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На Услугах появилась возможность подключать продвижение профиля



 

Теперь исполнители могут продвигать свой профиль не только с помощью отзывов или рекомендаций. Продвижение профиля — это показ карточки исполнителя над результатами поиска на сайте Услуг со специальной меткой. Оно поможет выделяться среди других исполнителей и получать больше заказов.

Обойти конкурентов и получить заказ первыми сложнее, если вы работаете в популярных категориях. Клиент может и не дойти до карточки вашего профиля над результатами поиска или списке исполнителей по категории. Получить приоритетный показ и выделиться среди конкурентов поможет платное продвижение. Чем выше цена за один просмотр, тем больше потенциальных клиентов и новых заказов вы можете привлечь.

Как работает продвижение профиля

Цена за один просмотр не фиксирована — вы устанавливаете её сами на вкладке Продвижение в личном кабинете Услуг. Затем пополняете баланс и платите только за взаимодействие с карточкой профиля — возможность написать сообщение, посмотреть номер телефона и изучить портфолио. Если спрос на вашу услугу повышается, то исполнителей, оказывающих те же услуги, становится больше. И цена растет. Повышая или понижая цену за один просмотр, вы влияете на прогноз количества просмотров.

Аукцион проходит в режиме реального времени, пока клиент загружает страницу с результатами поиска. Как только он заинтересуется вашим профилем и кликнет на него, совершится оплата и деньги спишутся с вашего счёта.
Для продвижения используется счёт в Яндекс.Директе. Если у вас уже есть деньги на его счёте, можно использовать их и на Услугах. Если счёта нет, его нужно создать и пополнить баланс. Минимальная сумма пополнения — 1000 рублей без учёта НДС. При пополнении баланса из суммы вычитается НДС в размере 20%.

Где подключить продвижение

  • В личном кабинете перейдите на вкладку Продвижение.
  • Нажмите кнопку Пополнить баланс.
  • Разрешите доступ к Яндекс.Директу, чтобы использовать свой счёт или создать его.
  • Введите сумму пополнения и перейдите к оплате. Откроется страница вашего счёта в Директе.
  • После завершения оплаты вернитесь в личный кабинет на Яндекс.Услугах и установите цену за один просмотр вашего профиля.
  • Нажмите кнопку Включить продвижение.

Вы можете изменить параметры продвижения или отключить его в личном кабинете в любой момент.

Как посмотреть статистику

Оценивайте статистику просмотров профиля за последние семь дней и узнавайте прогноз количества просмотров на вкладке Продвижение. Прогноз может меняться — он зависит от количества пользователей, подключивших продвижение. Вы можете влиять на него, повышая или понижая цену. Чем выше цена за продвижение, тем больше просмотров вы сможете получить.

Чем популярнее категория, тем выше цена за приоритетное продвижение в выдаче. Помните об этом, когда решите сменить категорию и будете устанавливать цену. К примеру, спрос и конкуренция в категории «Ремонт и установка техники» выше, чем в «Аренде», поэтому цена за один просмотр в первом случае будет выше.

Подробнее о продвижения профиля на Услугах вы можете прочитать в Помощи. Если вы не нашли ответы на свои вопросы — напишите нам в службу поддержки.

58 комментариев
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martinalekseevrus
28 февраля, 16:34
Вроде полезная функция... Я один из первых в своем разделе начал тестировать. Но как и все новое надо многое исправлять. Не знаю, читают ли разработчики комментарии и берут во внимание что тут пишут, но напишу свое мнение все равно. 


1- Очень много мусорных ключевых слов мною было найдено в группах объявлений после запуска данной функции. Например я занимаюсь разработкой сайтов, а в некоторых объявлениях были ключи - "компьютерный мастер" и "мастер it". Кто принимал решение использовать эти ключи не знаю.... 
Попытался убрать их раза 2 подряд, но через менее чем сутки они снова появились. Плюнул... и сделал приоритет низкий.
Вывод - Либо  дайте возможность вставлять свои ключевые  слова в группу объявлений, либо возможность удалять ключевые слова после автоматической генерации.

2- В моем профиле было 3 направления связанных с маркетингом - 1- это разработка логотипов и тд, 2- сайты и реклама, и 3- видеосъемка. Из-за того что 2 из этих направлений не основные и много с них я не зарабатываю, а выключить я их не могу в директе, пришлось их вообще удалить с профиля и плюнуть на это все. Так как как и в 1 пункте (выше)  они сново появились через сутки ,после того как я пытался удалить. И продолжали скликивать деньги со счета. 
Вывод- Такой же как и в 1 пункте -Либо дайте возможность выключать и включать какие-то направления которые автоматом генерируются с профиля, либо дайте возможность удалять и чтобы они не появлялись снова через день. 

