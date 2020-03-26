Блог сервиса

Блог сервиса

Памятка для тех, кто работает на выезде

• Если вы можете работать удалённо — не ездите лишний раз. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом в час пик.

• Часто и тщательно мойте руки или пользуйтесь санитайзером. Делайте это каждый раз, когда заходите к клиенту или уходите от него.

• Старайтесь не трогать лицо руками. Это ключевой пункт.

• Берите с собой бахилы: это не только гигиенично, но и удобно. Можете также надеть маску и перчатки, но помните, что с ними нужно соблюдать все те же правила. Надетую маску меняйте каждые два часа.

• Вирус передаётся воздушно-капельным путём. Если это возможно, соблюдайте дистанцию не меньше метра. Например, посылку лучше поставить на пол, а не передавать прямо в руки.

• Если вы работаете дома у клиента, старайтесь контактировать с ним как можно реже. Идеально, если вы будете в разных комнатах.

• Если чувствуете, что заболеваете, звоните на горячую линию или вызывайте врача.

120 комментариев
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Сергей
26 марта, 18:52
Спасибо
Arhitektonika-lipetsk
26 марта, 18:58
Спасибо за памятку. Удаленно работать не позволяет сфера деятельности.
rostuu@bk.ru
26 марта, 20:46
Arhitektonika-lipetsk,
лишь бы не запретили.
Игорь Гаврилов
сегодня, 11:47
rostuu@bk.ru,
Запретить смогут только в случае ЧС. Все эти штрафы в режиме самоизоляции, да и сама самоизоляция лишь нарушают конституционные права человека. В составленном протоколе на вас в любом регионе пишите о том, что не согласны и данные указы и законы противоречат федеральному закону о ЧС (N 68-ФЗ), а также нормам конституции (статья 18, статья 55). Если действительно есть угроза заражения вирусом - вводите карантин и чрезвычайную ситуацию. 
darya231288
26 марта, 18:58
Спасибо ) было бы прекрасно если бы маски и санители были в продаже хотя бы) всем помогаем, а у самих ничего нет в аптеках 
Трифанов Константин
26 марта, 20:11
darya231288,

Не в бровь, а в глаз!!!
Владислав К
26 марта, 19:12
Спасибо
Александр Сергеевич
26 марта, 19:13
Александр
Дмитрий
26 марта, 19:41
Как можно электрику работать удалённо??? 
муслим
26 марта, 20:07
Дмитрий,
По блютузу можно электрику делать
Трифанов Константин
26 марта, 20:12
муслим,
 Или по фотографии с эфектами фотожопы))
Дмитрий
26 марта, 20:50
муслим,
По домофону тоже удалённо считается
Обновлено 26 марта, 20:50
hohrina-perm
27 марта, 19:17
Дмитрий,
Оптимизма вам ребята!
kruso
28 марта, 15:59
Дмитрий,
Удаленно от дома. Жить у клиентки. При сложной поломке :)
Владимир
26 марта, 19:53
Спасибо.
makusins74
26 марта, 20:02
Спасибо
Ремонт замена замков ключей
26 марта, 20:07
Переждем
Артем Г.
26 марта, 20:13
Благодарю за беспокойство. Буду следовать всем предостережениям. Всем крепкого здоровья.
Руслан Пушкарёв
26 марта, 20:17
Спасибо
Толик Алимов
26 марта, 16:20
Правда  всё
Dilshod Djuraev
26 марта, 20:24
Спасибо 

Детейлинг специалист Виталий Заремба
26 марта, 20:33
Спасибо за рекомендации! 
sputnik-okon
26 марта, 20:44
Спасибо. Сохраняем бдительность. 
Игорь Чепелев
26 марта, 21:22
Спасибо 
Дмитрий Глушенко
26 марта, 22:35
Спасибо за памятку,правда бахилы я использую постоянно на выезде.Всем крепкого здоровья и берегите себя.
cool.svetlana-1973
27 марта, 01:19
Можно подумать ,что кроме короновируса ДРУГИХ болезней нет.(название то какое, 👑 корона вирус))
Происки врагов коммунизма))
Развели ТУТ..
Наверное скоро выборы😉
И туберкулёза полно,и ДРУГИХ..
🤷‍♀️А горло болит от невысказанного100%
arakcheeff.aleksandr
27 марта, 07:54
cool.svetlana-1973,
Итальянцы тоже думали что их РАЗВОДЯТ...
В результате трупы не успевают хоронить.
hohrina-perm
27 марта, 19:10
cool.svetlana-1973,
Согласна, только не выборы , а принятие поправок в конституцию!
Павел Бочаров
29 марта, 08:20
hohrina-perm,
Опять нас кинут , люди не понимают , уже сколько раз и по отработанной схеме ...
Альмир Максутов
27 марта, 08:10
Будем ждать.
Игорь Д.
27 марта, 08:11
Спасибо за ценные советы.

