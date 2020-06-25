Блог Яндекс.Услуг

Блог Яндекс.Услуг

Привяжите контакты в мессенджерах



Хорошие новости — теперь вы можете добавить в свой профиль на Услугах контакты в мессенджерах. Мы рекомендуем установить как можно больше программ для общения — это увеличит шансы найти клиентов и упростит общение с ними.

Привязать контакты можно в два шага:

Откройте раздел «О себе» в своём профиле на Услугах.

Пролистайте вниз до подраздела «Профили в других сервисах» и укажите свои данные.



Эта функция появилась по просьбам пользователей. Будем рады и другим вашим предложениям по улучшению сервиса, которые можно оставить здесь.

105 комментариев
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Ремонт котлов P.A.N-servis
26 июня 2020, 11:39
Пан-сервис 
konovaloff.m4ximus
26 июня 2020, 11:56
Удобно! Спасибо.
Филипп В.
26 июня 2020, 12:52
Классно! Хорошая фишка
nikolaew49
26 июня 2020, 12:55
Мало заказов 
Владимир Миколенко
26 июня 2020, 13:01
Удобно. Спасибо 
Кристина Каюмова
26 июня 2020, 16:54
Отлично сделали.
Александр
26 июня 2020, 23:13
Нет возможности ответить на отзыв. 
После того как сделали переадресацию (защита от спама) очень плохо слышно меня, часто клиент не может дозвонится или дозванивается но требует услуги которые я не предлагаю. Допустим я устанавливаю двери а звонки приходят по ремонту гармони. 
lubavaclean
10 августа 2020, 17:14
Александр,
Нормально так. Если бы мне позвонили по ремонту гармони )))
Владислав
27 июня 2020, 09:34
Спасибо!
Вероника Ч.
27 июня 2020, 09:44
Когда их будет видно в профиле? 
Koloskov Dmitriy
27 июня 2020, 10:08
Вероника Ч.,
Пока не понятно 
Но кажется все больше и больше оптимизируют 
Мессенджер Яндекс работает безупречно как чат, звонки не довели еще до идеала 
Александр Суханов
27 июня 2020, 23:34
Спасибо за апгрейд! Про whatsapp это вообще супер! Теперь мне не приходится каждый раз добавлять клиента который хочет вести диалог в whatsapp в телефон,  чтобы написать ему. Теперь он может это сделать самостоятельно и  мне не приходится забивать телефонную книгу! 
Вячеслав Кипкаев
20 августа 2020, 22:07
Александр Суханов,
Добрый вечер. А это можно загрузить? 
v9056615904
28 июня 2020, 18:43
делает на совесть-специалист.
v9056615904
28 июня 2020, 18:47
не понимаю Господа .не приходят запросы на отзывы,..
Алексей ш.
28 июня 2020, 19:22
Отлично!
Андрей Т.
28 июня 2020, 21:31
Очень удобно.Когда в профиле отображаться будет
Владимир Р.
28 июня 2020, 21:39
Очень удобно
Игорь Анатольевич М
3 июля 2020, 12:19
Нормально интересно
Игорь Анатольевич М
3 июля 2020, 12:19
Нормально
Игорь М.
4 июля 2020, 01:11
Очень удобная и практичная тема. Советую ребята я знаю вам очень понравится. С уважением Игорь Митяев
Азизбек
4 июля 2020, 14:21
Да я согласен можно попробовать 
nikolaew49
4 июля 2020, 18:23
Азизбек,
Не стоит тех ленег
t9601
6 июля 2020, 12:02
Попозже можно доделать? 

prihodipochitat
6 июля 2020, 17:39
А цена за услугу где записывается7
А почему  мне Ваш сервис   предлагает поставить  посторонние адреса и не дает  мне  поставить адрес моего офиса?
Koloskov Dmitriy
7 июля 2020, 06:21
prihodipochitat,
Ну по нет для адреса строки 
Иван
6 июля 2020, 22:36
Спасибо. очень удобно.
Space Sales
8 июля 2020, 09:49
Огонь !!!
Александр Фёдоров
8 июля 2020, 13:20
Интересно 
sashadudarevitch
8 июля 2020, 17:40
приятно что следят и обновляют биржу

Profservice
9 июля 2020, 08:33
Спасибо за данную возможность!
becnazarov.erik
10 июля 2020, 11:13
УДОБНО! СПАСИБО
Глубокий Колодец
10 июля 2020, 13:55
Очень хорошо

