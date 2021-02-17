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Рейтинг исполнителей теперь рассчитывается по-новому



С 18 февраля рейтинг исполнителей рассчитывается по-новому: он учитывает множество разных факторов — в итоге получится более справедливая оценка.

Теперь в рейтинге будут учитываться не только публичные отзывы, но и

  • анонимные отзывы,
  • оценки без отзывов (сколько звёздочек из пяти поставил заказчик); 
  • жалобы.

Мы уже давно собирали эти данные, но пока что не учитывали их в рейтинге исполнителей.

Кроме того, теперь рейтинг на Яндекс.Услугах не будет формироваться по одному отзыву — мы думаем, что этого недостаточно для справедливой оценки. У исполнителей не будет рейтинга, пока не наберётся достаточно оценок от заказчиков.

Как повлиять на рейтинг? Так же, как и прежде: ищите заказы и оставляйте отклики на Яндекс.Услугах, выполняйте работу качественно, закрывайте заказы и обязательно просите заказчиков оставлять отзывы.

Все анонимные отзывы, оценки и жалобы мы проверяем так же внимательно, как и публичные отзывы, которые вы видите в своём профиле.

1755 комментариев
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Вадим
18 февраля, 13:07
Посмотрим что из этого выйдет.
Максим Маслов
18 февраля, 14:28
Вадим,
Сдается мне, ни чего хорошего...

Ростислав Фролов
18 февраля, 19:05
Вадим,
Особенно радуют отзывы от тех, кого в глаза не видел...
ordienko
19 февраля, 09:17
Ростислав Фролов,
Это да. Добрых людей всё больше. Ну говорят ведь: проверять будут тщательно
(с лёгким сарказмом)
Обновлено 19 февраля, 09:18
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 09:27
Вадим,
конечно, сначала лучше разобраться, как это всё работает на практике. Будем ждать ваших отзывов :)
Саша Авантаж
19 февраля, 13:18
Ростислав Фролов,
да, перспектива уникальная - анонимы будут писать отзывы...
владимир рыбаков
19 февраля, 15:29
Светлана Мастерова,

Светлана, у меня вообще  уникальная ситуация. больше года не могу восстановить аккаунт из за жалобы клиента который меня обманул и не оплатил услуги. 
Просто шикарно работает Яндекс Услуги !!!!
Можете этот как прокомментировать ? 

ilitkrin
19 февраля, 15:43
владимир рыбаков,
Надо же сначало брать плату, а потом только выполненную работу отдавать разве нет? А если отказывается, мол, не, гони сначала проект, то шли его куда по дальше, условия после завершения, ставишь ты.)
владимир рыбаков
19 февраля, 15:52
ilitkrin,
Ну тут уже понятно что надо было заранее расчитываться. 
Меня больше всего удивляет что сервис Яндекс Услуг из за одного негативно и не обоснованного отзыва просто заблокировал меня и всё.  без какого ибо разбирательства . 
Тех поддержка при этом помочь ничем не может. просто прелесть ) 

Обновлено 19 февраля, 15:52
anna.churasheva
19 февраля, 21:15
владимир рыбаков,
 всегда работаем 100% предоплата.
И не кому соблазняться не оплатой.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 09:19
владимир рыбаков,
ознакомились с вашей ситуацией и вернули профиль в публикацию. Пожалуйста, будьте аккуратнее при работе с клиентами в следующий раз. На данный момент анкета отправилась на проверку, которая длится до двух дней. Если критичных замечаний не будет, профиль опубликуется, заказчики снова увидят его. Удачи в работе!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 09:21
Саша Авантаж,
анонимные отзывы оставляют ваши заказчики. Поэтому выполняйте свою работу качественно, тогда анонимные отзывы будут с оценкой 5. Также хотим отметить, что все жалобы и отзывы тщательно проверяются, не переживайте. Просто так испортить вам репутацию не смогут. 
Сергей Сахаров
20 февраля, 09:48
Светлана Мастерова,
если бы вы ещё прислушивались к нашим отзывам, делаете всё с точностью до наоборот. И после этого хотите чтоб мв платили за продвижение.
Антон Бобер
20 февраля, 13:38
Вадим,
Работает очень просто - хотите подняться в поиске - работайте хорошо и получайте отзывы, не хотите долго ждать - заказывайте продвижение у Яндекса. При этом надо учитывать на сколько Вам подходит сервис Услуги. Нам например не очень, т.к. розничный сектор требует оперативной реакции на заказы, а мы в основном ориентируемся на средних и крупных клиентов. Как яндекс услуги будет учитывать что мой персонал прошел обучение? у нас есть лицензии? то что мы платим налоги? у нас есть допуски ростехнадзора на проведение работ на опасных объектах. Мои сотрудники изначально стоят дороже чем частник.
Хотя надо признаться несколько крупных заказчиков мы получили с Яндекс Услуг после того как частники провалили выполнение заказа.
alekseiko4etckow
20 февраля, 13:56
anna.churasheva,
Абсолютно согласен !!! Всегда нужно работать по предоплате ! А то начинается , вы сначала сделайте , а мы потом оплатим ... и т.д.
Андрей.
20 февраля, 23:50
Светлана Мастерова,
🤣
владимир рыбаков
21 февраля, 15:53
Светлана Мастерова,
благодарю. Надеюсь всё заработает на этот раз. 
Ярослав Осташев
21 февраля, 19:15
Светлана Мастерова,
смогут. Еще как смогут. Только теперь анонимно
Sergey Fokin
22 февраля, 10:01
Антон Бобер,
Все правильно. Мы тоже работаем официально, есть лицензии на обслуживание медицинского оборудования, газового оборудования, плюс дорогой измерительный инструмент с поверками... Но в Яндексе это не учитывается, и ставят нас в один рейтинг с частниками без образования. Ладно хоть в городе сарофанное радио работает, и у нас есть свои постоянные клиенты
Владимир Путин
22 февраля, 20:06
Светлана Мастерова,


Сказочница.....
Тебе  если не романы , то эссе писать....

Владимир Путин
22 февраля, 20:10
Светлана Мастерова,


У меня Яндекс украл уже 45 отзывов...
Звонков было на счётчике выше 3.000 ...
Сейчас по нолям...
Зато дай бабло и все вернут....
Щикин Дмитрий
22 февраля, 21:44
Владимир Путин,
А что за счетчик звонков такой, не просветите? И кому надо дать чтобы вернули?
И. Саровский
23 февраля, 18:56
Светлана Мастерова,

Даже президент так красиво не врет...
И. Саровский
23 февраля, 18:58
Щикин Дмитрий,
Янде ксу и дай...
Он знает...
Игорь Ч.
24 февраля, 09:18
владимир рыбаков,
А зачем им это комментировать? Вообще ни какой объективностью тут не пахнет, можно любой аккаунт обрушить и ни кто ничего не станет объяснять. Правила мол такие.
Адвокаты-Липецк
24 февраля, 13:21
Светлана Мастерова,
Про безликие анонимные оценки (возможно конкурентов) "очень радует" На личном примере сталкивался и писал в тех. поддержку. Разочарован!!! Хочешь занизить рейтинг потому что у тебя плохое настроение или твои ожидания не совпадают с реалиями, скажи кто ты? Чтоб мы могли дать аргументированный ответ по существу! А так получается игра в одни ворота. Таким образом, включая анонимные отзывы и оценки Вы полностью контролируете Наш рейтинг, а для нас он остаеться закрытым без возможности апелляции!!!! Не справедливый рейтинг! Повторюсь еще раз Очень Разочарован!
P.S> В Я. Кью удалил аккаунт. Из-за не справедливой возможности оценки комментария (поста) Предоставил клиенту(кто задавал вопрос) информативный, развернутый ответ со ссылками на нормативные акты, потратил на это целый день для изучения данного вопроса. И что я получил в итоге шквал не годований простых людей которым просто не по душе эта информация, она меня и самого не радовала, но это была действительность нашего законодательства РФ! А их хотелки не превзошли их ожидания! За это я получил кучу не справедливых дизлайков, после чего удалил аккаунт. Это нормально? История повторяется... Грустно(
Мастер
24 февраля, 13:42
Светлана Мастерова,


Здравствуйте! Надеюсь, что Ваши заверения, будут применимы не на словах/тексте/ но и на деле(!) и в действительности(!) Поскольку, - тщательная проверка подлинности АНОНИМНЫХ ОТЗЫВОВ, - очень непростая задача(!) 
Перечислю источники будущих проблем для НАС, - обоих сторон: 
(Я.Услуги" - ИСПОЛНИТЕЛИ):
1) Конкуренты (НЕдобросовестные);
2) Психически нездоровые заказчики (таких - ПРЕдостаточно(!) даже, если ТАКОВЫЕ - лишь потенциальные клиенты/заказчики, (по обзвону) и даже без выполненных заказов, БЕЗдоговорные;
3) мошенники-провокаторы-вымогатели, разных мастей;
(которых пруд-пруди в инете) - которые регулярно портят нервы, и крадут драгоценное время, - при своих обзвонах, попытках "развести" исполнителя, на данные банк/карты (якобы ПРЕДоплачивая заказ), и т.д, и т.п... 
Данный прогноз, сделан для нового метода "Я.Услуг" (анонимные отзывы). 
И, исходя из собственного опыта, с профессиональным стажем исполнителя: более (20-лет). В ИТОГЕ: Исполнители, - ждём проблем - ОДНОЗНАЧНО(!)
Мастер
24 февраля, 14:08
Адвокаты-Липецк,

Именно - так всё! БЕЗпредел...
ООО «Ас-ние»
24 февраля, 20:06
Светлана Мастерова,
спокойно могут испортить репутацию. Так как заказчику может не понравится цена и он анонимно будит гадить
cheban.vitaliy
25 февраля, 07:25
Светлана Мастерова,
Так же конкуренты могут писать негативные отзывы! У меня тоже есть отзыв от человека, которого я никогда не видел, и по отзыву понятно, что мы с ним не работали, только модераторы все равно не хотят удалять его, писал в поддержку, результата нет!
Наталья С
25 февраля, 16:45
Светлана Мастерова,
А как и когда будет обновляться рейтинг? 
egorpalyan
25 февраля, 20:03
Ростислав Фролов,
 Точно

Евгений Глебов
26 февраля, 18:01
Ростислав Фролов,
Вот вот,  мне тоже поставили 1 звезду, типо не перезвонил на неотвеченный дозвон, плохо.
Darya.b1901
27 февраля, 08:45
Светлана Мастерова,
Да что вы говорите???! Мне оставил отзыв совершенно не знакомый человек, мало того я с ним не работала, я даже с ним не разговаривала... а вы опубликовали отзыв и отказались его удалять... это же мнение человека...и теперь каждый недовольный, что ему не полизали зад может писать все что душе угодно и портить рейтинг!!! Вы просто обезьяне даёте гранату и ждёте, что все будет хорошо! И знаете, давно работаю с людьми... психология такая, что довольные клиенты никогда не бывают, либо цена высока, либо исполнение не очень, поэтому хорошие отзывы пишутся очень тяжело (это уже не надо довольным, у них и так ремонт сделан и все отлично), а вот негатив сразу пишут... прям говном запливать милое дело🤬
ЕВРОТЕХНИК
27 февраля, 14:54
Светлана Мастерова,
может быть вы мне поможете) Конкуренты пишут негативные отзывы с фейковых аккаунтов по услугам, которые я не оказывал) В прошлый раз его без проблем удалили, теперь точно такой же отзыв (почти слово в слово) висит. Проверка не пропускает реальные отзывы реальных клиентов, которые все делают по правилам, на моих глазах по инструкции, уже человек 5. А тут как то получается, что любой может создать акк, написать хоть что и он пройдет. В поддержку несколько раз писал, ответа нет, и результата тоже. Как быть, подскажите?
Юрий
27 февраля, 19:01
Светлана Мастерова,
Незнаю ,незнаю . Отзыв как всегда это субъективное мнение ... И написать его можно и на конкурентной основе. 
Эвакуаторы Казани 2-596-911
28 февраля, 21:39
Светлана Мастерова,
  