troian.v
27 марта, 09:30
Всем здоровья! Одно непонятно, для чего нагнетается вся эта жуть с вирусом? Предприятия закрывают. Школы, сады закрыли.
Чем и как жить? Народ очнитесь, нас снова хотят кинуть...
Кому-то это выгодно....
fdmitriy257
27 марта, 09:43
troian.v,
Информировать людей о состоянии дел в мире - это уже оказывается "нагнетать"? Откройте глаза, включите голову и оцените реально! Итальянцы уже как две недели на карантине, не покидают дома, а инфицированных меньше не становится, смертность не уменьшается. А качество медицины у них не на последнем месте. И уж тем более не сравнить с нашей.
Обновлено 27 марта, 09:44
varganovaan@sch2120.yaconnect.com
27 марта, 10:58
fdmitriy257,
Медицина в Италии не на очень высоком уровне как раз
fdmitriy257
27 марта, 11:07
varganovaan@sch2120.yaconnect.com,
Клюсевое слово, если заметили "не на последнем месте".
troian.v
27 марта, 11:09
fdmitriy257,

Паника и не более того, причем созданны искуственно. Когда были свинной, птичий грипп? Разве заболевших и умерших было меньше?
Тогда никто карантин не объявлял. Вырезали скот в ЛПХ и всё. А выгода кому? Мираторг и им подобным, смогли захватить все рынки своей ГМО свининой. Вспомните историю с наклейками Ш., Навалились и всё стихло.
Примеров куча, начиная с ваучеров.
Выгода и прибыль -это всё, что интересует сильных мира. И никто не думает, что экономика рухнет. Население и так бедное, станет нищим. Просидим месяц дома, съездим всё накопления. А потом за кусок хлеба, будем убивать друг друга. А, что? Работать нам нельзя, а кушать то хочется....
hohrina-perm
27 марта, 19:12
troian.v,
Вот уж точно! Это что бы мелкий бизнес загнулся полностью! Кому выгодно - давно понятно!
arakcheeff.aleksandr
30 марта, 01:46
troian.v,
,Ты как маленький ребёнок!  Новости с других стран не смотришь что ли? Китайцы, итальянцы, испанцы - фейки что ли показывают?
Можешь и не подчинятся карантину.  Никаких запасов тебе потом и не нужно будет
Евгений Староверов
31 марта, 12:00
troian.v,
это точно
Евгений Староверов
31 марта, 12:03
fdmitriy257,
вы откуда про италию узнали? из СМИ? ну а теперь подумайте кем эти СМИ управляются...И вообще  там правду матку показывают или только наглядная агитация. А вот еще очень много пишут о ситуации в италии блогеры. Тоже не сложно догадаться для чего они этот хайп ловят.

