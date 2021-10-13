Приглашаем на конференцию-подкаст про сервисы для предпринимателей

20 октября пройдёт конференция «Яндекс для бизнеса»: мы расскажем, как сервисы Яндекса могут облегчить жизнь предпринимателей.

Конференция пройдёт в формате видеоподкаста — это значит, что её можно будет посмотреть онлайн.

Начало — 20 октября в 11:00.

Ведут подкаст Лика Кремер, сооснователь и CEO студии подкастов «Либо/Либо», и Роман Чернин, руководитель сервисов Яндекса для малого бизнеса.

Кому будет интересно

Предпринимателям любого масштаба. В том числе тем, кто работает сам на себя, как большинство исполнителей Яндекс.Услуг.

Что будет

Открытый разговор о бизнесе между командой Яндекса и предпринимателями, которые каждый день решают те же задачи, что и вы. Поговорим о привлечении клиентов, о работе на маркетплейсах, о запуске доставки, о том, как малому бизнесу справиться с другими рутинными задачами. А ещё разберём реальные кейсы предпринимателей, которые пользуются сервисами Яндекса.

В конференции также примет участие Женя Маркелов, руководитель направления по работе с исполнителями Яндекс.Услуг.

Он расскажет, как исполнители могут зарабатывать с помощью сервиса:

— Как бесплатно сделать свой профиль привлекательным для клиентов

— Как неопытному исполнителю получить заказы и рейтинг

— Как алгоритмы Яндекс.Услуг определяют мошенников и что делать, чтобы вас не заблокировали

— Как пользоваться продвижением, чтобы получать много заказов

Всё это Женя обсудит с реальным исполнителем, который строит свой бизнес с помощью Яндекс.Услуг — репетитором математики Максимом Варнавским.

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