 Как будет проверяться факт реальности клиента? Если под анонимов могут писать конкуренты и это все пойдет в рейтинг...  Очередной БРЕД на подходе, растеряете всех и исполнителей, и заказчиков!
Наталья Камнева
2 марта, 05:55
ordienko,
Да ,уж это точно!!!
raevoliix
2 марта, 11:55
Ростислав Фролов,
Согласна с вами!!!
WEBRAZAVR
2 марта, 19:27
Светлана Мастерова,
Светлана, ну как же тщательно. У нас все 5-ки, посмотрите переписки с заказчиками, со всеми общаемся сутками, делаем СВЕРХ оговорённого, что бы были довольны. Один заказчик просто швырнул 1-у звездочку, написав необоснованную гадость, потому что не сделали «больше», чем он просил 
vladzilll
5 марта, 10:20
Светлана Мастерова,
 Извиняюсь, если задавали этот вопрос уже в ветке, но не могли бы Услуги перестать вымогать от меня фото с паспортом? :) Юду вон оно не нужно =)
Я у вас пока ни одного заказа не выполнил, очень редко откликаюсь, фин.операций - ноль,  а уже "сомнения в достоверности данных". С чего бы? Это не параноя, но личные данные тоже денег стоят. Просто так их раздавать - увольте. 
Ну или уж официально заявите, что работаем только с подтверждёнными пользователями, а всех мнительных - на выход. 
Исл С.
6 марта, 10:24
Светлана Мастерова,
Первомайский
Игорь
7 марта, 04:08
Светлана Мастерова,
Ознакомьтесь, пожалуйста, с моим предложением, изложенным в ленте комментариев ниже. Буду признателен за ответ. Спасибо!
Юрий
10 марта, 05:43
Светлана Мастерова,
Вот очень интересно, как вам эта идея пришла? Вы тоже как и многие решили улучшить и получится хрен знает что. Это наверно коронавирус осложнения дал такие?, какие еще анонимные отзывы?
Обновлено 10 марта, 05:43
filterhelp
10 марта, 15:53
vladzilll,
Та же тема. Дай паспорт. А потом с каршерингом вдруг разбираться будем (надеюсь это не так). Ответа пока нет....
Виталий
10 марта, 16:35
Ростислав Фролов,
Это факт . человека не видел в глаза , и по цене не сошлись. А у тебя хлоп и отзыв плохой , как так ?
А сколько людей проходит вообще отзыва не оставив , хотя их просишь. КАК ТАК.
Бюро "Юристов&ЭкспертовЪ"
12 марта, 14:16
Светлана Мастерова,
поскольку "Мария Стасян" не может ответить практически ни на один наш вопрос, попробуем узнать у вас.
Интересно, почему страница нашей юридической компании не видна в списке выдаче по запросу например "Юрист Тверь". а также и по некоторым более узким запросам, причем непосредственно в каталоге Я.Услуг? По некоторым она не видна и на карте даже при увеличение масштаба.
Ответы типа "так может быть", "слишком широкий запрос" и т.п. неинтересны, т.к. не объясняют наличия в этих списках и на карте других исполнителей, которые там не случайно, а регулярно.
Разъясните?
Наталья
15 марта, 01:11
ЕВРОТЕХНИК,
Подскажите вы из какого города?
aleksandar-triastsin
22 марта, 04:30
Светлана Мастерова,
ревда
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса25 марта, 10:34
aleksandar-triastsin,
Вы из этого города? Вижу, что случайно создали два профиля на сервисе. Напишите по обратной связи в личном кабинете или на почту uslugi@support.yandex.ru, коллеги подскажут, что делать.
Обновлено 25 марта, 11:01
Химчистка.Про
4 апреля, 12:18
Светлана Мастерова,
Светлана, добрый день. Столкнулись с непонятным образом расчётом. Не уверены, что это не игра конкурентов. У нас на Яндексе 28 отзывов, все на 5 баллов, а рейтинг снижен до 4,7. Что существенно повлияло на отклики клиентов. Так не может быть, чтобы вы проверку негатива детали без участия исполнителя. Так я на всех могу кляузы строчить, чтобы самому в первых рядах быть. Вот у нас по другому бизнесу в другом сервисе мы опротестовали три фейковых отзыва. Какие-то Тролли страдают расстройством, а честные люди страдают. Мы выступаем ПРОТИВ такого способа расчета. Вы должны уведомить нас, исполнителей, и предоставить право оправдать себя или подтвердить, что отзыв был от заказчика, тот в свою очередь должен это доказать. Предоставить фото или запись звонка, с номером исполнителя указанного в профиле. Либо, это специально Яндекс занижает, чтобы спровоцировать на платные услуги продвижения? В любом случае, просим обосновать занижение нашего рейтинга.
Химчистка.Про
4 апреля, 12:23
Светлана Мастерова,
Да, и ещё, два раза у нас был заказ на адрес за город. Когда приезжали, никто не открывал и не отвечал на телефон. Один раз приехали на несуществующий адрес и телефон также больше не отвечал. Скажите случайность? Да вот теперь я точно понимаю, что это закономерность, для использования таких чёрных методов давления конкурентов. Нам то некогда такими делами заниматься, а вот люди то есть разные, мы одного такого знаем, аж с Екатеринбурга удрал, теперь у нас такими же методами занимается.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса6 апреля, 16:43
Химчистка.Про,
спасибо за ваши подробные комментарии. К сожалению, не можем раскрывать вам все детали проверки отзывов, но хотим заверить, что все отзывы тщательно проверяются как в ручную, так и автоматически. Никто намеренно не занижает рейтинг. Нам важно выставить справедливую оценку исполнителям. Мы обязательно подумаем о том, чтобы исполнители принимали непосредственное участие в проверке отзывов. 


Уточните, пожалуйста, вы договорились с заказчиками о выполнении заказа, но они не вышли на связь и не открыли дверь? Так быть не должно. Вы можете отправить нам ссылки на эти заказы через форму обратной связи, чтобы мы всё проверили и заблокировали доступ заказчикам к сервису.  
o11111f
13 апреля, 11:37
Ростислав Фролов,
😁👍
Ксения Воросцова
20 апреля, 04:54
владимир рыбаков,
Да в моем втором профиле такая же ситуация, пришлось удалить его, не смотря на положительные отзывы. Началось все с того что я я сама попросила сотрудников яндекса перепроверить неадекватный отзыв, итог - меня же и заблокировали) 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса21 апреля, 10:15
Ксения Воросцова,
чтобы разобраться в причинах блокировки профиля, напишите, пожалуйста, в службу поддержки через форму обратной связи. Вам обязательно расскажут, что не так с профилем. 
o11111f
22 апреля, 09:58
Ростислав Фролов,
 👍👍
Евгения АНДРИЕВСКАЯ
6 июня, 01:03
Ростислав Фролов,
Даааа
b.zhangirov
11 июля, 18:05
И. Саровский,
Ппривет 
Hypercube.
18 февраля, 13:12
Знаем, как "внимательно" вы (точнее, ваши роботы) проверяете отзывы, что, в итоге, ни один не доходит до профиля! Ваша идиотская автомодерация, которая нифига не умеет работать, блокирует все подряд - и годные и негодные, и фейковые и реальные! Обращаться в поддержку по этому вопросу (да и по какому-либо вообще) - всё равно, что плевать против ветра! В общем, полный беспредел!
servisnoutbuk
18 февраля, 13:33
Hypercube.,
согласен полностью!
Николай
18 февраля, 14:16
Hypercube.,
также солидарен с Вами 
Сервис-Proxy1990
18 февраля, 14:57
Hypercube.,
Согласен на все 100%!!!
malish323niva
18 февраля, 15:02
servisnoutbuk,
Согласен 
Александр Пята
18 февраля, 15:23
Hypercube.,
Полностью согласен модерация не помогает избавиться от негативных отзывов конкурентов и снимает с колдунщика ничего не объясняя 
Обновлено 18 февраля, 15:23
1nSane
18 февраля, 16:48
Александр Пята,
вот тут на 200% согласен. Ладно что реальные положительные отзывы не публикуют. Но они же и фейки негативные не трогают, из серии "докажи чего не было". У меня есть отзыв с 1* "недовольные там сидят" - и нормально прошел. Хотя там даже аватарки нет, занести негатив запросто...
Александр Плаксин
18 февраля, 18:06
Hypercube.,
100%. Три месяца постоянных проблем - вот результат обращения в службу поддержки. И проблема до сих пор не решена.
Александр Мельников
18 февраля, 18:30
Hypercube.,
 Да да
Ремонт в Питере
18 февраля, 21:35
Hypercube.,
Согласен на 100%. 
Андрей Тихомиров
18 февраля, 21:44
Hypercube.,
Истину глаголете! Сколько раз в техподдержку не обращался с реальной проблемой, только и знают говорить заученными фразами, разводят руками. Считать анонимные отзывы значимыми в построении рейтинга считаю непрозрачной и зловредной, конкуренты и просто недоброжелатели могут запросто накидать анонимками и "загасить" твой рейтинг в 2 счета, а ты ооб этом никак не узнаешь.
o11111f
19 февраля, 09:35
Hypercube.,
😁👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 09:42
Hypercube.,
проверка отзывов, жалоб и т.д. происходит как в автоматическом, так и в ручном режиме. Мы понимаем, почему вы расстроены. Это неприятно, когда отзывы не публикуются. Но это значит, что наша защита от накруток и плохих отзывов от конкурентов не дремлет. Советуем вам в этом случае оформлять заказы на сервисе, а по окончанию заказа просить оставить отзыв ваших клиентов. Очень много хороших отзывов на сервисе проходят проверки и публикуются.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 09:50
Александр Пята,
увы, не у всех отзывов можно подтвердить или опровергнуть взаимодействие с заказчиком. Поэтому нельзя однозначно ответить, отзыв был оставлен конкурентом или клиентом. Сомнительные отзывы удаляются с сервиса. Сейчас мы всё делаем для того, чтобы таких ситуаций было меньше, проводим огромную работу в разделе отзывами. Надеемся, скоро вы это почувствуете.


Модераторы никак не влияют на позиции в колдунщике. Если вы занимаете лидирующие позиции в поиске на Яндекс.Услугах по запросу, то обязательно появитесь и в колдунщике. Сейчас, возможно, ваша анкета "проседает" по каким-то критериям. Развивайте свой профиль или подключите продвижение, тогда анкету вы обязательно увидите в поисковике Яндекса. 
Обновлено 19 февраля, 09:50
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:08
1nSane,
этот отзыв вам оставили в Яндекс.Справочнике, а так как профиль на Услугах синхронизирован с анкетой в Справочнике, отзыв подтянулся оттуда. Вы можете написать в службу поддержки Яндекс.Справочника и уточнить насчёт отзыва. Если его удалят, то и на нашем сервисе он пропадёт. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:09
Александр Плаксин,
уточните, пожалуйста, какой вопрос вам не помогли решить? Попробуем помочь. 
Дмитрий Медведев
19 февраля, 10:11
Hypercube.,
На 100% согласен. Писать в поддержку, все равно, что самому себе письмо отправить. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:16
Андрей Тихомиров,
спасибо за искренность! Об атаках конкурентов узнаем мы, не нужно расстраиваться раньше времени. Давайте проверим, как новая система оценки исполнителей зарекомендует себя. Будем ждать ваш комментарий о рейтинге.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:17
Дмитрий Медведев,
поделитесь, пожалуйста, что случилось? На какой вопрос не получилось найти ответ?
Щикин Дмитрий
19 февраля, 10:26
Светлана Мастерова,
А что, если оформлять заказ шансов на то что отзыв прой дет будет больше?  Защита от накруток и конкурентов не должна гробить реальные отзывы живых клиентов которые и исполнитель и клиент могут подтвердить. Эти отзывы не легко достаются. Должна быть выработана технология подтверждения отзывов, такая чтобы накрутчикам и спамерам было сложно ее обойти. А создать заказ, выбрать исполнителя, отзыв написать - и ботам сейчас вполне по силам. И кстати - у меня висит отзыв - он хороший, на пять баллов. Но написана в нем ересь полная. И даже в самом отзыве написано что заказчик со мной и на связь то даже не вышел. Этот отзыв явно не соответствует правилам сайта. Однако поддержка ответила что соответствует. Видят что не соответствует - но пишут что соответствует и убрать нельзя. И что с такими случаями делать, когда оператор человек отрицает очевидную вещь? Вот этот отзыв и мой комментарий оставшийся без ответа -  https://skr.sh/s6hiZTen4M2
Мне уже не актуально убирание этого отзыва, я к нему привык. Но сам факт остается - в профиле висит отзыв не соответствующий правилам сайта. Я его хотел убрать и не смог, хотя очень долго это тележил с поддержкой. Автоматически принимать решения по отзывам без возможности коррекции человеком - не правильная практика. Сервис Услуг очень хороший и полезный. Но местами есть неадекват, вот я пример привел. И кстати - сервис становится лучше. Раньше мне вместо восстановления данных звонили с платного размещения по восстановлению ванных, и даже просили с ребенком посидеть. Сейчас такого нет.
saharov@garant-tula.ru
19 февраля, 10:40
Светлана Мастерова,
В ручном режиме вы ничего не проверяете, не врите! Вы свято верите в непогрешимость вашего Сверхразума и шлёте всех лесом! Смотрите ско примеров некорректной работы алгоритма, а вы только отписки шлёте. Вспомните кучу сдохших сервисов Яндекса типа Народ, Город, Фотки и др. Услуги тоже скоро сдохнут при таком подходе. Сто раз предлагал сделать интеграцию с Госуслугами (там ,,API открыты). Это сразу приучит пользователей отвечать за свою работу и свои слова в отзывах. Что вы велосипед изобретаете? Эх, рано ушёл Сегалович :(
Hypercube.
19 февраля, 11:18
Дмитрий Медведев,
хорошо сказали! 😂👍🏻
Hypercube.
19 февраля, 11:25
Щикин Дмитрий,
ухахаха 😂 Над отзывом поржал 😅 Не перестаю удивляться тому, сколько же дебилов! 😆
Саша Авантаж
19 февраля, 13:20
Hypercube.,
янедавно писал в поддержку - оценку поправили, было 4 отзыва по 5 звёзд, а оценка 3,5))) - но после обращения выровняли 4,3 )) - в общем есть над чем работать
Обновлено 19 февраля, 13:21
Hypercube.
19 февраля, 13:24
Светлана Мастерова,

