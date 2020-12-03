Артём Хоперский, гендиректор компании «Бригадир», с редакцией информационного портала Cossa, поделился результатами использования услуги «продвижение профиля». Как компании удалось вложить 15 тысяч, а заработать 100 тысяч рублей, советы, сложности и многое другое читайте тут.