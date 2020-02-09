январь 2020
Как работать с сервисом Услуги в приложении Яндекс
15 января, 23:18
Мобильное приложение Яндекс предоставит исполнителям Услуг доступ ко всем рабочим инструментам: чатам, личному кабинету, списку заказов. Сидеть за компьютером и постоянно ждать ответа от заказчика не нужно. Когда вам предложат заказ или напишут в чат, на телефон придёт уведомление.
Рассказываем, как следить за поступающими предложениями в разделе «Вам предложили» и почему так важно отвечать на них.
Как прокачать свой профиль на Яндекс.Услугах за 10 шагов
16 января, 00:04
Максимально заполненный профиль — показатель, что вы не бот, не мошенник, а живой человек, которому можно доверять.