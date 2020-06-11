



Яндекс.Услуги работают в том числе как биржа заказов: заказчики оставляют объявления, а исполнители на них откликаются. Чтобы на заказы откликались только те, кто действительно в них заинтересован, количество откликов ограничено — семь штук в день. Иногда этого хватает, а иногда нет — вы получаете меньше заказов, чем хотели. В такой ситуации можно подключить безлимитные отклики.