3- Сейчас не по теме, но это тоже новая "фича" разработчиков которые не знаю куда смотрели. Я конечно понимаю не все сразу получается сделать идеально, но мне кажется когда думали над этой функцией надо было хотя бы спросить у людей которые непосредственно зарабатывают на этой платформе (яндекс услуг) они точно плохого бы не посоветовали. 
И так...встречайте - "подмена номера" Хорошо что один из моих клиентов обратил внимание на то что у меня поменялся номер, так бы я и дальше сидел думая что случилось, почему так резко стало мало обращений. Объясняю почему это не самая лучшая идея (мягко выражаясь)

1- Многим клиентам просто дико не удобно звонить и объяснять на пальцах что им надо, они все пишут сразу в вотсап, с сылками и картинками (примерами) . Но так как номер не мой они забивают его в ватсап и видят....фигу. После чего мне звонят и говорят что за, почему у вас даже ватсапа нет. На что я пытаюсь объясниться, а они сливаются, потому что им просто некогда все это слушать, либо боятся что их пытаются обмануть (да такие клиенты бывают)

2- Бывает так (я думаю у многих тоже). Что я не слышу звонка ну или просто занят и потом перезваниваю. Так вот, когда я перезваниваю и говорю вы мне звонили мне говорят я вам не звонил отстаньте от меня. На что приходиться опять объясняться что меня зовут... и вы звонили наверное по этому поводу...и начинать диалог на негативной ноте...Что опять просто очень негативно влияет на остальную работу. 


Да-да я знаю, мне уже ответили в тех поддержке, что это сделалось чтобы не смогли спарсить номера и разослать спам. Послушайте- я на этой платформе с осени (вроде), за это время мне раза 2 прислали спам ,один из которых мне оказался интересным. А чтобы вы поняли что люди привыкли к спаму....мне например теле2 в день присылает штук 10 спама, ну ничего я же не отключаюсь от них...))

Все я это писал не для того чтобы как-то задеть чувства разрабов. Я просто хочу чтобы вы прислушались к мнению. И взглянули на вещи со стороны. Со стороны людей которые на этой платформе работают)

А еще лучше если бы вы взяли с каждого популярного направления на платформе по 2-3 человека которые реально работают и зарабатывают на Яндекс Услугах и давали им тестировать новые фичи. Это куда бы лучше давало результат в виде удобства и безопасности. 

А так, платформа очень удобная, считаю самой удобной в рунете (удобней чем фл.ру и тд) и что самое полезное дает бесплатный трафик многим таким как я фриланесерам. Спасибо вам) Надеюсь вы прислушаетесь к мнению. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 февраля, 22:23
Большое спасибо за такой подробный фидбек!
Мы собираем все замечания и пожелания наших пользователей, и ваши обещаем внимательно изучить и проанализировать!


Отвечу на вопросы:
1 и 2. О редактировании рекламных кампаний - продвижение на услугах не предполагает возможности настройки конкретных фраз для показа.
Да, механизм продвижения автоматически формирует набор фраз для продвижения на сервисе, в Яндекс.Директе редактирование таких кампаний пока недоступно. Так что не тратьте время на редактирование в Директе. :)
Но мы вас услышали, будем обсуждать ваши пожелания.


3. О подмене номера. В Условиях использования сервиса (https://yandex.ru/legal/uslugi_termsofuse/ , п.3.5) прямо указана возможность использования подмены номера. Ввели это функцию и для защиты контактных данных пользователя, цитирую: "от их использования, неопределенным кругом лиц в целях, не связанных с использованием Сервиса", и для контроля качества работы сервиса, и для контроля соблюдения требований Условий, и для рассмотрения жалоб пользователей.
Думаю, вы убедитесь, что это важная и нужная функция и оцените ее удобство. Ну смотрите - на сервисе есть свой мессенджер (чаты),  можно работать непосредственно на Услугах, не надо никакие номера никуда "забивать" и пересказывать в другом мессенджере, кто и по какому поводу обратился. Здесь и картинки можно отправить, и файлы другого формата. Постоянно работаем над новыми функциями в чатах, стараемся, чтобы было удобно ими пользоваться. И потом - мы же все-таки хотим развивать наш сервис, а не посторонние ресурсы. :)

Но в любом случае выражаю вам благодарность за такие подробные замечания еще раз. Постараемся учесть их в будущем, чтобы работать на сервисе было удобно (а также выгодно)!
Валентин
3 марта, 18:35
Светлана Мастерова,
90% клиентов просят перейти в другие мессенджеры т.к ваш мессенджер не очень и не блещет оперативностью доставки сообщений.
Игорь
3 марта, 20:11
Светлана Мастерова,
Понятно, что вы хотите развивать ваш сервис, а не посторонние ресурсы :) Но если заказчикам будет неудобно связываться с исполнителями — исполнители останутся без заказов, а значит у них пропадет мотивация вообще пользоваться сервисом, с которого нет заказов. В моем случае, например, клиенты жалуются, почему я сразу не указываю в ответах свой e-mail и WhatsApp. И мне каждый день приходится объяснять, что Яндекс просто не дает мне такой возможности. Но не каждый клиент будет дожидаться обмена прямыми контактами в чате. Клиентам все равно, по какой причине, но если они не видят мои контактные данные сразу и не могут со мной связаться удобным им способом, то они просто теряют интерес к сервису и ищут исполнителей в гугле или на фриланс-биржах. Вы сейчас сами отпугиваете огромный процент клиентов и, соответственно, исполнителей. Зачем? :)


