Блог сервиса

Блог сервиса

Новая функция: недельный бюджет на продвижение

Теперь в настройках продвижения профиля вы можете установить лимит на траты в течение недели. Это поможет запланировать расходы на продвижение и не выйти за рамки бюджета. Для этого подключите тариф «Базовый» в личном кабинете.

Такой тариф подойдёт тем, кто не хочет разбираться в ставках. При этом вы не выйдете за бюджет, а ваши деньги будут распределяться так, чтобы профиль увидело как можно больше пользователей.

Раньше размер ставки можно было указать только вручную. Иногда, если ставка была указана высокая, деньги уходили очень быстро. Только пополнили баланс — уже всё потрачено. При этом могло прийти сразу много заказов, ведь чем выше ставка, тем больше людей видит ваш профиль. С функцией недельного бюджета заказы будут приходить равномернее.

Вот как это работает:

  1. Выберите тариф «Базовый».
  2. Укажите сумму недельного бюджета.
  3. Пополните баланс на сумму не менее 300 рублей, если работаете как частное лицо, и не менее 1000, если вы от компании.
  4. Включите продвижение отдельно для каждой специальности или для всех сразу.
  5. Вам придёт максимальное количество заказов в рамках этого бюджета.

Для исполнителей, которые привыкли сами назначать ставку, мы оставили эту возможность в тарифе «Профессиональный».

35 комментариев
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МСБ
27 августа, 15:40
Ок как хорошо что будет можно не переживать много времени не надо будет тратить
Виктор Клевич
27 августа, 17:52
МСБ,
+
RemNik.ru
27 августа, 15:54
ни фига не меняется тариф,как стоит профессиональный,так и есть. даже нет пункта базовый.
Максим С
27 августа, 17:32
RemNik.ru,
Да, такой же вопрос. Стоит тариф профессиональный уже. Как сменить-то?
Виктор Клевич
27 августа, 17:53
RemNik.ru,
Всё очень просто :)
Вот в этом разделе есть кнопка подключить продвижение ;)
https://uslugi.yandex.ru/cab/connections
Виктор Клевич
27 августа, 17:53
Максим С,
Всё очень просто :)
Вот в этом разделе есть кнопка подключить продвижение ;)
https://uslugi.yandex.ru/cab/connections
serezhasom3play
27 августа, 16:04
Короче я не знаю вроде функция прикольная))
Но самое главное если кто хочет сотрудничать по монтажу видосиков - пишите мне :)


https://uslugi.yandex.ru/profile/SergejAleksandrovichKvardakov-1112417?gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2kg3agTBy7pSuIUC-omjCfBdDexp9PTaOBjPkjuIgP92FjnuoZIhWBoCAwwQAvD_BwE&utm_campaign=ssa_brand_ru.ru_desktop&utm_content=85268416292%7C390394320899&utm_medium=search&utm_source=google&utm_term=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
Виктор Клевич
27 августа, 17:51
Оооо, давно этого ждал 😍 
Буду пользоваться :)
natalivozhzhaeva
27 августа, 17:53
Как сменить тариф профессиональный,на базовый ? 
Олег
27 августа, 19:08
Яндексу следует отказаться от роняться  «Средняя ставка» . Выбираешь в опциях 33 руб, а снимают 60-80 руб, к тому же есть подозрения что скликивают ещё собственный бот 
Таком образом 1000 руб хватаетесь пару часов 
Обновлено 27 августа, 19:09
Евгений
27 августа, 19:12
Если честно, вообще не понимаю за что платить... Может быть в моей сфере это не очень актуально? Графический дизайн. Проектов очень мало. И большинство - мелочные. Чтобы взять заказ с этого ресурса - большая редкость. 
Виталий Воробьев
1 сентября, 17:06
Евгений,
Мало, но заказы то есть...и это главное. Плохо когда ничего нет. Это единственная платформа для людей. И лично мне совсем не жалко подключить продвижение хотя бы просто потому, что создатели и администраторы этой платформы дают мне возможность зарабатывать, за что им огромное спасибо.
Дмитрий Мастер
27 августа, 21:58
Толку от продвижения с гулькин нос, пока почти во всех категориях сидят фирмы разводилы с бюджетом на рекламу в сотни тысяч в день
s3rj911
28 августа, 18:42
Дмитрий Мастер,
У меня по 20-30 просмотров ,а звонков 3-4 в неделю, кроме разводил ещё и непонятно кто смотрит мою страницу,если бы Яндекс брал деньги за контакт было бы лучше. А так я лучше заказы сам поищу.
Вячеслав К.
28 августа, 22:10
Дмитрий Мастер,
Полный бред какой то, что то там на мудрили, с середины июня ни одного заказа, а звонков может 5 было за 3 месяца  
rabmler
30 августа, 10:05
s3rj911,
Посмотрите статистику, есть большая вероятность, что показывает не по тем запросам https://direct.yandex.ru
Konstantin Sh
24 сентября, 02:20
rabmler,
А как Вы смотрите статистику по поисковым запросам??? В Директе только просмотры и клики и цифры общие можно посмотреть по Яндекс Услугам. А по поисковым запросам не дает вроде смотреть статистику.