1) Не врите, что в процессе вашей проверки отзывов присутствует ручной режим! Если бы это было так, то такого бреда не было бы! Раньше, по началу, в 2019 году, когда я начал пользоваться вашим сервисом, скорее всего так и было, поэтому и проблем никаких не было, а теперь, с внедрением вашей идиотской автомодерации, не получить ни одного отзыва - всё отклоняют без разбора!

2) "наша защита от накруток и плохих отзывов от конкурентов не дремлет" - ваша "защита" все подряд положительные отзывы, не зависимо от их реальности, принимает за накрутку, а когда конкурент пишет негативный фейковый отзыв для "скрутки", ей почему-то сразу же хочется спать.

3) "Советуем вам в этом случае оформлять заказы на сервисе" - ну и чо? Что это даст? Хотите сказать, что это даёт больше гарантии того, что отзывы по ним будут опубликованы? Да нихрена! Уже проверено на опыте! Ни по одному из тех заказов, что я оформил на вашем сервисе, отзывы так и не опубликовали! Попытка решить этот вопрос через вашу поддержку, как обычно, успехом не увенчалась!

4) "по окончанию заказа просить оставить отзыв ваших клиентов" - разумеется, я всегда так и делаю, но ВСЕ отзывы отклоняют!

5) "Очень много хороших отзывов на сервисе проходят проверки и публикуются" - хотите сказать, что все отзывы, оставленные о моей работе за последнее время, которые безосновательно отклонили, были плохие и негодные?
Обновлено 19 февраля, 13:24
kudashev.website
19 февраля, 18:25
Hypercube.,
полностью согласен с Вами на все 100 % по всем пунктам! Вы совершенно правы: полный беспредел!
anna.churasheva
19 февраля, 21:21
Светлана Мастерова,

-Я хочу иметь возможность  получать предоплату на 
ЮMoney (Я-деньги) 
- Жалобы(отзовы)  может писать только  кто получил услугу. То есть  персона поле оплаты получает *КОД* для заполнения жалобы(отзыва)
Роман Белов
19 февраля, 22:46
Hypercube.,
Поддержка шокировла, все факты нарушения на лицо, а им по... 
Кирилл М.
21 февраля, 22:19
Hypercube.,
абсолютно верно!
Юлия
23 февраля, 04:07
Hypercube.,
Согласна. Яндекс жулик
И. Саровский
23 февраля, 19:00
Светлана Мастерова,
Во врать....
Игорь Ч.
24 февраля, 09:20
Hypercube.,
именно так и есть! Такая же хрень!
Мастер
24 февраля, 13:44
Hypercube.,

ОДНОЗНАЧНО ТАК!
sharik064
3 марта, 06:51
Hypercube.,
Все так и есть,чтобы фотки с примером работ выставить это надо очень постараться выполнить все условия что бы они модерацию прошли 
tzelenina0
5 марта, 06:28
Светлана Мастерова,
у мужа был аккаунт все было подтверждено  .просто взяли удалили платили за продвижение.тех помощь ничего необъяснила и ничем не помогла
Ekaterina Milonova
8 марта, 11:55
Hypercube.,
Полностью согласна! Заказ оформлен, работа выполнена... и тишина. Отзыв не появляется, счетчик не обновляется.
Владимир Забугин
8 марта, 15:36
Светлана Мастерова,
сервис по проверке отзывов работает не надлежащим образом. В моём профиле например отзывы перестали опубликовывать, то есть я прошу людей сделать отзыв, и мне позже люди которым я оказал услуги и просил оставить отзыв, присылают скрин-шоты из которых следуют, что отзывы отклонены. И ещё раз замечу, что после 15.02.2021 г. Яндекс отклоняет отзывы в моём профиле  В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ. После неоднократного обращения в тех. поддержку, я услышал стандартное "очень жал.... мы ничего не можем...это наши алгоритмы..." и всё... То есть по сути тех. поддержка это психологическая помощь, так как никакой реальной поддержки не оказывает, а только успокаивает людей...  
Семейная Фотостудия
22 марта, 23:33
sharik064,
Пытался поставить фотки заказа, дык все отклонили - "фотки из интернета"  Такое ощущение что если хотя бы 5% пиксел совпадет с какой нибудь фоткой из инета, то все - модерацию не пройти....
Trymaran
18 февраля, 13:33
Мм даа.. . Всё выше и выше и выше стремим мы полёт наших мыслей!.. 😂 😂. Чем больше я вижу новых правил, тем больше убеждаюсь, что в команде разработчиков работают статисты, которые ни когда ни работали на земле среди простых смертных!!! 
Алексей Алексеевич
18 февраля, 13:54
Trymaran,
В точку 
ezdok07
18 февраля, 20:35
Trymaran,
ТТочнее не бывает
o11111f
19 февраля, 09:35
Trymaran,
👍👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:19
Trymaran,
жаль слышать. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Что вам не нравится в новом рейтинге? 
saharov@garant-tula.ru
19 февраля, 10:42
Светлана Мастерова,
Робот? Очередная Мария Стасян или Михаил Милорадов? Просто всю ленту почитать слабо?
Сергей Сахаров
19 февраля, 11:02
Светлана Мастерова,
даже в Гугле видно кто просто поставил оценку без отзыва. Есть возможность ответить автору и  вызвать его на диалог. Вы сами же признаёте, что не можете установить факт взаимодействия мастера и автора отзыва. Просто присваивайте проверенным отзывам специальную метку, а для остальных запрашивайте подтверждение у клиента и исполнителя. Ну признайтесь уже, что ваши хипстеры бородатые обдолбались вейпа и фигню придумали.
Trymaran
19 февраля, 11:43
Светлана Мастерова,
В любом рейтинге который формируется на основании чьих-то "отзывов" (Вы обратили внимание, что я оформляю текст знаками препинания чтобы повторно не пояснять) мне не нравится так сказать 'игра в одни ворота".. . Другими словами  я не желаю бегать с корзиной по игровому полю и ловить" яица" уклоняясь от *камней". Меня могут похвалить, покритиковать а также обалгать!!! Вот это мне и не нравится. Я вообще ни кого из своих клиентов не прошу дать мне и моей работе какую либо оценку. По тому как есть такие личности у которых требования к услугам выше, чем способность оплатить эти самые услуги. Народ привык кататься на Яндекс такси за копейки и теперь Им кажется, что так же за дарма Они могут через Яндекс получить что либо ещё.., я на это не согласен и бесплатно работать не буду а значит и получать какие то хорошие оценки от заказчиков равны нулю!!! 
Типография Дигус
19 февраля, 15:35
Trymaran,
поддерживаю 100%
Игорь Ч.
24 февраля, 09:29
Trymaran,
Как же все правильно написано! Очень правильно! Я совершенно согласен и думаю, что лучше вообще ни каких отзывов, чем гоняться за ними и в любой момент быть обгаженым, либо биться с системой, там с людьми не возможно что то выяснить, доказывая что о тебе  отзыв был объективен или что некий отзыв был ложью обиженного на весь мир козла!
Владислав Макаров
24 февраля, 17:06
Trymaran,
Согласен с вами на все 100%
sharik064
3 марта, 06:58
Trymaran,
Поддерживаю на все 200% 
fotolscp
13 апреля, 22:23
Светлана Мастерова,
 Отзывы прошу оставить лично и помогаю им правильно и коректно их оставлять. Трачу 20-30 мин с людьми на уговоры! А мой труд коту под хвост! Отзывы не проходят а рейтинг падает по не понятным причинам! 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса14 апреля, 14:20
fotolscp,
подскажите, пожалуйста, клиенты отзывы оставляют по заказам с сервиса или просто заходят на вашу страничку и оформляют отзыв?
fotolscp
14 апреля, 15:17
Светлана Мастерова,
Смотрите. Они приходят в офис заказывают, я тут же прошу и помогаю оформить заказ через Яндекс Услуги и при получении заказа я прошу оценить. И тут же мы фоткаем пишем отзыв. И публикуем. Все происходит при мне и я помогаю правильно и качественно оформить отзыв. И в итоге отзывы не пропускают 2 недели это практикуется 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса14 апреля, 20:07
fotolscp,
обычно отзыв публикуется через 2-3 дня после написания. Если же отзыва нет через пару дней, то проверку он, увы, не прошел. Прекрасно понимаю, что отзывы от клиентов достаются нелегко, но на сервисе есть правила проверки и они едины для всех.
eduardtolstickov
18 февраля, 15:49
Я раньше часто беспокоится о рейтинге, сейчас это на последнем плане. На первом - клиент и продут выполненный качественно. И Честность!!!!
Константин Мингазов
18 февраля, 13:55
eduardtolstickov,
eduardtolstickov
сегодня, 15:49 странно у меня время 13:54
Обновлено 18 февраля, 13:55
Артем Николаевич
18 февраля, 14:03
eduardtolstickov,
Странно слышать такие слова от мастера. Видимо недавно работаете раз еще не попадались такие клиенты что ночами не спишь.
ivan.alexe3vich
18 февраля, 14:04
Константин Мингазов,
Согласен, наверное чувак из Уфы) 
Импульс сервис
18 февраля, 14:24
Артем Николаевич,
Да, уж есть такие что мозг выносят на ровном месте от недопонимания или полного отсутствия понимания работы мастера ))) В последнее время клиенты спешат и бегут не зная куда, ударяясь о бетонную стену, вставая разбегаются и опять ударяются... Не нужно уже клиентам качество - нужна скорость)))
alexandr.azikov
18 февраля, 20:29
eduardtolstickov,
А я вот о рейтинге беспокоюсь, поэтому стараюсь не косячить) Однако конкурент разок все равно попытался подпортить общую картину. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:24
eduardtolstickov,
приятно осознавать, что на Яндекс.Услугах такие добросовестные исполнители :)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:27
Артем Николаевич,
согласны, клиенты бывают разные. К каждому нужно найти свой подход. Желаем вам только порядочных заказчиков, которые по ночам спят и не треплют нервы!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:29
Импульс сервис,
терпения в вашей нелегкой работе :)
Обновлено 19 февраля, 10:29
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:32
alexandr.azikov,
если вы будете выполнять свою работу качественно, это обязательно будет отражено в  рейтинге! За конкурентов не переживайте, найдём на них управу :)
saharov@garant-tula.ru
19 февраля, 10:44
Светлана Мастерова,
Ничего вы не найдёте! Я пробовал писать левые плохие отзывы и они висели, пока, я их сам не удалил. Тупой ваш Сверхразум!
Лилит
21 февраля, 22:10
eduardtolstickov,
какие громкие слова, за которыми ничего нет.
Михаил
26 февраля, 15:01
Лилит,
бот
Surya Han
2 марта, 20:12
Светлана Мастерова,
 Следите пожалуйста за своими словами. Не исполнители, а клиенты. На яндекс здесь никто не работает, это Вам не такси. По этому с Вашей стороны допустимое обращение только клиент/ы. 
Константин Мингазов
18 февраля, 13:52
Как правило, отзывы пишут всякие жалобщики, они в жизни всегда чем то не довольны, даже если после ремонта всё работает, ему всё равно что то не так, что то не нравиться, всё равно что его не устраивает, например, цена не устраивает всех даже если ему заранее сказали о ней, есть такие клиенты, что им все должны делать бесплатно или почти даром, хотя сами живут в "шоколаде".
Алексей Алексеевич
18 февраля, 13:55
Константин Мингазов,
Согласен 
Александр
18 февраля, 14:01
Константин Мингазов,
Согласен 
profivotdelke
18 февраля, 14:02
Константин Мингазов,
Согласен на 100% а есть такие которые пишут одно при ступаешь к работе а при подсчётах выясняется что работы выполнено гараздо больше и они отказываются платить!!!
oooseven
18 февраля, 14:08
Константин Мингазов,
Согласен. Есть такие. И вот как нас от них бы, я.услуги могли избавлять. На обращение в техподдержку ответа нет.
timur.gainull
18 февраля, 15:04
Алексей Алексеевич,
Согласен полностью с вами Алексей
Анатолий Б.
18 февраля, 20:05
Константин Мингазов,
Сейчас модно быть нищим . А то проверки начнуться налоговая пресса. 90 прошли. С балкона бабки никто не швыряет больше. Путин никого не трогает если  тот тихо сидит на мешке с боблом. Дом у нее150 лямов. Она 100 р чаевые дала ,в итоге 2 часа лишних потрал, штраф изза  этой . Не плачь  говорит 100 р больше нет, Реально хотят рабов себе крепостных бесплатных,, Она живёт не в этом мире, ни курс рубля не знает вообще ноль деньги  типо просто бумага. Тема такая что 100 р. Типо равен грамму золота типо кинула мне золотой, я все теперь сарай куплю и на корову хватит трехкомнатный. . Все должны за литр самогона сутки пахать кактотак. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:35
Константин Мингазов,
отзыв — это субъективное мнение заказчика. Да, иногда клиенты могут лукавить. Но в мире столько хороших людей. Думаем, что вы обязательно их встретите на нашем сервисе :)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:37
profivotdelke,
согласны, бывают сложные случаи, когда клиент и исполнитель не могут прийти к общему согласию. Но тут главное не опускать руки, а продолжать качественно выполнять свою работу. Это обязательно оценят!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:39
oooseven,
интересная мысль! Возможно, было бы неплохо оценивать не только исполнителей, но и заказчиков. Есть над чем подумать, спасибо.
Сергей Сахаров
19 февраля, 11:04
Светлана Мастерова,
вы за объективность или как? Вы вообще хотите чтобы вашему Яндексу хоть как-то доверяли?
anna.churasheva
19 февраля, 21:28
Светлана Мастерова,
 повтор  только для моего случая оказания услуги


