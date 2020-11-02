ноябрь 2020
Как устроен новый кабинет исполнителя
2 ноября 2020, 12:20
Важное нововведение, которое сделает вашу работу удобнее: теперь у вас есть Кабинет исполнителя, где можно управлять заказами и искать новые. Располагайтесь.
Хотите быть уверенными, что получите оплату? Заключите безопасную сделку
16 ноября 2020, 12:40
Иногда клиенты могут отказаться от сделки в разгар работы, не расплатиться или заплатить меньше, чем договаривались. Чтобы в подобных ситуациях вы гарантированно получали деньги за работу, заключите с заказчиком безопасную сделку.