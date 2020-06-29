Указывайте акции и скидки

Попробуйте провести необычную акцию или поблагодарить лояльных клиентов. Такое предложение привлекает внимание. Это мотивирует старых заказчиков продолжать пользоваться вашими услугами, а новых — обратиться именно к вам.

Вы сами выбираете размер скидки — от 5 до 50%. Вы можете также предоставить услугу бесплатно на определённых условиях. В описании можно указать любые детали: например, акция только для пенсионеров, скидка на первый заказ, второй заказ бесплатно. Минимальный срок любой скидки — неделя.





А вот как ваше специальное предложение увидят заказчики:

Настройку акций можно найти в личном кабинете в описании специальности.