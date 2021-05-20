Обновления для исполнителей: уведомления, заказы и привилегии

Рассказываем, как Яндекс.Услуги меняются для исполнителей, чтобы заказы стали ещё более подходящими, а сервис — более качественным.

Актуальные уведомления

Мы изменили алгоритм отправки уведомлений о новых заказах, чтобы они подходили именно вам. Теперь вы получите актуальное уведомление с 93% вероятностью.

Уведомления помогают не пропустить и быстрее забрать интересный заказ. Чтобы их включить, зайдите в личный кабинет, выберите раздел «Настройки» и проставьте галочки в блоке «Письма и уведомления». А чтобы получать уведомления на телефон, установите приложение «Яндекс.Услуги» и авторизуйтесь.

Релевантные заказы

Мы улучшили алгоритм, который подбирает специалистов для заказа, а именно —сузили широкие специальности. Так, например, сборщику мебели теперь будут приходить заказы только на сборку мебели. А заказы на перетяжку дивана или изготовление кресла уйдут тем, кто указал такие специализации в своём профиле.

Привилегии для лучших

Нам важно качество сервиса, поэтому теперь уведомления о новых заказах приходят не всем исполнителям одновременно, как раньше, а в несколько этапов.

Сначала мы расскажем о новых заказах наиболее подходящим исполнителям с высоким рейтингом. Через час добавим в заказ следующую группу хороших исполнителей, а позже уведомим всех остальных. Чтобы заказ был ваш — оперативно откликайтесь на него, среди первых оставляйте отклики и договаривайтесь с клиентом.

А чтобы быть в числе лучших исполнителей, берите заказы, закрывайте их и получайте хорошие отзывы.

Правила и советы по работе на Яндекс.Услугах читайте в нашем блоге.