- Я хочу иметь возможность получать предоплату на
ЮMoney (Я-деньги)  чтоб в профиле висела кнопка оплатить.
- Жалобы(отзывы) может писать только кто получил(оплатил) услугу.
 То есть персона поле оплаты получает *КОД* для заполнения жалобы(отзыва)
Татьяна Москалёва
18 февраля, 13:59
у меня 9 отзывов, но рейтинг исчез, почему -то
Максим
18 февраля, 16:51
Татьяна Москалёва,
 такая же ситуация... рейтинг пропал
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:43
Татьяна Москалёва,
чтобы рейтинг отобразился, нужно немного поднакопить оценок и отзывов. Несправедливо делать расчёты, опираясь на малое количество данных. В этом случае советуем вам развивать свой профиль на Яндекс.Услугах, тогда ваш рейтинг скоро появится :)
Обновлено 19 февраля, 10:43
saharov@garant-tula.ru
19 февраля, 10:45
Светлана Мастерова,
Толку развивать? Вы даже новые работы блокируете!
И. Саровский
23 февраля, 19:02
Светлана Мастерова,

Тебе бы сказки писать...
Артем Николаевич
18 февраля, 14:00
Теперь, обычный хам который позвонит мастеру, влупит единицу без отзыва и все, рейтинг то упадет. Или клиент просто будет искать мастеров который просто работает за хлеб и всем позвонившим будешь ставить единицы, считая что то дорого берут. Яндекс а как нам мастерам защищаться от плохих клиентов?? Как можно откликаться на заявки если клиент и двух слов правильно написать не может, либо написан такой бред??


Сразу видно что в Яндекс услугах никапли не понимают взаимодействие с клиентам. Не удивлюсь если Яндекс услуги загнутся.
Анатолий Б.
18 февраля, 20:18
Артем Николаевич,
Пишут ещё диспетчера молодые люди  нуили немолодые которые не знают специфики, как правильно сформулировать, и какие правильные уточняющие вопросы задавать человеку, чтоб заявка была оформлена максимально понятно, и люд конектился попроще , без белеберды. Но наверно ещё обучаются. И текучки нет людей в Яндексе, на телефоне сидеть ведь очень просто бла-бла. Это все или на спонс. Деньги. Или монетизируют скоро, плюс рекламу кинут. Наврядли загнется. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:51
Артем Николаевич,
система рейтинга исполнителей работала так и раньше. Клиент мог написать негативный отзыв и понизить рейтинг, если ему не понравился результат. Тут ничего не поменялось. Можем посоветовать вам тщательно отбирать клиентов, с которыми вы хотите сотрудничать  — откликаться можно не на все предложенные сервисом заказы, а также брать в работу не всех клиентов, которые вам позвонили или написали, а только тех, в ком вы уверены. В этом нет ничего страшного, мы всё понимаем. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:57
Анатолий Б.,
 подскажите, пожалуйста, вам не понравилось, как операторы из колл-центра оформляют заказы? Подскажите, пожалуйста, что можно улучшить? Какую лишнюю информацию нужно убрать, чтобы заявка была оформлена максимально понятно? 
Андрей
23 февраля, 17:26
Светлана Мастерова,
Поддерживаю )не надо всех подряд брать ,да и в прайсе пишите реальную цену на работу так человеку будет понятно что она стоит не 1р или по договорённости а например от 3000 р и тогда человек будет понимать что ему дорого ,а так посмотришь на половину прайс на сантехников  и думаешь что они бесплатно работают
Darya.b1901
6 марта, 08:24
Светлана Мастерова,
Если вы все понимаете, почему тогда оставили отзыв человека с которым я не работала? Просто человек при звонке был пьян и решил наверное говнеца мне подкинуть, а вы взяли и оставили его отзыв, сказав мне, что это его мнение и оно должно существовать на моей страницы с одной звездой
zheludkovandreas
14 марта, 17:27
Светлана Мастерова,
"Можем посоветовать вам тщательно отбирать клиентов, с которыми вы хотите сотрудничать — откликаться можно не на все предложенные сервисом заказы, а также брать в работу не всех клиентов, которые вам позвонили или написали, а только тех, в ком вы уверены. В этом нет ничего страшного, мы всё понимаем." - ага, можно не откликаться, но понизить рейтинг он всё таки сможет? Л-логика.
Юрий О
18 февраля, 14:03
Ну да и попадаются такие. Поставил отзыв Отличный мастер! Но, Су.. посему то поставил 4 звёзды на вопрос почему сам не знает.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 10:59
Юрий О,
если заказчик случайно поставил не ту оценку, то он всегда может её поменять, как и текст отзыва в целом. После изменения отзыв снова отправится на проверку. 
Алексей Алексеевич
18 февраля, 14:03
Посмотрим, что выйдет. Сейчас каждый, заказывал он или нет, может оставить любой отзыв. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:02
Алексей Алексеевич,
отзывы проверяются. Не каждый пользователь сможет оставить отзыв исполнителю. Мы контролируем этот процесс, не переживайте, пожалуйста.


Будем ждать вашего мнения о новом рейтинге :)
Александр
18 февраля, 14:08
Часто  звонят уже чем-то не довольные и огресивные люди и думают если они ищут через услуги, то это какая-то льготная услуга за граши! Начинаешь им объяснять что эта услуга с её затратами стоит этих денег - не хотят слушать скидывают разговор! Такой человек обязательно напишет какую-то гадость в отзыве, а тем кто это прочитает попробуй объясни в чем было дело!
VinilGod
18 февраля, 14:13
Александр,
Гроши пишется, колхоз 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:07
Александр,
отзывы должны соответствовать правилам написания. Поэтому оценочные комментарии, которые не описывают опыт взаимодействия, могут быть удалены с сервиса. В этом плане наша политика не поменялась. Все отзывы проходят жесткий отбор, не стоит переживать, что каждый заказчик, который с вами не работал, сможет оставить отзыв. 
strizhem-krasim
25 февраля, 16:19
Светлана Мастерова,
смешно слушать. А давайте я буду выставлять Яндексу рейтинг за службу поддержки?
Нам оставили отзыв, расписано было подробно на пятёрку от людей, которые были в салоне. Оценку человек поставил 1 звезду из 5, не знаем, может ошиблись.  Больше 1 года техподдержка не удаляла отзыв с комментарием: Правила не нарушены.
А теперь представим, что человек не написал отзыв, а просто ошибся с оценкой.
А теперь представим, что мы не можем видеть оценку. 

stalker-hemyl1993
18 февраля, 14:10
"достаточно оценок" - это простите сколько? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:10
stalker-hemyl1993,
для каждого исполнителя это количество может меняться. Каждая оценка имеет свой вес. Как только мы поймём, что данных об исполнителе собрали достаточно, то обязательно отразим это в рейтинге. 
Сергей Сахаров
19 февраля, 13:25
Светлана Мастерова,
да как вы поймёте? Ваши критерии оценки непрозрачные и непонятные!
Олег
24 февраля, 00:59
Сергей Сахаров,
Что не понятного . Читайте между строк. Все эти рейтинги добавляются в ручную, а модерация отзывов проверяется автоматической системой 
Иван Пасынков
18 февраля, 14:11
а как быть если заказчик не в состоянии закрыть заявку и поставить отзыв, а меня в качестве исполнителя выбрал оператор яндекс, а заказчик не понимает, может вы яндекс сами будете прозванивать заказчиков если стоит метка заявка выполнена а заказчик ничего не делает ?

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:14
Иван Пасынков,
простите, нам не хватает подробностей, чтобы вам помочь. Пожалуйста, напишите нам об этом заказе через форму обратной связи, приложив ссылку на заказ. Обязательно во всём разберёмся.
Виталий
18 февраля, 14:12
По факту у меня 521 отзыв от реальных клиентов, есть плохие,есть хорошие. По факту сейчас 197 отзывов. Если сейчас ещё скинут то удалю профиль.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:20
Виталий,
отзывы проходят множество проверок, поэтому могут быть удалены с сервиса через некоторое время, если по каким-то критериям они нам не подошли. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Мы это делаем для того, чтобы наши заказчики полагались на правдивую информацию об исполнителях. Если вы смогли за 2 года заработать столько оценок, думаем, вам не составит труда набрать новых :)
Сергей Сахаров
19 февраля, 13:27
Светлана Мастерова,
правдивая информация об исполнителе может быть получена только из РЕАЛЬНЫХ отзывов! Вы не можете определять подлинность отзыва как ни стараетесь. Здесь собрались люди, на которых вы собираетесь зарабатывать. Так прислушайтесь уже к ним!!!
Иван Пасынков
18 февраля, 14:14
и да , нужно проверять, а если конкуренты или неадекватные нахамить хотят, или кого то подкупили! Как вы проверять будете?

