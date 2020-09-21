



Расскажите о себе и своей работе на видео

В Яндекс.Услугах появилась возможность добавлять видео на свою страницу. Теперь можно записать видеообращение и показать будущим клиентам процесс работы над заказами.



Мы рекомендуем использовать новую функцию всем — видео расскажет о вас и вашей работе лучше, чем просто слова. Видеообращение полезно специалистам, которым важно установить эмоциональную связь с клиентом: репетиторам, психологам, няням. Техническим специалистам видео с примерами работ помогут продемонстрировать используемые инструменты, технологии, описать этапы работы.



Где будет отображаться видео

В профиле исполнителя есть два блока с видеороликами:

Видео о себе расположено вверху карточки. Поприветствуйте в нём клиентов и расскажите о своём опыте.

Видео о работе размещаются над списком услуг, это ваше видеопортфолио. Загрузите сюда ролики, в которых показана выполненная работа. Можно добавить ссылку на YouTube-канал, чтобы видео из сервиса отображались в вашем профиле.

Как добавить видео

Для этого перейдите в Мой профиль → Видео. Здесь есть два блока: один для загрузки видео о себе, другой — о работе.





Если у вас уже есть достаточно популярный канал на Youtube, вы можете его привязать в том же разделе. Перейдите по ссылке Подключить YouTube-канал в блоке с роликами о работе. В поле ввода вставьте ссылку, нажмите кнопку Привязать канал и следуйте инструкциям.

Каким должно быть видео

Видео для профиля лучше снимать днём — при естественном освещении получаются более удачные кадры. Можно на время одолжить телефон с хорошей камерой, если ваш снимает недостаточно качественно.

В видео расскажите о себе и выполненной работе. Представьте, что записываете ролик для друга и постарайтесь не затягивать: чем раньше клиенты услышат интересующую их информацию, тем выше вероятность, что они обратятся именно к вам.

Когда показываете работу, используйте разные ракурсы, чтобы пользователи могли как следует всё рассмотреть. К примеру, для оценки укладки плитки важен не только общий вид двора, но ещё и область стыков — без крупного плана здесь не обойтись.

Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях или обратитесь в службу поддержки.