Нельзя построить успешный бизнес, не учитывая потребности пользователей. Дайте возможность оставлять E-mail, реальный телефон, WhatsApp и т.п. Возможно, у подмены номера есть какой-то смысл, но если вам пользователи говорят, что теряют из-за этого заказы, разве подобные обращения можно игнорировать? В конкурентной борьбе побеждают те сервисы, которые удобнее для пользователей. Прислушайтесь, пожалуйста :)
Abulnailspb
3 марта, 20:15
Светлана Мастерова,
Пожалуй соглашусь с Валентином, у меня тоже многие клиенты просят перейти на другие месенджеры, по простой причине: им не удобно переписываться в яндыксе🐌 уж очень не оперативно получается. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 марта, 00:47
Валентин,
а  есть у вас примеры задержки сообщений в чате на сервисе? Мы не получали таких обращений. Но обещаем проверить и разобраться,  что происходит с "оперативностью" доставки - напишите нам, пожалуйста, в службу поддержки (uslugi@support.yandex.ru). 
Обновлено 4 марта, 00:49
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 марта, 00:52
Abulnailspb,
а в чем именно неудобство работы в чате? Мы были бы благодарны вам за замечания, и постараемся исправить недостатки. Напишите на подробнее, чего не хватает для удобства, каким вы хотели бы видеть чат? Ждем ваших пожеланий -  напишите нам, пожалуйста, в службу поддержки (uslugi@support.yandex.ru).
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 марта, 01:01
Игорь,
спасибо и вам за подробности, поняли вас, ваши замечания тоже проанализируем и обсудим. Согласны, что сервис должен быть удобным инструментом для работы и постоянно работаем над этим, в развитии сервиса помощь наших пользователей, их замечания и предложения неоценимы. Прислушиваемся к каждому голосу. :) Сервис на месте не стоит, работаем!
info@seo-online.ru
5 марта, 12:41
Светлана Мастерова,
Неудобство работы в чате, в основном в том, что он по всем характеристикам проигрывает популярным.


Ваше стремление развивать собственные продукты понятно, отталкивает их навязывание.


Если Услуги у вас получились приличными, это не значит, что Яндексу теперь можно  "заменить весь интернет".


Многие именно из-за вашей агрессивной политики не использую ваши продукты, которые можно заменить другими аналогичным.


И из-за нежной любви к слежке за пользователями. Биг дата, все дела.


Если вы со своим чатом и подменными номерами отнимете у пользователей  (или сильно усложните) возможность нормально общаться, получите отток активных пользователей  из Услуг и монетизация не удастся, как и с Мастерами.



Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 марта, 23:33
info@seo-online.ru,
 спасибо за высказанное мнение. :)  Хотелось все же получить конструктивную критику - что можно улучшить. чтобы было удобней? Каких функций не хватает?  Ничто не идеально, но мы стремимся улучшать свои продукты. И чаты будут лучше, обещаем. :) Сегодня проигрывает, по вашему мнению, а если посмотреть все же внимательней? Это удобный инструмент именно для работы на сервисе, исходя из его целей. 
IT admin
3 марта, 12:50
Автор ниже много и по делу написал. Особенно про продвижение отдельных категорий - дайте возможность отключать или менять цену просмотра отдельно каждой категории. Кстати, при попытке запустить продвижение в мобильной версии сафари ничего не происходит. Нажимаю дать доступ Директу - нет реакции. Сервис отличный, тоже использую его себе с бета версии - спасибо Яндекс)) 
Обновлено 3 марта, 12:52
Ксения
3 марта, 14:40
IT admin,
 Плюсую 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 марта, 01:11
IT admin,
спасибо за добрые слова в адрес сервиса! :) Рады быть полезными. 
Предложение по редактированию кампании для каждой категории приняли, будем обсуждать. 
А вот про невозможность запуска продвижения прошу вас рассказать  подробнее - напишите, пожалуйста, в службу поддержки сервиса (uslugi@support.yandex.ru), опишите подробнее, что происходит при попытке подключения. Уточните в письме, пробовали ли вы подключать продвижение в другом браузере или на другом устройстве, а также - не зарегистрирован ли ваш логин в Яндекс.Директе как агентство? В этом случае подключить продвижение на Услугах невозможно. А если ситуация какая-то другая, то ждем вашего письма, все проверим и разберемся с подключением  вашего профиля к продвижению. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 марта, 01:13
Ксения,
у вас тоже пожелание по продвижению отдельных категорий или  такая же ситуация при попытке подключения? 
Даниил Фролов
3 марта, 13:00
Как только включил продвижение конкуренты наверху сразу начали накидывать нам негативные отзывы :(
Александр
3 марта, 13:47
Вангую, будет то же, что и директе. Рекламу по заоблачным ставкам будут крутить только разводилы, которые эти ставки сами и накрутят. Обычный специалист не сможет дать рекламу, так как его средний чек, в разы ниже чем у мошенника. В моей сфере все именно так. В большинстве сфер так
Александр
3 марта, 13:58
Александр,
Высокие средние чеки они имеют именно потому что разводят людей прямо у них дома, называя по телефону привлекательную цену. Но Яндексу на это пофиг, рекламодатель сам несёт ответственность и бла бла 
Обновлено 3 марта, 13:58
@SplitGaz
4 марта, 04:11
Александр,
Всё в точку. Невозможность мастера выйти на клиента обрекает последнего на мошенничество со стороны "сутенеров" услуг, посредников, а по сути спамеров, перепродающих заявки в лучшем случае "непродвинутым" на Яндексах и Авито, в целом хорошим мастерам, вынуждая и их работать спустя рукава (ибо за гроши), а в худшем - абы кому, лишь-бы "лопата" была "подвязана". Роман, теплотехник из Краснодара.
Обновлено 4 марта, 04:14
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 марта, 00:46
Роман,  для того и создали платформу Услуг на Яндексе, чтобы дать возможность  клиенту найти своего "хорошего" мастера, не посредника, а непосредственного исполнителя.
По Условиям использования сервиса, цитирую: 
" Исполнитель (физическое лицо) обязуется публиковать Объявления, осуществлять Отклики и иные действия посредством Сервиса только в отношении Услуг, оказываемых им лично. Исполнитель не вправе выдавать себя за другое лицо, перепоручать, перепродавать, выполнять функцию агрегатора Услуг, производить обмен заказов, полученных посредством Объявлений, размещенных в Сервисе, как на возмездной, так и на безвозмездной основе". (п.3.6. Условий https://yandex.ru/legal/uslugi_termsofuse/ ). 
За нарушение правил пользования сервисом последуют санкции со стороны сервиса, следим за этим и будем дальше  следить. И нам, кстати, очень неравнодушные пользователи помогают.  

