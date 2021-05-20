Блог сервиса

Блог сервиса

Обновления для исполнителей: уведомления, заказы и привилегии

Рассказываем, как Яндекс.Услуги меняются для исполнителей, чтобы заказы стали ещё более подходящими, а сервис — более качественным. 

Актуальные уведомления  

Мы изменили алгоритм отправки уведомлений о новых заказах, чтобы они подходили именно вам. Теперь вы получите актуальное уведомление с 93% вероятностью. 

Уведомления помогают не пропустить и быстрее забрать интересный заказ. Чтобы их включить, зайдите в личный кабинет, выберите раздел «Настройки» и проставьте галочки в блоке «Письма и уведомления». А чтобы получать уведомления на телефон, установите приложение «Яндекс.Услуги» и авторизуйтесь. 

Релевантные заказы 

Мы улучшили алгоритм, который подбирает специалистов для заказа, а именно —сузили широкие специальности. Так, например, сборщику мебели теперь будут приходить заказы только на сборку мебели. А заказы на перетяжку дивана или изготовление кресла уйдут тем, кто указал такие специализации в своём профиле. 

Привилегии для лучших 

Нам важно качество сервиса, поэтому теперь уведомления о новых заказах приходят не всем исполнителям одновременно, как раньше, а в несколько этапов. 

   

Сначала мы расскажем о новых заказах наиболее подходящим исполнителям с высоким рейтингом. Через час добавим в заказ следующую группу хороших исполнителей, а позже уведомим всех остальных. Чтобы заказ был ваш — оперативно откликайтесь на него, среди первых оставляйте отклики и договаривайтесь с клиентом. 

А чтобы быть в числе лучших исполнителей, берите заказы, закрывайте их и получайте хорошие отзывы. 
Правила и советы по работе на Яндекс.Услугах читайте в нашем блоге. 

965 комментариев
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Стас Юдкин
21 мая, 12:36
Спасибо за новости! 
А я как раз заметил, что когда поработал над рейтингом, заказов стало прилетать гораздо больше. Насчет качества, претензий нет. Бывают неактуальные для меня, но достаточно редко. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса21 мая, 14:30
Стас Юдкин,
спасибо, нам очень приятно! Будем радовать вас и дальше :)
Дмитрий
4 июня, 12:48
Стас Юдкин,
 Забавно и печально. Сотрудник яндекс Стас Юдкин оставляет отзыв и хвалит сервис яндекс-услуги ...
Станислав Сыров
4 июня, 14:35
Дмитрий,
 Действительно жесть! Вот он: https://www.youtube.com/watch?v=Q-3abUvveck
strizhem-krasim
4 июня, 15:25
Дмитрий,
а Светлана ему поддакивает. Потому что на все остальные тысячу конкретных вопросов от конкретных компаний они ничего не могут сказать. 
Как заведённые пишут: Дуб, орех или мочало. Начинаем всё по 100му кругу.
strizhem-krasim
4 июня, 15:26
Стас Юдкин,
кто ж так палится? Посмотрите фильм "Идиократия".
strizhem-krasim
4 июня, 15:27
Светлана Мастерова,
ну если вы внутри Яндекса друг друга радуете, то вам не до нас, простых фирм вне вашего офиса.
strizhem-krasim
4 июня, 15:28
Стас Юдкин,
и ещё, моё личное оценочное суждение, что вы непрофессионал. Так запалить контору, я бы вас выгнал из рядов Яндекса.
int33h
5 июня, 13:39
Стас Юдкин,
так эпично облажаться - это, несомненно, великое мастерство!!!! :рукалицо:
strizhem-krasim
5 июня, 13:51
int33h,
а главное!!! Светлана Мастерова типа не видит наши сообщения. Бегает в ветке и отвечает всем по шаблону. Ни одного реального решения проблемы хоть у кого-нибудь.
Олег
6 июня, 01:31
Станислав Сыров,
Другие на сервисе накручивают отзывов, а Яндекса что нельзя?)))
Михаил
6 июня, 15:50
strizhem-krasim,
 ХаХа печалька!
eclipse
10 июня, 10:02
Дмитрий,
5+ хаххах
vesnina-danilova
11 июня, 04:17
Олег,
ещё как можно!


https://trk.mail.ru/c/phjpd1?id=60c10b30390c4e29723bd063






Yuri-Soft
12 июня, 21:32
Стас Юдкин,
^))
V
19 июня, 23:54
Дмитрий,
Что доступно богам, не видать ишакам. Двуличие и лож погубит этот мир.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:08
Станислав Сыров,
любой пользователь может зарегистрироваться на Яндекс.Услугах как исполнитель, сотрудники Яндекса не исключение. Очень круто, когда коллеги поддерживают сервисы Яндекса и пользуются ими для работы. Значит, мы сделали хороший продукт. Спасибо за видео!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:15
Олег,
нет, отзывы мы не накручиваем. Зачем? Нам важно видеть реальную картину и отзывы наших пользователей в блоге, чтобы понимать, в каком направлении двигаться.  
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:20
vesnina-danilova,
спасибо за ссылку, обязательно проведём проверку! Исполнители не должны платить деньги за ложные отзывы. 
Хочу дополнительно отметить, что если пользователь будет замечен за накруткой отзывов, то такой профиль будет заблокирован за нарушение Условий использования сервиса.
Удалённый пользователь
30 июня, 23:38
Светлана Мастерова,
 аферисты.блокируют, когда им выгодно. никакой логики, поэтому  есть такая херня без объяснений причин. Правды у них нет
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июля, 13:01
у каждой блокировки есть свои причины. Вы всегда можете написать нам через форму обратной связи и узнать подробности. Также советую ознакомиться с нашей Справкой, здесь изложены популярные причины блокировок на сервисе. 
Михаил
7 июля, 19:51
Станислав Сыров,
.Юдкин Пупкин он такой без морали.
Михаил
7 июля, 19:54
Светлана Мастерова,
Своим руки мажет?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 июля, 14:20
Михаил,
любой пользователь может зарегистрироваться на Яндекс.Услугах и работать на сервисе. 
Дмитрий
22 мая, 00:00
Спасибо за отличный сервис,с каждым разом все лучше и лучше👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса22 мая, 14:54
Дмитрий,
вам спасибо! Стараемся :) 
Грузоперевозки-152
26 мая, 07:48
Дмитрий,
С каждым разом всё хуже и хуже!!! Рейтинг падает на ровном месте. Плохих отзывов нет и не было. Не сервис, а дичь полнейшая!!!
Владимир Забугин
26 мая, 18:47
Грузоперевозки-152,
Полностью согласен. Рейтинг снижается, без каких-либо оснований, отзывы не публикуются, хотя соответствуют требования, если заказчик не закрывает заказ, то он будет "висеть"... и т. д. и т. п. Тех. поддержка ничего кроме сочувствия, сказать не может. Действительно, очень сырая программа
pavel.sarakhanov@mail.ru
27 мая, 06:42
Владимир Забугин,
Полностью согласен! 
s.latchenkov
30 мая, 12:16
Грузоперевозки-152,
 Ну так иди на Профи ру!! Там тебе тчно все "понравится" :))
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса3 июня, 20:00
Грузоперевозки-152,
как вы наверняка знаете, недавно система формирования рейтинга изменилась. Да, раньше средний балл складывался только исходя из публичных отзывов. Теперь влияет гораздо большее число факторов: активность, пополнение счётчика выполненных заказов, а также анонимные отзывы и жалобы. Последние проверяются очень тщательно и не будут учитываться без доказательств. Соглашусь, что рейтинг может резко упасть, но зато теперь есть возможность и быстро его поднять.
Обновлено 24 июня, 08:49
danilov-86
3 июня, 20:08
Светлана Мастерова,
Как быстро поднять?
strizhem-krasim
4 июня, 15:17
Светлана Мастерова,
у кого это он резко поднялся. Обсуждение идёт в 2-х ветках. Ни одного счастливца не видели.
strizhem-krasim
4 июня, 15:18
danilov-86,
никак. Это всё ложь и провокация. Как морковку держат перед нами, чтобы создавали активность на сервисе.
Михаил
6 июня, 15:53
strizhem-krasim,
Заплатил и спи спокойно! Потому что заявок всё одно не получишь.
Обновлено 6 июня, 15:54
strizhem-krasim
7 июня, 13:19
Михаил,
про это и писали ))

Сергей Девятаев
19 июня, 11:04
strizhem-krasim,
так и есть, к сожалению, сначала замануху кинули, а теперь все гайки затягивают
Обновлено 19 июня, 11:05
strizhem-krasim
23 июня, 17:16
Сергей Девятаев,
ладно бы система работала за деньги.