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:26
Иван Пасынков,
каждый отзыв, жалоба или оценка проверяются. Наша работа в разделе отзывов не стоит на месте, каждый день мы усовершенствуем наши инструменты для модерации, чтобы конкуренты не смогли испортить рейтинг. Поэтому рекомендую вам посмотреть, как новая система оценки будет работать. Надеемся, вы останетесь довольны!
Сергей Сахаров
19 февраля, 13:24
Светлана Мастерова,
да вы только что дали конкурентам инструмент для понижения рейтинга! Вы поймите, что реальные отзывы удаляются, а левые висят. А должно быть наоборот. Надо всем миром ошибки в алгоритме искать и и справлять, а вы считаете себя самыми умными.
Ксения Райкова
18 февраля, 14:14
Добавьте плиз возможность оспорить низкую оценку (плохой отзыв). Потому как в более чем половине случаев могу доказать что сделала для заказчика \ клиента всё и даже больше чем договаривались. Но он ещё и шантажирует потом низкой оценкой.
Иван Пасынков
18 февраля, 14:21
Ксения Райкова,
да , согласен и такое бывает!
Ремонт в Питере
18 февраля, 21:47
Ксения Райкова,
Да есть такое! 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:29
Ксения Райкова,
спасибо, что поделились. Если вас шантажирует заказчик, он вам грубит, вы всегда можете сообщить об этом через форму обратной связи. Мы обязательно примем меры, чтобы такой заказчик не смог больше работать на нашем сервисе.
Комментарий удалён
Виталий
18 февраля, 14:24
Игорь,
Да, чтобы платил за поднятие
Андрей
18 февраля, 16:15
А где ж кнопочка, чтобы на заказчика пожаловаться)))? 
Звонят ведь и пьяные и кто на халяву хочет заказ, хамят. Вот если бы разговор записывался между заказчиком и исполнителем и боты , вычисляли, договорились, или нет, дело было бы другое, а так кляузников полным полно. 
Да, согласен, с тем, что разработчики не продумали нововведения. 
Иван Пасынков
18 февраля, 14:20
Андрей,
да не говори, неадекватных хватает, особенно в конце апреля их было много, и сейчас думаю после 23 появятся...
Виталий
18 февраля, 14:23
Андрей,
У меня записывается разговор с каждым клиентом. Есть СРМ для этого. Или диктафон можно скачать
1nSane
18 февраля, 16:52
Виталий,
а это незаконно, если об этом человека не предупредили в начале разговора и он не дал согласия
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:32
Андрей,
интересная мысль! Возьмем на заметку предложение о кнопке "Пожаловаться на заказчика". Вы можете записывать разговоры с заказчиками, а также сохранять переписки. Если клиент будет плохо себя вести, вы всегда можете предоставить нам все доказательства через форму обратной связи, будем разбираться. 
Андрей К.
21 февраля, 08:51
Светлана Мастерова,
Отличная мысль! 
Действительно бывают звонки от неадекватных людей, либо в состоянии сильного алкогольного опьянения. Не готовых оплатить услугу, но «требующих внимания и поговорить». 
Обратите внимание на этот вопрос, пожалуйста. 
Таксист, например может понизить рейтинг заказчика, также как и отказаться от заказа, если клиент находится в состоянии - «в хлам».
И на рейтинг исполнителя это никак не повлияет!
Почему бы не реализовать этот функционал и здесь!
Спасибо!!!

Иван Пасынков
18 февраля, 14:19
Уважаемый Яндекс! Мы ведь как мастера пашем как "проклятые" , почти без выходных и рейтинг вашему сервису делаем, может как то и Вы к нам прислушиваться начнете! Очень хочется чтобы Вы спрашивали нашего мнения иногда, а лучше всегда!
И да Вы про форму спрашивали еще летом,.. Что с формой? было бы не плохо! Только вот дизайн и расцветку тоже просьба с нами обсудить! спасибо за внимание и понимание!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса19 февраля, 11:37
Иван Пасынков,
приятно, когда исполнители так неравнодушны к сервису, спасибо! Все идеи мы записываем, а самые популярные из них потом реализуем. Следите за обновлениями :)


Расскажите, пожалуйста, подробнее о форме. А также учтоните, как вы её видите (дизайн и расцветку). Очень выручите, если поделитесь. 
Владимир Путин
17 апреля, 09:47
Светлана Мастерова,


Ваша служба опубликовала отзывы от неадекватных людей - несущие оскорбление личности!!!!
Это статья УК РФ и нарушение конституции!!!
И сразу срезали рейтинг....
А Яндекс между прочим по закону РФ должен ответить...
Жаль скрины тут не поставить.
Но я их разослал по всем площадкам интернета....
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 апреля, 08:24
Владимир Путин,
очень жаль, что вы получили такой негативный отзыв, который так сильно вас расстроил. Если отзыв содержит оскорбления, то он обязательно будет удалён со страницы исполнителя. На данный момент в вашем профиле все отзывы с оценкой 5. Проверьте, пожалуйста.
Обновлено 20 апреля, 08:26
konstantintishkov
18 февраля, 14:20
Большинство заказчиков предпочитает снять заказ с публикации после того как они определились с исполнителем.
Выполнение снятого с публикации заказа подтвердить уже невозможно. 
Иван Пасынков
18 февраля, 14:21
konstantintishkov,
вот вот.
1nSane
18 февраля, 16:55
konstantintishkov,
это вообще беда... отклики тратятся, а клиентам это не объяснить. Их проблему решили и ладно
Ремонт в Питере
18 февраля, 21:49
konstantintishkov,
Совершенно Совершенно верно говорите, у меня таких заказов несколько штук. И ничего с этим поделать не могу, мне не добавить эти заказы ни в портфолио, и отзыв не получить
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 09:36
konstantintishkov,
расскажите заказчикам, что заказ не нужно снимать с публикации. Заказ должен пройти весь свой цикл, т.е. клиент должен подтвердить выполнение работы и поставить оценку. Текст у отзыва писать необязательно, но вы можете подсказать, что вам было бы очень приятно, если клиент оставил пару слов об оказании услуги. 
Сергей П.
18 февраля, 14:22
Благодаря "анонимным" отзывам, начнётся поливание грязью одними других. Вот и всё. В итоге рейтинги курьеров просто рухнут, столько #овна будет висеть на каждом. Интересно, кого в таком случае Яндекс будет рекомендовать потенциальным заказчикам? Лучших из худших?
Иван Пасынков
18 февраля, 14:24
Сергей П.,
согласен, чем  проще, тем надежнее! Но прозвон все же нужен по факту минусов, и контроль тоже!



Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 09:38
Сергей П.,
очень жаль, что вы думаете, что новая система оценивания приведёт к падению рейтинга. Мы будем следить за тем, чтобы такого не произошло.
strizhem-krasim
25 февраля, 16:21
Светлана Мастерова,
вы уже не справляетесь. О чём вы говорите?
GruzimAleks
18 февраля, 14:27
Доброго времени суток всем.Меня вот тоже Яндекс выбрал исполнителем,но....цена была вдвое ниже рыночной и когда позвонил заказчику,сказали что уже работу выполнили.Я не нанимался извозчиком Яндекс,извините но не готов за лапшу работать.Я оплачиваю рекламу на их площадке,и сам в состоянии решить,какую работу выполнять,а какую нет.Далее, есть исполнитель с одним отзывом всего,и тот отвратительный,но всегда на первом месте,в топ.У меня 47 отзывов,все реальные,всё на 5....Но видимо Яндексу пофиг
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 09:43
GruzimAleks,
вы всегда можете отказаться от заказа, в котором оператор выбрал вас исполнителем. Для этого достаточно нажать кнопку "Не договорились". Конечно, какую работу выполнять, решаете только вы. 


В системе ранжирования принимают участие множество факторов. Не только рейтинг поднимает анкету в поиске. Также учитывается заполненность профиля, активность, количество выполненных заказов, проверенный паспорт и многое другое. 
strizhem-krasim
25 февраля, 16:24
Светлана Мастерова,
такую же лабуду вы говорите про невидимые отзывы в Яндекс Справочнике. Что система расчёта сложна и понижает твой рейтинг, если у конкурентов рейтинг увеличился. А у тебя количество оценок без изменений. Но тебе понизили.
Нестеров Сергей
18 февраля, 14:28
Положительные отзывы удаляют или не добавляют. Клиента просишь оставить отзыв, он оставляет, но Яндекс не пропускает.
Ну да ладно.
Но было когда кто-то пишет отрицательный отзыв. Возможно конкуренты, возможно не адекватные "пробивальщики цен"
И их было видно. Писали в поддержку Яндекса, объясняли что отзыв "левый" и его удаляли
Но... сейчас кто-то поставит "-" и ты знать не знаешь, кто это и за что.
Если уж Яндекс пропускал "левые" отзывы, то скорее всего и с этими оценками будет так же......
Может скоро Яндекс предложит за деньги рейтинг повысить......
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 09:49
Нестеров Сергей,
рейтинг помогает нашим заказчикам сделать выбор при поиске специалиста. Поэтому повышать рейтинг за деньги мы точно не будем.


Нужно сначала проверить как всё будет работать, не нужно расстраиваться раньше времени. Напишите нам через некоторое время.Надеемся, вам понравится новая система оценки. 
Михаил Лебедев
18 февраля, 14:48
Да Я согласен
stalker-hemyl1993
18 февраля, 14:52
А что мы пишем то? Нас кто-то слышит вообще?) 
Ремонт в Питере
18 февраля, 21:58
stalker-hemyl1993,
С Яндексом полтора года переписываюсь по поводу сервиса Яндекс.Услуги, Вы не поверите сколько багов я нашёл, единицы были исправлены, самые важные месяцами остаются, каждый раз какую-то воду пишут, проблемы как были так и остаются. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 09:53
stalker-hemyl1993,
конечно, слышат :) Также коллеги могут вас поддержать комментарием тут и поделиться опытом. 


Поэтому пишите, интересно знать, что вы думаете о сервисе и новом рейтинге.
Обновлено 20 февраля, 10:14
dimap1ayer
18 февраля, 18:55
Ну... Я ещё ни одного заказа не взял, потому что спрос на них большой, на один заказ по 20 человек. И люди ищут то что подешевле, к сожалению, находятся дормовозы готовые, за доширак работать. В общем, Я ещё ни одного заказа не выполнил, соответственно, как рейтинг, поднимать?Себя в цене ущемлять?! В общем, разочаруюсь всё больше и больше. Рейтинг вообще мало влияет, влияет цена предложенная исполнителем
Комментарий удалён
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 10:17
dimap1ayer,
уверены, что вы найдёте ваших заказчиков, которые будут готовы платить за качество. Нужно немного упорства и терпения. Спасибо, что поделились опытом!
Обновлено 20 февраля, 10:26
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 10:20
Виктор,
здорово! Приятно слышать, что с вами работают лояльные заказчики, значит, мы работаем в нужном направлении :) 
Глеб Глебыч
18 февраля, 14:58
Это не техподдержка, а какая-то инквизиция - они ОБЯЗАНЫ поддерживать, а топят всех исполнителей подряд без разбору направо и налево.
Если бы я так поддерживал пользователей своего оборудования, все давно уже разбежались бы.
А авторов вообще никак не модерируют и даже не идентифицируют, на одно и тоже г* можно напороться повторно.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 10:26
Глеб Глебыч,
досадно, что поддержка вас "не поддержала". Подскажите, пожалуйста, что произошло?