А ваш вывод про вынуждение хороших мастеров работать спустя рукава - честное слово, не могу понять, из чего следует, ну  и согласиться с ним тоже никак не могу. Либо хорошо работаешь, либо не работаешь совсем. Честь мастера дороже, уж простите за такие высокопарные слова. :)
marketolog@relit.ru
5 марта, 17:58
Светлана Мастерова,
На словах оно конечно всё хорошо, но на деле спамеры так и правят в выдаче яндекс услуг.

 Давно плюнул бороться с фейками, который оказываю услуги от лица фоток с фотостока и портфолио из яндекс картинок. Запрос "ремонт окон":

Топ 10. Ни одной своей фотографии:
https://yandex.ru/uslugi/profile/MikhailDoronin-248671?occupationId=%2Fremont-i-stroitel_stvo&specId=%2Fremont-i-stroitel_stvo%2Fokna-i-balkony&text=ремонт%20окон

Топ 20:
https://yandex.ru/uslugi/profile/VasilijKugut-327971?occupationId=%2Fremont-i-stroitel_stvo&specId=%2Fremont-i-stroitel_stvo%2Fokna-i-balkony&text=ремонт%20окон

https://yandex.ru/uslugi/profile/ViktorKorin-326941?occupationId=%2Fremont-i-stroitel_stvo&specId=%2Fremont-i-stroitel_stvo%2Fokna-i-balkony&text=ремонт%20окон

https://yandex.ru/uslugi/profile/AleksandrPlastomak-102614?occupationId=%2Fremont-i-stroitel_stvo&specId=%2Fremont-i-stroitel_stvo%2Fokna-i-balkony&text=ремонт%20окон

ТОп 30:
https://yandex.ru/uslugi/profile/MikhailGroshev-330749?occupationId=%2Fremont-i-stroitel_stvo&specId=%2Fremont-i-stroitel_stvo%2Fokna-i-balkony&text=ремонт%20окон

Можно продолжать. Эти профили я нагуглил за 2 минуты. Неужели это те самые работящие мастера, у которых собственного фото и пара счестных фото работ для портфолио? Или всё таки это профили созданы для агрегации клиентов в диспетчерские?

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса9 марта, 00:30
marketolog@relit.ru,
 спасибо за неравнодушие! Отправим эти профили на дополнительную проверку, примем меры, если увидим нарушение правил сервиса. Если будут еще замечания, пишите на почту техподдержки uslugi@support.yandex.ru (чтобы не делать нечаянную рекламу исполнителям). 
LanaTextile.ru
3 марта, 15:23
Скажите, а появятся ли какие-нибудь способы борьбы с нечестными негативными отзывами? Или хотя бы возможность на них отвечать?
Сергей Видеонаблюдение
3 марта, 16:53
LanaTextile.ru,
Плюсую. Меня уже заколебали конкуренты, когда сидел на 2-3 месте никого не трогал. Как попал на 1 сразу посыпалось... уже много раз просил задействовать систему отзывов только по факту взаимоотношений а не любому человеку «с улицы» 🤔
Обновлено 3 марта, 16:53
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 марта, 01:22
LanaTextile.ru,
такие способы есть - на сервисе работает система антифрод, это комплекс алгоритмов для  защиты от  фальшивых отзывов. Все отзывы проверяются на подозрительность по многочисленным признакам и скрываются со страницы исполнителя,  если такие признаки будут найдены. Возможности отвечать на отзывы пока что нет, но мы работаем над разделом с отзывами, постараемся ваше пожелание учесть. 
a.chernov.dev
сегодня, 00:25
Светлана Мастерова,
В других записях блога уже подымалась тема ответов на отзывы. Такая возможность крайне важна, так как получить негативный отзыв от неизвестного человека крайне не приятно, а не дать свой комментарий к отзыву вдвойне не приятней.
Можно месяцами нарабатывать положительную репутацию, а потом за неделю получить несколько негативных отзывов от конкурентов сумевших обойти проверки в Яндекс Услугах. Смысл продвижения своего профиля на сайте сразу теряется.