НО уже больше сотни примеров, когда компания заплатила, заказов 0, а Яндекс говорит, что согласно правилам Яндекса мы вам ничего не должны.
Как это, б**ть, вообще возможно. Любая компания возьмёт деньги и не окажет услугу - её просто засудят. А Яндексу норм.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 июня, 08:53
strizhem-krasim,
про услуги продвижения я чуть раньше уже ответила. Но вы так активно комментируете блог, что могли не заметить мой ответ. Продублирую его ещё раз, если вы не против: «Если вы подключается продвижение, то ваша анкета поднимается выше других исполнителей в поиске. За это мы несём ответственность. Если же вы говорите о звонках и заказах при подключенном продвижении, то тут да, многое зависит от заполненности анкеты исполнителя. Она может не привлекать клиентов, например, там написано мало информации, нет проверенных документов, примеров работ и т.д. В этом случае заказчик может зайти в профиль, изучить его, за такой просмотр спишут деньги, а клиент уйдёт к другому специалисту. За выбор и желание заказчика мы не несём ответственность.»
strizhem-krasim
24 июня, 10:31
Светлана Мастерова,
Не переживайте. На все ваши лживые водянистые ответы я дам развёрнутый и аргументированный комментарий.
Специально подписался на новые ответы, чтобы видеть 100% воды, которую вы пишете.
Конкретно про ваш комментарий выше моего: почему компания, которая назвала свою цену за работу получает негативный отзыв от заказчика, который рассчитывал на цену ниже. И вы это пропускаете и говорите компании - работайте с негативом и общайтесь позитивно. А когда вам пишут, что вы шлёте на*й компании, которые ничего не получили с вашего сервиса, то это норма?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 июня, 11:52
strizhem-krasim,
такие вопросы мы можем разобрать только в личной переписке. Для этого нужно написать через форму обратной связи. Потому что важно понимать, про какую компанию и про какой отзыв идёт речь. 
strizhem-krasim
24 июня, 17:40
Светлана Мастерова,
что и требовалось доказать. Нам - не нужно помогать. Хватит вашей помощи.
Лучше ответьте компаниям, которые привели вам свои примеры. Вы на их вопросы просто забили.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:29
danilov-86,
чтобы поднять рейтинг, нужно чаще выполнять заказы на сервисе, просить заказчиков оставлять отзывы по ним и следить за активностью на вкладке «Ваши заказы». О рейтинге подробнее можно прочитать в статье: «Рейтинг исполнителей теперь рассчитывается по-новому».
Удалённый пользователь
30 июня, 23:40
Владимир Забугин,
Из-за их тупости страдают честные исполнители
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июля, 13:03
понимаю, что вы расстроены, но, пожалуйста, придерживайтесь рамок культурного общения. Подскажите, пожалуйста, что случилось? 
Вячеслав. К
25 мая, 09:11
Молодцы, только вот рейтинг снизили, и не отвечают почему, понятно раскрутились мы и платить надо за место, платим а рейтинг не вернули до 5...
Андрей Тихомиров
25 мая, 10:18
Вячеслав. К,
поддерживаю вас! У Яндекса непрозрачная система повышения и понижения рейтинга, неоднократно обращался в тех. поддержку. Извините за мой французский, мычат и никакого внятного, содержательного ответа, открещиваются какими-то внутренними алгоритмами Яндекса. Один не совсем адекватный клиент наставил единицы в отзыве, рейтинг снизился до 4,7. На протяжении нескольких месяцев получаю только положительные оценки  со всеми "5", а рейтинг так и не поднялся. Надеюсь,хоть здесь меня услышат и дадут обратную связь!.
Олег
25 мая, 11:06
Андрей Тихомиров,
Знакомая ситуация. Яндекс все эти рейтинги рисует вручную. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 11:18
Вячеслав. К,
рейтинг складывается из множества факторов, например, из активности исполнителя, количества выполненных заказов, отзывов, оценок и жалоб и т.д. Если вы «просели» по какому-то фактору, то рейтинг мог упасть. Для поднятия рейтинга необязательно подключать платные услуги (но они помогают получать на сервисе больше заказов, что тоже влияет на оценку профиля). Продолжайте работать на сервисе, закрывайте заказы и собирайте отзывы о своей работе. Рейтинг обязательно станет выше. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 12:04
Андрей Тихомиров,
рейтинг зависит не только от оценок публичных отзывов, но и от активности, поэтому он может не повышаться при появлении положительных отзывов.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 13:07
Олег,
рейтинг считается автоматически, вручную мы их не устанавливаем, не переживайте.
Михаил
25 мая, 14:47
Светлана Мастерова,
А когда оценка профиля станет выше? Один негативный отзыв от заказчика, который даже не работал со мной понизил его на раз. А чтобы он увеличился, сколько нужно закрытых заказов, положительных отзывов и др.? Проблема в криво написанном алгоритме вашими программистами. Стремление вашей компании все автоматизировать с помощью искусственного интеллекта ведет к страданиям и боли. За все время пользования сервисом замечаю только понижение оценки, но ни разу не видел чтобы оценка профиля возвращалась к 5. 
Щикин Дмитрий
25 мая, 17:58
Светлана Мастерова,
Если отзывы это не основная часть активности - поясните пожалуйста внятно - что и в какой степени влияет на рейтинг, чтобы можно было понять как правильно пользоваться сервисом.
Сарпласт64
25 мая, 19:32
Михаил,
Такое ощущение, что общаются как с таксистами: "Закрывайте заказы, работайте хорошо, будет вам рейтинг. Продолжайте работать на сервисе."
Против такси ничего не имею против, но и там замечен менторский тон, хотя "партнеры яндекса")
Михаил
25 мая, 23:04
Сарпласт64,
ну это общая идеология всех сервисов Яндекса. Сервисы созданы для обогащения владельцев любой ценой, а не для того, чтобы исполнителям комфортно работалось.
Обновлено 25 мая, 23:05
Сергей Захаров
26 мая, 04:26
Светлана Мастерова,
Начиная работать с ЯУ, ваши специалисты рекомендовали развивать профиль. Хорошо, дополняли фото, просили оставить отзывы. Отзывы исчезают периодически по неизвестным причинам, ссылаетесь опять же на ваш алгоритм. И так сложно добиться, чтобы человек оставил отзыв, потому что когда все хорошо, то быстро забывается. Отзывы написаны людьми, с которыми реально работали. Объясните почему ваш недоработанный интеллект вмешивается в это. 
Заказы приходят как минимум через полчаса, а то и позже после публикации. Уже неоднократно обращались в ваш сервис. Последний раз ответ вообще насмешил: заказы в первую очередь приходят привелигированным исполнителям. Говорю а как попасть в этот список? Ответ убил: а мы сами высылаем приглашение. Ждите, когда-нибудь вас добавят))))
Короче не то уже стало, заказов от ЯУ нет от слова совсем!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 мая, 10:08
Михаил,
вовсе не обязательно, что именно один отрицательный отзыв так повлиял на рейтинг. Точного количества закрытых заказов и положительных отзывов для его повышения, увы, не смогу вам назвать, так как на рейтинг влияет совокупность факторов.
СибАвтоТранс
26 мая, 15:10
Светлана Мастерова,
1. Отлично! А как быть, если мы предоставляем услуги перевозки только 20 тонными фурами, а к нам обращаются дачники с перевозкой рассады? И это при активации платного продвижения!
2. Мы например некоторые услуги оказываем по всей России, а некоторые только по СПБ и ЛО, но отдельно выбрать регион для отдельной услуги нельзя.
3. И еще вы реально верите, что при стоимости перевозки в 360 000 руб, вам кто-то реально заплатит 10%?
Обновлено 26 мая, 15:13
Сергей Сахаров
27 мая, 08:37
Светлана Мастерова,
Что за активность? Если нет заказов, на что откликаться? Добавлять новые работы и фотографии нет никакого желания из-за дебильной модерации. Сто раз просил упорядочить фотографии "свежие в начале" - ноль реакции.
Дима Иванов
27 мая, 08:42
Андрей Тихомиров,
У меня одни 5, а рейтинг 4,3. В техподдержку Яндекса пишу, они мне отвечают что у меня рейтинг 5.  Только мне показывают не 5, а 4,3 с любого устройства. 
ATR
27 мая, 09:10
Сергей Захаров,
 НЕ ТО СЛОВО . Заявок просто нет в системе.  я сначала подумал майские праздники. но нет оказывается теперь все раздается Привилегированным исполнителям. Кто это и что это нам не объяснят никогда))  
ATR
27 мая, 09:13
СибАвтоТранс,
 Вот полностью с вами согласен!!  это тихий ужас когда в списках одни заказы которые вообще никакого отношения к профилю не имеют , и потом откуда такая комиссия!? то есть плати абонентку получай плохие заказы и плати за них еще 10 % а других заказов просто нет .. Потрясающий ход 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:13
Щикин Дмитрий,
все факторы в разной степени влияют на рейтинг — и отзывы, и активность, и количество выполненных заказов, и количество «отработанных» контактов, и жалобы, и т.д. Чаще заходите на сервис, откликайтесь, выполняйте заказы, просите оставлять отзывы о работе. Это позитивно отразиться на рейтинге. 
Михаил
27 мая, 11:07
Светлана Мастерова,
Именно этот отрицательный отзыв понизил мою оценку на 0,1. Совпадение? Не думаю.
Ирина Ройтман
27 мая, 17:43
Михаил,
Аналогично (
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 10:20
Сарпласт64,
почему у вас сложилось впечатление, что с вами общаются как с таксистом? :(
Мы стараемся помочь разобраться в функционале сервиса, чтобы было проще и понятнее работать. Сожалеем, если эти советы вас обидели или расстроили. 
Обновлено 28 мая, 10:20
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 10:34
Михаил,
жаль это слышать. Мы стараемся создать крутой продукт, который поможет заказчикам выполнить их работу, а исполнителям найти заказы. Подскажите, пожалуйста, чего вам не хватает для комфортной работы на сервисе?
evro-taxi-2018
28 мая, 17:05
Светлана Мастерова,
Светлана, побойтесь БОГА!!!))).. кстати по ходу Вы признали КАК  Ящур общается с таксистами)))
Михаил
30 мая, 01:12
Светлана Мастерова,
пока что старания вашей команды не столь явные. Читайте мои комментарии и комментарии моих коллег, делайте выводы и проводите работу над своими ошибками. И вот тогда работать на сервисе станет комфортно.
Елена Королькова
30 мая, 08:32
Олег,
Похоже на то, алгоритмы странные. Все отзывы 5, профиль полностью заполненный. Все условия соблюдены, а рейтинг 4,2 Странно.🤔
Про поддержку ничего плохого не могу сказать,всегда быстро помогают,по всем вопросам, что в из силах,делают.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 мая, 12:53
СибАвтоТранс,


1. Все заказы на сервисе публикуются клиентами, они сами выбирают категорию, в которой будет размещен заказ. Более тонкой настройки ленты заказов пока, увы, нет, но мы постоянно работаем над улучшениями. Если ваш профиль показывается по подобным запросам с продвижением, то напишите нам, пожалуйста, через форму обратной связи, постараемся разобраться.


2. Вы правы, сейчас можно указать адреса только для всех категорий профиля. Спасибо за идею! Подумаем с командой сервиса над реализацией.


3. Мы надеемся на добросовестность наших исполнителей. Если у вас есть предложения по улучшению функции закрытия заказов - пишите!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 мая, 06:59
Сергей Захаров,
Вы уже знаете, что скрываются только те отзывы, которые не прошли проверку. Все отзывы на сервисе проверяются в несколько этапов и это обязательно, чтобы пользователи могли получить честную информацию. Советую работать с клиентами через заказы на сервисе. Когда клиент закрывает заказ, то в самой форме предлагается оставить отзыв. Кроме того, мы специально отправляем напоминание оставить отзыв, чтобы клиент не забыл это сделать.


Если вы видите в среднем заказы через полчаса — час, то значит вы среди хороших исполнителей. Чуть раньше мы отправляем заказы доверенным исполнителям, чтобы попасть в их число, нужно иметь высокий рейтинг, хорошую активность и отзывы. Но это не значит, что все новые заказы попадают только к доверенным исполнителям. Мы предлагаем наиболее подходящие заказы из новых, а исполнители выбирают. Если никто из доверенных заказ не взял, то заявка становится обычной.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июня, 08:12
Сергей Сахаров,
Не все заказчики создают заказы на сервисе, некоторые связываются с исполнителем напрямую. Поэтому мы советуем добавлять информацию в профиль и поддерживать её актуальной.

Сергей, спасибо, что обратили внимание на сортировку фото и примеров работ. Передала эту идею команде сервиса. Увы, не всё мы можем воплотить сразу, но стараемся реализовать, в первую очередь, самые популярные и полезные предложения. 
strizhem-krasim
1 июня, 17:17
Светлана Мастерова,
вы уже перестали писать в ветке про рейтинг. 
Напишу здесь: за весь год НИ одного заказа с сервиса. Алгоритмы предлагают заказы: в соседнем городе, по цене ниже рынка в 2-3 раза, просто непонятные заказы, написанные ботами (человек такого не смог бы написать).
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 июня, 23:55
Сергей Сахаров,
обратитесь в нашу поддержку, мы посмотрим внимательно на ваш профиль и постараемся дать рекомендации для наилучшего показа в Услугах, и заказов со временем станет больше.  
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 июня, 00:29
Дима Иванов,
для вашего профиля в Услугах нет рейтинга пока-что, не рассчитан из-за небольшого количества оценок. Когда их станет больше — рейтинг отобразится.. А вот цифру 4,3 вижу для вашего рейтинга в Справочнике. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 июня, 02:02
ATR,
если в ленте вы встречаете предложения, которые не соответствуют услугам, добавленным в профиль, вы можете нажать на кнопку «Не интересует» в карточках этих заказов. Такая информация обязательно будет учтена в дальнейшем при формировании списка заказов, доступных для отклика. 


Также вы можете воспользоваться фильтрами, чтобы видеть в ленте только те предложения, которые подходят именно вам. 

Что касается комиссии, то она взимается только на этапе завершения предложений  для увеличения счётчика выполненных заказов. Яндекс.Услуги появились больше двух лет назад, и с момента запуска мы регулярно внедряем новые опции. Например, появился рейтинг исполнителей, а также запустились эффективные инструменты для продвижения. Новые источники монетизации — необходимый и логичный шаг в развитии сервиса. Замечу, что большая часть функционала сервиса при этом остаётся бесплатной. 
Михаил
6 июня, 16:01
Щикин Дмитрий,
На картах при получении хорошей оценки заметно изменение общего бала на 0.1. Вот по такому принципу и нужен алгоритм. Всё должно быть на много проще и заметнее. Я так думаю!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 июня, 09:48
Михаил,
думаю, при расчёте рейтинга на Яндекс.Картах всё зависит от количества отзывов. Если отзывов много, то рейтинг может увеличиться меньше, чем на 0,1. Пользователи изменений не увидят, но рейтинг при этом увеличится. По вопросам рейтинга на Яндекс.Картах лучше уточнить информацию у коллег из этого сервиса. Они подскажут, как рассчитывается оценка. 
Удалённый пользователь
30 июня, 23:42
Светлана Мастерова,
Вранье
Удалённый пользователь
30 июня, 23:45
Светлана Мастерова,
Сука, сами себе противоречите.У вас сказано, что рейтинг не влияет на позицию в выдаче, дальше вы знаете
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июля, 13:06
давайте во всём разберёмся. Уточните, пожалуйста, где сказано, что рейтинг не влияет на позицию в поиске? На ранжирование профиля влияет множество факторов, в том числе и рейтинг исполнителя. 
s-79855150775
25 мая, 10:00
Продолжим взаимовыгодное сотрудничество :)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 11:20
s-79855150775,
рады, что вы с нами ! :)
Геннадий
25 мая, 10:17
Спасибо за новости.   Пока не вижу привилегий.  С моим рейтингом  и положительными отзывами   нахожусь непонятно на какой странице , по сравнению с мастерами  у кого рейтинг  4 и 10 отзывов.  Даже с продвижением  , которые некорректно работает,  если раньше я заходил с разных  устройств,  и видел свой профиль  с зелёной  стрелкой,   то сейчас  этого нет, хотя в службе поддержки  мне Говорят  что продвижение работает.   Продвижение  вроде подключено, и мой профиль  далеко не в первой пятёрке.  
Михаил
25 мая, 14:51
Геннадий,
наверное все зависит от суммы, которую тратишь на продвижение. Видимо сделано так, что чем больше вкладываешь в продвижение, тем выше будешь. И не важно, какой у тебя по факту рейтинг.
vetr0ff.vadik
25 мая, 21:21
Михаил,
нет, как мне ответили в поддержке, что если мой профиль хорошо ранжируется по этому запросу, то платное продвижение  на него не включается. Несмотря что профиль находится на 3-й странице. Бред.
Alexey P
25 мая, 23:45
Геннадий,
та же самая дичь, закидываю 500 р, сгорает за 2 дня , 2 звонка всего и не договорился, чувствуется что профиль просто прячут и не показывают, раньше звонков было валом, в последние 2 месяца гайки затянули, без продвижения просмотры около нуля колеблятся. Очень тяжело стало работать, душат нереально 
Сергей Захаров
26 мая, 04:30
Alexey P,
Аналогично. Заказов совсем не стало от Яндекса. Поудаляли отзывы ещё. Болтаюсь с раскрученным профилем то на 3, то на 5 странице. Продвигаться тоже смысла не стало.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 12:55
vetr0ff.vadik,
да, анкета может быть показана и без метки продвижения при хороших позициях естественным путём. 
Попробуйте повысить ставку по продвижению. Возможно, ставка слишком маленькая, чтобы участвовать в аукционе. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:08
Геннадий,
не только рейтинг влияет на позиции в поиске. Например, на него также влияет запрос пользователя, который он указывает в поисковой строке, активность профиля, количество выполненный заказов  и многое другое. 


