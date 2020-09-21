Блог Яндекс.Услуг

Блог Яндекс.Услуг

Расскажите о себе и своей работе на видео


 

Расскажите о себе и своей работе на видео
В Яндекс.Услугах появилась возможность добавлять видео на свою страницу. Теперь можно записать видеообращение и показать будущим клиентам процесс работы над заказами.

Мы рекомендуем использовать новую функцию всем — видео расскажет о вас и вашей работе лучше, чем просто слова. Видеообращение полезно специалистам, которым важно установить эмоциональную связь с клиентом: репетиторам, психологам, няням.  Техническим специалистам видео с примерами работ помогут  продемонстрировать используемые инструменты, технологии, описать этапы работы. 


Где будет отображаться видео
В профиле исполнителя есть два блока с видеороликами:

Видео о себе расположено вверху карточки. Поприветствуйте в нём клиентов и расскажите о своём опыте.

Видео о работе размещаются над списком услуг, это ваше видеопортфолио. Загрузите сюда ролики, в которых показана выполненная работа. Можно добавить ссылку на YouTube-канал, чтобы видео из сервиса отображались в вашем профиле.

Как добавить видео

Для этого перейдите в Мой профильВидео. Здесь есть два блока: один для загрузки видео о себе, другой — о работе.



Если у вас уже есть достаточно популярный канал на Youtube, вы можете его привязать в том же разделе. Перейдите по ссылке Подключить YouTube-канал в блоке с роликами о работе. В поле ввода вставьте ссылку, нажмите кнопку Привязать канал и следуйте инструкциям.

Каким должно быть видео
Видео для профиля лучше снимать днём — при естественном освещении получаются более удачные кадры. Можно на время одолжить телефон с хорошей камерой, если ваш снимает недостаточно качественно.

В видео расскажите о себе и выполненной работе. Представьте, что записываете ролик для друга и постарайтесь не затягивать: чем раньше клиенты услышат интересующую их информацию, тем выше вероятность, что они обратятся именно к вам.

Когда показываете работу, используйте разные ракурсы, чтобы пользователи могли как следует всё рассмотреть. К примеру, для оценки укладки плитки важен не только общий вид двора, но ещё и область стыков — без крупного плана здесь не обойтись.

Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях или обратитесь в службу поддержки.

43 комментария
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Марсель Ахметшин
22 сентября 2020, 12:07
любопытно )
Шахматов Руслан Александрович
22 сентября 2020, 18:37
Класс очень занимательно
Константин
22 сентября 2020, 23:02
Консультация, это неплохо, но...желательно сделать услугу обработки видео: по звуку, по освещению, по продвижению, обратной связи. Чтобы были вопросы и можно было на них видеосообщением отвечать. Чтобы в профиле был свой канал с обратной связью. Мне бы, было легче отвечать на вопросы и снимать видео, чем просто рассказывать то, что я знаю 22 года. 
Александр
23 сентября 2020, 08:10
Интересно
Обновлено 23 сентября 2020, 08:10
Илий
23 сентября 2020, 17:06
Обязательно воспользуюсь.
Евгений Курец
23 сентября 2020, 18:01
Хорошее решение-осталось только его сделать:)))
Alexander P.
23 сентября 2020, 18:37
Буду иметь ввиду
Дмитрий Биляев
23 сентября 2020, 19:28
Интересное предложение
zakaz@y-card.ru
26 сентября 2020, 14:55
О нужно попробовать. клиенты зачастую не знаю каким способом, что делается печатается в типографии. Видеоролики облегчат понимание
Белый торт
29 сентября 2020, 00:31
Все бы хорошо, идея отличная! Но видео загружено, на модерации уже третий день. Личный сайт не публикуется, страница на Фейсбуке почему-то не проходит модерацию. Техподдержка молчит! Остается ждать)))
Андрей Немиров
29 сентября 2020, 23:07
Буду пробовать , так как видео дает больше эффекта
Белый торт
29 сентября 2020, 23:19
Андрей Немиров,
если этот эффект опубликуют ! с такими темпами у меня уже есть следующее видео , а толку его не публикуют !
Артур Петров
2 ноября 2020, 18:42
Белый торт,

