Почему стоит откликаться на прямые предложения заказов на Услугах



У нас на Яндекс.Услугах заказчик может ждать в своём заказе отклики от исполнителей, а может предложить заказ понравившемуся ему исполнителю напрямую. Рассказываем, как следить за поступающими предложениями и почему так важно отвечать на них.

Как только заказчик оправит вам предложение — вы получаете SMS и письмо (его можно найти в почте по заголовку «Вам предложили заказ»). Чем быстрее вы ответите, тем выше шанс, что заказчик будет к вам более расположен и не начнет искать других исполнителей.

Кроме того, проверить такие заказы можно во вкладке «Вам предложили» личного кабинета. Откликнувшись, вы сможете узнать детали заказа и договориться о цене.







Откликаться на такие предложения для исполнителя выгоднее, чем работать с холодными заказами. Во-первых, заказчик уже выделил вашу анкету среди других, он заинтересован. Во-вторых, он может быть готов заплатить ту цену, которую вы указали. Или будет более сговорчив во время её обсуждения. В-третьих, если всё сложится успешно, вы получите постоянного клиента и хороший отзыв. Чем лучше отзывы, тем выше рейтинг, а значит, и выше заработок.

Проверьте, нет ли у вас предложений заказов без откликов уже сейчас.

Подробнее о функциональности можно прочитать в Помощи