Да, как сказал Михаил, возможно, у профиля низкая ставка по сравнению с вашими конкурентами. Поэтому анкета не участвует в акционе. Попробуйте повысить недельный бюджет, чтобы ставка стала больше. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:35
Alexey P,
советуем проверить, как заполнен ваш профиль. Ведь хорошо заполненный профиль — это половина успеха! Он обязательно привлечёт больше клиентов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьёй в блоге: «Как прокачать свой профиль на Яндекс.Услугах за 10 шагов». Если вы последуете этим рекомендациям, то продвижение обязательно поможет получать больше звонков.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 11:09
Сергей Захаров,
чтобы заказчики видели, что вы готовы выполнять работу, советуем чаще откликаться на заказы. Так клиент поймёт, что заказ вас заинтересовал. 


Проверьте, пожалуйста, возможно, отзывы удалили заказчики со своей стороны?


Рекомендуем выполнять больше заказов, повышать рейтинг и активность. Всё это и многое другое влияет на позиции в поиске. 
strizhem-krasim
1 июня, 17:20
Светлана Мастерова,
ну хватит уже рассказывать, что не только оценки оказывают влияние на рейтинг. Уже сколько вам написали примеров в ветке про рейтинг профиля. 

Михаил
6 июня, 16:04
Михаил,
У меня то же самое, галочка исчезает - это раз. Если деньги заканчиваются проваливаюсь сразу моментально на 3 страницу - это два. Бардак!
strizhem-krasim
7 июня, 13:21
Михаил,
Светлана вам ответит:
- Это никак не связано! Вы что! Это случайное совпадение!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:34
Михаил,
не по всем запросам исполнители показываются благодаря подключенному продвижению. Если позиции в поиске хорошие, то анкета может быть показана без значка продвижения, значит, и деньги не будут снимать за такой просмотр анкеты. 
Да, если деньги на балансе заканчиваются, то продвижение перестаёт работать. Ваша анкета в этом случае показывается естественным путём, не задействуя алгоритмы продвижения. Поэтому важно вовремя пополнять баланс, чтобы анкета не проседала в поиске. 
Удалённый пользователь
30 июня, 23:46
Михаил,
Прямо в яблочко
Удалённый пользователь
30 июня, 23:51
Светлана Мастерова,
Пизд...е, как только  аккаунт поднимается на первые места, сразу начинается вымогательство или блокировка.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июля, 13:08
полная блокировка профиля может быть только за нарушение Условий использования сервиса. Позиции в поиске на это никак не влияют. 
Михаил
7 июля, 21:45
Светлана Мастерова,
надо чтобы заказы были не за сто километров, а в радиусе хотя бы 20 км
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса8 июля, 14:27
Михаил,
укажите в фильтрах на вкладке «Поиск заказов» населенные пункты/районы, которые вам подходят. Тогда в ленте вы увидите заказы, которые подходят по этому критерию. 
КОЛЭНЕРГОСЕТИ
25 мая, 10:40
Спасибо, что прилагаете на постоянной основе усилия по улучшению работы вашего приложения!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 11:22
КОЛЭНЕРГОСЕТИ,
стараемся :)
maxf156.gh
27 мая, 11:51
Светлана Мастерова,
меньше "старайтесь" а то от ваших стараний скоро все с этого г...но сервиса разбегуться....Нереально стало работать. настарались уже со своей жадностью
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:35
maxf156.gh,
жаль это слышать. Поделитесь, пожалуйста, что вам не понравилось в обновлении? Что мешает работе на сервисе?
Игорь
25 мая, 10:47
Сервис прекрасный и очень нужный , помогаете находить людям друг друга для оказания услуг. Но вот уже как месяца полтора мой профиль пропал с первых страниц поиска и почему то по непонятным причинам мне находится на 8-10 странице. Раньше рейтинг был 5.0 и 80 положительных отзывов , сейчас по не понятным причинам в личном кабинете нет рейтинга. Пишу конечно в техподдержку , то он появится на день 5.0 то через день опять нет рейтинга. Поясняют что проблемы на сервисе. Пожелание мое простое , наладьте сервис и сделайте как было раньше . 
Обновлено 25 мая, 10:49
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 11:28
Игорь,
спасибо за комплимент! :)


Результаты поиска не являются статичными, а места не закреплены за исполнителями, поэтому совершенно нормально, что профиль меняет позиции.


Если рейтинг пропал, то данных для его расчета стало недостаточно. Это связано с изменениями в алгоритме формирования рейтинга, сейчас мы не учитываем только публичные отзывы для этого. Правильно сделали, что написали нам по поводу пропажи и появления рейтинга, постараемся разобраться, почему он "скачет".
Обновлено 5 июня, 12:26
Alexey P
25 мая, 23:52
Светлана Мастерова,
лучше бы вы вернули так как было в марте , сейчас вы задушили настолько сильно , что профиль не появляется толком в поиске , иногда вообще себя в списке мастеров не нахожу, а иногда нахожу где то далеко , очевидно что вы поменяли алгоритмы показа страницы , дабы мы исполнители платили деньги за продвижение , только вот вы не учли то что перекрутили гайку очень сильно, теперь без продвижения звонков нет вообще , если раньше было по 3-5 звонков в день , сейчас 1 от силы в день , иногда 2 , но часто люди звонят не по теме , либо по другой работе и в итоге приходится сидеть без работы , спасибо вам за  новые ужасные алгоритмы, которые душат исполнителей по посинения, закидываю продвижение и звонки идут еле еле , но этого не достаточно.  Понимаю что пишу в никуда и вам глубоко плевать, когда то так же ошиблись на сервисе Юду , так же удушили людей заставив их платить в итоге все исполнители свалили кто куда, видимо вы делаете тоже самое.
Игорь
28 мая, 09:44
Светлана Мастерова,
Добрый день! Вот про алгоритмы поподробнее бы ! И есть ли в этих алгоритмах логика или она там перестала быть? ))) Есть два видимых критерия это отзывы их количество и оценки за них и количество выполненных заказов и конечно же оценки за них. Вот это наверное говорит об активности и эффективности исполнителя но с недавних пор эти критерии обнулили и хотелось бы понять а на что теперь обращаете внимание? Сколько не пытался писать в поддержку , эта информация секретная!))) Исполнители что бы продвигать себя наверное должны знать критерии оценки, как вы думаете на этот счет? Но эта информация скрывается тщательно. Сделайте критерии оценки если они существуют прозрачными для исполнителей для улучшения качества сервиса. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:45
Alexey P,
нет, нам не плевать. Грустно слышать, что вам не комфортно работать. Очень хотим помочь вам разобраться в работе алгоритмов. 


Работа других исполнителей тоже не стоит на месте. Поэтому ваши позиции могли просесть. Но есть же анкеты, которые показываются на первых позициях, даже без меток продвижения. Это может быть и ваша анкета. Развивайте свой профиль, откликайтесь чаще на заказы и выполняйте их, закрывая через сервис, вовремя отвечайте на звонки и никогда не грубите клиентам. Тогда профиль обязательно станет выше в поиске, заказов станет больше, работать станет комфортнее!
strizhem-krasim
1 июня, 17:24
Светлана Мастерова,
ваши писульки мы уже воспроизводим с закрытыми глазами. Сколько примеров вам написали в другой ветке? Что в рубрике 1 компания активная, а остальные 20 забросили свои профили, но активная компания всегда в самом низу списка. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 июня, 02:42
Игорь,
и вам доброго дня! На самом деле в алгоритмах учитывается очень большое количество критериев, пожалуй, невозможно их все перечислить или выделить какой-то один "самый главный". Важно быть активным на сервисе, откликаться на заказы, становиться в них исполнителями, получать за выполненные заказы оценки и отзывы — всё это учитывается при расчёте рейтинга.
Михаил
6 июня, 16:25
Alexey P,
Нужно исполнителей привязать по адресам паспорта, тогда нужды не будет крутить карусель из тех людей которые находятся не на своей территории.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 июня, 09:32
Михаил,
интересное предложение, спасибо, что поделились идеей! Подумаем, как это можно реализовать :)
Удалённый пользователь
30 июня, 23:53
Игорь,
Обычная ситуация, дай денег и все будет хорошо
ReCom
25 мая, 11:00
Заявки - 80% хлам, которые бомжи тупо хотят сделать за 500р или сравнивают может за 600р...
Списали  лишние 200р за подписку, еще в начале апреля, до сих пор динамят, не могут вернуть, якобы решают вопрос...Дичь какая-то, что там решать...
Приложением пользоваться невозможно, зачем оно вообще...только для уведомлений, когда тебе предлагают почистить матрицу фотоаппарата за 500р...
В общем как и все *овно-сервисы яндекса, ничем не отличается...

Обновлено 25 мая, 11:02
mbalz
25 мая, 11:40
ReCom,
То , что спам- заказов стало ощутимо больше- это факт . Причем хватает ума предлагать заказ лично - из Мытищ в Химки 5 кг за 400 руб.  Из Химок в центр за 250 ... Я думаю , что размещают одновременно в Досе и здесь
Ждут конечно лоха с Доси - но даже там облом , ждут здесь , начинают в лички всем писать ... А не берешь - на яндексе анонимки можно писать. В ленте смотреть вообще нечего . 300 - 500 руб (сколько в досе стоит ) .
1- 2 заказа в день неплохих , и то понятно там орда желающих  . 
Заметьте , в заказах яндекса от заказчиков стали появляться требования к курьеру - " Знание русского языка" 
Раньше я такого не видел - но " улучшения" делают свое дело

jans1974
25 мая, 13:03
поржал......всë точно описано..... а то тут прям тошнит от любезных коментариев
Дмитрий М
25 мая, 22:53
ReCom,
🤝
Сергей Захаров
26 мая, 04:32
jans1974,
👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 мая, 08:26
mbalz,
вы всегда можете отказаться от заказа, если вас не устраивает цена. 
Обновлено 27 мая, 11:40
Юрий Фёдоров
26 мая, 15:59
ReCom,
Полностью согласен
Владимир Забугин
26 мая, 19:24
Светлана Мастерова,
Дело в том, что складывается такое ощущение, что Яндекс услуги имеют своей целью именно сделать так чтобы люди работали бесплатно.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 мая, 11:07
Владимир Забугин,
грустно, что у вас складывается такое ощущение. Наша цель — помочь заказчикам решить свою задачу, давая исполнителям возможность заработать, выполняя эти заказы. 
Олег
6 июня, 01:44
Владимир Забугин,
Похоже на то. Чтобы не поучить плохую оценку, вынужден работать по заниженым ценам, к тому же отдай 10% Яндексу. Похоже Яндекс относится к нам Каме к своим таксистам. 
Yuri-Soft
12 июня, 21:38
Владимир Забугин,
+

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:47
Олег,
вы всегда можете отказаться и не брать заказы, которые не устраивают по цене. 
Обновлено 30 июня, 15:47
Удалённый пользователь
30 июня, 23:55
Светлана Мастерова,
как налим...
kuz71nec
25 мая, 11:01
Занижает рейтинг 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 13:11
kuz71nec,
рейтинг считается автоматически, учитываются не только публичные отзывы, но и активность исполнителя на сервисе. Откликайтесь на заказы, выполняйте и закрывайте их, рейтинг обязательно поднимется. 
vesnina-danilova
25 мая, 14:50
Светлана Мастерова,
А как будет выглядеть рейтинг исполнителя, если услуга сезонная? Отключать профиль я не хочу, так как возможны заказы, но их крайне мало. В моём  случае будет несправедливо понижать рейтинг за низкую активность!
Дмитрий М
25 мая, 22:57
Светлана Мастерова,
Как мне откликаться если заказы приходят лучшим в первую очередь, а умные алгоритмы Яндекс до сих пор не могут присвоить хоть какой то рейтинг, и это при положительных отзывах, максимальной активности и отсутствии каких либо факторов которые могут влиять на присвоение рейтинга.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 08:33
Дмитрий М,
есть стимул развивать профиль на сервисе, чтобы получать заказы раньше всех. Заказов на сервисе всем хватит :) 


Могу посоветовать расширить фильтры в ленте (добавить новые адреса и категории услуг), чтобы видеть  ещё больше заказов. 


