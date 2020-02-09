

Мобильное приложение Яндекс предоставит исполнителям Услуг доступ ко всем рабочим инструментам: чатам, личному кабинету, списку заказов. Сидеть за компьютером и постоянно ждать ответа от заказчика не нужно. Когда вам предложат заказ или напишут в чат, на телефон придёт уведомление.