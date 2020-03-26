Памятка для тех, кто работает на выезде

• Если вы можете работать удалённо — не ездите лишний раз. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом в час пик.

• Часто и тщательно мойте руки или пользуйтесь санитайзером. Делайте это каждый раз, когда заходите к клиенту или уходите от него.

• Старайтесь не трогать лицо руками. Это ключевой пункт.

• Берите с собой бахилы: это не только гигиенично, но и удобно. Можете также надеть маску и перчатки, но помните, что с ними нужно соблюдать все те же правила. Надетую маску меняйте каждые два часа.

• Вирус передаётся воздушно-капельным путём. Если это возможно, соблюдайте дистанцию не меньше метра. Например, посылку лучше поставить на пол, а не передавать прямо в руки.

• Если вы работаете дома у клиента, старайтесь контактировать с ним как можно реже. Идеально, если вы будете в разных комнатах.

• Если чувствуете, что заболеваете, звоните на горячую линию или вызывайте врача.