведомления о новых заказах, если вы ещё им не пользуетесь — советую попробовать, будете в курсе новых заявок.
lliudlm4rkelovaljudmilamarkelo
22 марта 2021, 11:56
Хочу больше заказов 
horoschilovandrey
22 марта 2021, 16:09
Что вы врёте ,что нет заказов,работать нужно и нарабатывать клиентов с помощью яндекса .А не лижать на диване и бухать.огромное спасибо создателям этой платформы ,
maza-nadezhda
23 марта 2021, 20:06
Здесь я только недавно, продвижение ещё не оплачивала, но судя по комментариям не буду. 
vladimir.viktorovitchbochkarev
24 марта 2021, 14:47
Привет всем
Константин
25 марта 2021, 13:42
Константин
Игорь Ильин
27 марта 2021, 03:40
Согласен. Яндекс превратился в фин.пылесос.
Банят просто за неплату. Причин нет.
Прошел все проверки, все было подтверждено. Начали писать и звонить клиенты...
Опять забанили без причин...
Обосрали все, в общем
munin.maks2017
27 марта 2021, 13:31
Звонили в основном с вопросом  " а какую работу, где находится объект?" приходилось вносить ясность что ищу объекты. Один плюс  работники. 
victory104
30 марта 2021, 08:45
"С подключённым продвижением ваш профиль будет отображаться над результатами поиска на самом сервисе" - нет такого. Подключал продвижение, мой профиль показывается ПО НЕПРОФИЛЬНЫМ ключевым словам в топе, а по профильным, либо не виден совсем, либо на 3-4 странице без пометки. Саппорт отвечает, типа профиль у вас хорошо оптимизирован под этот запрос, поэтому на нём продвижение отключено. Хорошенькое дело, но я хочу быть в топе, а не в .. с хорошо оптимизированным профилем.


И зачем мне показы по нецелевым запросам ещё и за мои деньги?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса7 апреля 2021, 09:28
victory104,
проверили ваш профиль. Чтобы продвижение эффективно работало, нужно называть услуги простым языком. Например, услуга «Ремонт не заливающей воду стиральной машины» звучит очень сложно. Заказчики вряд ли будут искать такую услугу на сервисе. Чем проще вы назовёте, тем чаще вашу анкету будут просматривать, а также меньше будет нецелевых запросов. 


Ещё хочется отметить, что в вашей категории и городе очень большая конкуренция, поэтому чтобы оставаться в топе по нужным запросам, увеличьте  ставку за просмотр. 
Юридическая группа "Астахов и Партнеры"
2 апреля 2021, 14:30
да