troian.v
31 марта, 12:15
Евгений Староверов,

Всё верно, реального положения дел нам всё равно не расскажут.
Все СМИ под строгим цензом. Нам, простым смертным выдают только то, что посчитают нужным. 
terpigorjev.anton
вчера, 07:51
hohrina-perm,
А что делать тем у кого и не было не каких накоплений кто до каронтина перебивался с копейки на копейку
SANKO2006
сегодня, 13:33
varganovaan@sch2120.yaconnect.com,
несёт брехню
Обновлено сегодня, 13:33
Ирина Сушенцева (Касьянова)
27 марта, 09:52
спасибо!
Владимир Павленко
27 марта, 10:44
Спасибо! Удалённо не получается.
Виталий
27 марта, 10:50
интересно
troian.v
27 марта, 11:11
Я лично, как работал, так и буду работать.
Borzakova.ru
27 марта, 11:25
У меня получилось телеску и работу с психосоматикой перевести в онлайн. Это не так эффективно как собственноручно, но зато клиенту удобно - не надо никуда ехать, одновременно клиент обучается самопомощи, и платит за это меньше чем при очном сеансе. Так что поворот в практике интересный.
propagandaxoroshego
27 марта, 19:07
Borzakova.ru,
Поделитесь опытом? Я примерно в этой же сфере работаю. Сомато эмоциональное освобождение и кст. 
hohrina-perm
27 марта, 19:15
Borzakova.ru,
А, мне как удаленно мебель делать, сегодня закрыли доступ в арендуемое помещение, но аренду будьте добры платите! Еще доп соглашение подсовывали подписать, чтобы штрафы какие то на меня повесить. Кому это нужно? Уж точно не малому бизнесу!
Андрей М.
27 марта, 11:48
Все равно не могу работать по удалёнке. Это диагноз. Но с ним  - не лечат.
Рафаэль Солло
27 марта, 11:56
Спасибо
Рафаэль Солло
27 марта, 11:57
Когда это всё закончится? Не известно как Россия выйдет с положение чумы.
Сергей Беляков
27 марта, 13:11
А толку звонить ? Всем ....
hohrina-perm
27 марта, 19:17
Сергей Беляков,
Это точно, возрастной ценз тоже будет. После 50 лет в больницу просто не повезут. Здоровья всем!
ceninivan@mail.ru
27 марта, 13:58
Спасибо за памятку! Всем здоровья и хорошего настроения. 
Елизавета Жернова
27 марта, 14:12
Благодарю за памятку. Слава богу, могу и удаленно работать.
ave7770
27 марта, 15:43
Спасибо 
Марсель
27 марта, 16:10
Спасибо конечно, но не может электрик удаленно работать🙃😕
КОСТЯ Анциферов
27 марта, 19:17
Естественно
Александр
27 марта, 19:49
2020 год - это что-то невероятное.... Спасибо за памятку!
makskovalev2985
27 марта, 19:55
Спасибо
info@remont-da.ru
27 марта, 23:07
Очень своевременно и доходчиво
ARoma-potolok
27 марта, 23:16
Класс. Лучше с клиентом работать удаленно. 
kartashev.kluch911
28 марта, 06:29
спасибо
Сергей Леонов
28 марта, 08:00
спасибо
Игорь Питиримов
28 марта, 09:55
прочитал
Андрей .
28 марта, 10:00
Спасибо
Владимир К.
28 марта, 10:59
ВВолка бояться в лес не ходит
viol.antsiferova
28 марта, 11:22
Спастбо
Лана Артью
28 марта, 11:37
Большое спасибо!
KadoshMsk
28 марта, 11:52
В этот период мы заметили значительное снижение заявок на оффлайн услуги, включая ремонт, косметические процедуры, услуги юристов.

