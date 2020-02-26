На Услугах появилась возможность подключать продвижение профиля







Теперь исполнители могут продвигать свой профиль не только с помощью отзывов или рекомендаций. Продвижение профиля — это показ карточки исполнителя над результатами поиска на сайте Услуг со специальной меткой. Оно поможет выделяться среди других исполнителей и получать больше заказов.

Обойти конкурентов и получить заказ первыми сложнее, если вы работаете в популярных категориях. Клиент может и не дойти до карточки вашего профиля над результатами поиска или списке исполнителей по категории. Получить приоритетный показ и выделиться среди конкурентов поможет платное продвижение. Чем выше цена за один просмотр, тем больше потенциальных клиентов и новых заказов вы можете привлечь.

Как работает продвижение профиля

Цена за один просмотр не фиксирована — вы устанавливаете её сами на вкладке Продвижение в личном кабинете Услуг. Затем пополняете баланс и платите только за взаимодействие с карточкой профиля — возможность написать сообщение, посмотреть номер телефона и изучить портфолио. Если спрос на вашу услугу повышается, то исполнителей, оказывающих те же услуги, становится больше. И цена растет. Повышая или понижая цену за один просмотр, вы влияете на прогноз количества просмотров.

Аукцион проходит в режиме реального времени, пока клиент загружает страницу с результатами поиска. Как только он заинтересуется вашим профилем и кликнет на него, совершится оплата и деньги спишутся с вашего счёта.

Для продвижения используется счёт в Яндекс.Директе. Если у вас уже есть деньги на его счёте, можно использовать их и на Услугах. Если счёта нет, его нужно создать и пополнить баланс. Минимальная сумма пополнения — 1000 рублей без учёта НДС. При пополнении баланса из суммы вычитается НДС в размере 20%.

Где подключить продвижение

В личном кабинете перейдите на вкладку Продвижение .

. Нажмите кнопку Пополнить баланс .

. Разрешите доступ к Яндекс.Директу, чтобы использовать свой счёт или создать его.

Введите сумму пополнения и перейдите к оплате. Откроется страница вашего счёта в Директе.

После завершения оплаты вернитесь в личный кабинет на Яндекс.Услугах и установите цену за один просмотр вашего профиля.

Нажмите кнопку Включить продвижение.

Вы можете изменить параметры продвижения или отключить его в личном кабинете в любой момент.

Как посмотреть статистику



Оценивайте статистику просмотров профиля за последние семь дней и узнавайте прогноз количества просмотров на вкладке Продвижение. Прогноз может меняться — он зависит от количества пользователей, подключивших продвижение. Вы можете влиять на него, повышая или понижая цену. Чем выше цена за продвижение, тем больше просмотров вы сможете получить.

Чем популярнее категория, тем выше цена за приоритетное продвижение в выдаче. Помните об этом, когда решите сменить категорию и будете устанавливать цену. К примеру, спрос и конкуренция в категории «Ремонт и установка техники» выше, чем в «Аренде», поэтому цена за один просмотр в первом случае будет выше.