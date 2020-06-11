Яндекс.Услуги работают в том числе как биржа заказов: заказчики оставляют объявления, а исполнители на них откликаются. Чтобы на заказы откликались только те, кто действительно в них заинтересован, количество откликов ограничено — семь штук в день. Иногда этого хватает, а иногда нет — вы получаете меньше заказов, чем хотели. В такой ситуации можно подключить безлимитные отклики.
Заказчик спрашивает: «Сколько это может стоить?», «Что я получу за свои деньги?», «Как это будет выглядеть?», «Почему это делается так, а не иначе?». Ваш профиль на Услугах может сам ответить на эти вопросы, если добавить в него примеры работ.Это поможет вам привлечь клиентов и не тратить лишнее время на общение с ними.
Хорошие новости — теперь вы можете добавить в свой профиль на Услугах контакты в мессенджерах. Мы рекомендуем установить как можно больше программ для общения — это увеличит шансы найти клиентов и упростит общение с ними.
Попробуйте провести необычную акцию или поблагодарить лояльных клиентов.