Вместе с тем, значительно выросло число заказов на образовательные услуги онлайн, различные виды консультаций и дистанционно-оказываемые услуги.
Борис Рюмин
28 марта, 12:22
Благодарю
gostenkov104532
28 марта, 14:32
Спасибо.
sil63
28 марта, 20:36
Ок
Андрей Лымар
28 марта, 16:39
Оплатите все расходы?
dron.novik.84
28 марта, 20:40
Спасибо за информацию.
info@remont-da.ru
28 марта, 17:29
Спасибо, очень нужная памятка
Артур Ю.
28 марта, 18:33
Спасибо!!!
Олег Никитин
28 марта, 21:53
Спасибо! Буду иметь ввиду
yannsemakov
29 марта, 08:35
Строго соблюдаю все рекомендации
Сангак Шарипов
29 марта, 12:33
Ананас 350 каробка в карбока 10 шт
nastyabobck
29 марта, 16:57
Маски что толку а глаза забыли  очки надо подводные или хотя бы лыжные вот тогда поможет !
lykovaalexa
29 марта, 17:09
Спасибо за заботу))! 
malaxovaprokladova64@mail.ru
29 марта, 18:14
Спасибо за  всё 
Павел Бочаров
29 марта, 18:16
Спасибо , работу останавливаю , ухожу в пике ...
tulkinzhonmusoev
29 марта, 21:44
Спасибо!
Денис С.
29 марта, 22:36
Спасибо за инф.
Сергей Макаров
30 марта, 08:13
Спасибо!!!
Александр К.
30 марта, 09:19
Спасибо
Gorba4
30 марта, 09:21
Спасибо!
LOVE-I24
30 марта, 15:18
Спасибо за заботу. В качестве профилактики полезно пить умеренно горячий раствор лимонного сока с пищевой содой, "коровывирус" его не любит (на ночь). Во благо!
Обновлено 30 марта, 15:20
ruza-mobile
30 марта, 18:17
Остановили работу сервисных центров и маленьких частных мастерских, как у меня! в арендуемый офис доступа нет, аренда капает... технически невозможно ремонтировать мобильники и телеки удаленно. Умные люди предложили выезжать к клиенту на своей оборудованной машине с защитой, как у инкассаторов, т.е. принимать технику через "бойницу" в кузове))) хотел бы я видеть, как клиент телек 55" мне это в тачку засунет))) да и начнем с того, что такая машина (как минимум, старая убитая Газель", при виде которой бомжи разбегааются, стоит минимум 50000, а в норм состоянии старенький Фольц Транспортер от полляма))) плюс оборудование и крепления еще на пару сотен... бенз, штрафы, лицензия... сколько будет стоить такой выезд?
ruza-mobile
30 марта, 18:21
сейчас детей перевели на дистанционное обучение и у половины из них планшеты и ноуты убиты или просто не тянут по железу современную программу.... отсутствие логики на лицо! детям с родителями в мастерскую идти нельзя, а мастеру ехать к ним домой можно! где гарантия, что мастер не болеет? необязательно короной, что болезней мало? он может быть просто переносчиком болячек!
Mariy
30 марта, 19:13
Спасибо за напоминание.
evgenijkev
30 марта, 19:57
СПАСИБО!
alyn76
31 марта, 15:56
всё ясно
Георгий
31 марта, 16:42
Будем бдительны.
Александр Николаевич
31 марта, 17:31
Спасибо, мою руки, пользуюсь средствами защиты
Александр Р.
31 марта, 18:09
Спасибо большое 
Калганов Сергей Николаевич
31 марта, 18:56
Спасибо, учту.

heykastudio
31 марта, 19:47
Скажите а у если выполняешь задание по доставке, ваш сервис не планирует какие либо справки на задание прикреплять, в автоматическом режиме, с указанием маршрута?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса2 апреля, 23:45
heykastudio,
нет, таких планов у сервиса нет
Иван Г.
31 марта, 21:53
Спасибо соблюдаем дистанцию работаем в масках перчатках с клиентами на расстоянии они сами соблюдают все правила но вынуждены вызывать без воды не возможно жить в загородном доме
elrossosh@mail.ru
1 апреля, 09:10
Спасибо 
Сергей Б.
1 апреля, 10:28
Спасибо
Юрий
1 апреля, 11:49
Спасибо
davidenkoegorka
1 апреля, 11:53
Ок
Александра
1 апреля, 11:56
Все ясно спасибо
zhimangulovmihail
1 апреля, 13:17
А не подскажите на что жить и чем за съёмную квартиру платить. Работаю здесь и на юду. Квартиру снимаю. Официально не где не числюсь.
ivanoff40let
1 апреля, 14:57
Чувствую - что от голода , я умру раньше , чем от вируса....
Обновлено 1 апреля, 14:59
SorocaSerg
вчера, 12:17
Как можно работать электрику удаленно? Если у клиента авария?
Юрий Николаев
вчера, 13:09
Другие сервисы уже выслали справки своим исполнителям,а тут только пустые слова.
mebellcom58
вчера, 14:31
хорошо!
kova1evanat
вчера, 16:53
Kova1evanat@yandex.ru
auosid
вчера, 20:20
спасибо
Исмаил Сейтягьяев
вчера, 21:16
Спасибо 
dostavkavody.moscow
сегодня, 12:13
  Работаю на удаленке. Для меня ничего непривычного в этом нет. Людей интересует наша услуга по доставке воды. Звоните.пишите. доставим вам воду. Чтобы вы лишний раз из дома не выходили.
Булат Н.
сегодня, 12:18
Мне в этом смысле повезло больше, я занимаюсь изготовлением  сайтов, часть денег приходит в долларах (это ни в коем случае не самореклама), то есть и раньше работа была удалённой... Возле дома свой участок, есть где погулять и чем заняться... Таким образом, хочу сказать, что эта самоизоляция меня вообще не затронула и курс доллара тоже...
Обновлено сегодня, 12:21
Людмила А.
сегодня, 18:30
Спасибо. Переждем вместе.