Также очень хотим узнать о случае повторных отзывов от одних и тех же заказчиков. Расскажите об этом подробнее. 
Салон красоты ХАРАКТЕР
18 февраля, 15:04
Отзывы все суммируются? Или начиная с дня начала предложения?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 10:31
Салон красоты ХАРАКТЕР,
вы имеете в виду, какие отзывы учитываются в рейтинге? Учитываются все отзывы на сервисе со дня регистрации анкеты, которые заказчики оставили о вас. Если что-то неправильно поняла, поправьте, пожалуйста. 
Обновлено 20 февраля, 10:32
Аркадий Жуков
18 февраля, 15:09
Моё мнение - сколько людей - столько мнений...Всем угодить, - надо семь пядей во лбу иметь...Хорошие мастера - художники,- им от природы дано всё делать быстро, красиво, качественно...Но художники в большинстве своём как люди творческие - лентяи, с тяжелыми характерами и к ним ещё подход нужен...Всё красивое вокруг нас придумано и сделано художниками, простому смертному сиё неподвластно...У меня друг с 1991 г. Леша Рябов, который всё делает так, что мне хоть какие деньги давай,  не получится так же сделать...Я его первый раз, увидев его работу, сосватал делать квартиру и до се, уже 30 лет, он без передыху работает - сарафанное радио его сватает с новыми заказчиками...И пьет и курит весь день и хоть бы хны - ему всё прощается за его мастерство...И ОДИН работает, без помощников - говорит: Так как мне нужно, помощники не делают, а переделывать за ними и нервы трепать не хочет...Се ля ви...А богатые заказчики поголовно жадные, а ещё много одиноких женщин, у которых такая каша в голове от одиночества, что от них что угодно можно ждать, в том числе и плохих отзывов за сделанную работу...У кого деньги, тот и заказывает музыку...Всем терпения, здоровья и долголетия - жизнь продолжается , во всех её проявлениях...Успехов вам, коллеги, ходите с гордо поднятой головой - нашими головой и руками мы улучшаем жизнь окружающим!!!
timur.gainull
18 февраля, 15:41
Аркадий Жуков,
Красава
kosyginandre
18 февраля, 18:09
Аркадий Жуков,
Как связаться с Лёшей  Рябовым?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 10:43
Аркадий Жуков,
замечательные слова! Спасибо за такой большой комментарий, всё разложили по полочкам. 
Согласны, все мы мыслим по-разному, у каждого есть своё мнение. Но не стоит об этом переживать. Главное, делать свою работу качественно, чтобы было хорошо и тебе, и другим :)
timur.gainull
18 февраля, 15:14
Бред, было у меня один раз такое что попался горящий заказ, я вынужденно набрал указанный номер, заказчик взял трубку пьяный в хлам, не может связать двух слов, больше скажу заказчик была женщина) я при всем желании не мог с ней договорится по ому что она мне кажется не знала вообще какой сегодня год... И я понимаю что она может пожаловаться анонимно и рейтингу моему хана. Так и произошло к сожалению, то есть любой желающий человек может снизить ваш рейтинг в разы просто так, вот нет у него настроение, не понравилась ему фото, не понравилась цена ХОТЯ НИЖЕ НЕ КУДА, если только остаётся даром выполнить задание, это наш хлеб и я зарабатываю этот хлеб своим трудом, потоп, и кровью и заметьте что я оплачиваю проценты в сервис Яндекс услуги при переводе с безопасной сделки
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 10:51
timur.gainull,
здорово, что вы пользуйтесь безопасной сделкой. Приятно это слышать.


Заказчики всегда могут высказать свое мнение об исполнителе. К сожалению, оно не всегда бывает хорошим. Желаем вам побольше лояльных заказчиков и прекрасных отзывов!
Ремонт Ноутбуков Лазаревское
18 февраля, 15:16
Сказочную чушь придумали про анонимные отзывы которые смогут писать разная "нечисть" чтобы нагадить конкуренту и главное это пособничество для мошенников.
Интересно что за жалобы будут учитываться если заказчик ни чем не воспользовался?
Куча мошенников здесь которая намеренно уточняет имя исполнителя и всячески пытается вывести разговор на получение настоящего номера... после чего я лично такое "дерьмо" облаиваю и блокирую.
Вот и будут зарабатывать на УСЛУГАХ те кто пишет отзывы и занимается продвижением...
Одним словом ДЕРЬМО ОЧЕРЕДНОЕ ПРИДУМАЛИ вместо помощи людям особенно тем кто раньше перебивался заработками здесь без постоянной работы.
КОРОЧЕ ВЫВОД ТАКОЙ ВСЯЧЕСКИ ЗАСТАВЛЯЕТЕ ОПЛАЧИВАТЬ СВОЁ ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТОБЫ ХОТЬ КАК-ТО ЗДЕСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ???
А ЕСЛИ ЭТО ТАК НЕ НУЖНЫ ВЫ ВОВСЕ!!!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 10:58
Ремонт Ноутбуков Лазаревское,
нет, исполнители могут использовать платное продвижение по желанию. Если вас устраивает ваша позиция в поиске, и вы получаете много заказов, то вы можете использовать сервис бесплатно. Мы ни в коем случае вас не заставляем покупать услуги.


Конечно,  мы учитываем при проверках, если заказчик оставил жалобу на исполнителя, но не воспользовался его услугами, не переживайте. 


Пожалуйста, проверьте как новый рейтинг будет работать. Все отзывы и жалобы проходят тщательные проверки. Возможно, ваше мнение поменяется. 
костя поздняков
18 февраля, 11:17
До хрен с ними с озывами только вот правда люди пишут отзыва а они просто не появляются на профиле а рейтинг скачет туда сюда 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 11:01
костя поздняков,
мысль интересная, чтобы система оценивания была более прозрачна и понятна нашим пользователям, чтобы каждый человек, например, видел сколько жалоб на него оставили. Здесь есть над чем подумать, спасибо!
Dark22Sky
18 февраля, 15:27
ДА и отлично придумали, при сдаче заказа - Дай-ка рублик. Вот так, за 1 день со всех исполнителей по тысяче заказов, грубо говоря, и за день у Яндекса, не считая "Продвижений " и "Подписок " ещё рублики в кармане
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 11:19
Dark22Sky,
да, сейчас берётся комиссия за закрытие заказа. В будущем она будет составлять 10%. Об этом вы можете почитать тут.
оксана овтина (Драница)
18 февраля, 15:38
Автомодерация работает отвратительно,банит все фото и описания,утвержденные в более посвящённых кругах и более того даже в брошурах выходила в таком виде обработанная специалистами.а Яндекс их не пропускает то спецсимволы то ещё что бред.компетентности ноль
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 11:22
оксана овтина (Драница),
напишите, пожалуйста, нам о модерации через форму обратной связи. Обязательно проверим все фото и описания, которые не прошли проверку. Если всё хорошо, сохраним изменения в профиле. 
Дмитрий Владимирович И.
22 февраля, 14:48
Светлана Мастерова,
ну я вот писал в поддержку по ровно такой причине  - ответа нет вообще
Валентина Снеговая
18 февраля, 15:44
90% звонков -спам! Кредиты, стоматологи, смм-щики и нищие видео-блогеры без денег на рекламу. А нам то на них как жаловаться? Про весеннее обострение психозов вообще молчу. И эти люди будут судить дипломированных специалистов??? Получается, что нужно каждому кланяться и работать ради отзыва, а не за деньги?  Ах да, можно просто увеличить стоимость клика и забросить больше денег на рекламу, ради чего вся модернизация.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 11:32
Валентина Снеговая,
все спам-звонки вы можете добавлять в черный список на телефоне. 


На нашем сервисе есть много хороших заказчиков, которые обязательно оценят вашу работу. Пожалуйста, не расстраивайтесь раньше времени. Конечно, вы не должны работать ради отзывов, это всего лишь приятный бонус к вашей работе. 
Дмитрий
18 февраля, 14:53
Почему надо исполнителям самим выпрашивать отзывы - не лучше ли яндексу предлагать заказчикам их оставлять?
Сергей Сахаров
19 февраля, 13:20
Дмитрий,
для этого надо создать/закрыть заказ как на profi.ru
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 11:34
Дмитрий,
когда заказчик закрывает заказ, то ему сразу же предлагается оставить отзыв о работе. Также иногда мы напоминаем нашим заказчикам, чтобы они оценивали работу специалистов. 
Сергей Б.
18 февраля, 15:59
Короче очередная инновация, оптимизация приведшая к ухудшению моего персонального рейтинга. "Спасибо"!
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 11:36
Сергей Б.,
выполняйте чаще заказы, тогда заказчики обязательно оценят вашу работу, и рейтинг снова повысится. Мы всегда даём нашим исполнителем возможность поднять рейтинг. 
Виталий
18 февраля, 15:59
Отзывы обычно оставояют недовольные клиенты, хороших не дождешься 
Сергей Б.
18 февраля, 16:08
Виталий,
Во во, идёшь идёшь себе по жизни и вдруг ты спотыкаешся и все в миг уже об этом узнают
Обновлено 18 февраля, 16:09
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса20 февраля, 11:38
Виталий,
и хороших отзывов клиенты оставляют много. Напоминайте заказчикам, что вам было бы очень приятно получить отзыв о работе. 
Ремонт в Питере
18 февраля, 16:03
У меня около 10 отзывов подтвержденных заказчиками принтскринами не были опубликованы не прошли модерация о всех я уже сообщал в тех поддержку, ни один не появился. Яндекс точно также будете проверять анонимные отзывы, в итоге хорошим будут рейтинг занижать, а конкурентам поле для убивания компаний. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 февраля, 10:47
Ремонт в Питере,
увы, восстановить отклоненные отзывы не получится, потому что они не соответствуют нашим критериям. Понимаем, это неприятно, но так мы защищаем сервис от нежелательных отзывов. Но вы всегда можете попросить новых заказчиков оставить отзывы о вашей работе. У вас ещё будет много прекрасных свежих отзывов!


Все отзывы (анонимные или публичные) проходят тщательную проверку. Не переживайте, пожалуйста, мы обязательно проследим, чтобы рейтинг «хорошим» исполнителям не занижали без причины.  
mfucrisp
18 февраля, 16:15
Достаточное количество оценок, это сколько???
timur.gainull
18 февраля, 16:22
mfucrisp,
Они сами не знают, могу сказать что много)
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 февраля, 10:50
mfucrisp,
для каждого исполнителя — своё количество оценок. Сказать, сколько именно вам нужно набрать, не можем. Выполняйте качественно свою работу, заказчики её обязательно оценят. И в скором времени это обязательно отобразится в рейтинге. 
Дмитрий Владимирович И.
24 февраля, 12:12
Светлана Мастерова,
это что, официальное признание того, что четких правил нету и все идет по желанию левой пятки? 
Дмитрий Чернышёв
18 февраля, 16:17
Надо сберуслуги переходить. Здесь совсем нет отдачи давно уже. Постоянно отклики сеешь, активность есть всегда, отзывы и толку нет от этого. 
Яндекс услуги не понимает, что заявок и так нет так ещё опять вводят никому не понятные алгоритмы по которым рейтинг растёт. 
Продвижение платное) так тут такое ощущение что просто в трубу сливаешь деньги от которого толку тоже нет. 
Сколько клиентов жизнью не довольны ставят отзыв даже не  вникнув, почему цену одну говорили, а по факту дороже. Так у них ситуация запущена и простые препараты не помогут, нужно применять дорогие и сразу несколько. Работа ради работы по определению не может быть!
Обратная связь Яндекс услуги вам от исполнителя. Вы гайки только заворачиваете мастерам с этими новшествами, что разбегутся скоро все от вас.
Лучше бы сформулировали соц опрос для исполнителей и услышите каждого, тогда на основании этого можете вводить свои извинения.
mfucrisp
18 февраля, 16:39
Дмитрий Чернышёв,
Сберуслуги для физиков подходят только, самозанятые. А как быть юрикам...
Щикин Дмитрий
19 февраля, 11:46
Дмитрий Чернышёв,
Ко мне со сберуслуг пока ни один клиент не обратился по восстановлению данных, а я там еще в 2020 зарегистрировался. Так что там пока мертвяк, может со временем поправится..
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 февраля, 11:27
Дмитрий Чернышёв,
спасибо за откровенность! Подумаем насчёт социального опроса исполнителей. Вы всегда свои замечания можете написать в службу поддержки или тут в блоге, мы всё читаем. 


Жаль слышать, что вы не чувствуете отдачу. Ведь все изменения направлены, чтобы сделать вашу работу комфортнее на сервисе. Например, если вы активный исполнитель, который прекрасно делает свою работу, то мы даём вам дополнительные возможности, чтобы получать больше заказов. 


