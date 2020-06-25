Привяжите контакты в мессенджерах





Хорошие новости — теперь вы можете добавить в свой профиль на Услугах контакты в мессенджерах. Мы рекомендуем установить как можно больше программ для общения — это увеличит шансы найти клиентов и упростит общение с ними.

Привязать контакты можно в два шага:

Откройте раздел «О себе» в своём профиле на Услугах.

Пролистайте вниз до подраздела «Профили в других сервисах» и укажите свои данные.







Эта функция появилась по просьбам пользователей. Будем рады и другим вашим предложениям по улучшению сервиса, которые можно оставить здесь.