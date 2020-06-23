Новый раздел профиля — примеры работ



Заказчик спрашивает: «Сколько это может стоить?», «Что я получу за свои деньги?», «Как это будет выглядеть?», «Почему это делается так, а не иначе?». Ваш профиль на Услугах может сам ответить на эти вопросы, если добавить в него примеры работ. Это поможет вам привлечь клиентов и не тратить лишнее время на общение с ними.

Чтобы добавить примеры работ, заполните специальную форму. Выберите обложку проекта, название работы, её описание, стоимость и дополнительные фотографии. Если вы делали это проект для заказчика с Яндекс.Услуг, воспользуйтесь функцией «Привязать заказ». В этом случае потенциальные клиенты увидят оценку и отзыв, который вы получили.





Как выгодно представить свои работы

Выберите самые удачные заказы по разным видам работ. Если вы, например, занимаетесь капитальным и косметическим ремонтом — найдите примеры и того, и другого. Больше — лучше, но не жертвуйте качеством ради количества.

Опишите работу просто и коротко, упомяните «изюминки» и самые сложные моменты, которые вам удались.

Выберите чёткие фотографии с хорошим освещением, самую красивую поставьте на обложку. Отлично сработает вариант «до и после», желательно сделать его на одной картинке в графическом редакторе.

Не используйте фотографии из интернета — заказчики решат, что вы их обманываете.

По возможности привяжите заказ из Услуг. Оценки и комментарии пользователей вызывают большое доверие.

Не выкладывайте персональные данные своих клиентов — фамилии, адреса. Достаточно будет указать район.

Хорошее описание работы подчеркнёт ваш профессионализм, выделит среди конкурентов, привлечёт заказчиков и упростит общение с ними.