Стоит также подумать о системе принятия заказа. Чтобы только после этого можно было оставлять отзыв. Так можно будет ещё уменьшить возможность отзывов от конкурентов и заказчиков, которым не понравился голос по телефону, поэтому нужно написать что-то плохое в отзыве.
Валентин
3 марта, 17:07
Дорого.
Максим Рожков
3 марта, 17:27
минималка за 23 р. за просмотр это много 
@SplitGaz
4 марта, 04:33
Максим Рожков,
Есть другой путь - скликивать конкурентов. Вопрос к моей совести. Яндекс вынуждает меня быть г...ом. Ему то все равно...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 марта, 00:49
Этот "другой" путь, как правило, не ведет никуда. На сервисе есть защита от "склика". Каждый клик в режиме реального времени проходит множество проверок по сложным алгоритмам,  и большинство попыток скликать объявление обезвреживаются автоматически. А клики, определенные как недействительные, не учитываются в статистике, и средства за них не списываются со счета рекламодателя. 
Архитектор Браун
3 марта, 19:30
Получилось такое-же дно, как и авито мошенники, яндекс такси не известно кто за рулем. Строил дом себе 2 года. 250м2 с ремонтом, поменял кучу работников, пока не дошло, что пока не увижу и не пощупаю примеры работ, не подпишу прозрачный договор с моими корректировками, не нужны ни какие услуги подобных объявлений.
У всех отмазка только одна - как заплатили так и выполнили. Только через  договор и квалифицированные сотрудники компаний.
Любая отличная компания имеет личный сайт, примеры работ, проведет встречи на объекте, и будет нести ответственность.
Для простых работяг услуги яндекса очень дорого за клик, люди же тут предлагают не только оптовую торговлю или раскручивают бренд. Это просто, забрать у наивных работяг их последние деньги.
@SplitGaz
4 марта, 04:31
Архитектор Браун,
Во всем виноваты мы сами. Мы, наша лень и наши страхи. Мы лезем в телефон не позвонить друзьям за советом, а в поиск Яндекса... И затем нам чинит котлы и заливает полы... Алиса.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 марта, 00:57
Архитектор Браун,
очень правильный подход!  Все детали услуги: условия, способ  исполнения работ, точную стоимость, стоимость доставки или  оплату вызова на дом - все это советуем заранее обсудить и письменно зафиксировать.   
В нашей Помощи собрали такие советы,  "Как себя обезопасить": https://yandex.ru/support/uslugi/safety.html

А что касается цены за клик - есть зависимость от количества пользователей, подключивших продвижение. Чем популярнее категория услуг, чем больше подключивших продвижение за оплату, тем выше цена за приоритетное размещение в выдаче в результатах поиска. Стоимость клика может изменяться в зависимости от спроса в данный момент на вашу услугу.
hachaturiansur
3 марта, 19:37
1. Я подключил продвижение и пока трачу деньги на тест. У меня по основной категории почему- то  продвижение не работает( не значка не движения) . Написал в поддержку помогают уже второй день. Деньги списываются , конкуренты  работают а я тестирую ожидаясь ответа . 
2. Такая функция должна иметь возможность подробной статистики по показам-ТЕ где ? по какому запросу ? За что списались деньги? Почему у одного значок он на 1 месте, у другого тот же он на 2 
3. Почему так называемые партнеры яндекса ( как его получают вообще) стоят на первых местах без каких либо продвижений
4.  Как будет выглядеть процесс если конкуренты просто будут кликать на моц профиль и смотреть. Это показ? Платный ?
5. По  каким критериям выдача мест без продвижения? Нужны конкретные критерии. Так как кому то это дано бесплатно а кому то дается за немалые деньги. Про отзывы и рейтинг не надо писать, так как давно уже видно что профиль с 11 отзывами может оставить далеко по зади профиль 111 отзывами и все знают что нет определенных правил конкуренции.
6. Если подключается платная функция то должна быть телефонная поддержка- А то за те жо самые деньги можно рекламу делать в директ намного эффективней и практичней 
Подытожу. 
Пока не будут определенные правила конкуренции для всех , прозрачность и эффективность платных функций платформа остается рулеткой. Как повезет -так сказать. А это начало гибели такой платформы.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса9 марта, 00:29
hachaturiansur,
Напишите, пожалуйста, на почту поддержки сервиса (uslugi@support.yandex.ru) - увидим техническую информацию о вашем профиле и проверим параметры продвижения для него, сможем точнее ответить. Если очень коротко и в общих словах, то:
1. Включение продвижения не гарантирует, что все просмотры профиля будут происходить за деньги.Профиль может быть показан и без механизмов продвижения, бесплатно.
2. Подробной статистики по каждому запросу нет. Набор фраз для продвижения формируется автоматически, исходя из добавленных вами услуг.
3. Партнеры Яндекса - это исполнители, с которыми у Яндекса заключен договор. Публичной возможности стать партнером Яндекса пока нет. Информацию о партнерах смотрите в Условиях использования сервиса (https://yandex.ru/legal/uslugi_termsofuse/ )
4. На сервисе есть защита от "склика - я так понимаю, вас это беспокоит? Каждый клик в режиме реального времени проходит множество проверок по сложным алгоритмам, которые учитывают различные параметры. Большинство попыток скликать объявление обезвреживаются автоматически.
5. Результаты выдачи ранжируются по релевантности. Критериев оценки очень много (200+), озвучить их все просто невозможно. Это не только количество отзывов!
6. Телефонной поддержки нет. Пишите на почту uslugi@support.yandex.ru , постараемся ответить на все ваши вопросы по работе сервиса Услуг!
Роман
3 марта, 19:55
Яндекс хватит уже. Уже в помойку как mail.ru катитесь за все деньги, уйдут люди в другое место, где больше заказчиков, не жирно ли? 
@SplitGaz
4 марта, 04:27
Роман,
Утомленный "Алисой" на пол-страницы Яндекс.Поиска я уже перешел на неудобный, но умеренный в аппетите поиск от Гугла. 
Miroslav
3 марта, 21:40
Просто уберите этот идиотский подменный номер, и все. Если вы реально не понимаете, как сильно он портит жизнь пользователям вашего сервиса, то просто поверьте им. Комментарии почитайте, что ли.
Кирилл Кириллов
6 марта, 22:13
Miroslav,

