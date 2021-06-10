Новая функция: недельный бюджет на продвижение

Теперь в настройках продвижения профиля вы можете установить лимит на траты в течение недели. Это поможет запланировать расходы на продвижение и не выйти за рамки бюджета. Для этого подключите тариф «Базовый» в личном кабинете.

Такой тариф подойдёт тем, кто не хочет разбираться в ставках. При этом вы не выйдете за бюджет, а ваши деньги будут распределяться так, чтобы профиль увидело как можно больше пользователей.

Раньше размер ставки можно было указать только вручную. Иногда, если ставка была указана высокая, деньги уходили очень быстро. Только пополнили баланс — уже всё потрачено. При этом могло прийти сразу много заказов, ведь чем выше ставка, тем больше людей видит ваш профиль. С функцией недельного бюджета заказы будут приходить равномернее.

Вот как это работает:

Выберите тариф «Базовый». Укажите сумму недельного бюджета. Пополните баланс на сумму не менее 300 рублей, если работаете как частное лицо, и не менее 1000, если вы от компании. Включите продвижение отдельно для каждой специальности или для всех сразу. Вам придёт максимальное количество заказов в рамках этого бюджета.

Для исполнителей, которые привыкли сами назначать ставку, мы оставили эту возможность в тарифе «Профессиональный».