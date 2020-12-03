декабрь 2020
Вложить 15 тысяч, а заработать 100: как компания «Бригадир» запускала продвижение на Яндекс.Услугах во время пандемии
3 декабря 2020, 17:28
Артём Хоперский, гендиректор компании «Бригадир», с редакцией информационного портала Cossa, поделился результатами использования услуги «продвижение профиля». Как компании удалось вложить 15 тысяч, а заработать 100 тысяч рублей, советы, сложности и многое другое читайте тут.
Как получать больше заказов на Яндекс.Услугах? Повышайте активность!
21 декабря 2020, 11:59