Советуем вам проверить заполненность профиля: пройти проверку документов, загрузить качественные фотографии, указать цены за услуги и многое другое. Возможно, продвижение поэтому и не принесло вам заявок. Хорошо заполненный профиль — отличный помощник по привлечению заказчиков. 
ailnur19
18 февраля, 16:20
ЯЯндекс уж че тут скажешь....
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 февраля, 11:29
ailnur19,
подскажите, пожалуйста, что не так? Мы готовы меняться!
Наталья Белова
18 февраля, 16:20
Очень неприятно... У Яндекса есть группа вк, может там ситуацию обрисовать? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 февраля, 11:32
Наталья Белова,
вы можете тут обрисовать ситуацию. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Чем вы хотите поделиться с нами?
ЭДУАРД СТРЕЛЬЦОВ
26 февраля, 04:14
Светлана Мастерова,
Светлана,что мне делать с профилем моим..Удалять???
otvetspbru
18 февраля, 16:24
В соответствии с законом РФ, во-первых, в случае жалобы в эл виде, "якобы виновная" сторона должна ответить в течении 2х дней на данную жалобу, и, соответственно, должна иметь возможность опубликовать свой ответ на жалобу как минимум, и жалоба/оценка не может быть анонимной. А также в соответствии с законом РФ в части защиты чести и достоинства, тот, кто получает отрицательный отзыв, должен иметь возможность защитить себя от возможной клеветы, и те, кто пишут отзывы, должны понимать, что если отзыв не соответствует действительности и вредит  деловой репутации кого либо, что повлечет за собой возможные убытки, то на него могут подать в суд с иском о защите чести и достоинства и тп. Таким образом, учитывая любой отзыв для рейтинга, в том числе и анонимный, яндекс-услуги лишают всех исполнителей права защитить себя от возможных беспочвенных  отрицательных отзывов, что в свою очередь является нарушением Яндекс-услугами закона РФ в части ограничения прав граждан, которые они имеют в соответствии с конституцией Рф и соответствующими законами РФ.
mfucrisp
18 февраля, 16:40
otvetspbru,
Полностью с Вами согласана!
Сергей Сахаров
19 февраля, 13:18
otvetspbru,
регистрируясь в сервисах Яндекса, Вы автоматически соглашаетесь со всеми их бредовыми правилами. Не нравится - удаляйтесь. Мне прямо так и ответили.
Petr
20 февраля, 12:39
otvetspbru,
Очень даже справедливо ваше мнение. Только что выберут, Справедливость или доход..... 
Вааг Геворгян
18 февраля, 16:36
За за последний месяц был очень много заявок, который была сделана без атлика чисто по звонку, То есть клиент через индекс услуг находил номер и Сами позвонили договорились и была сделана заявка.  как с таким случаем получить отзыв
Егор Спиридонов
18 февраля, 16:37
Дурдом полный🤪
Дарья
18 февраля, 16:38
сегодня постоянная клиентка задала вопрос "почему в яндексе нет  ее отзыва о нашем сервисе  она его 3 мес назад написала" ??
а я что могу ей ответить ?Что не пойми как работает эта система ..и публикуются чаще левые негативные отзывы конкурентов (
mfucrisp
18 февраля, 16:41
Дарья,
я думаю отрицательный отзыв они бы наверное быстро опубликовали..
Roman
18 февраля, 17:01
mfucrisp,
Моментально, меня аж заблокировали на 7 дней, какой то однодневный бот написал и все, ждите семь дней. Яндекс так всех нормальный потеряет.
Сергей Сахаров
19 февраля, 13:15
Roman,
Яндекс потеряет, а кто приобретёт?
Petr
20 февраля, 12:42
Сергей Сахаров,
Тот же сбер. 
Виталий
10 марта, 16:47
Дарья,
Я в этом тоже убедился , что очень много людей приходящих через нашу компанию оставивших отзывы , сами спрашивают , а почему их отзывы не публикуют. На что ответить нечего , потому что сам не знаю! 
Как с этим быть !
За то негатив от тех с кем не сошлись по стоимости как по расписанию !
sditanovildanar
18 февраля, 16:38
Спасибо 
Александр
18 февраля, 16:56
Думайте реалистичней не будет хороших мастеров и вы будете нищими , вот и вся статистика друзья .
olgakolesnik755@gmail.com
18 февраля, 12:57
Невозможно нормально зарегистрироваться все время пишет ошибка-не понятно какая информация нужна.Не загружается фото на автар
saharov@garant-tula.ru
22 февраля, 09:22
olgakolesnik755@gmail.com,
У меня одобренное ранее фото заблокировали "сомнения в подлинности"
zvyagin1642
18 февраля, 17:32
Почему пропали часть отзывов? 
saharov@garant-tula.ru
22 февраля, 09:23
zvyagin1642,
Так надо. Сверхразум посчитал их накруткой. Теперь в этом мире стало меньше зла☝️
d.kuroff2015
18 февраля, 17:36
Согласен. 
volgaservice163
18 февраля, 17:40
Замечательно. То есть,теперь любой недоброжелатель может обосрать вам рейтинг. Яндекс,вы долбое6ы...

Сергей Сахаров
19 февраля, 13:14
volgaservice163,
я год назад бодался начёт отзывов на Яндекс-картах, тоже отвечали уклончиво. В итоге я с левого аккаунта просто писал лютый бред вместо отзывов - они до сих пор висят ;) Потом стал писать анекдоты с пятью звёздами - заработал "эксперта города" т.к. мои "отзывы" собрали кучу лайков. Офигенно крутой у них алгоритм ;)
Оконный доктор
18 февраля, 17:41
По моему вы фальшивите😉
Как компании или физлица без отзывов и рейтинга могут оказаться выше тех у кого больше положительных отзывов, примеров и выбора работ, предоставления количества услуг и многое другое??? Хотелось бы узнать адекватный ответ не от робота???! 

Оконный доктор
18 февраля, 17:49
У меня тоже рейтинг пропал. И с отзывами что то не то. Обзванивали клиентов, с выполненных заказов, мы даём подарки и скидки всем клиентам оставившим отзыв, они говорят что писали-но... Как все догадались - их так и не появилось!!! Думаю назвать это можно -мошенничество или лохотрон. Фото наших работ кучу раз не пропускали модераторы!!! 
Вывод - за деньги можно сделать любой рейтинг, не зависимо от качества работы. 

Сергей Сахаров
19 февраля, 13:11
Оконный доктор,
мне звонили из Яндекс-услуг типа поддержка, сказали какой я молодец, но с проверкой отзывов очень строго, т.к. накрутка – главная угроза существования человечества.
Оконный доктор
18 февраля, 18:03
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Смотрел на компании которые передвинулись вверх - 🤦‍♂️модераторы их вообще проверяли??? Не буду их называть! Но в то же контакте или инсте в местных группах были отзывы мягко говоря не очень 😁🤷‍♂️и каким образом они перешли выше??? 🤔😉Жду объяснений! 

saharov@garant-tula.ru
26 февраля, 20:39
Оконный доктор,
Патамушта ☝️ и всё...
Михаил Александрович
18 февраля, 18:04
Это неописуемо. Анонимные отзывы.. рейтинг не на основе качества.. Это выстрел даже не в ногу.
Иван
18 февраля, 18:14
Отзывы меня никак не интересуют, никогда не клянчил ни разу и не смотрел, рейтинг тоже не интересен. 
svarkaargon73
18 февраля, 18:19
Поддержка Яндекса работает как угодно но не нормально а уж на что заточены боты вообще не понять
Денис С.
18 февраля, 18:45
Посмотрим что получится. 
Ростислав Фролов
18 февраля, 19:03
Особенно радуют отзывы от тех, кого в глаза не видел...
Алексей Владимиров
18 февраля, 19:17
Капец🤣 ты никто, и звать тебя никак🤣
lalasokolova2017
25 февраля, 19:06
Алексей Владимиров,
Почему же, теперь мы ещё и клоуны и жанглеры которых зовут "никак"
Иван Рябинкин
18 февраля, 19:18
Полная ерунда ! Вы вообще представляете как работа сама происходит ? или думаете что все в онлайн режиме  делается ! Вы просто представления не имеете  что могут написать конкуренты и потом не доказать что это не так !
Александр к
18 февраля, 19:30
Собрали паспортные данные а теперь сливают))
Константин Мингазов
18 февраля, 20:51
Александр к,
Надо что бы клиенты тоже свои паспортные данные вносили, фото, контакты их также предварительно идентифицировали, а потом уже пусть они свою заявку размещают. А то как то не честно и несправедливо получается, с мастеров все данные собирают и потом на них ещё рейтинги вешают иногда вообще не понятно от кого оставленные.
ТК "РазГруз"
18 февраля, 19:46
Уважаемый Яндекс, сделайте пожалуйста так, чтобы и Клиенты имели рейтинги. И если у них, рейтинг небольшой или сомнительный, то они не имеют права оставлять какие-либо негативные отзывы. 
А то эти анонимы,  будут "на мышу"  топить нормальные компании. Цена не понравилась - 1*, челом не отбили - 1*, за 5 секунд не позвонили - 1*.
А то, что Клиент всем наобещает, потом спрыгнет, то управы на него 0,0%. Это по-вашему нормально?
Из-за таких вот нововведений, ни разу не в пользу хороших Исполнителей, усиливается игра в одни ворота! В ворота добропорядочных Исполнителей, которые свой положительный рейтинг вырывают зубами.
Константин Мингазов
18 февраля, 20:53
ТК "РазГруз",
Согласен, поддерживаю, действуйте Яндекс в справедливости, прозрачности и честности к обеим сторонам.
Petr
20 февраля, 12:48
ТК "РазГруз",
Одобрям. 
saharov@garant-tula.ru
22 февраля, 09:28
Petr,
Не сделают. 💯
Олег Троценелли
18 февраля, 19:47
Тупиковый путь. Анонимно оставить отзыв, хоть положительный себе, хоть отрицательный конкуренту - проще простого. Особенно, если у тебя много симок и аккаунтов.
Сроду не просил заказчиков поставить 5 звёзд, и не буду. Есть в этом элемент лизоблюдства. 
*склонность из мелких, корыстных побуждений подлизываться к кому-либо, угодливо, подобострастно, униженно прислуживать кому-либо, подхалимничать 
Сергей Сахаров
19 февраля, 13:09
Олег Троценелли,
симки и аккаунты не помогут, нужны разные устройства и IP-адреса
Олег Троценелли
19 февраля, 15:19
Сергей Сахаров,
у меня динамический ip, который меняется каждую сессию и я знаю как поменять mac адресы у роутера, и сетевой карты виртуальной машины. Куча незабаненных аккаунтов в различных **итах и *лах. 
Я уже не говорю, что есть доступ к клиентским ПК, которые собственно хожу чинить.
Что мне мешает? Совесть?
JarikSerg
20 февраля, 09:05
Олег Троценелли,
Солидарен с вами, да и просто не до этого. Когда занят делом то о деле и думаешь. 
Сергей Сахаров
20 февраля, 09:51
Олег Троценелли,
пробуйте... виртуальные mac адреса игнорируются ;) А клиентские ПК это мысль, но фотографу они недоступны...
Сергей С.
18 февраля, 20:10
Справедливо.
alexandr.azikov
18 февраля, 20:12
Как теперь отбивать негативные оценки, которые рисуют конкуренты? В прошлый раз яндекс пропустил комментарий человека, который вообще никаких контактов со мной не имел. Саппорт Яндекса сказал последние четыре цифры его телефона, я вбил их в поисковик с припиской сервисный центр и какая "неожиданность", номер засветился в ближайшей шараге по ремонту всего подряд. Саппорт конечно молодцы, даже созвонились с этим клиентом, выслушали слезливую историю о якобы сломанной мной телевизоре, позвонили мне рассказать её. Им за это огромное спасибо. Но как с этим теперь быть, если такие товарищи будут строчить анонимно? 
ТК "РазГруз"
18 февраля, 20:14
Я вообще не понимаю. Негатив должен сначала Клиентом обосноваться и предоставить доказательства. И если эти доказательства весомые для Яндекс, торони публикуют их. И после этого Исполнитель может их оспорить, предоставить свои факты.
А то получается что Исполнятеля могут в Г-не выявлять, и ещё за каждый негатив от Клиента отчитаться. Неужели Яндекс думает что это не энергозатратно для нас исполнителей? 
Саяпин Александр
18 февраля, 20:15
Я прошу оставить отзывы, клиенты оставляют, но их как не было так и нет. Один из 10 приходит
Игорь Александров
18 февраля, 22:12
Саяпин Александр,