После подменного номера вообще перестали звонить заказчики, раньше отбоя не было
lidia.sajaya
3 марта, 21:58
Согласна пользоваться вашими услугами .Оплата вашей работы с общих доходов от моих консультаций .
@SplitGaz
4 марта, 04:28
lidia.sajaya,
Яндекс.Такси не оказывает услуги перевозок... Перевозка осуществляется перевозчиком. Точка.
@SplitGaz
4 марта, 04:24
Яндекс.Такси не оказывает услуги перевозок. Перевозка осуществляется перевозчиком. Яндекс лишь оказывает инфо-услуги.
Яндекс.Услуги не осуществляет ремонт котлов-сплитов-лифтов. Ремонт проводят нанятые Яндекс/Авито-спамерами абы кто, лишь-бы язык у "мастера" был "подвязан" и что бы нагнуть мог клиента на деньги + деньги + последние деньги. Качество не в интересах Яндекса. В его интересах лишь общий с его клиентом-инфодателем жирный чек.
karavantrans196
4 марта, 16:21
Хотелось бы улучшить параметры работы чата яндекс услуги, так как мы работаем в сфере грузоперевозок, чтобы отработать какой либо заказ нам нужна контактная информация клиента, возможно ли будет вам сделать чат так, чтобы клиенты которые обратились или добавили нас в чат в качестве исполнителя оставляли свои контактные данные, чтобы мы могли с ними созвониться и по точнее узнать информацию, потому что по средствам чата это не совсем удобно делать?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 марта, 01:16
Спасибо за предложение! Обсудим его и постараемся учесть в будущих обновлениях! 
avto-oligarh
4 марта, 23:25
Очередная, на скоряк деланная  компания, ни нормальной оперативной поддержки ( мой вопрос решали больше нескольких месяцев) поддержка только через почту, что не приносит результата, сторонние сервисы яндекса к данному ресурсу отношение не имеют.

Сейчас внедряют продвижение и от данной организации смысла не будет по тому как дублируют они тот же директ. Получается, что это очередная проплаченная выдача в которой необходимо не конкурировать качеством или услугами и тд а просто заходить с мешком денег и всех оставлять позади.

Начнем с того, что  все услуги смешаны в едином профиле так, что  заявки наваливаются не по четким критериям а по общим, мы указываем  области выезда а к нам  обращаются и говорят что мы уже находимся там где нас нет.

Система предложения откликов ужасная - просто по тому, что ты как исполнитель дал ответ и так как ты сориентировал  по условиям, то должен их придерживаться, но клиент то отвечает спустя время и например у нас свободный транспорт уходит из ближайшего населённого пункта а ответ мы уже дали ( то есть действие ответа должно быть активным 10 минут к примеру далее ответ должен переводиться как потерявший актуальность или требующий переуточнения) Например  такси - если машина рядом то вас ориентируют на цену и время подачи, но если машина уехала пока вы отвечали, то следующая уже не находится в тех же условиях и ей подача или направление движения уже не актуальны.

Почему все заявки которые собираются от пользователей просто вываливаются по общим критериям исполнителям ? почему нельзя формировать единый список тех кто указал что оказывает эти услуги и написать одно единое сообщение и всем его единоразово разослать ?  А каждый в меру занятости и проворности  уже будет отвечать ? 

Привязали исполнителя к запросу при этом без какой либо обратной связи от заказчика. А большинство заказов имеют общую информацию которую нужно уточнять, но делать это негде - по тому часть запросов остаются без ответа или выглядят  глупо.

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 марта, 01:40
avto-oligarh,
платное продвижение "работает" на сервисе Услуг, поэтому не дублирует Директ. Про смешение услуг в едином профиле не очень поняла - но замечу, что исполнитель, действительно, в одном профиле может указать все те услуги, которые оказывает, из разных категорий услуг.  И в ленте заказов, которую вы видите в личном кабинете появятся все заказы из всех добавленных вами категорий услуг. Список можно фильтровать - есть фильтры и по количеству откликов, и по "географии", и по способу оказания услуги (например, "у заказчика" или "у меня"). Пока что система заказов едина для всех категорий услуг, но про специфику транспортных заказов поняли - спасибо  за подробности! Будем обсуждать ваши замечания. 

Про области выезда - если вы напишете в  поддержку сервиса (uslugi@support.yandex.ru), подробнее описав, что происходит с адресами, мы постараемся разобраться в этой ситуации, возможно, дадим какие-то советы по заполнению профиля и адресов выезда. 