Серега Горчаков
14 июля 2020, 23:01
Попробуем
Михаил Локтионов
19 июля 2020, 01:49
Это правильно. У клиента сразу есть перед глазами выбор способа для общения.
Андрей Пашкин
19 июля 2020, 15:27
Я здесь мимо проходил...
Гранд Песок39
19 июля 2020, 18:43
Супер👍
Виктор Бредис
21 июля 2020, 17:16
Правильно сделали.Молодцы.
Эдуард
24 июля 2020, 13:56
Интересно
Виктор Бредис
25 июля 2020, 18:49
Спасибо
Георгий Ж
26 июля 2020, 21:55
Очень здорово, но я вижу, что новость от 25 июня, а в профиле этих кнопок менеджеров как не было, так и нет. Я не нашёл, во всяком случае. Где искать?
Николас_:)
28 июля 2020, 11:16
Фасады из натурального камня:
https://camenspb.ru/kontakty/
Николас_:)
28 июля 2020, 11:18
Фасады из натурального камня в СПб
https://camenspb.ru/kontakty/
voladimirkaisagaliev
28 июля 2020, 15:46
Буду рад вам помочь в ремонте холодильника любые нейсправности в любом холодильнике стаж более 30 лет
Территория Права
30 июля 2020, 15:38
Спасибо Вам за пополнение услуг.
remontbadteh
31 июля 2020, 07:49
Гениально!!!
evgenia.yand3x.ru
3 августа 2020, 15:17
Напишите коментарий
Сусанна Сусанна
3 августа 2020, 16:34
Только только начинаю пользоваться ещё не успел оценить
Vladimir
3 августа 2020, 22:32
я добавил контакты в мессенджерах, а где в профиле их будет видно? и когда?
Александр, Валерий
4 августа 2020, 00:33
Здравствуйте,наша бригада предлагает свои услуги по бурению скважин на воду. Бурим ДО воды, то минимального метража нет. Примерная стоимость работ: скважина глубиной до 20 метров 50000(в стоимость входит бурение ствола скважины,трубы НПВХ диаметром 125мм), фильтр и оголовок оплачиваются отдельно. Бурение скважины свыше 20 метров: бурение 2300руб/метр(в цену входит бурение ствола скважины,трубы НПВХ диаметром 125мм),оголовок и фильтр оплачиваются отдельно. На скважину выдаётся договор,паспорт скважины. Гарантия 1 год.
89776594881
Торлак Анна
7 августа 2020, 10:00
Отлично!
Светлана
7 августа 2020, 17:33
Торлак Анна,
Что отлично?
Ольга Черкасова
7 августа 2020, 20:17
Хотелось бы разобраться снововедениями 
titanbood-rt
8 августа 2020, 12:00
Рабочий персонал всегда готовы выполнить ваши заказы. 

https://yandex.ru/chat/#/join/643c9895-9f77-4109-9f82-da99355dee9c
vasha-voda.rf
9 августа 2020, 01:49
Гуд

evnenja.popova
12 августа 2020, 19:06
Уборка квартир
Светлана
12 августа 2020, 19:13
evnenja.popova,
Какой у Вас вопрос?
ser83l0ff
9 сентября 2020, 02:52
evnenja.popova,
Здравствуйте,сколько₽?
Эксперты Бизнес-кассы
13 августа 2020, 10:25
Удобная функция! спасибо!
Эксперты Бизнес-кассы
13 августа 2020, 10:26
Удобная функция! Спасибо!
юрий м.
13 августа 2020, 10:53
Спасибо
simonmkrt4yan
15 августа 2020, 07:22
нет заказов
Мария Андрейцева
15 августа 2020, 12:15
Классно развивается проект, мне очень нравится!
stroi.arz1
16 августа 2020, 07:10
Не виден профиль! Уже неделю жду регистрации и проверки!!!
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OlgaHas
17 августа 2020, 19:42
Slelowoslslsls
avatars
19 августа 2020, 17:21
Спасибо! заказов очень много! 

Юрий
19 августа 2020, 18:20
Нет заявок....
KOLOSALNO
19 августа 2020, 23:05
было бы здорово сделать интеграцию с jivosite
l3th-visitor
20 августа 2020, 15:26
Нет аськи(
Игорь Кобзарь
21 августа 2020, 09:02
l3th-visitor,
 нет
sergeisergeevitch.sergei
20 августа 2020, 17:11
Приехали пока сильно качественно мне понравилась
Игорь Кобзарь
21 августа 2020, 09:03
sergeisergeevitch.sergei,
что понравилось
Влада Борисенкова
21 августа 2020, 11:50
круто 
titanbood-rt
24 августа 2020, 11:41
Отличный сервис 
biwanchenko
24 августа 2020, 21:09
biwanchenko
vsekupi.rf
26 августа 2020, 06:48
ICQ не хватает
И.ra
26 августа 2020, 18:59
Сделать сделали. Задумка хорошая, но ни в профиле, вообще нигде значки мессенджеров не видно. Заказчики их просто не видят. А когда еще и замену номеров ввели (заметьте без моего согласия!), так вообще звонки сошли на нет.
Евгений Кошелев
27 августа 2020, 07:58
Аренда минивэна с водителем до семи человек, минимальный заказ часа.
Игорь Кобзарь
27 августа 2020, 05:08
Евгений Кошелев,
Не по адресу вопрос
Kabira Safaris Tours
28 августа 2020, 16:31
Thank you from Kabira
Копирайтер Галина Азири (Потапова)
29 августа 2020, 10:20
Здравствуйте! Я копирайтер. Почему-то как только подключила вашу новинку о скидках на услуги, мне перестали на почту приходить оповещения о новых заявках в моей нише. 
Что-то у вас или не доработано, или произошёл какой-то сбой. 
Посмотрите пожалуйста. Ваш сервис был лучшим. Хочется, чтобы он таким и оставался. 
С уважением, Галина.
gennadiikostyk
29 августа 2020, 15:16
для клиента это больше возможности свами связаться, это круто!!!
Копирайтер Галина Азири (Потапова)
29 августа 2020, 15:24
gennadiikostyk,
 да в чём крутизна-то, если я теперь не вижу новых заявок и не могу на них откликнуться? Я ТЕРЯЮ и заказы и деньги, которые могла бы получить за их выполнение.
Тома Родимцева
29 августа 2020, 22:20
По какой причине мой профиль не опубликован? 
Сергей Заев
6 сентября 2020, 07:29
Отличный сервис, не ожидал, что так хорошо будет работать. Спасибо)
vasha-voda.rf
9 сентября 2020, 02:59
Интернет-маркетинг от небольших работ, до бизнеса под ключ