Это верно.    как минимум 10 положительных не опубликованы.
Дмитрий
18 февраля, 20:19
Если нет отзыва - это лучшая оценка! 
Зачем чего-то писать, когда всё отлично? 
JarikSerg
20 февраля, 09:11
Дмитрий,
Во первых, это тебе плюс для будущих клиентов, во вторых рейтинг на портале.
Дмитрий Владимирович И.
24 февраля, 12:26
Дмитрий,
мне вот всегда интересно, как человек может оставить отзыв о работе, если в ней не разбирается (притом разбираться должен  не хуже исполнителя)? Оценить чистоту спецовки, что ли? 
Обновлено 24 февраля, 12:27
аля
18 февраля, 20:27
Отлично, время покажет )))
Анатолий Б.
18 февраля, 20:27
Заказчик говорит оставит отзыв, но в итоге не оставляет, все нравится, но напоминаешь говорит дада потом оставлю, не оставляет, а я не могу, даже заказ не закрывает, таких заказчиков 65 %, если их тревожить они могут и разозлиться и написать невежливый человек и пр. Люди то все приветливые молодые занятые, отзывы пишут или домохозяйки, шефы у которых достаточно времени. 
Владимир Красновский Фотограф
18 февраля, 20:31
В моей области куча мастадонтов с большим количеством отзывов и 5 баллами так и осталась, у меня все отзывы положительные, на 5, ни одной 4, но  оценка 4,9. Можно ли хотя бы видеть за что снижение оценки произошло? Статистику какую-то. 
Сергей Сахаров
19 февраля, 13:06
Владимир Красновский Фотограф,
так же хочу понять, у меня отзывов мало, каждый выстрадан, и всё равно санкции
GRR
18 февраля, 20:56
Почему не оставить всё как есть!
Сергей Сахаров
20 февраля, 09:51
GRR,
потому что надо развиваться ;)
Типография Дигус
18 февраля, 21:13
Ничего хорошего из этого не выйдет, злобные однодневки-конкуренты будут писать анонимные мерзотные отзывы, а фирмы с репутацией будут огребать по полной. 
ТК "РазГруз"
18 февраля, 21:42
Типография Дигус,
Согласен!
Вячеслав
18 февраля, 21:18
Эх, будем надеяться, что получится не как обычно, а именно - хотели как лучше, а получилось как всегда... 
Константин Николаевич
18 февраля, 21:28
Здравствуйте цену клика меньше
ТК "РазГруз"
18 февраля, 21:40
Честно говоря, уже боюсь откликаться на заявки. Получается откликнулся, чем-то клиенту не угодил, и он считает своим долгом поставить 1*. Лучше уж не откликаться, если не уверен на 1000000% что заказ получится выполнить супер пупер идеально.
На 2-х других площадках (не буду их называть) равноправия в отношениях Исполнителя и Клиента куда больше. А с такими вот нововведениями, где Яндекс развязывпет руки всем жалобщикам и неадекватам, а их поверьте много, задумываешься а стоит ли портить своё время и нервы.
Антон гвоздев
18 февраля, 21:57
Это точно. Поддержка решить не может элементарное 
Майя
18 февраля, 21:58
Вопрос .А почему нет черного списка заказчиков.Ведь есть и такие ,что платить не хотят,врут,или просто не выносимо у них работать.Сделайте такой список для мастеров.А то куча звонкоа,вот у меня были плохие мастера надо доделать,а как выясняется мастера не при чём...заказчики слишком деятельные всё знают ,командуют только руками не могут.Или платить не хотят за дополнительные работы,которые сами же и заказали ,когда аппетит  вырос в процессе ремонта.Да и куча нюансов есть
oleg.nechitaylov
19 февраля, 00:47
Майя,
Не чёрный, а голубой список. Но их значительно меньше чем обычных людей. 
Игорь Александров
18 февраля, 22:08
Анонимные" вы зря собрались учитывать в рейтинг.  Это бред! 

Не возможно ни ответить, ни выровнять какой либо спорный вопрос с бывшим клиентом (т.к. люди часто молчат - не коммуницируют,  разные бывают персоны, стесняются сказать в процессе работы , что чем то не довольны например)   а потом раз и вот тебе возможность выразиться "анонимкой" .
Вот увидите как это сыграет против вас   Янд.услуги.   Возможно мы еще уйдем с вашей платформы.  На данный момент учтены даже не все 5 звездочные отзывы которые с таким трудом были получены клиентов , негатива нет, а рейтинг показывает 4.8.      Удачи  глупцы)
Александр Ливенков
18 февраля, 22:15
Это справедливо. И поможет сделать сервис ещё лучше. 
ТК "РазГруз"
19 февраля, 08:11
Александр Ливенков,
))))))))))))) Вы давно в сфере услуг?
JarikSerg
20 февраля, 09:16
ТК "РазГруз",
Да видимо и не работал никогда в этой сфере. Видно что не знает изнутри эту работу!
ivan.shchinov
18 февраля, 22:32
Все похоже делается для того, что бы покупали продвижение. Поддержка мертвая, не отвечает, а если отвечает то фразами которые я могу и сам найти в разделе помощь. В общем прощай нормальная выдача, здравствуйте рабочие за доширак.
sever9nkaalexeeva
18 февраля, 23:29
Думаю что отзыв каждый заслуживает свой
Григорий Горяинов
18 февраля, 23:53
Вы бы лучше качество поддержки себе улучшили  на яндекс. услуги, вот ваша задача, прозрачно, конкретно, честно,  порядочно.Кому необходим был рейтинг, уже заработали.
Удалённый пользователь
19 февраля, 00:52
Анонимные отзывы проверить трудно. Есть люди неадекватные. Хотят, чтобы за один сеанс  вся боль прошла.,а рекомендации не выполняют, я вам заплачу за один сеанс, только дайте гарантию 100%. Если у человека совесть не чиста, то будет писать анонимный отзыв.все отзывы должны быть открытыми.
Андрей Князев
19 февраля, 01:03
Скажите спасибо, что вам вообще развиваться и зарабатывать помочь пытаются. А то как обычно все чём-то недовольны. Я вот рад этому разделу яндекса, он принёс не мало обращений и работы. Бесплатно.
Артем Николаевич
19 февраля, 04:58
Андрей Князев,
Ваши конкуренты понапишут вам негативные анонимные отзывы и работы у вас не будет.
ТК "РазГруз"
19 февраля, 08:09
Артем Николаевич,
похоже этот Андрей недавно зарегился. )) У меня тоже была такая эйфория первые 3 недели. Теперь страшно вообще откликаться на заказы. ))
jeepsamara
19 февраля, 03:30
Такой же бред как и продвижение с оплатой за просмотры. Скатитесь до уровня Профи.ру - назад дороги не будет.
advokat9449525
19 февраля, 13:29
jeepsamara,
1200 рублей ушло на продвижение и был всего 1 никчемный звонок, который закончился ничем.
SamsonMaster77
19 февраля, 04:37
Бред очередной.
Бесит требование паспорта. Хз, куда данные уходят. Еще кредит повесят.
mbalz
19 февраля, 05:30
Заказчик может оставить анонимный , сиречь отрицательный отзыв , по многим причинам . Например я живу рядом с ним - он хочет за 500 руб , чтобы я из Химок до Бутово повез доки за 500 . Меня это не устраивает . Заказчик пишет анонимку (как в сталинские времена) , что я хамил , дерзил , был нетрезвый , и вообще выражался обсценной лексикой  . Как вы интересно подобную диффамацию , да еще и анонимную - будете проверять ? А если анонимку написал конкурент ? 
Отрицательные отзывы имеют место быть , но только от верифицированного пользователя и исполнитель должен иметь право высказаться и со своей стороны
ТК "РазГруз"
19 февраля, 08:07
mbalz,
+1 ! Клиент без рейтинга. или с отрицательным рейтингом вообще не должен оставлять какие-либо отзывы. А тем более строчить анонимки.
Ильфат
19 февраля, 05:32
Отлично теперь конкуренты будут писать что хотят и профиль сразу в бан. Молодцы так держать. Я просто в шоке в ужасе разработчики и администратор приложения от ЯНДЕКС УЧТИТЕ МОЙ ОТЗЫВ ТАК И БУДЕТ ПРОСТО УЖАСНО.
mbalz
19 февраля, 05:47
Позвольте еще свои 5 копеек вставить .
Как в такси есть обоюдный рейтинг : таксист оценивает пассажира и наоборот , почему бы не сделать оценку заказчиков? Я курьер и зачастую на такое хамство попадаешь , что  хоть святых выноси . 
- Максим ? Гондоны в Рассказовку можешь привезти в течении часа ?
- Алло , дружбан , ты химкинский ? Пузырь вискаря такого- то на 9 мая можешь? Только кабанчиком давай сгоняй
- Алло , 3 блока стиков можете ? Какая ТЕБЕ на мужской половой член предоплата ? Привезешь - рассчитаюсь ? 
Почему тыкаю ? Земель , а ты что за птица , чтоб выкать тебе . Может ты министр (смеются )


Где я могу на таких заказчиков оставить отзыв , чтобы коллеги не связвались с подобным ? А то получается на курьера по сталинским лекалам можно доносы строчить , без всякой ответственности за диффамацию - а курьер отставить отзыв на заказчика не может . Причем отзыв не анонимный , а вполне себе верифицированный
ТК "РазГруз"
19 февраля, 08:04
mbalz,
+1
chisto_servis30@mail.ru
19 февраля, 09:06
mbalz,
Правильно, поддерживаю!!!
Petr
20 февраля, 13:07
mbalz,
Есть о чём задуматься разработчикам. Тем более когда все реальные люди против. Они уйдут шакалы сами сгрызут себя, только сервис будет работать уже в режиме "Испорчен". 
lev.marshinin
19 февраля, 06:48
ДырЯндекс услуги
suworow020285
19 февраля, 07:04
Как вообще попасть на яндекс услуги? У меня аренда  крана. Разные акаунты завожу и все равно " профиль не прошел проверку" И паспорт с с сэлфи креплю. Уже 2 месяца мучаюсь. Один профиль пропустили, а через неделю заблокировал, плохое качество фотографии профиля. А заменить не могу-просит авторизации. Посоветуйте как пройти уже авторизацию. 
kedrg858
19 февраля, 07:28
Здравствуйте всем,поживём увидим что из этого получится будем надеяться на лучшее...
Игорь Митроченков
19 февраля, 07:40
Люди мастеров считают за рабов такое чувство.Хотят за 3 копейки или вообще даром, не хотят учитывать простые вещи как просто до них до ехать на транспорте, так инструмента много, и на метро этого не сделать, а если и сделать то по СПб  съездить иуду и обратно в районе 200 потраченного время 3-4 часа доехать , а за регулировка окна до 500 рублей), конечно же нам не выгодно и клиент остается зол, так он хотел именно работать со мной но я отказываю ему по бюджету, начинают такие клиенты рушить рейтинг, хотя мастер не виноват. Клиент совсем не хочет учитывать что в работу входит не только руки . но и доехать да него, инструмент и разные мелочи которые тратятся на работу. Да и по моей тематике звонит из 10-15 звонков , 1 только по делу, а что только квартиру не получили, или просто не по теме.
kudelinat
19 февраля, 08:07
Интересно что после выполнения повторного заказа через время , заказчик дважды оставлял отзыв, Яндекс так и не опубликовал его. 
Городская СЭС
19 февраля, 09:31
Нужно провести среди исполнителей соц опрос (типа помогите нам стать лучше). В команде яндекса не владеют детальной информацией изнутри как происходит взаимодействие с клиентом по факту. 
Здесь много нюансов, например, ты провел работу супер качественно, но клиент ставит низкую оценку потому что ты сказал сначала одну цену, приезжаешь на объект, а там их полчище кишит просто. Объясняешь, что у вас высокая степень зараженности тараканов, вам эти препараты не помогут, нужно более дорогие с увеличенной дозировкой, соответственно цена дороже. На самом деле много можно привести 
Щикин Дмитрий
19 февраля, 09:56
Городская СЭС,
А почему не разъясняете клиенту заранее что стоимость зависит от реальной обстановке и точную цену специалист скажет только на месте, по описанию - лишь предварительно? 
Сергей Сахаров
19 февраля, 10:55
Щикин Дмитрий,
Яндекс обещает клиентам низкие цены, как в такси и др... поэтому здесь много халявщиков
Игорь Чугунов
19 февраля, 09:39
Та эти заказчики даже не могут разобраться в интерфейсе как закрыть этот заказ..
Сергей Сахаров
19 февраля, 10:55
Игорь Чугунов,
именно поэтому не получается привязать отзыв к заказу и отзыв запросто могут удалить!
Сергей Ланье
19 февраля, 09:37
Анонимные отзывы будут накручивать автоматом! Проверено: результат не тот,что должен.Что человеку скрывать,если он доволен оказанной услугой?!