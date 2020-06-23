Блог Яндекс.Услуг

Блог Яндекс.Услуг

Новый раздел профиля — примеры работ


Заказчик спрашивает: «Сколько это может стоить?», «Что я получу за свои деньги?», «Как это будет выглядеть?», «Почему это делается так, а не иначе?». Ваш профиль на Услугах может сам ответить на эти вопросы, если добавить в него примеры работ. Это поможет вам привлечь клиентов и не тратить лишнее время на общение с ними.

 

Чтобы добавить примеры работ, заполните специальную форму. Выберите обложку проекта, название работы, её описание, стоимость и дополнительные фотографии. Если вы делали это проект для заказчика с Яндекс.Услуг, воспользуйтесь функцией «Привязать заказ». В этом случае потенциальные клиенты увидят оценку и отзыв, который вы получили.


Как выгодно представить свои работы

  • Выберите самые удачные заказы по разным видам работ. Если вы, например, занимаетесь капитальным и косметическим ремонтом — найдите примеры и того, и другого. Больше — лучше, но не жертвуйте качеством ради количества.
  • Опишите работу просто и коротко, упомяните «изюминки» и самые сложные моменты, которые вам удались.
  • Выберите чёткие фотографии с хорошим освещением, самую красивую поставьте на обложку. Отлично сработает вариант «до и после», желательно сделать его на одной картинке в графическом редакторе.
  • Не используйте фотографии из интернета — заказчики решат, что вы их обманываете.
  • По возможности привяжите заказ из Услуг. Оценки и комментарии пользователей вызывают большое доверие.
  • Не выкладывайте персональные данные своих клиентов — фамилии, адреса. Достаточно будет указать район.

Хорошее описание работы подчеркнёт ваш профессионализм, выделит среди конкурентов, привлечёт заказчиков и упростит общение с ними.

44 комментария
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Николай Кирюхин
28 июня 2020, 01:14
Очень нужный раздел. Как миниблог вести можно о своих услугах. 👍
Каблучек, Ключь
12 августа 2020, 03:21
Николай Кирюхин,
Здравствуйте спасибо большое вам 
Ремонт Обуви ключи
20 января 2021, 10:25
Николай Кирюхин,
Здравствуйте очень приятно слышать такое.
Просто очень много вопросов задают по поводу мастерской 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:16
Николай Кирюхин,
да, небольшое портфолио исполнителя. Рады, что понравилась идея :)
Александр
12 августа 2020, 02:22
Да, классная штука. Вот только на бытовые услуги, очень не понятно сделано при выборе категории
Каблучек, Ключь
12 августа 2020, 03:20
Александр,
Так понятнее??? 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:17
Александр,
поделитесь, пожалуйста, что именно непонятно сделано? Подумаем, как это можно исправить. 
ОкнаТэк Сервис
30 августа 2020, 13:42
Надо сделать возможность еще добавлять видео в этот раздел, а не только фото. Так потенциальный клиент сможет все увидеть на видео. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:19
ОкнаТэк Сервис,
интересненько, подумаем о добавлении видео в этот раздел, спасибо :)


Сейчас видео вы можете загружать в раздел "Видео". Попробуйте, возможно, это именно то, что вы хотели!
Обновлено 27 января 2021, 17:19
sekretarev.salex
4 сентября 2020, 20:56
Опубликовал, а в профиле так ничего и не появилось.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:22
sekretarev.salex,
после проверки нужно немного подождать, чтобы примеры работы появились в публичном профиле. Так происходит с любыми изменениями, которые вы вносите в профиль. Нужно время, чтобы новые данные "подтянулись". 
Светлана
13 сентября 2020, 16:34
Ремонт квартир в Сочи.
Всё таки как то все сложно. Надо упрощать интерфейс профиля. 
Нет возможности про себя написать дважды, но чтобы это было отдельно. У меня два вида услуг не сопутствующих. 
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:29
Светлана,
вы можете описать услуги, которыми вы занимаетесь, в описании специализации, а также добавить немного информации о себе в поле "О себе", чтобы рассказать клиентам, какой вы прекрасный исполнитель :)


Буду рада помочь разобраться с интерфейсом, спрашивайте, что ещё непонятно.
Вячеслав
15 сентября 2020, 21:37
Спасибо. Полезный раздел.👍
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:30
Вячеслав,
здорово, что вам пришёлся по душе новый раздел :)
Станислав Годун
21 октября 2020, 22:13
Создал, но не вижу
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:32
Станислав Годун,
нужно немного подождать, чтобы примеры работ отобразились в публичном профиле, который видят заказчики. 
Gabbahard
31 октября 2020, 03:24
А сколько примеров можно добавить? Только 3?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:35
Gabbahard,
 в профиль можно добавить 99 примеров работ.
VictorV2323
20 января 2021, 09:59
Класс

Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 17:33
VictorV2323,
это чудесно, что вам понравился раздел "Примеры работ" :)
А
26 января 2021, 12:38
Добрый день. Создал, но тоже не отображается. В чем причина?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса27 января 2021, 15:42
А.Н,
когда вы загружаете примеры работ, они отправляются на проверку, которая длится до двух дней. Так происходит с любыми изменениями, которые вы вносите в профиль. Если по результатам модерации замечаний не будет, то через некоторое время новые данные "подтянутся" в анкету, нужно немного подождать :)
Виктор
11 февраля 2021, 13:21
Я может что-то не понимаю, но никак немогу найти этот раздел чтобы добавить примеры работ
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса11 февраля 2021, 17:08
Виктор,
не у всех исполнителей есть этот раздел. Всё зависит от услуг, которые вы оказываете. Для категории "Перевозки и курьеры" примеры работ добавить не получится. Но фотографии работ вы всегда можете добавить в описание к услуге. Для этого откройте личный кабинет исполнителя, найдите нужную услугу и добавьте фото. 
A157810413
9 июня 2021, 23:49
Светлана Мастерова,
У меня есть и "перевозки и курьеры" и "аренда автовышки" но примеров работ добавить не могу. Нет такой вкладки. Как быть?
kuzorasergei
1 марта 2021, 18:39
Никак не разберусь как пользоваться, заявки приходят откликаюсь но что то не так
Изготовление ключей
14 марта 2021, 13:26
Абсолютно бесполезный раздел, указал в названии работы, Перепрошивка контроллера, через 20 минут пришло сообщение, слово Перепрошивка не существует, исправьте грамматические ошибки. Пример работы не прошел модерацию. При этом я заплатил, за этот заказ комиссию Яндексу. В итоге понял, что смысла нет в этих публикациях. Просто Яндекс забрал деньги, и послал меня. Классическое вымогательство, и развод на деньги. Разумеется больше с сервисом я не работаю. И да, я писал в поддержку, без толку! 
Обновлено 14 марта 2021, 13:29
Евгений
24 апреля 2021, 21:26
Все сделал как указано, в разделе ПРИМЕРЫ РАБОТ опубликовал 7 видов работ. Однако в публичном профиле отражено только 4 вида работ. Причем из 3-х неопубликованых 2 с привязанными отзывами и оценками...
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса24 апреля 2021, 22:02
Евгений,
напишите нам, пожалуйста, через форму обратной связи, так у нас появятся технические данные профиля. Обязательно проверим, почему не опубликованы остальные примеры работ.
antil24
25 апреля 2021, 19:56
Помимо   дизайн-конструкции, есть ли другие категории, Например программирование-с++-графический интерфейс и т. п.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 апреля 2021, 08:16
antil24,
да, есть. Чтобы добавить в профиль исполнителя, например, категорию «Разработка на С++», нужно открыть личный кабинет, зайти в раздел «Специальности», нажать кнопку «Добавить специальности», выбрать категорию «Компьютеры и IT» → «Разработка на С++». Если вы не можете найти нужную категорию, то её можно добавить в «Другое».
Dmitry
11 мая 2021, 15:03
Я мастер по депиляции,какую бы фотографию не выставлю,для вас всё порно,и что мне делать
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса12 мая 2021, 11:35
Dmitry,
напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи. Проверим все фотографии и поможем пройти модерацию :)
dmitriib94
13 мая 2021, 10:13
С января у меня не отображается больше 30 примеров работ. В службе поддержки меня кормят обещаниями, что "проблема в разработке", но я в это уже не верю.
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса14 мая 2021, 09:02
dmitriib94,
максимальное количество примеров работ, которое вы можете добавить в профиль — 30 штук. Именно поэтому отображаются не все проекты. Оставьте в этом разделе ваши любимые и лучшие работы, а остальные удалите. Другие фотографии вы можете добавить в описание к услуге. Так заказчики смогут увидеть все ваши фото.
V16N9
25 июня 2021, 12:36
Здравствуйте,какой максимальный размер изображения в пикселях для загрузки изображения в раздел " примеры работ" ?
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса26 июня 2021, 10:42
V16N9,
изображения со слишком большим разрешением не загрузятся в этот раздел. Рекомендую загружать фото размером не более 2 Мб, формат jpg, а разрешение не менее 400х400. 
Никита Кудрин
29 июня 2021, 13:58
Странно зарегистрировался, а опции "примеры работ" нет((
Ремонт Обуви ключи
29 июня 2021, 14:04
Никита Кудрин,
Здравствуйте какой работы нет???
Или я вас не совсем понимаю???
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса29 июня 2021, 16:14
Никита Кудрин,
сейчас данный раздел доступен не для всех категорий на нашем сервисе, поэтому вкладки может не быть. 
Юлия Георгиевна Суслова
9 июля 2021, 00:57
А, если я юрист, то каким образом могу показать свои работы? Выложить решения судов, зарисовав личные данные клиентов? 🤔🤔🤔
Светлана Мастерова
Сотрудник Яндекса10 июля 2021, 09:35
Юлия Георгиевна Суслова,
примеры работ доступны не для всех категорий услуг, выполняемых на нашем сервисе. В вашем случае, например, их нет. Мы понимаем, что иногда создать подборку из фото просто невозможно и не высвечиваем в профиле это поле для заполнения.
Ymchik86
сегодня, 05:37
Здравствуйте, проблема заключается в том что мало памяти система выдаёт. Примеры работ не могу загрузить.