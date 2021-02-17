Рейтинг исполнителей теперь рассчитывается по-новому





С 18 февраля рейтинг исполнителей рассчитывается по-новому: он учитывает множество разных факторов — в итоге получится более справедливая оценка.

Теперь в рейтинге будут учитываться не только публичные отзывы, но и

анонимные отзывы,

оценки без отзывов (сколько звёздочек из пяти поставил заказчик);

жалобы.

Мы уже давно собирали эти данные, но пока что не учитывали их в рейтинге исполнителей.

Кроме того, теперь рейтинг на Яндекс.Услугах не будет формироваться по одному отзыву — мы думаем, что этого недостаточно для справедливой оценки. У исполнителей не будет рейтинга, пока не наберётся достаточно оценок от заказчиков.

Как повлиять на рейтинг? Так же, как и прежде: ищите заказы и оставляйте отклики на Яндекс.Услугах, выполняйте работу качественно, закрывайте заказы и обязательно просите заказчиков оставлять отзывы.

Все анонимные отзывы, оценки и жалобы мы проверяем так же внимательно, как и публичные отзывы, которые вы видите в своём профиле.