Если рейтинга нет, значит, нужно немного подождать, «пособирать» отзывы. Когда данных для расчёта будет достаточно, рейтинг обязательно появится на вашей странице.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:11
vesnina-danilova,
спрос на услугу также учитывается в активности. Если заказов и звонков  мало, то и активность не будет снижаться, а значит, и рейтинг не упадёт. 
vesnina-danilova
28 мая, 10:07
Светлана Мастерова,
спасибо, это поняла) Ещё  было бы хорошо, чтобы убрали заказы,где есть один мой отклик,например,не просмотрен и заказу больше месяца или вообще  снят с публикации заказчиком.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 июня, 12:38
vesnina-danilova,
благодарю за идеи! Подумаем с командой сервиса над реализацией :) 
Удалённый пользователь
30 июня, 23:56
vesnina-danilova,
 удар под яйца! Класс!
kuz71nec
25 мая, 11:02
Занижаете рейтинг
strizhem-krasim
1 июня, 17:27
kuz71nec,
таких в ветке про рейтинг много, но сотрудники Яндекса ушли оттуда. Нечего ответить на прямые и достоверные вопросы компаний.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:37
kuz71nec,
расскажите, пожалуйста, о рейтинге подробнее. Почему у вас сложилось впечатление, что мы занижаем рейтинг? 
Олег
25 мая, 11:03
Яндекс любитель потрепать нервишки исполнителям. Займитесь лучше выявлением фейков на сервисе, особенно тех, кто круглые сутки на продвижении. Избавьтесь от двойных стандартов 
jans1974
25 мая, 13:04
согласен....
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:39
Олег,
вы можете пожаловаться на фейковых исполнителей. Для этого нажмите на три вертикальные точки рядом с именем в публичном профиле специалиста и  выберите пункт «Пожаловаться». Не забудьте поделиться мнением и доказательствами, почему вы считаете, что исполнитель недостоверный. Вы поможете нам улучшить сервис!
Egor N.
25 мая, 11:07
Растете, это радует! Молодцы!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 13:12
Egor N.,
спасибо! :) 
Удалённый пользователь
30 июня, 23:58
Светлана Мастерова,
скользкая
mbalz
25 мая, 11:12
Лучшее улучшение для исполнителей - это возможность оставлять отзывы на заказчиков . В яндекс - такси и водитель , и пассажир оставляют оценки , отзывы . Почему здесь могут только заказчики , дв еще и анонимно ? Среди заказчиков неадекватов предостаточно - почему я не могу на заказчика написать отзыв ? Причем я бы писал 97 - 98 % хороших - чтобы другие курьеры ориентировались на предыдущие заказы от данного человека  . Если человек грубит , ругается матом - почему я не могу об этом написать ?
2 . Вернуть отмену отзыва   . Я откликнулся на заказ , если через 30 минут отзыв не просмотрен или просмотрен - но звонка нет , почему мне через 12 часов приходит , что меня выбрал оператор и в течении 30 минут я должен связаться с клиентом ?
Мне этот заказ уже не нужен - я спать ложусь (заказ был в 10 утра , оператор выбрал меня в 11 ночи) 
Кроме того , я откликаюсь в ленте , как и многие курьеры , на несколько заказов мне интересных и если я поехал на один - я должен снять отзывы на другие , чтобы люди меня не рассматривали в качестве исполнителя .
На самом деле все эти " улучшения' - это все в пользу заказчика , у исполнителя отбирают по- немногу хоть какие- то рычаги своей защиты . Вторая Дося подрастает , но в первой правда анонимные отзывы запрещены и диффамация может привести к блокировке заказчика  . На яндексе - пиши не хочу .

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 мая, 13:16
mbalz,
спасибо за критику! Сейчас нам очень важно получать такую обратную связь, чтобы двигаться в нужном направлении при работе над обновлениями. 
sergeyigorevich.ru
25 мая, 13:20
mbalz,
Полностью согласен! Только на отзывы мастера обращают внимания, а заказчикам тоже бы не помешал и бы отзывы
Михаил
25 мая, 15:08
Светлана Мастерова,
хорошо, что обратная связь для вас важна. Только почему никто не исправляет известные ошибки в работе сайта месяцами? Элементарная ошибка 404 при нажатии на кнопку "все настройки" в разделе поиска заказов. Или в разделе "показывайте мне заказы" регулярно настройки скидываются на "где не больше 10 откликов" вместо выбранных мной "Любые".
zvn1981
25 мая, 18:46
mbalz,
поддерживаю!
Дмитрий М
25 мая, 23:05
Светлана Мастерова,
Раз вам важно мнение, выскажусь: сделайте что-то с главной проблемой - удаление отзывов, это невозможно! Мне 2 раза удаляли отзывы моих клиентов, записи разговоров, переписки, фотографии до/после, ничего не помогло восстановить эти отзывы. Я прошёл долгую переписку с поддержкой, знаю всё уже о том как Яндекс становится "лучшим" и какие прекрасные алгоритмы стоят на службе сервиса. КОГДА УДАЛЯЮТСЯ ОТЗЫВЫ О МОЕЙ КАЧЕСТВЕННОЙ УСЛУГЕ ЭТО НЕНОРМАЛЬНО! Это значит, что тот кто разработал и утвердил такой алгоритм получает зарплату ЗРЯ
СибАвтоТранс
26 мая, 15:31
Дмитрий М,
Поддерживаем, у нас много отзывов тоже было удалено
Андрей Тихомиров
27 мая, 07:52
Дмитрий М,
Я тоже встречался с ситуацией, когда мне удаляли отзыв, и я оставлял реальный отзыв реальному человеку за реальное выполненное задание. Мой отзыв светится как неподтвержденный, то есть фейковый. Наладьте ваши алгоритмы, а ТП да, оставляет желать лучшего, одни отписки вместо реального решения проблем.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 08:13
Михаил,
благодарим, что ещё раз обратили наше внимание на эти вопросы с лентой заказов. Будем работать и разбираться, почему так происходит. 
Дима Иванов
27 мая, 09:16
mbalz,
вы правы, иногда такой бред от заказчиков приходят. Когда до одного дозвонился и выявил, что он врет. Мне он сообщил, что он не врет, а немного приукрасил. 
Дима Иванов
27 мая, 09:18
Дмитрий М,
сколько фотографий удалили у меня. Потом с Яндекса пишут, а что у вас так мало фотографий. Отвечаю, там вы их все сами удалили.  Уже устал добавлять и через сутки наблюдать как их удалили. Во всех других сервисах такой проблемы нет. 
ATR
27 мая, 09:34
Светлана Мастерова,
 А можно все вернуть как было в марте? посмотрите на количество негатива в комментариях))
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:25
sergeyigorevich.ru,
интересная задумка о том, чтобы оценивать не только исполнителя, но и заказчика, есть над чем подумать, спасибо :)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 08:44
Дмитрий М,
понимаю, это неприятно, когда отзывы со страницы удаляются. Если отзыв пропал, значит, что он нам не подошёл — не соответствовал правилам или был «подозрительным». Мы хотим, чтобы на страницах исполнителей были только настоящие и честные отзывы, чтобы заказчики видели только правдивую информацию. Но, пожалуйста, не переживайте, продолжайте работу, и клиенты обязательно это оценят новыми прекрасными отзывами!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июня, 09:09
Андрей Тихомиров,
понимаю вас, но прошу также учесть, что мы проверяем большое количество критериев, чтобы решение о публикации отзыва было объективным. И, конечно, будем продолжать работать в этом направлении, подключать новые правила проверки и улучшать наши алгоритмы.
strizhem-krasim
1 июня, 17:30
Дмитрий М,
из личного примера: Яндекс не пропустил официальный открытый отзыв на примере 3-х заказов со своего маркета. В налчии у нас были: номера заказов, запись разговоров со службой Яши, видео и фото доказательств разбитого товара, акты о возврате от транспортной компании.

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 июня, 23:14
ATR,
не уверена, что это хорошая идея — возвращаться назад. :) Мы за постоянное движение вперёд. Но ваше замечание обсудим обязательно!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 июня, 01:34
Дима Иванов,
это действительно не самая приятная ситуация. Пожалуйста, напишите нам через ещё раз форму обратной связи. Мы обязательно всё проверим и постараемся подсказать вам.
Михаил
6 июня, 16:35
Светлана Мастерова,
Не надо заказчиков оценивать, это тупиковая идея. Нужно убрать исполнителей находящихся не на своей территории. Это справедливо!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 июня, 09:43
Михаил,
почему вам не нравится идея оценивать заказчиков? Поделитесь, пожалуйста.
Удалённый пользователь
1 июля, 00:02
Светлана Мастерова,
говно, а не обновления
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июля, 13:17
подскажите, пожалуйста, чем вам не понравились обновления? Будет полезно узнать ваше мнение.
Сергей
25 мая, 07:26
Спасибо за отличный сервис, по моей специальности удобно искать клиентов. Сервис мне очень помог в период пандемии. Продолжаю работать в данном сервисе. Большое вам спасибо. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 мая, 18:14
Сергей,
Спасибо вам за тёплые слова! Нам очень приятно, что вы оценили наши старания. Я передам ваши слова команде сервиса.
strizhem-krasim
1 июня, 17:34
Светлана Мастерова,
почему вы не удаляете ботов?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:40
strizhem-krasim,
о каких ботах вы говорите? Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. 
Павел П.
25 мая, 11:33
Спасибо большое за такой сервис
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:41
Павел П.,
ради таких комментариев и работаем, спасибо большое :)
Марго
25 мая, 11:53
Теневой сервис Яндекс Услуги! Исполнитель это раб! Его могут понизить фейковый заказчик, так как заказчики теневые и за ними могут стоять те же сотрудники Яндекса. Систематически понижая исполнителя, заставляют его платить деньги за продвижение своего профиля. На вопрос за что меня понизили?-ОТВЕТА НЕТ! Теневой сервис Яндекс Услуги. Так же исполнителей женщин особенно подвергают физической и смертельной опасности, так как заказчик скрыт на сервисе и неизвестно кто за ним стоит, хрупкая женщина, которой необходимо помочь с уборкой или маньяк-громила, от которого не уйдёшь живой! И сколько данный заказчик создал проблем исполнителю и причинил физического вреда его здоровью, Яндекс скрывает. Считаю это Яндекс Услуги криминальный сервис по отмыву денег.  
vceprokat01
25 мая, 15:27
Марго,
 апплодисменты!
Дмитрий М
25 мая, 23:06
Марго,
Поддерживаю, я вообще не понимаю как находятся довольные люди на услугах, когда они с каждым нововведением фактически вставляют палки тебе в колёса.
Андрей Тихомиров
27 мая, 07:55
Марго,
Вы конечно перебарщиваете и сгущаете краски, но что нужно поработать над безопасностью предоставляемых услуг между заказчиком и исполнителем согласен, у меня было несколько ситуаций, когда курьеры брали мои заказы и уходили с наличностью в неизвестном направлении. Яндекс просто разводил руки и уверял, что будет содействовать ТОЛЬКО после обращения в правоохранительные органы, а так "это не наши проблемы, а ваши"
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:46
Марго,
это очень больно читать. Нам жаль, что вы так думаете. Все отзывы проходят тщательные проверки, «фейковый заказчик» не сможет понизить рейтинг плохим отзывом. Мы делаем всё, чтобы избежать подобных ситуаций.