Про заявки,  которые собираются от пользователей и про общую информацию в заказах - приведите, пожалуйста, примеры, чтобы мы могли точнее разобраться, и что вы имеете в виду под единым сообщением? И напомню, что инициатива общения принадлежит заказчику - он формирует заказ, который показывается всем исполнителям из этой категории услуг, правило "Кто быстрее ответит, тот и возьмет заказ" не должно работать, все же заказчики делают свой выбор из всех откликов, выбирают и по цене, и по условиям понравившегося им исполнителя, заказчики не обязаны отвечать на все отклики. 
Виталий В.
5 марта, 06:04
Самый неудобный  и малоэффективный сайт, так ещё и деньги брать за просмотр моего же профиля с меня же, на авито всё проще и результативней !
sokolinbox
5 марта, 09:09
Очень правильно было отмечено, что это продвижение копирует Директ без возможности тонкой настройки, но за сравнимые деньги. Дорого и глупо получается. В принципе, ничего неожиданного. Яндекс не благотворительная организация и если они взялись создавать проект, то это ради денег. Годик +/- было всё бесплатно, а сейчас несите денежки. Теперь тут будут получать заказы перекупщики всех мастей, это их работа выводить в топ свои объявления. Они не умеют работать руками зато отлично тыкают кнопки, повышают конверсии, скликивают конкурентов, строчат негативные отзывы т.д. и т.п. Как результат простые работяги сидят без работы или за жалкий процент вынуждены брать заказы от этих перекупов. 
Ну и шаблонный ответ от тех поддержки "спасибо мы подумаем", "наши алгоритмы проверяют...", "это сделано для удобства". 
Совсем не прислушиваются к тем, кто работает на площадке. 
marketolog@relit.ru
5 марта, 18:34
Я так и не понимаю для кого сервис яндекс услуги. Мы компания по ремонту окон, с сервисом с самого начала, зарегистрированы как компания.

Вот объясните мне какая компания будет регистрировать профиль в яндекс услугах на тот же профиль, что и яндекс услуги, яндекс почта, яндекс вебмастер, яндекс справочник и прочее? Ясное дело, что профиль в яндекс услугах должен быть доступен для менеджера (а кто как иначе должен в чаты отвечать и заказы обрабатывать? Директор? Маркетолог? Вебмастер?), так как статус компании подразумевает, что в ней работает больше двух человек. Из этого следует, что раз у менеджера есть яндекс услуги, то к остальным "интимным" профилям компании типа кошелька, директа, почты у менеджера доступа быть не должно, ибо это не безопасно.

И что мы видим. Хочешь продвигать свой профиль в яндекс услугах, то дай доступ к яндекс директу. Как? Еще один профиль завести и теперь еще в одно место закидывать деньги? У нас директ на другом профиле, платит туда компания с расчетного счета и никак иначе мы не можем этого делать.

В итоге. В аккаунте у компании на яндекс услугах:
Не могут пригласить менеджера к работе, так как профиль завязан на корпоративный аккаунт другого сотрудника с важной почтой, кабинетами вебмастера и системами статистики.
Не могут продвигать профиль, так как директ на другом профиле, чем услуги.

Куча неудобств, забили.

Ну а камень в огород, что профиль с 11 отзывами по шаблону, пары шаблонных страничек в соцсетях, невнятной фото профиля с фотостока и кучкой фоток работ с яндекс-картинок может спокойно обскакать профиль с 30 отзывами, кучей подтвержденных фотографиями работ в портфолио, сертификатами, официальными сайтами, реквизитами.

Сравните:
Профиль в топ 10 по запросу "ремонт окон"
https://yandex.ru/uslugi/profile/MikhailDoronin-248671?occupationId=%2Fremont-i-stroitel_stvo&specId=%2Fremont-i-stroitel_stvo%2Fokna-i-balkony&text=ремонт%20окон

Профиль компании релит, по тому же запросу нет в топ 100
https://yandex.ru/uslugi/profile/OooKompaniyaRelit-139624?occupationId=%2Fremont-i-stroitel_stvo&specId=%2Fremont-i-stroitel_stvo%2Fokna-i-balkony


Есть ли шанс у пользователя заказчика нарваться на диспетчерскую хрень в яндекс услугах? Да, и еще какая.


Егор
5 марта, 23:50
Я конечно в шоке от нововведений! Деньги снимаются за клик по-моему профилю 
1) А Вы не подумали,что просматривать мой профиль будут конкуренты,чтобы слить меня-истратить все мои рублики,потраченные на продвижение (мне вот почему то сразу это в голову пришло,но СОВЕСТЬ не позволяет так исполнять)
2) Цена клика в моей категории-минималка 12 руб за клик,максималка 98 руб за клик-ну это совсем уж заоблачно!!! Я столько не зарабатываю!!! Ладно если бы этот клик делал РЕАЛЬНЫЙ заказчик,при этом он бы видел МОЙ номер телефона,а не подменный!!! И написав мне сообщение в чате это сообщение приходило бы мне моментально,а не через пол-часа(в лучшем случае),в худшем-через час!!!
3) Подменный номер- совсем не удобный ход со стороны Яндекса-клиента это отталкивает,объяснять не буду почему-долго. Выше пользователи уже писали об этом!
4) Чат-сообщения приходят с такой колоссальной задержкой-пол-часа в лучшем случае,а клиент сидит и ждёт ответа,так он уйдёт на тот же Авито,не дождавшись-там чат не тормозит!
5) Мне клиенты предлагают заказы в Москве,в Перми,в Краснодаре-да,да конкретно МНЕ предлагают. А работаю я в Екатеринбурге и пригороде Екатеринбурга -в профиле это описано! Косяк Яндекс Услуг или что это? А это клики по профилю,т.е снятие денег!
Эти 5 пунктов-это самые главные и так сказать "наболевшие",на самом деле очень много недоработок (или новшеств) со стороны Яндекс Услуг. 
Работаю почти год на Яндекс Услугах и изначально было всё отлично,а чем дальше-тем хуже,ещё и платно стало! 
Клиентов с этой платформы приходит всё меньше и меньше,а сейчас вообще "прошаренные перекупы" активизируются,а профессиональные мастера не "увидят" клиентов,потому что Яндекс Услуги постарались((((. Досадно!
Думаю совсем "уйти" на Авито.