Это настораживает....
I
30 сентября 2020, 15:14
Я загрузила два видео , но они не отображаются в профиле 
Discount club
30 сентября 2020, 16:07
Яндекс не перестает удивлять своим новаторством и новыми технологиями.  Команда cardmaster.by благодарна за смелые решения и всестороннюю помощь для реализации своих идей в просторах байнета и рунета. 
Руслан Маратович
30 сентября 2020, 21:46
Спасибо за информацию,она очень полезна
Дмитрий Биляев
4 октября 2020, 17:28
Руслан Маратович,
Да
m4ximus.master
4 октября 2020, 17:19
сделаем
Максим
13 октября 2020, 00:11
 ))))))))))))))))))))
glasssouvenirs
14 октября 2020, 14:36
Да, запуск долговат ;(
АСАЙТ кино клипы новости
14 октября 2020, 15:43
Видео это очень хорощо
АСАЙТ кино клипы новости
14 октября 2020, 15:56
Видео это очень хорошо. Полезный совет: что бы видео быстрее установилось на Вашем аккаунте, загрузите короткое,а главное одинаковое видео о Вас на профиль и на ютуб. И ссылку на ютуб делайте именно на это видео, а не на канал
evroshved
18 октября 2020, 14:52
это для тех кому делать нехер))))))
Павел Ковалев
20 октября 2020, 11:54
Будем пробовать и изучать данное приложение  
Анна Т.
20 октября 2020, 12:19
люди, помогите. Яндекс не принимает документы, которые были получены мной на другую фамилию (девичью). В службу поддержки не написать попросту. ЧТо делать  в этой ситуации???
Леонид д.
24 октября 2020, 19:21
https://www.youtube.com/watch?v=FD_QDYHwDB4   Ну может мы себя будем продвигать.
Алхас Г.
28 октября 2020, 06:29
Разберусь с компом будет проще. Пока я чайник.
razborow
28 октября 2020, 10:44
Давно пора !!!
J-Motors
28 октября 2020, 16:48
Попробуем:)
Сергей Юрьевич Гоманков
28 октября 2020, 22:09
Хорошее дополнение тем более что мы создаём сейчас новый профессиональный сайт посвящённый судебным экспертизам, рецензиями научным исследованиям. Поиск заказчиков экспертных услуг через Яндекс имеет лишь несколько большых существенных недостатков. Заказчик сам заранее называет цену будущей экспертизы, хотя право по закону ему её определять никто не давал, потому что в практике Заказчик определяет её запредельно низкой, чтобы самому узнать истинную цену при созвоне с исполнителями. Второй недостаток это то, что Заказчик сам толком не знает какой вид экспертизы ему нужен, отчего и путается в экспертной терминологии, не подозревая порою, что экспертиза в его деле без соучастия правоохранительных органов невозможна. Третий недостаток. При выборе исполнителя экспертной или юридической услуги клиент как правило никогда не прикладывает документы на которые он ссылается, формулируя свой заказ. Клиентов надо приучать формировать свои предложения в одном файле в формате .prf. А в иделале, дать возможность клиенту присоединять файлы к запросу в любом графическом и текстовом формате, а сам Яндекс автоматически должен создавать из всего этого файл .pdf. То есть должна быть форма заявки. Это сразу отсечёт мошенников, зазывал и зевак, которые впустую трезвонят занимая рабочее интернет время экспертов и память ресурсов. С уважением, специалист-эксперт НЭУ НИЦ "Столичный эксперт" Гоманков Сергей Юрьевич г.Москва. P.S.: очень надеюсь на то, что мои пожелания будут услышаны компетентрыми лицами.
matveeva.galka2014
29 октября 2020, 17:28
Хорошее дело, пара кликов - и...
avtoinstruktor47
29 октября 2020, 22:06
Попробую воспользоваться
Андрей шереметьев
31 октября 2020, 06:33
Это конечно хорошо, я уже воспользовался. Но я жду готовое приложение на iOS  когда оно будет? 
Артур Петров
2 ноября 2020, 18:41
Надо сделать ролик!
Артур Петров
2 ноября 2020, 18:43
А шо? Надо будет создать. Мож и мой будут банить... 
perepechina.irina
2 ноября 2020, 22:24
Обязательно запишу видео. Спасибо за совет. 
Охунжон Абдиримов
5 ноября 2020, 14:39
Всем привет выполняем кирпичный столбов 
Ленин область Санкт Петербург выезд
stanislavhamidov
6 ноября 2020, 16:12
Отлично, очень рад этому!
Сat. _VL
12 ноября 2020, 03:38
А я ещё не адаптировался к сайту. Только изучаю. 
Рулонный газон
23 марта 2021, 08:57
А у меня при загрузки видео

Произошла ошибка
Что-то пошло не так, закройте окно и попробуйте ещё раз
Хоть бы подсказку давали что не так.

А подключить канал вообще  нет ссылки.
Изготовление всех видов ключей
14 апреля 2021, 11:10
Данный функционал не реализован, зачем Яндекс рекламирует то, что не работает. Просто издеваются над нами.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса14 апреля 2021, 14:28
Изготовление всех видов ключей,
подскажите, пожалуйста, что у вас случилось? Что не работает? Если вы поделитесь с нами подробностями, постараемся помочь!
shievanov.egor
21 декабря, 01:20
Такой кнопки нет. Её убрали или какое-то условие необходимо для появление кнопки?