Продвижение профиля пригодится, когда хочется набрать побольше заказов. С подключённым продвижением ваш профиль будет отображаться над результатами поиска на самом сервисе, а также в соответствующем разделе сервиса поиска Яндекса. Ещё на нём появится заметная зелёная стрелка — знак приоритетного размещения.

Есть и другие нюансы, которые лучше объяснить наглядно — посмотрите наше трёхминутное видео или сразу включите продвижение в личном кабинете.