Нет, мы ни в коем случае не заставляем вас пользоваться платными услугами, если вы этого не хотите. Продвижение помогает показывать ваш профиль в поиске выше, но вы всегда можете показаны в топе и бесплатно, развивая свою анкету. 


Просим вас отказаться от сомнительных заказов, в которых не доверяете заказчику. Пожалуйста, будьте аккуратнее при работе! Мы не хотим, чтобы вы подвергали себя опасностям. Возможно, вы знаете, как сделать личность заказчика более открытой? Поделитесь? Нам будет полезно узнать ваше мнение по этому вопросу. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 10:39
Дмитрий М,
досадно, что наши обновления вам не нравятся. Каждым нововведением мы стараемся сделать работу на Яндекс.Услугах проще, понятнее и комфортнее. Расскажите, пожалуйста, что вас расстроило? Что можно сделать лучше?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июня, 09:32
Андрей Тихомиров,
действительно неприятно оказаться в такой ситуации. Мы ни в коем случае не оставляем такие обращения без внимания и делаем всё, что в наших силах! Если исполнитель оказался недобросовестным, то будет заблокирован на нашем сервисе.


Андрей, будем рады услышать ваши предложения и замечания, как сделать ещё безопаснее взаимодействие по услугам между заказчиком и исполнителем. Мы уже сделали немало в этом направлении. Например, исполнители проходят проверку документов, оплату за заказ можно оформить через безопасную сделку. 
strizhem-krasim
1 июня, 17:36
Светлана Мастерова,
почему вы предлагали нам принять разбитый товар со своего маркета? Как мы поняли из этого поста, Яндекс ни за что не отвечает и не идёт навстречу своим клиентам.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 15:44
strizhem-krasim,
очень жаль, что вам доставили разбитый товар. Но, к сожалению, в этом вопросе я помочь не смогу, вам стоит написать в службу поддержки сервиса Яндекс.Маркета. Коллеги обязательно расскажут, почему так произошло. 
Удалённый пользователь
1 июля, 00:07
Марго,
вымогатели бабла. Вывод из многих моих знакомых.
Валерий Леонидович Санников
25 мая, 12:39
Для кого Яндекс Услуги придумали рейтинг и отзывы ? Кто-то пишет отзывы ну, хоть в космос отправляй, а если клиент не компетентен? Такая белиберда и эту «грязь» так любит сервис. Интернет неграмотные клиенты читая эти отзывы не понимая..., тем самым уходят к интернет мошенникам, которые ждут таких «доверчивых» клиентов.
Сервис запутан доя клиентов, а так же и для исполнителей ...
Ольга Симонова
25 мая, 13:33
Валерий Леонидович Санников,
 Согласна. Не понятно кто может взять и занизить рейтинг. И ведь концов не найдешь. А звонят периодически люди которые вообще не понимают куда звонят. По совершенно другим видам специальностей, еще и претензии высказывают, что эту услугу я не оказываю. И если такой клиент занизит рейтинг ты даже оспорить не сможешь.
vesnina-danilova
25 мая, 14:43
Ольга Симонова,
Что звонят по неоказываемым услугам - это факт. У меня были подобные и ещё  пытались выяснять,почему не оказываю. Такие могут и отзыв быстро состряпать отрицательный.
Андрей Тихомиров
27 мая, 07:58
Ольга Симонова,
поддерживаю, рейтинг могут занизить кому не лень без какого-либо фактчекинга, и потом такой отрицательный отзыв никак не опротестуешь, а анонимками так совсем можно аккаунт свести к блокировке.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:30
Валерий Леонидович Санников,
отзывы и рейтинг придуманы для удобства использования сервиса. Благодаря рейтингу создаётся конкуренция на сервисе, которая мотивирует развивать свой профиль на сервисе, чтобы получать больше заказов. А заказчикам эта информация помогает сделать правильный выбор при поиске специалиста.  


Расскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы «распутать» наших пользователей? Что стоит улучшить?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:31
Ольга Симонова,
отзывы тщательно проверяются перед публикацией, «непонятно кто» не сможет занизить рейтинг. 
vesnina-danilova
27 мая, 15:19
Светлана Мастерова,
простите,не знаю кто и что там у вас тщательно проверяет. Но у меня два отзыва не прошли вашу проверку. При этом люди высылали мне скриншоты оставленных отзывов!  Не каждый заказчик  будет заморачиваться с отзывом. Он получил требовавшуюся ему услугу и всё.  А тут я со своей ссылкой прошу потратить время на написание. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:15
vesnina-danilova,
чаще всего нецелевые звонки поступают из-за невнимательности заказчиков. В этом случае не стоит грубить клиенту, стоит в вежливой форме рассказать, чем вы занимаетесь, и какие услуги оказываете. Тогда заказчик не захочет вам оставить отрицательный отзыв.
vesnina-danilova
28 мая, 10:18
Светлана Мастерова,
ни разу никому не грубила, это во-первых.
Во-вторых: я написала вам, что 2 , с таким трудом полученных отзыва, просто не были пропущены вами. Это просто целый квест какой-то пройти нужно, чтобы оставить отзыв.  Мне присылали скриншоты грамотно написанные от реальных клиентов. И где они?
И почему пропускаете заказы без номера телефона, без чёткого описания заказа. Как пример:ремонт одежды. Какой ремонт,какой одежды,что нужно сделать и тп?
Здесь уже звучали мнения,что профиль заказчика тоже неплохо было бы видеть и оценивать, как это происходит на других сервисах.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса1 июня, 10:52
Андрей Тихомиров,
не переживайте, все отзывы проверяются, конкуренты не смогут целенаправленно понизить рейтинг. Мы обязательно подумаем о вашем предложении, чтобы исполнитель мог принять участие и «оспорить» несправедливый отзыв заказчика.
strizhem-krasim
1 июня, 17:39
Светлана Мастерова,
вы это уже 3 месяца обещаете в другой ветке.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 июня, 13:21
vesnina-danilova,
отзывы проверяются не только на соответствие правилам написания, они также проходят проверку технической стороны, которая не зависит от текста.

При формировании заказа клиент сам указывает, показывать номер исполнителям или нет. Не все заказчики согласны, чтобы откликнувшиеся исполнители звонили им. Некоторые предпочитают самостоятельно изучить отклики, профили и связаться с исполнителями. 

Вы правы, бывают заказы с малоинформативным описанием. Мы уже работаем над тем, чтобы обязательных полей стало больше. 
Центр Дезинфекции Фумигат Сервис
25 мая, 12:55
Отличные новости! Оценили работу Вашего сервиса - толк есть, стало удобнее, дизайн более отзывчив! Надеемся, что обоюдная польза будет умножаться пропорциональна, как для нас - исполнителей, так и для наших клиентов! 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:14
Центр Дезинфекции Фумигат Сервис,
как же приятно получать такую обратную связь! Спасибо за тёплые слова, будем стараться только умножать пользу от сервиса для наших пользователей :)
Serge Gomelsky
25 мая, 13:09
Вообще не приходят уведомления на почту! Уже месяца три! Приходится просто держать страницу с поиском заказов открытой и обновлять периодически.
Заказов при этом стало значительно меньше в последнее время.
Никаких настроек не менял. Все, что должно быть включено, включено.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:59
Serge Gomelsky,
напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи. Проверим все наши настройки и разберёмся, почему так происходит. 


Правильно делаете, что мониторите вкладку «Поиск заказов», все актуальные заказы можно увидеть именно на ней.


Если заказов в ленте стало меньше, это может быть связано со спросом на вашу услугу. Если заказчикам не требуется выполнить такую работу, то и заказов в ленте становится меньше. 
Строительство Бассейнов
25 мая, 13:17
Будем работать, отзывы должны писать довольные клиенты!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 11:01
Строительство Бассейнов,
правильно! Приятно слышать, что вы так ответственно относитесь к работе :)
Ольга Симонова
25 мая, 13:31
Когда вы уберете жителей других городов из списка специалистов нашего региона? Ну не доверяют же потом нам люди, тем, кто живет в своём регионе и работает тут, т.к куча мошенников висит из других регионов. Это не здоровая обстановка. Люди пугаются. Очень не приятно потом когда тебе звонят и считают, что ты тоже такой же обманщик. Разве может человек выполнять работы сразу в 3 регионах? Нет же. Давно пора такие анкеты привести в порядок обязать исполнителей
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:35
Ольга Симонова,
ранее вам ответили, что вы можете пожаловаться на «плохих» исполнителей. Их профили обязательно проверим.


Спасибо, за неравнодушие к Яндекс.Услугам, и что стараетесь помочь нам улучшить сервис, очень ценим это, правда!
amremont.medvedev
25 мая, 13:38
как обычно яндекс хочет больше бабла
кто больше платит тому и заказы, так бы и написали ПЛАТИТЕ БОЛЬШЕ!!!БОЛЬШЕ!!!
обычная политика яндекса
весь этот бред про улучшение сервиса противно читать. сервис как был сырой так и остался, одни косяки.

Дмитрий М
25 мая, 23:08
amremont.medvedev,
👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 08:17
amremont.medvedev,
жаль слышать. Нет, платить больше не обязательно. Вы можете использовать бесплатный функционал сервиса, всё зависит от ваших целей и желания. 
Расскажите, пожалуйста, что нужно исправить на сервисе, чтобы работать стало комфортнее?
Ольга Симонова
25 мая, 13:38
Причем я несколько раз писала вам об этом, что люди с других регионов висят в нашемм, просто ставят адрес местный, и еще три адреса из других регионов. КАк физически они могут работать сразу в трех регионах? Никак, значит обманщики.   Анкеты таких исполнителей все еще выдаются первыми при поиске специалиста в нашем регионе. И у людей уже осадочек остается после общения с ними. Можно же прописку запросить в конце концов. Довольно просто проверить регион реального местоположения человека
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 08:21
Ольга Симонова,
если вы считаете, что исполнитель недобросовестно работает, вы всегда можете пожаловаться на такого специалиста. Для этого зайдите в его профиль, нажмите на три вертикальные точки рядом с его именем и нажмите «Пожаловаться». Всё проверим ещё раз!


Не только вы, но и заказчики видят, что исполнитель работает в трёх разных регионах. Поэтому они могут сами решить, работать с таким исполнителем или нет. 



Дима Иванов
27 мая, 09:23
Светлана Мастерова,
не все люди хорошо разбираются в интернете. Есть люди у которых до сих пор проблемы с интернетом. Например много людей таких среди старшего поколения. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса5 июня, 01:28
Дима Иванов,
действительно, не все заказчики могут обратить внимание на указанные адреса, поэтому в профиле исполнителя есть дополнительная информация, которая помогает сделать правильный выбор. Так, например, пользователи могут оценить заполненность профиля, проверить рейтинг специалиста или количество уже выполненных заказов. 

Кроме того, пользователи могут позвонить в наш колл-центр, где оператор поможет разместить предложение и подобрать исполнителя для выполнения работы. Для создания такого заказа доступ к интернету не потребуется. 
Михаил
25 мая, 13:59
Почему вместо исправления известных ошибок на сайте вы придумываете новые правила?


Почему техподдержка отписывается ссылками на правила, вместо индивидуального подхода к каждому конкретному случаю? И при таком подходе вы хотите заработать денег на исполнителях?


Из нововведений вы заблокировали для откликов часть объявлений по моему профилю  из-за  отказа предоставить фото моего паспорта. Зачем вам мои паспортные данные? Согласно вашим же правилам, Яндекс не несёт ответственности перед заказчиками. Яндекс вообще складывает с себя любую ответственность, но при этом много требует от других.


Осуществляете запись разговоров путем публикации подменного номера в профиле исполнителя. Почему при этом нет возможности отключить подменный номер? Это нарушает закон РФ о тайне переписки.


Ваша новая идея с приоритетом информирования о новых заказах исполнителей с высоким рейтингом, во-первых, влечет за собой новую волну "грязной" конкуренции между исполнителями, когда конкурентам понижают рейтинг за счёт вымышленных отрицательных отзывов и во-вторых "бригады" будут забирать ещё больше заказов и частникам уже ничего приличного не достанется.


Вы хотите получать 10% с заказа, но при этом ограничиваете возможности исполнителей, не устраняете существующие известные ошибки на сервисе месяцами, не предоставляете грамотную техподдержку, не решаете проблемы исполнителей и заказчиков.


Почему  при предоставлении платного продвижения профиля, минималка для пополнения баланса 300р, да ещё при пополнении вы хотите 20% от суммы пополнения, которые кладете себе в карман? Это выглядит примерно как если бы я пополнял свою банковскую карту, а банк за это брал бы себе просто так 20% от суммы пополнения.