Виктор
27 августа, 22:45
ок. попробую , а то  откатился сразу на третью страницу выдачи. может это "продвижение" меня спасёт 
Виктор
29 августа, 09:05
как менять время и дни недели в которые будет включаться функция "продвижения" ?
Info@buffcar.ru
28 августа, 18:35
Посему для моего профиля недоступно продвижение? 
Аркадий Анищенко
29 августа, 19:10
Я уже около 3 месяцев никак не могу подключить "безлимитные отклики". В службу поддержки много раз писал, так и никто не смог решить мою проблему.

Да, я уже пробовал с разных браузеров и устройств это сделать. Никак не получается. Уже не знаю, куд писать жалобу.
Виталий Воробьев
1 сентября, 17:11
Аркадий Анищенко,
Возможно что у Вас стоит VPN? Возможно что на мобиле (если речь о ней) старая версия приложения? Это просто логические предположения неисправностей. Но мало ли, может поможет.
kolobovavdi
29 августа, 21:03
Классная функция. Наверное кто то и будет ее использовать и сливать деньги дальше. У меня при  помощи карт приходят  вразы больше клиентов. При чем за рекламу вообще не плачу. Знакомый сделал хорошие правильные настройки. Если кто хочет тоже так обращайтесь расскажу.
https://vk.com/myasnikov.marketing?z=article_edit504086938_146311
Виктор
30 августа, 07:10
накрутка левых отзывов в яндекс-картах, писака в деле! так держать, нашёл себя 
Виктор
30 августа, 07:23
Здесь же и бот для яндекс услуг https://vk.com/yandex_uslugi_bot
И продажа подтвержденных аккаунтов .. 
Развернулся не на шутку. 
На "квартиру, машину, дачку" копит, можно понять, это святые цели! 
Екатерина Надточий, психолог, КПТ
30 августа, 17:23
Два раза осенью 2020 и летом 2021 потратила по три тысячи на каждое продвижение. Заказов не было. Осенью еще на 26000 рублей взяла георекламу по 3-4 сервисам, и опять пусто, может один и был заказ и то не помню. Так за что платить? Может у меня специфическая деятельность?) Когнитивно-поведенческий психолог. Поведение зависит от результатов, естественно больше не хочу даже уже в принципе разбираться с устройством всей рекламы на яндексе. Время дорого стоит. 
Андрей
31 августа, 13:59
Включил пару дней назад. Звонки пропали. Зашел в статистику: 2-3 показа в сутки, кликов нет. "Отличное" нововведение я считаю. И до этого не ахти было, а стало еще хуже. В июне-июле вообще ни одного звонка, только бюджет на продвижение сливался еженедельно. Поддержка уверяет, что это сезонность. Может и сезонность, но как-то странно: люди услуги ищут, деньги за показы списывают, а звонков нет...из-за сезонности. Ага. 
Демешко Светлана
1 сентября, 13:44
очень хорошо,надеюсь на продвижение профиля!
Виталий Воробьев
1 сентября, 17:14
Норм функция! Через пару дней обязательно подключу. Раньше брал тариф "проф" результат был....да такой что я не справлялся. (один работаю) здесь же, думаю, как раз все будет степеннее. 
Алексей Мишин
2 сентября, 06:22
Лучшая реклама услуге или товару всегда есть сам товар либо услуга от мастера. Качественные отзывы от реальных покупателей и будет вашим продвижением. 3 года на яндекс.услуги и ни копейки не заплатил за рекламу. От звонков с предложением отбоя нет, хотя конкурентов предостаточно. 
Артем Соколов
6 сентября, 12:55
Алексей Мишин,
Абсолютно с Вами согласен!
tsarevna.mohovaya17
2 сентября, 21:00
спасибо это замечательно 
burenieskvazhn161
5 сентября, 22:18
ДДелаем в любой день недели. 
sergei.chebakoff
7 сентября, 15:37
Рулетка!

silackoviv
7 сентября, 20:16
Здраствуйте . Я оплатил продвижение , а моё объявление как было в середине , так там и есть. Оказывается люди которые ничего не платили , они выше меня и их клиенты видят раньше , чем меня . Тогда какой смысл оплачивать объявление ?