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса9 марта, 00:31
Егор,
платное продвижение не является обязательным условием работы на сервисе. Регистрация бесплатна. Подключают платное продвижение те, кто хотел бы улучшить свои позиции на сервисе - повторю, это не обязательно условие.
1) На сервисе есть защита от "склика "и прочих недобросовестных действий пользователей и роботов.
2) Стоимость клика может изменяться в зависимости от спроса в данный момент на вашу услугу. Реальный номер телефона вы всегда можете отправить действительно заинтересованному заказчику.
3) Ваше замечание приняли, спасибо!
4) Все же хотелось бы увидеть подробности о задержке прихода сообщений в чате. Напишите, пожалуйста, на почту uslugi@support.yandex.ru , расскажите подробней, что происходит, приведите примеры, постараемся разобраться в этой ситуации!
5) Проверьте, пожалуйста, какой способ оказания услуг вы отметили в каждой категории - если есть отметка "удаленно", то неудивительно, что заказы приходят со всех регионов. Напишите в техподдержку - вместе проверим, почему заказы "заблудились".  
Зобов Александр
6 марта, 17:27
Мне конечно нравится ваш сервис, но мне не совсем понятно как у вас работает модерация отзывов. 
Так как сегодня был неприятно удивлен как у меня вдруг исчезли сразу 3 отзыва из 7, которые я так долго и упорно собирал со своих клиентов. И заметьте их сначала модерация проверила и приняла. 
А сейчас что - повторная модерация пошла перед запуском платной рекламы?
И теперь я слетел в рейтинге вниз и для меня теперь предлагается решение - платное продвижение.
Или снова набирать отзывы, которые непонятно как модерируются и удаляются без уведомления и причины!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса9 марта, 00:55
Александр, "жизненный цикл" отзыва долог. Сначала он проверяется на соответствие правилам сервиса, а потом в работу включается система защиты от подозрительных отзывов. Критериев проверки очень много, и если признаки подозрительности у отзыва найдутся, то такой отзыв будет удален с публичной страницы исполнителя. Делается это для исключения риска того, что наши пользователи будут принимать решения, полагаясь на неправдивую информацию. И не всегда отклонение отзыва зависит только лишь от его содержания, оно может зависеть и от нашего уровня доверия к пользователю, написавшему отзыв, который определяется на основе истории его действий. Система постоянно проверяет отзывы, и сказать, что проверка была запущена специально переда запуском новой функции, будет неправильно - это не так. 
Евгений Рябинин
7 марта, 02:11
Вы чего блин, 100 рублей за ОДИН просмотр!
Анатолий Червяков
8 марта, 04:48
Пока не знаю если не у вижу как это работает
Депиляция выезд на дом Москва. Мария.
8 марта, 22:01
Вообще, крайне недовольна и разочарована Яндекс Услугами.
Из-за вашего тупого поисковика мне названивают по ночам озабоченные люди, уверенные в том, что я оказываю интим услуги. Моя страница вылетает в результате поиска на «дешевые девушки Москвы по вызову». А я мастер депиляции, работающий на выезд!
И сейчас вы предлагаете ещё и продвижение моей страницы? Чтобы мне эти извращенцы круглосуточно телефон обрывали? Да ещё и денег влить в такие весёлые перспективы продвижения?
Вы сначала наладьте всё то, что у вас сейчас хромает,  а потом уже платные услуги предлагайте по продвижению!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса9 марта, 00:43
Мария, проверила - в поиске на главной Яндекса по приведенному вами запросу колдунщик (информационный блок сервиса) Услуг не показывается. Не могли бы вы написать на почту uslugi@support.yandex.ru?  Приведите скриншоты, иллюстрирующую ситуацию, мы ее проверим.
Функция продвижения обязательной не является, ее подключают те, кто хочет улучшить свои позиции на сервисе. 
Виталий В.
9 марта, 07:39
Сайт ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ !!  Сообщение о предложенном мне заказе пришло через неделю после отправки заказчиком. Естественно заказ выполнили другие люди. САЙТ ФУФЛО !
aleksey.ariskin
вчера, 10:09
Я про продвижение. 
Это очень дорого! КОНКУРЕНТЫ посмотрели мою страницу, и все деньги списались!
Введите ОТСУТСТВИЕ списывания за просмотр конкурентов, мастеров, тех, кроме предлагает ТЕ ЖЕ услуги! А иначе это нечестно! 