Продолжать можно очень долго, потому, что минусов на вашем сервисе становится все больше.



Ольга Симонова
25 мая, 13:59
Михаил,
 Вот с паспортом я придерживаюсь обратного мнения. Нужно его проверять и прописку тоже. На сервисе появляются часто мошенники. И будут появляться, если паспортные не проверять. Я не только исполнитель, но еще и заказчик тут, пользуюсь с удовольствием. И считаю, как заказчик, что паспорт должен проверяться. зачем мне головная боль тут еще, с мошенниками?
Михаил
25 мая, 14:22
Ольга Симонова,
открою вам тайну. На определенных сайтах можно купить фотографии паспортов, включая сэлфи с паспортом. Учитывая, что такая информация сливается в сеть говорит о незащищенности предоставляемых нами данных. Собственно настоящие мошенники активно пользуются такой информацией. И вы также пропустили мою заметку о том, что согласно правилам, Яндекс не несёт ответственность  перед заказчиком за действия исполнителя. Соответственно паспортные данные собираются для собственной базы данных Яндекса.
Обновлено 25 мая, 14:21
Ольга Симонова
25 мая, 16:26
Михаил,
 Проверять исполнителей все равно надо. А информация сливается кем угодно. В век фотошопа можно и селфи подделать и нарисовать. Волков бояться- в лес не ходить. Для кредита подпись вашу подделать так, чтобы экспертиза потом не смогла доказать что это не оригинал- невозможно. В базе вы уже наверняка есть общей, вы же ходили к врачам, оформляли страховки или кредиты, квартиры, и т.д. Везде требуется скан паспорта. Бояться его отправить яндексу- это уже излишняя паника. Я как клиент никогда не обращусь к тому у кого нет галочки- паспорт проверен. Т.к не интересно почему он его не приложил и выяснять не буду
Михаил
25 мая, 17:27
Ольга Симонова,
 "Безумству храбрых поем мы песню". ))) Были бы вы исполнителем, рассуждали бы иначе. А поскольку вы упорно не хотите задумываться о вышесказанном, вот вам выдержки из правил пользования сервисом:


2.6. Информация о проведенной Проверке благонадежности Исполнителя является справочной. Яндекс не гарантирует безошибочность, полноту и точность результата проведенной проверки и не осуществляет рекомендации Исполнителей или дополнительные гарантии в отношении качества работ/услуг или фактической благонадежности Исполнителя.


4.3. Яндекс не является участником сделки по оказанию Пользователю Услуг Партнерами и Привлекаемыми исполнителями, и не несет ответственности за качество, своевременность, полноту оказанных Услуг, а также за действия Партнера Сервиса и Привлекаемых исполнителей. Все денежные расчеты между Пользователем и Партнером/Привлекаемыми исполнителями осуществляются сторонами напрямую без участия Яндекса.
Указанная в Сервисе информация об Услугах, а также условиях и стоимости их оказания, носит справочный характер. Конечную стоимость Услуг необходимо уточнять у Партнера или Привлекаемого исполнителя Заказа.


5.4. Яндекс не является участником правоотношений, устанавливаемых между Пользователями по поводу согласования и оказания Услуг, в том числе не выполняет в ней функций агентирования, посредничества и представительства (за исключением случаев, когда между Яндексом и Пользователем, Яндексом и Партнером или Исполнителем заключены отдельные договоры/соглашения, устанавливающие иные условия), не отвечает за исполнение сторонами своих обязанностей, и не оказывает консультаций по правовым, финансовым и организационным вопросам.
Пользователи обязуются самостоятельно улаживать все споры, возникающие в связи с заключением и исполнением сделки по поводу предлагаемых и запрашиваемых Услуг, в том числе направлять претензии напрямую в адрес участника такой сделки.


Вы можете и дальше наивно выбирать того, у кого стоит галочка, что паспорт проверен, но это не защитит вас от мошенников.
vetr0ff.vadik
25 мая, 21:32
Михаил,
всё чётко и по делу. Подпишусь под каждым пунктом. (Хотя паспорт я загрузил)))
Обновлено 25 мая, 21:35
Alexey P
25 мая, 23:57
Михаил,
тоже надоел этот подменный номер, просто стал скидывать и перезванивать со своего, потому что через подменный люди не могут разобрать моих слов из за плохого качества связи 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 08:54
Михаил,
давайте обо всём по порядку:
1. Мы не останавливаем работу и развиваем сервис. Работаем во всех направлениях — и добавляем новый функционал, и исправляем старый. Чуть выше мы уже вам ответили, что проверим работу ленты заказов, посмотрим, почему так происходит. 
2. Иногда ссылки на правила помогают понять, как работает сервис. Всё зависит от вопроса пользователя. Если вы не хотите, чтобы вам отправляли ссылки на ресурсы, вы можете прямо об этом сказать. 
3. Паспортные данные нужны, чтобы проверить вашу анкету. Чем больше проверенных исполнителей будут работать на сервисе, тем безопаснее заказчикам будет сотрудничать с такими специалистами, тем честнее конкуренция будет на сервисе. Исполнителю, которому люди доверяют своё имущество и деньги, не должно составить труда пройти проверку документов. 
4. Всё-таки мы не хотим, чтобы номера исполнителей попадали в базы мошенников, именно поэтому выдаются подменные номера. При регистрации на сервисе вы согласились с тем, что вашему профилю выдадут подменный номер телефона. Пока убрать по просьбе подменный номер не убирается, но подумаем об этом.
Мы работаем в рамках действующего законодательства РФ, никаких законов не нарушаем. 
5. Этот приоритет уже был на сервисе достаточно давно, но только сейчас мы написали об этом в статье, чтобы как можно больше исполнителей об этом узнало. Это должно мотивировать развивать свой профиль и выполнять больше заказов. 
А отзывы тщательно проверяются, поэтому попытки конкурентов понизить рейтинг будут тщетны. 
6.  Досадно, что у вас сложилось такое мнение. Мы активно прислушиваемся к пользователям и помогает решать их вопросы. Но обращений очень много, поэтому на решение может уходить время. 
7. Когда вы пополняете баланс продвижения, цена указывается с учётом НДС. Сумма НДС добавляется продавцом к стоимости услуг в соответствии с нормами налогового законодательства. 
8. Есть ещё над чем работать, спасибо за все-все ваши замечания!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 08:57
Ольга Симонова,
спасибо за идею проверять паспорт не только у исполнителей, но и у заказчиков. Согласна, никому не хочется попадать в неприятные ситуации при работе с заказами.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 09:51
Михаил,
а вы говорите, что вам не нравятся ссылки на правила, хотя успешно цитируете информацию из них :)


Хоть Яндекс и не несёт ответственности при заключении сделки, но проверка документов помогает «отсеять» много недобросовестных исполнителей. Мы работаем над усложнением этих проверок, чтобы как можно больше честных специалистов осталось на сервисе. Эта мера действительно помогает обезопасить многих пользователей. 
Михаил
27 мая, 11:39
Светлана Мастерова,

1. Верю что работаете. Но в том ли направлении? Ни одно мое обращение о технической проблеме не было решено, хотя прошло уже несколько месяцев.
2. Я давно работаю на сервисе и перечитал много раз Пользовательское соглашение. Но я говорю о другом: техподдержка не осуществляет индивидуальный подход к каждой конкретной проблеме. Поэтому делает отписки в виде ссылок на ваше соглашение, при этом умудряются толковать правила даже в разрез с написанным.
3. Фото паспортов и сэлфи с ним продаются в интернете и мошенники без проблем покупают эту информацию. Поэтому ваши мероприятия с проверкой паспорта направлены только на честных людей. Дополнительно я уже цитировал ваши же правила в которых указано, что Яндекс не несет ответственность ни за что. Поэтому все рассказы про безопасность, это "лапша на уши" честным людям.
4. Телефонные номера исполнителей давно находятся в спам базах, т.к.  люди используют номер не только на вашем сервисе. Так же современные смартфоны имеют собственную функцию спам блокировки. Поэтому рассказы о заботе об исполнителях, это очередная "лапша", прикрывающая истинное назначение: запись разговоров между людьми, которые не являются сотрудниками Яндекса и такие разговоры не могут быть использованы для улучшения качества сервиса.
5. Отрицательные отзывы от конкурентов не являются секретом и профессионалы на сервисе с разной периодичностью с ними встречаются. Видимо отрицательные отзывы не проверяются должным образом.
6. И какое же время должно тратиться на решение технических вопросов в вашем внутреннем регламенте? Полгода? Год?
7. Другими словами, вы говорите, что пополнение баланса, это услуга компании? Кажется ваш финансовый отдел либо очень наглый, либо путает теплое с мягким. Предоставление услуги происходит в момент списывания денег за предоставленную услугу в соответствии с тарифами, а конкретно, цену просмотра. Вот в эту цену вы и должны закладывать НДС. Ваша компания является первопроходцем в решении облагать исполнителя НДС за пополнение своего баланса. Никто до этого еще не додумался.
Михаил
27 мая, 11:49
Светлана Мастерова,
я успешно цитирую ваши собственные правила, чтобы вы не трактовали их как угодно и не вешали "лапшу на уши". "Проверка документов" помогает вам только собрать законодательную базу исполнителей. А мошенники всегда купят фото паспорта и сэлфи в интернете. Поэтому это очередная "лапша" про безопасность. 
vesnina-danilova
27 мая, 15:23
Светлана Мастерова,
что-то я не припомню, чтобы спрашивали моё  согласие на подменный номер. Я была поставлена перед фактом в письме от поддержки! 
Михаил
27 мая, 16:14
vesnina-danilova,
тут немного иначе. Используя сервис вы автоматом соглашаетесь  с Пользовательским соглашением, которое к тому же регулярно редактируется без дополнительных уведомлений пользователей сервисом. Хуже, когда озвучивают какие-то правила, которых нет в соглашении.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 10:10
Alexey P,
расскажите, пожалуйста, подробнее, когда вам звонят на подменный номер, то вы плохо слышите собеседника? Качество связи хуже, чем когда вы перезваниваете со своего номера телефона?
vesnina-danilova
28 мая, 10:26
Михаил,
спасибо  за информацию) Думаю есть смысл более тщательно  изучить сей чудный документ. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса4 июня, 23:48
Михаил,

1. Верим, что работаем в правильном направлении. Но в любом случае замечания наших пользователей не остаются без внимания.
2. И это грустно слышать. :( А мы действительно хотели бы каждому конкретному пользователю дать лучшие рекомендации для него лично. Мы ооочень внимательно относимся к обратной связи.
3. Поверьте, безопасности уделяется самое серьёзное внимание, в том числе и проверке паспортов.
4. Позвольте не комментировать, все сказано в Условиях использования сервиса, мне нечего добавить.
5. Проверяются все отзывы, все-все.
6. Стараемся исправить сразу же. Понимаю правильно, что ваш вопрос связан с фильтрами в ленте заказов? Сброс происходит при каждом новом входе на эту страницу, так работают фильтры.
7. Боюсь, тут вы не правы. Подробности смотрите в оферте: https://yandex.ru/legal/oferta_direct/
Валерий Р.
25 мая, 14:08
Молодцы! Спасибо!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:16
Валерий Р.,
спасибо большое, очень приятно :)
Дима Безлепкин
25 мая, 14:13
Супер
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:18
Дима Безлепкин,
спасибо, нам хотелось услышать именно такие слова :)
d3min.al3xander
25 мая, 14:21
ООк
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:19
d3min.al3xander,
:)
alieff.zakhar
25 мая, 14:35
Как разместить обьявление
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:54
alieff.zakhar,
подскажите, пожалуйста, о каком объявлении вы говорите? Вы хотите получаться заказы (т.е. зарегистрироваться как исполнитель на сервисе) или же вы хотите найти специалиста для своей задачи?


1. Если хотите зарегистрироваться как исполнитель, перейдите на страницу регистрации и следуйте инструкциям.
2. Чтобы создать заказ, на главной странице Яндекс.Услуг нажмите кнопку «Создать заказ».
Владимир Рапопорт
25 мая, 14:48
Спасибо за новости, будем идти в ногу с вами) 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:16
Владимир Рапопорт,
ух, спасибо, что вы рядом :)
Kapustinevgen1986
25 мая, 15:10
👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 09:20
Kapustinevgen1986,
:)
vitalik09
25 мая, 14:15
Рейтинг тут вообще чудно начисляется. У меня 7 отзывов и все пятерки, а рейтинг)) От 2 заказов отказался ибо клиенты просто  и тупо пропали, выбрали исполнителем и упали в мороз.)) рейтинг4,5 в итоге при  7 отзывах и всех пятерки)
Ольга Симонова
25 мая, 16:29
vitalik09,
 Такая же история. Люди многие не понимают что делают заказ, потом даже не заходят просмотреть твой ответ. А рейтинг минусит при этом. Хотя работаешь качественно и в любое время берешь телефон. Не справедливо да
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 09:23
vitalik09,
на рейтинг влияют не только отзывы, но и ваша активность, например. Если вы не выполняете заказы на сервисе и всегда отказываетесь от них, активность может падать, рейтинг — тоже. Поэтому советуем вам выполнять больше заказов и просить заказчиков оставить отзыв по ним, это поможет повысить рейтинг. 


