февраль 2021
Короткий ролик о том, как работает продвижение профиля
8 февраля, 14:14
Продвижение профиля пригодится, когда хочется набрать побольше заказов. С подключённым продвижением ваш профиль будет отображаться над результатами поиска на самом сервисе, а также в соответствующем разделе сервиса поиска Яндекса. Ещё на нём появится заметная зелёная стрелка — знак приоритетного размещения.
Есть и другие нюансы, которые лучше объяснить наглядно — посмотрите наше трёхминутное видео или сразу включите продвижение в личном кабинете.
Рейтинг исполнителей теперь рассчитывается по-новому
18 февраля, 12:27
С 18 февраля рейтинг исполнителей рассчитывается по-новому: теперь в нём учитываются не только публичные отзывы, но и анонимные, а ещё оценки без отзывов и жалобы.