"Амикта"
16 сентября 2020, 14:23
Подскажите, в наш профиль (ООО Амикта, https://amikta.ru/) начали поступать уведомления о новых контактах типа "У вас появился новый контакт Мы уже добавили его в ваш список контактов на сервисе Яндекс.Услуги." Это спам от предложений услуг нам, судя по тому, что есть только кнопка "создать заказ" около такого нового контакта? Это же не контакты заказчиков? Как они появляются? И зачем?
Игорь Ремарюк
21 сентября 2020, 15:48
89371737613
Игорь Кобзарь
22 сентября 2020, 07:46
Игорь Ремарюк,
конкретнее ,не понимаю
Евгений
15 октября 2020, 16:31
Здорово 
Василий Н.
23 октября 2020, 20:12
Очень хорошо, спасибо. 
Андрей К.
10 ноября 2020, 12:10
В кабинет исполнителя в приложении Яндекс, а также путём направления СМС-оповещения, были получены два сообщения: «Ваш отклик был выбран оператором Яндекс.Услуг. Свяжитесь с заказчиком в течение 30 минут: https://ya.cc/t/CJGnX9gNEWnUK» Однако при переходе по ссылкам в течении минуты в заказ, контактов заказчика я не обнаружил. Как связаться с ним непонятно! В чем проблема и как ее избежать в будущем?!
ulyanajebrailova
25 января 2021, 23:39
Хорошая новость👍👈
Владимир Путин
28 февраля 2021, 10:22
Только Ватсап....
На остальных шмяндексом все шпионится...
Строим Бассейны
15 апреля 2021, 22:09
Удобно
владимир к.
19 апреля 2021, 23:21
Здравствуйте! 
Все добавил, все заполнил, в публичном профиле информация не отображается(
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса21 апреля 2021, 13:02
владимир к.,
после того, как вы внесли изменения в профиль, они отправляются на проверку. После успешного прохождения проверки, нужно немного подождать, чтобы данные в публичном профиле обновились. 
Проверьте, пожалуйста, изменения отобразились в вашей анкете? Если нет, то, возможно, вы в профиле видите замечания после проверки?
Deer
20 апреля 2021, 14:55
Инстаграм не добавить , профиль постоянно на проверки , сырой сервис ещё
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса22 апреля 2021, 10:53
Deer,
сейчас в вашем профиле нет ошибок по результатам модерации, профиль опубликован, его видят заказчики. 


Проверьте, пожалуйста, ссылку на профиль в Instagram, которую вы прикладываете. Она должна быть рабочей, открываться без ошибок. Также в профиле в Instagram должны быть указаны те же данные (фамилия и имя), что вы указали в анкете на Услугах. Так мы сможем понять, что страничка в Instagram действительно вам принадлежит. Если что-то не получится, пишите нам через форму обратной связи, всё проверим и поможем разобраться. 
Валерий Мокров
1 мая 2021, 19:30
срочный ремонт стиральных  машин в Туле. Мало заказов.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 мая 2021, 14:53
Валерий Мокров,
попробуйте изменить фильтры на вкладке «Поиск заказов». Это позволит увидеть больше заказов. 
Николас_:)
4 мая 2021, 07:45
делаю фото с паспорта и с паспортом, а мне 
в ответ - плохое качество
дак как я лучше сделаю,
если такое качество в самом паспорте?..((
маразм какой-то..((
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 мая 2021, 14:57
Николас_:),
если вы получаете замечание «Плохое качество», это значит, фотография не может пройти проверку из-за плохого качества (она обрезана, засвечена, перевернута и т.д.), детали на ней трудно рассмотреть. Попробуйте сделать фотографию там, где хорошее освещение, проверьте, чтобы паспорт целиком помещался на фото, попробуйте поймать фокус и сделать фото ещё раз. Если что-то не получится, напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи. Поможем пройти проверку. 
Бакей Вадим
сегодня, 12:28
Не получается забить телефоны в вайбер и ватсап.....Пишет - не корректный номер телефона