При постоянном выполнении заказов отказы от некоторых заявок не будут влиять на рейтинг. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:32
Ольга Симонова,
мы стараемся напоминать заказчикам всеми возможными способами о закрытии заказа, чтобы не было случаев, когда заказчик создал заявку на сервисе и забыл про неё. 
uristsamarin
3 июня, 08:44
Светлана Мастерова,
Тогда нормально заказы подбирайте. С какого перепуга я должен выполнять заявку клиента если она вообще мне не подходит? 
Плюс клиенты часто сами пропадают. Последний пример, заявку взял, клиент на месяц пропал. Потом написал, что заказ неактуален. Вот я тут причем?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 июня, 09:38
uristsamarin,
в активности учитывается, как вы переводите контакты и активные заказы в закрытые заказы. Вы всегда можете отказаться контакта или заказа, но не нужно делать это постоянно. 


Если клиенты часто обращаются к вам с неточными заявками, то советую внимательно изучить свою анкету. Возможно, там указаны услуги, которые вы не оказываете, добавлено мало описаний к услугам, что может вводить в заблуждение, добавлены лишние адреса. 
Рем Бригада
25 мая, 15:18
Отличное приложение, работает, спасибо!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 09:24
Рем Бригада,
вы сделали наш день лучше, спасибо за добрые слова :)
Евгений Кумарыч
25 мая, 15:57
Вот это ништец👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 09:02
Евгений Кумарыч,
приятно, спасибо ;)
antonenk0roman
25 мая, 15:59
Яндекс команда молодцы.!!! Работают в нужном направлении!!!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:28
antonenk0roman,
здорово, что вам понравилось! Мы старались :)
yugaivoronskaia
25 мая, 16:08
Я считаю это неправильно сначла одним потом другим и в конце остальным а чтоже делать тем кто только зарегистрировался и неимеет рейтинга так и рейтинг не наберешь это надо сидеть круглосуточно в профиле чтобы не подбирать крошки несправедливо
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:29
yugaivoronskaia,
не переживайте, мы не забываем про «новичков», заказов хватит всем :)
r.zakolodkin
25 мая, 16:09
Спасибо!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 09:30
r.zakolodkin,
спасибо, что вы с нами!
Александр
25 мая, 16:18
что то здесь не чисто!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 08:47
Александр,
поделитесь, пожалуйста, какие слова у вас вызывают сомнение?
Santa64
25 мая, 16:46
Молодцы,уверенно двигаетесь по стопам вауворкса юду и остальных помоек.Надеюсь скоро начнете брать комиссию и размещать больше фейковых заказов.
Михаил
25 мая, 17:23
Santa64,
так они и так берут комиссию. Например с 25 мая размер стал составлять 10% от стоимости заказа. До этого был рубль.
vetr0ff.vadik
25 мая, 21:37
Михаил,
не знаю, может в вашей тематике с 25 мая, в ремонте бытовой техники уже давно. Я после реги недельку успел только поработать по 1 рублю, потом пошла комишка 10%.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:00
Santa64,
подскажите, чем вам не нравятся новые нововведения, описанные в статье? Почему мы уверенно двигаемся по стопам других сервисов? Интересно услышать ваше мнение. 
pivikovdenis
25 мая, 16:50
Сервис действительно отличный, но с недавнего времени у меня пропал рейтинг в 5 звёзд и теперь просто написано нет рейтинга
Максим
26 мая, 18:15
pivikovdenis,
У меня тоже самое. 35 отзывов, до этого был рейтинг 5.0 
Но в один момент рейтинг просто исчез, вместо рейтинга выводится "Нет рейтинга".
Общение с техподдержкой Яндекс Услуг не привели к желаемому результату, сказали это все наши умные алгоритмы и вообще у тебя не достаточно отзывов, а у меня их 35!!! Ну грубо говоря они меня послали на три веселые. И что с этим делать непонятно, они ничем нам не помогут, только огласка, наверно.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:30
pivikovdenis,
рейтинг отобразится в профиле сразу же, как только наберется достаточное количество данных для его расчета. Так как рейтинг сейчас формируется не только из отзывов в публичном профиле, в каких-то случаях он может быть показан при одном отзыве, в других их может потребоваться больше для расчета.
Максим
29 мая, 10:25
Светлана Мастерова,
А у меня видимо тоже недостаточно данных для рейтинга? 35 отзывов, собирал 2 года. И в один момент вы меня его лишили, без объяснения причин и в одностороннем порядке. Хотя нет, объяснили это алгоритмами. Что весьма сомнительно, ведь проблема массовая, а решать сотрудники Яндекса ее не собираются. Просто Яндекс повернулся одним местом к своим исполнителям, как обычно.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса31 мая, 10:13
Максим,
досадно, что у вас такое мнение о сервисе. Мы очень хотим помочь разобраться с рейтингом и ни в коем случае не поворачиваемся к вам тем, чем вы сказали :(


Да, мы не отображаем рейтинг, если не хватает данных для оценки. Для каждого профиля нужно своё количество. Но не переживайте, пожалуйста, по этому поводу, завершайте заказы на сервисе (на данный момент у вас всего один завершённый заказ) и просите оставлять новые отзывы по ним. Завершённые заказы также влияют на рейтинг. Как только мы поймём, что нам хватает данных, чтобы сформировать рейтинг, эта цифра сразу же появится в вашем профиле. 
Обновлено 31 мая, 10:13
Zlobin Awesome
25 мая, 17:22
реально поставьте ограничения адекватные на заказы, а то получаю заказы вроде "свадебный фотограф" за 1000р :-D Нужно что-то вроде понижения рейтинга клиентов, а не исполнителей. Мне реально не ясно какого х** я должен платить яндекс-услугам, если уже заплатил за яндекс плюс и там в принципе по уму должно быть включено всё.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 08:55
Zlobin Awesome,
вы можете не откликаться на заказ, если цена вас не устраивает. 



Да, при подключении подписки Яндекс.Плюс нет никаких «плюшек» от Яндекс.Услуг. Но мы обязательно об этом подумаем. Спасибо за идею!
udaf061
25 мая, 17:40
Да вы уже задолбали тулить эти рейтинги
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 09:58
udaf061,
подскажите, пожалуйста, что вас так расстроило в этой статье? Почему упоминание о рейтинге у вас вызывает столько эмоций? Будем рады, если поделитесь мнением. 
Александр я
25 мая, 17:43
Почему без предоставления паспортных данных и селфи, блокирует профиль. Ведь добровольная функция. Бред.На Юдо такой х. Ни нет. 
Михаил
25 мая, 18:11
Александр я,
контора государственная. Хотят вывести всех "из тени".
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:04
Александр я,
в ближайшее время проверка паспортов будет обязательна для всех профилей исполнителей при регистрации на Яндекс.Услугах. Это сделано ради безопасности пользователей. Если вы пройдёте проверку, так мы сможем понять, что вы серьезный исполнитель, который готов работать в заказчиками честно и профессионально.  
Андрей Сергеевич
25 мая, 17:45
Неплохо,но у меня 125отзывов 5звёзд,а в некоторых районах города,другие профили в15 отзывов5,стоят выше меня.Получается не только рэйтинг влияет,но и геолокация,хотя у меня место выездов тоже больше указанно чем у других,а влияет домашняя точка.Яндекс!!вы бы исправили эту ошибку!!Уже по рэйтингу и по указанным местам выездов исполнителей ставьте на верх☝А не из-за домашней точки
Ольга Симонова
25 мая, 19:01
Андрей Сергеевич,
 Причем исполнитель из другого региона может поставить адрес у вас и будет высвечиваться как местный. У нас так в первых рядах стоят вообще левые люди. С других областей.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 10:07
Андрей Сергеевич,
не только рейтинг влияет на позиции в поиске. На них влияет и запрос, который ввёл пользователь, и его предпочтения, и заполненность профиля, активность, количество выполненных заказов и т.д. Позиции не статичны, они постоянно меняются. Продолжайте развивать профиль, и вы обязательно станете выше!
fedorov768@gmail.com
25 мая, 18:14
Яндекс.Услуги рассчитаны на исполнителей, которые самостоятельно выполняют работу и лично отвечают за результат. Перепродажа заказов и посредничество у нас запрещены. По факту все заточено на посредников,заказы сейчас приходят час спустя и взять его почти нереально,следовательно падает активность и так до ....Отзыв плохой за мой отказ связываться публикуется,а от довольного клиента пропадает в недрах,при этом за закрытие заказа уже берут пока один в перспективе 10 процентов,а сервис бесплатный....Напишите уже нам где и за что мы должны платить и сделайте всех равными в возможностях взять заказ,который сейчас могут взять только посредники сутками юзающие телефон и след имеющие выше активность перед работающими мастерами.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 16:55
fedorov768@gmail.com,
Мне искренне жаль, что у вас сложилось такое мнение о сервисе. Мы прилагаем большие усилия, чтобы обезопасить наших пользователей от посредников, а так же стараемся сделать взаимодействие между исполнителем и заказчиком максимально удобным.



Что касается заказов. С недавних пор осуществлён функционал раннего доступа к заказам – это бонусная опция, которая позволяет получать дополнительные заказы. Мы поощряем наших пользователей за качественное и честное сотрудничество – такие заказы доступны надежным исполнителям, которые хорошо зарекомендовали себя. Получить доступ можно только по специальному приглашению от Яндекс.Услуг. Обычно мы отправляем его пользователям с рейтингом не менее 4, высокой активностью и положительными отзывами.
Позвольте я так же дополнительно прокомментирую момент с отзывами. Мы ни в коем случае не преследуем цели удалять положительные отзывы. Если они не публикуются, значит, они не прошли проверку на соответствие правилам написания отзывов на нашем сервисе. Что же касается негативных отзывов – они так же тщательно проверяются вручную, увы, деталей такой проверки я вам раскрыть не могу.


Вы правы, сервис Услуг является бесплатной площадкой для поиска специалистов и заказов, однако введение верификации за выполненные заказы — это еще один шаг в сторону объективности и прозрачности выбора услуг на сервисе. Это необходимо, чтобы закрыть и верифицировать заказ исполнитель мог только после того, как подтвердит его выполнение в Личном кабинете. В свою очередь заказчик может поставить оценку и написать отзыв только на подтвержденные заказы. Я очень надеюсь, что вы сможете оценить данный функционал по достоинству. 
fedorov768@gmail.com
6 июня, 08:47
Светлана Мастерова,
 Это не только мое мнение.это реальность . Неоднократно откликался на фейковые заказы и тут же поступали предложения о сотрудничестве. Теперь пару слов о заботе  над тем чтобы клиент получил максимально качественную услугу,на примере недавно выполненного заказа,о чем клиент даже не захотел открывать заказ и оставлять отзыв. Нужно  было человеку установить встроенную посудомоечную машину,ваш супер разум плюс большое количество хороших отзывов у определенного исполнителя сводят их вместе,на заказе оказывается исполнитель,включивший посудомойку в розетку и прикрутивший шланг к крану,фасад устанавливать он отказался,скинув несчастных 200 руб с заказа,в итоге человеку пришлось повторно создавать заявку и повторно платить ибо за 200 р никто не поедет. Вчера в ленте вечером появились заказы созданные 10 часов назад без откликов,довольно простые например для меня- для посредников разбираться что там надо  сделать не хватало компетенции,их скинули получается кому угодно-иным исполнителям? Это забота о клиенте? Хороший  был сервис для индивидуалов,складывается впечатление что алгоритмы новые вам депутаты ГД придумывают
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 16:01
fedorov768@gmail.com,
исполнителя выбирает заказчик, а не алгоритмы.  Досадно, что заказчику пришлось повторно заполнять заявку :(  К сожалению, такое случается.Чтобы компенсировать убытки, мы запустили акцию по возврату денег за некачественно выполненный заказ. Об этой акции можно прочитать тут


Любой исполнитель может откликнуться на заказ. Если у исполнителя есть ранний доступ к заказам, то это не значит, что исполнитель назначается автоматически на заказ, просто он видит эту заявку первым. Через час этот же заказ видят все исполнители. Выбор в любом случае остаётся за заказчиком. 
K.o.nov2014cop
25 мая, 18:25
Данная информация была очень полезна. Спасибо
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:33
K.o.nov2014cop,
это чудесно, что статья оказалась полезной для вас :)
zvn1981
25 мая, 18:44
1. А ничего, что 98-99% клиентов не оставляют заказы, а звонят напрямую понравившемуся исполнителю из первых 3-5 верхних позиций, но при этом рейтинг исполнителя зависит от количества выполненных "заказов", которые оставили те редкие 1-2% клиентов, которым по каким-то причинам не удалось договориться с исполнителями по телефону??
В итоге у опытных специалистов, которые уже по описанию заказа могут понять, стоит ли брать или нет - рейтинг снижается, а у дилетантов, которые берутся за всё подряд (и в половине случаев доламывают, если говорить о ремонте техники) - рейтинг будет расти.


Вы сделали систему с заказами и откликами в духе Профи.ру, но при этом добавили клиентам возможность звонить напрямую исполнителю, без составления заказа - но это так не работает, одно с другим не совместимо! Вы уже определитесь, или клиент обязательно должен оставлять заказ, ждать отклика и обмениваться контактами только после выбора исполнителя, или чтобы клиент мог договаривать с исполнителем напрямую по телефону - но тогда уберите из системы подсчёта рейтинга исполнителя количество откликов и выполненных заказов!


2. Почему нельзя сообщать причины изменения рейтинга?
Если жалобы и анонимные отзывы не публикуются - то почему не отправлять их в личные сообщения исполнителю и дать возможность обжаловать? Почему обычные отзывы можно обжаловать, а анонимные, которые с большей вероятностью могут быть происками недобросовестных конкурентов - нельзя даже просмотреть, но при этом они влияют на рейтинг? 


Это по-вашему правильно??
Ольга Симонова
25 мая, 19:03
zvn1981,
 Согласна с вами. Большинство заказов неадекватны. Люди многие не могут или не хотят разобраться как работает система и плодят их пачками, от одного лица может висеть 5 заказов и все невыполнимы. Ставишь на все -отказ, рейтинг снижается. Хотя  это простая адекватность. При этом действительно выполненные заказаы по какой-то причине уже давно не публикуются и вообще не видно их. Да я прошу клиентов оставить отзыв, они мне скидывают скрин и НИ ОДНОГО из них все еще нет в отзывах у меня, а рейтинг плавно снижается
vetr0ff.vadik
25 мая, 21:42
Ольга Симонова,
так вот почему рейтинг снижается!!! А я то думаю! Писал выше уже, мне приходит заказ от оператора на ремонт стиралки оставленный клиентом 3 месяца назад!!! Я даже звонить не буду, пару раз звонил на след день (по совету операторов) меня просто матом посылали - уже всё сделали. Конечно в отказ его и сегодня хобачки, рейтинг упал на единичку (вроде).
Обновлено 25 мая, 21:43
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 11:48
zvn1981,
1. Из таких заказчиков, которые пытаются с вами связаться по телефону, формируются контакты на вкладке «Ваши заказы». Из контакта вы сможете создать заказ, если берётесь за работу. Поэтому не только заказчики, но и вы можете оформить заказ и закрыть его, если  клиент связался с вами по телефону из анкеты.
2. Мы не раскрываем информацию о внутренних проверках сервиса, именно поэтому не можем рассказать, из чего именно складывается рейтинг. Насчёт обжалования анонимных отзывов и жалоб подумаем. Но хотим также отметить, что со своей стороны мы всё тщательно проверяем, не переживайте, пожалуйста, что ваш рейтинг может кто-то понизить просто так. 

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 11:55
Ольга Симонова,
отказы от заказов влияют на рейтинг только в том случае, если вы не закрываете другие заказы. Если вы постоянно отрабатываете заявки, то несколько отказов не влияют на рейтинг. 


Если видите, что заказы повторяются, то вы всегда можете написать нам в службу поддержки через форму обратной связи, мы проверим эти заказы и снимем с публикации. 
Также советуем вам не брать заказ, если понимаете, что он вам не подходит. Тогда и отказываться от него не нужно будет. 
Денис Акимов
25 мая, 19:00
Благодарю за оповещение. Будем надеяться, что это обновление сделает Яндекс лучше. Лишь бы без ущерба для исполнителя!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:10
Денис Акимов,
а мы надеемся, что наши обновления делают вашу работу на сервисе комфортнее :)
Если будет что-то не так, пишите нам, обязательно поможем!
Обновлено 27 мая, 13:10
Mackutos
25 мая, 19:08
Сделайте возможность уйти в отпуск например. А то отсутствуешь в городе, а заказы сыпят как из рога изобилия и нет возможности отметить на сайте, что отсутствуешь. И это естественно должно происходить без снижения показателей активности или тем более рейтинга.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 11:28
Mackutos,
вы можете временно снять профиль с публикации, тогда анкета не будет показана в поиске, а на активности и рейтинге это никак не отразится.
Щикин Дмитрий
25 мая, 19:48
Я считаю что все мастера должны быть в равноправном положении - все должны иметь одинаковую возможность сделать отзыв на заказ. Первым должен быть не тот кто привилегирован, а тот кто по факту первым сделал отзыв. Показывать нужно одновременно всем. Непонятно зачем одним показывать а от других скрывать. Возможность написать отзыв на задание должна быть доступна всем мастерам равноправно. А клиент должен выбирать из предложений наиболее подходящее. Я считаю что каждый мастер должен видеть все заказы в своей категории и иметь возможность на любой из них отправить отзыв. Вы пишете что улучшаете релевантность. Если это проявляется в том что будет больше релевантных показов профилей мастеров и меньше показов не в тему - это супер. А если Вы собираетесь фильтровать под каждого мастера ленту заказов - это плохо. Если те мастера у профилей которых мало показов еще и лишатся возможности на общих основаниях откликаться на заказы с ленты - как тогда они смогут продвинуться на сервисе?
Михаил
25 мая, 22:55
Щикин Дмитрий,
предложение хорошее. Есть несколько НО. Клиенты выбирают из первой пятерки откликов.  Остальные как правило свернуты и лень мотать предложения дальше. По вашему предложению, на первом месте в отклике должен быть первый откликнувшийся. Но это выдвигает на первое место бригадные подряды. т.к. менеджер постоянно мониторит новые объявления. А это уже не хорошо. По всем остальным пунктам согласен.
Щикин Дмитрий
26 мая, 08:51
Михаил,
Да, согласен - как средство борьбы с "бригадными" это должно работать. Главное только чтобы именно им и не стали в первую очередь показывать заявки :) 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 10:27
Щикин Дмитрий,
спасибо, что поделились мнением. Мы никого не лишаем возможности откликнуться и не убираем заказы из ленты. Эта возможность просто появляется спустя некоторое время. Но это не значит, что мы чем-то «обделили» другого мастера. Заказчик всегда может выбрать его для своей работы, если профиль специалиста его заинтересует. А через некоторое время у этого мастера появится такой же ранний доступ к заказам, если он будет постоянно откликаться и выполнять заказы. Это мотивация улучшать свой профиль и выполнить заказы. Ранний доступ к заказам — награда за активность. 
Обновлено 28 мая, 10:28
belog.neskazhu
4 июня, 11:50
Светлана Мастерова,
Не работает это так. В раннем доступе очень часто заказы вообще не по специализации. И тут засада. Не берёшь,  теряешь рейтинг. Берёшь- непонятно как его отрабатывать. Бред же. 
И то что потом клиент выбрать может исполнителя тоже неправда. Выбирают первых в списке в 90% случаях. Почему то яндеас себя не рекламирует на 4й странице. Всегда на 1й и не ниже середины. Рейтинг вообще падает без объективных причин. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса30 июня, 16:10
belog.neskazhu,
проверьте, пожалуйста, заполнение вашей анкеты, возможно, у вас указаны лишние услуги или категории, поэтому вы получаете заказы не по специальности. 


На рейтинг влияет активность, а в активности учитывается, сколько контактов и заказов вы перевели в закрытые заказы. Поэтому если вы постоянно отказываетесь от заказов, не выполняя никакой работы на сервисе, то да, активность может упасть, рейтинг — тоже. 


Выбор исполнителя всегда остаётся за заказчиком. Почему это неправда? Поделитесь, пожалуйста. 
vetr0ff.vadik
25 мая, 21:26
Актуальные уведомления? Мне вчера только прилетал заказ на ремонт стиральной машины оставленный клиентом 3 месяца назад!!! Мой аккаунт выбрал оператор. Зашибись. Просил уже операторов мне этот кал не присылать. Какое-то время вроде не было
Юрий Гуревич
27 мая, 08:47
vetr0ff.vadik,
У меня тоже был случай, когда пришел заказ, якобы, от клиента, я ему ответил, но оказалось, что это оператор "выбрал меня", написал клиенту, он ответил раздраженно (видимо, не я первый)  - почувствовал себя назойливым попрошайкой. Теперь отвечаю только тем, кто напрямую звонит мне по телефону/WhatsApp-у. Сервис сам себя наказывает? :)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 10:01
vetr0ff.vadik,
надеемся, что оператор больше не будет выбирать вас на неактуальные заказы. Просим прощения, что так получилось. Откажитесь, пожалуйста, от такого заказа. 
belog.neskazhu
4 июня, 11:51
vetr0ff.vadik,
Тоже самое. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 июня, 09:41
belog.neskazhu,
если оператор выбрал вас исполнителем в заказе, который не подходит вам по условиям (или старый), вы можете от него отказаться.
vetr0ff.vadik
25 мая, 21:28
"Так, например, сборщику мебели теперь будут приходить заказы только на сборку мебели. А заказы на перетяжку дивана или изготовление кресла уйдут тем, кто указал такие специализации в своём профиле."


Ага, а ремонт стиральных машин и подключение разделить не считаете нужным? Это совершенно разные виды работ.  Ни один частник так не работает. Если у частника в аккаунте и то и другое, то ... промолчу.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 10:06
vetr0ff.vadik,
расскажите, пожалуйста, подробнее об услугах подключения и ремонте стиральных машин? Вам приходят уведомления о заказах, которыми вы не занимаетесь?
foto177-58
25 мая, 21:43
Не хватает возможности размещать видео в разделах Видеоуслуг.  Как описать работу видеографа с помощью фото ? Никак
Ведётся ли работа над этим ? Обращался уже ранее, но не меняется эта позиция.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:03
foto177-58,
вы можете добавить видео своих работ в раздел «Видео» в личном кабинете исполнителя. Тогда заказчики увидят ваши замечательные ролики :)
uklad.r@gmail.com
25 мая, 22:18
Очень доволен сервисом. Мне и бесплатных откликов хватает, 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса28 мая, 10:30
uklad.r@gmail.com,
так приятно получить от вас комплимент, спасибо!
Частный юрист
25 мая, 22:30
Раньше заказы приходили с опозданием в несколько часов, а сейчас, надо полагать и вовсе через сутки -двое будут отображаться? Думаю что на этом кончится ваш сервис. Большинство уйдет искать другие сервисы. Видимо после того как вы наложили свою лапу на процент с заказов, у вас итак дела стали не очень. Затем вы стали контролировать звонки и потеряли еще клиентов и вот теперь последняя попытка поправить дела? Ну чтож удачи вам, в нелегком деле поборов. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 мая, 13:26
Частный юрист,
грустно, что новый функционал сервиса не пришёлся вам по душе. Будем стараться изменить ваше мнение в лучшую сторону!


Пожалуйста, проверьте работу уведомлений о новых заказах, больших задержек быть не должно. 
Обновлено 27 мая, 13:26
Дмитрий М
25 мая, 22:52
Это дискриминация, когда уведомления приходят не одновременно всем исполнителям. Как стать лучше, если ты не получаешь вовремя уведомление!? Яндекс со своими умными алгоритмами уже и сам не понимает как складывается рейтинг, как удаляются настоящие отзывы, сервис превратился в какой то балаган из умных алгоптмов, здравый смысл местами теряется, и количество таких мест только растёт.
Михаил
25 мая, 22:58
Дмитрий М,
ну, судя по моей переписке с техподдержкой по разным вопросам, я не увидел логики и здравого смысла в принятии решений живыми людьми, поэтому можно не удивляться тому, что происходит на сервисе.
Обновлено 25 мая, 22:59
Павел